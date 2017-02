Stasera in tv: "Monsters University" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 6 febbraio 2017

Rai 2 stasera propone "Monsters University", film d'animazione del 2013 prodotto da Disney-Pixar e diretto da Dan Scanlon.





Cast e personaggi

Billy Crystal: Mike Wazowski

John Goodman: James Sullivan

Steve Buscemi: Randall Boggs

Joel Murray: Don Carlton

Charlie Day: Art

Sean Hayes: Terri Perry

Dave Foley: Terry Perry

Peter Sohn: Scott "Soufflè" Squibbles

Helen Mirren: Rettore Abigail Tritamarmo

Alfred Molina: Professor Derek Knight

Nathan Fillion: Johnny J. Worthington III

Aubrey Plaza: Claire Wheeler

Tyler Labine: Brock Pearson

John Krasinski: Frank McCay

Bonnie Hunt: Karen Graves

Bobby Moynihan: Chet Alexander

Julia Sweeney: Sherri Squibbles

Beth Behrs: Carrie Williams

Bob Peterson: Roz

John Ratzenberger: Yeti

Bill Hader: arbitro/Slug

Noah Johnston: Mike Wazowski da giovane

Lori Alan: autista di autobus

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Mike Wazowski

Saverio Indrio: James P. Sullivan

Luca Dal Fabbro: Randall Boggs

Marco Mete: Don Carlton

Paolo Vivio: Art

Francesca Manicone: Claire Wheeler

Fabrizio Biggio: Terry Perry

Francesco Mandelli: Terri Perry

Gabriele Patriarca: Scott "Soufflè" Squibbles

Rita Savagnone: Rettore Abigail Tritamarmo

Stefano De Sando: Professor Derek Knight

Marco Foschi: Johnny J. Worthington III

Stefano Alessandroni: Brock Pearson

Stefano Mondini: Frank McCay

Giò Giò Rapattoni: Karen Graves

Corrado Conforti: Chet Alexander

Lorenza Biella: Sherri Squibbles

Martina Stoessel: Carrie Williams

Lodovica Comello: Britney Davis

Loretta Goggi: Roz

Renato Cecchetto: Yeti

Massimiliano Plinio: Arbitro

Lorenzo D'Agata: Mike Wazowski da piccolo





La trama

La matricola Mike Wazowski ha sognato di diventare uno spaventatore sin da quando era un piccolo mostro e sa meglio di chiunque altro che i migliori spaventatori vengono dalla Monsters University (MU). Ma durante il primo semestre proprio alla MU, i suoi piani vengono sconvolti dall’incontro con lo spocchioso James P. Sullivan, detto “Sulley”, uno spaventatore dal talento naturale. Il loro spirito competitivo fuori controllo li farà cacciare dall’esclusivo programma per spaventatori dell’Università e, come se ciò non bastasse, si renderanno conto che l’unico modo per rimettere le cose a posto sarà quello di lavorare insieme, facendo squadra con un gruppo di mostri scapestrati.

Monsters University: recensione del film Pixar Tornando Mike e Sullivan, i due protagonisti di Monsters & co.: il prequel Pixar ci racconta di quando si sono conosciuti all'università. Leggi la recensione del film.





Curiosità



Mentre gli studenti entrano nell'edificio della Facoltà di spavento tutti toccano la zampa della statua di fronte all'edificio. Si tratta di un riferimento ad una tradizione dell'Università di Harvard, dove gli studenti toccano il piede sinistro della statua di John Harvard per buona fortuna.



C'è un dialogo nel primo Monsters & Co. dove Mike dice che Sully è stato geloso del suo aspetto sin dalle elementari. Dal momento che questo film avrebbe mostrato Mike e Sully che si incontrano al college, contraddice ovviamente quel dialogo. Il regista Dan Scanlon ha ammesso che c'era un conflitto dietro quella scena e aveva creato anche un trattamento che includeva un prologo in cui Sully e Mike s'incontrano in quarta elementare per poi saltare avanti ai loro anni universitari. Pete Docter (regista del primo Monsters & co.) e John Lasseter hanno personalmente detto a Scanlon che amavano il fatto che egli stesse onorando il film originale, ma doveva fare ciò che era meglio per la storia. Come risultato quella frase è stata accantonata con Sully e Mike che avrebbero avuto il loro primo incontro all'università. Scherzandoci su Scanlon ha detto che la la battuta di Mike nel primo film è "un vecchio modo di dire tra mostri".



