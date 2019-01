Stasera in tv: "Le comiche" su Rete 4

Di Pietro Ferraro venerdì 4 gennaio 2019

Rete 4 stasera propone "Le comiche", commedia del 1990 diretta da Neri Parenti e interpretata da Renato Pozzetto e Paolo Villaggio.

Cast e personaggi

Paolo Villaggio: Paolo

Renato Pozzetto: Renato

Enzo Cannavale: il sacerdote

Fabio Traversa: Mario, lo sposo

Alessandra Casella: Domitilla, la sposa

Gian: Amilcare, il marito geloso

Tiziana Pini: la moglie del marito geloso

Sal Borgese: il benzinaio

Giovanni Cianfriglia: il camionista "manesco"

Renato D'Amore: l'albergatore

Ennio Antonelli: il pizzaiolo

Giampaolo Saccarola: lo scagnozzo dei due gangster

Andrea Belfiore: la spogliarellista del night club

Pierfrancesco Villaggio: la guardia del locale, incaricato alla perquisizione

Franca Scagnetti: un'invitata al matrimonio

Piero Vivaldi: Il parente del defunto che sceglie la bara

Valentino Simeoni: l'uomo al locale con il sigaro in bocca

Andrea Gnecco: mafioso del clan dei "Marsigliesi"

Luigi Nicolosi: mafioso del clan dei "Marsigliesi"

Pasquale Africano: l'automobilista che rinviene la vettura senza tappezzeria rimossa dall'aspirapolvere

Doppiatori italiani

Paolo Buglioni: la statua in chiesa/ il camionista "manesco"/ il benzinaio

Renato Cortesi: l'albergatore/ voce dello sceneggiato alla radio/ voce segreteria bara/ uomo che affida la canna da pesca a Renato

Angelo Bernabucci: il pizzaiolo

Mino Caprio: prete nel confessionale

Max Turilli: tassista





La trama

Il film si apre con i due protagonisti, Paolo (Paolo Villaggio) e Renato (Renato Pozzetto) che per evitare di essere investiti da un treno, fuoriescono dallo schermo di un’affollata sala cinematografica tra lo sbigottimento generale e iniziano la loro avventura nel mondo reale pronti a ordire, con una certosina e inconscia premeditazione, una serie di spassosi e tragicomici disastri.

Si comincia da una chiesa da ristrutturare in cui una stramba coppia di futuri sposi diventerà vittima dell'inettitudine dei due improvvisati manutentori, con un finale in stile "torte-in-faccia" che vedrà coinvolto un organo e tanta vernice. A questo catastrofico esordio seguiranno una serie di impieghi che includeranno nell'ordine: benzinai in una stazione di servizio, rappresentanti porta-a-porta e impiegati di un'agenzia di pompe funebri. Tra un lavoro e l'altro i due avranno anche il tempo di seminare il panico su una spiaggia e finire nelle mani di un clan mafioso, per tornare in un'affollatissimo gran finale a vedersela con il treno del prologo.





Il nostro commento

Primo film di una fortunata trilogia che vede Renato Pozzetto e Paolo Villaggio ripescare una comicità d’altri tempi e tempi comici alla "Stanlio & Ollio" che entrambi hanno sfruttato a più riprese nella loro lunga carriera, Villaggio per il suo Fantozzi e Pozzetto quando recitava in coppia con l’amico e collega Cochi Ponzoni.

L’idea è di riproporre una formula, il film è del 1990, all’epoca tanto classica quanto inedita nell’affollato panorama delle commedie all’italiana, una scelta coraggiosa nobilitata dalla regia del veterano Neri Parenti e dalla innata vis comica dei due protagonisti, dotati di una fisicità perfettamente adatta all’occasione.

Tutti elementi che permettono al film di divertire e di non ripetersi, grazie anche all'escamotage degli sketch con annessi ripetuti cambi di location e all'idea, funzionale ed efficace, di presentare i due protagonisti come fumettosi personaggi di un film nel film, all'insegna di una narrazione metacinematografica che regala alla pellicola un'intrigante marcia in più.





Curiosità e colonna sonora



Il cast include i veterani Enzo Cannavale e Gian Fabio Bosco, qust'ultimo membro del duo comico Ric e Gian.



La location dell'episodio ambientato in spiaggia è il castello di Santa Severa a Santa Marinella (Roma), lo stesso castello presente nei film Tre metri sopra il cielo e Casa mia casa mia....



Molte delle gag improvvisate da Villaggio e Pozzetto sono tratte da vecchie comiche di Stanlio e Ollio, Ridolini, Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin. Vedi l'episodio ambientato nell'albergo tirolese tratto dal film Avventura a Vallechiara (1938) con Stan Laurel e Oliver Hardy.



Il film ha fruito di due sequel Le comiche 2 (1991) e Le nuove comiche (1994).



Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini assiduo collaboratore del regista Neri Parenti che ha musicato quasi l'intera saga di Fantozzi e numerosissimi Cinepanettoni.