Nonostante gli fosse stato offerto il ruolo del Rettore Abigail Tritamarmo a titolo definitivo, Helen Mirren ha chiesto di poter affrontare un'audizione per il ruolo in ogni caso per garantire che i responsabili del film fossero soddisfatti della sua prestazione.



John Ratzenberger fa la sua tradizionale apparizione cinematografica Pixar, riprendendo il suo ruolo di Yeti alias L'abominevole uomo delle nevi da Monsters & Co..



Monsters University e Cars 2 sono gli unici film della Pixar a non essere stati nominati per miglior film d'animazione agli Oscar. Ciò che questi due film hanno anche in comune è che entrambi i loro predecessori, Monsters & Co. (2001) e Cars (2006) sono gli unici film della Pixar a non aver vinto la statuetta, hanno perso rispettivamente contro Shrek (2001) e Happy Feet (2006).



L'edificio della Facoltà di Spavento è un omaggio visivo al famoso mostro Cthulhu di HP Lovecraft. La cupola centrale verde è chiaramente progettata con la forma di una testa (con lucernari posizionati strategicamente come occhi) e le colonne che fiancheggiano l'ingresso principale (che di per sé è fiancheggiato da denti) hanno una forte somiglianza a bocca e tentacoli di Cthulhu.



Il campus della Monsters University si basa in gran parte sull'Università Berkley della California, che è molto vicina al quartier generale della Pixar ad Emeryville sempre in California. Il cancello della Monsters University si basa sul famoso Sather Gate UC di Berkeley e la torre dell'orologio del film si basa sul campanile di Berkeley.



Doug Sweetland, che ha diretto il corto Pixar "Presto" (2008), era stato originariamente scelto per dirigere Monsters University, prima di essere sostituito con Dan Scanlon



Nel film sono presenti dei brevi cameo di personaggi del primo film: Roz appare brevemente come leader del CDA, lo Yeti appare nel magazzino della corrispondenza, mentre poco prima della fine appare un'immagine di Sulley e Mike che stringono la mano a Waternoose e la foto di Celia nell'armadietto di Mike. Inoltre va notato che tra gli studenti dell'università c'è anche George Sanderson, altro personaggio del primo film, che qui appare come membro della confraternita Jaws Theta Chi.



Prima della prima sfida delle Spaventiadi, si può notare un'immagine della palla di Luxo Junior.



Sulla porta della Facoltà di Spavento c'è scritto "A113", un codice nascosto in ogni film Pixar.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 743.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Randy Newman già autore delle musiche del precedente Monsters & Co..

Newman ha all'attivo diverse colonne sonore per cartoon, tra queste ricordiamo musiche per la trilogia Toy Story, Cars - Motori ruggenti e il classico La principessa e il ranocchio. Segnaliamo inoltre che tra i live-action ha composto musiche per Il migliore e In amore niente regole ed è sua anche la sigla della serie tv Detective Monk di cui è anche interprete.



Newman ha vinto due premi Oscar nella categoria Miglior canzone originale con i brani "If I didn't have you" da Monsters & Co. e "We Belong Together" da Toy Story 3 - La grande fuga.



In Monsters University sono inclusi anche i brani "Island" della band heavy metal dei Mastodon e "Gospel" dei MarchFourth Marching Band che non sono incluse nella colonna sonora ufficiale.



TRACK LISTINGS

1. Main Title

2. Young Michael

3. First Day at MU

4. Dean Hardscrabble

5. Sulley

6. Scare Pig

7. Wasted Potential

8. Oozma Kappa

9. Stinging Glow Urchin

10. Field Trip

11. Rise and Shine

12. The Library

13. Roar (Axwell & Sebastian Ingrosso of Swedish House Mafia)

14. The Scare Games

15. Did You Do This?

16. Human World

17. The Big Scare

18. Goodbyes

19. Mike and Sulley

20. Monsters University