Dunkirk: nuovo spot tv, locandine e anteprima colonna sonora

Di Federico Boni lunedì 10 luglio 2017

Dunkirk: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra di Christopher Nolan nei cinema italiani dal 31 agosto 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 31 agosto arriva nei cinema italiani Dunkirk di Christopher Nolan e Warner Bros. ha reso disponibili 9 locandine e un nuovo spot che accenna alla parte della battaglia aerea e in mare con i personaggi di Tom Hardy e Cillian Murphy.

Insieme a spot e poster vi proponiamo anche un video con un'anteprima della colonna sonora composta da Hans Zimmer per il film. Nolan è Zimmer hanno già collaborato per diversi film da Il cavaliere oscuro a Interstellar. Il video include una traccia completa dal titolo "Supermarine".

Christopher Nolan ha giustificato un divieto ai minori morbido (PG-13) per Dunkirk definendolo un rating "confortevole" con cui lavorare e ha chiarito che il suo film non è realmente un film di guerra, ma è invece un "film di sopravvivenza".

Nolan parlando della struttura "semplice ma complessa" di Dunkirk ha rivelato che la storia è raccontata da tre prospettive con soldati in aria, terra e mare. La parte aerea vedrà coinvolto il pilota di Tom Hardy, mentre il personaggio di Harry Styles sarà sulla spiaggia mentre i personaggi di Cillian Murphy e Mark Rylance saranno la parte "navale" del film.

Il cast di supporto per Dunkirk include James D'arcy, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Bobby Lockwood e Miranda Nolan.





Dunkirk: nuovo trailer italiano del film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

All'inizio di questa settimana Warner Bros. ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer di Dunkirk e oggi è arrivato online il nuovo full trailer italiano di questo dramma diretto da Christopher Nolan. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale il film esplora una della battaglie più famose da tre diverse prospettive: in cielo, via mare e sulle spiagge di Dunkirk.

Nolan ha rivelato che questa storia segue i soldati che sono stati intrappolati sulla spiaggia, tra cui Tommy, interpretato Fionn Whitehead e Alex, interpretato dal cantante dei One Direction, Harry Styles, insieme ai piloti che combattono nei cieli come il Farrier di Tom Hardy e i personaggi di Kenneth Branagh e Cillian Murphy che affrontano la battaglia dal mare. Nel nuovo trailer c'è anche il personaggio di Mark Rylance, che scopriamo essere un civile che utilizza la sua barca per aiutare a salvare alcuni dei marinai.

La battaglia di Dunkirk si è svolta nel 1940, quando 400.000 truppe alleate furono circondate dalle forze tedesche. I tedeschi decisero di fermare la loro avanzata, una decisione che permise alle forze alleate di ritirarsi con oltre 330.000 truppe che riuscirono a tornare a casa. Pur considerandola una sconfitta, alla fine questa battaglia divenne un enorme punto di svolta nella guerra e permise al nuovo primo ministro britannico Winston Churchill di riorganizzarsi e alla fine prevalere sulle forze naziste. Christopher Nolan ha rivelato in un'intervista che secondo lui se a questi soldati non fosse stato permesso di ritirarsi, i tedeschi avrebbero potuto conquistare tutta l'Europa.

Il cast di supporto include James D'Arcy, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Bobby Lockwood e Miranda Nolan. Christopher Nolan ha recentemente smentito le voci che riportavano la distruzione un aereo d'epoca durante le riprese. Il regista ha chiarito che la produzione ha utilizzato un certo numero di aerei autentici della seconda guerra mondiale per il film, noti come Spitfires, ma che nessuno di questi velivoli è stato danneggiiato. Il regista ha invece fatto costruire imponenti repliche in scala servite per le scene in cui i velivoli venivano danneggiati e abbattuti.





Dunkirk: anteprima nuovo trailer del film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

In attesa di un nuovo trailer di Dunkirk in arrivo venerdì 5 maggio, Warner Bros. ha reso disponibile un'anteprima del nuovo film di guerra di Christopher Nolan in arrivo nei ceinema italiani il 31 agosto 2017.

L'anteprima è un video di 15 secondi che mostra solo una spiaggia vuota e una dicitura che riporta "400.000 uomini", che si riferisce al numero di truppe alleate che hanno combattuto in questa battaglia. Possiamo anche sentire un personaggio non specificato che afferma: "Non tornerò", che è probabilmente Fionn Whitehead, che si intravede brevemente verso la fine di questa anteprima.

Abbiamo appreso a marzo circa il divieto piuttosto "morbido" assegnato dalla censura americana al film (rating PG-13) che ha fatto discutere molto, visto che la maggior parte dei film ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale sono nella maggior parte dei casi classificati con un divieto pieno ("R"). Alcune settimane dopo l'assegnazione del rating, Christopher Nolan ha chiarito il "PG-13" rivelando che si è sentito più comodo lavorare all'interno dei confini di quella valutazione, pur precisando che Dunkirk non è un film di guerra, ma un "survival film".

Il film si basa sugli eventi avvenuti surante la battaglia di Dunkirk nel 1940, che il regista ha descritto come un momento essenziale della guerra, quando le forze tedesche permisero di ritirarsi ad oltre 330.000 delle 400.000 truppe alleate riunite, che a quel tempo venne considerato una "sconfitta" per le forze alleate, ma che divenne un punto di svolta nella guerra per il nuovo primo ministro britannico Winston Churchill. Il regista ha recentemente rivelato che Dunkirk racconterà la storia da tre punti di vista, seguendo i soldati in aria, a terra e in mare.

Il cast di Dunkirk include Tom Hardy che dovrebbe rappresentare il punto focale del punto di vista "aereo", Cillian Murphy e Mark Rylance che rappresentano la parte in mare della storia e la pop star Harry Styles che sarà uno dei migliaia di soldati sulla spiaggia. Il cast di supporto include anche Kenneth Branagh, James D'Arcy, Aneurin Barnard, Jack Lowden e Barry Keoghan.





Dunkirk: nuovo trailer italiano del film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

L'acclamato regista Christopher Nolan ritorna dopo il successo del fantascientifico Interstellar con Dunkirk un dramma basato su eventi reali e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo un primo breve teaser ora abbiamo un primo full trailer italiano denominato "Survival" di questo film che segna anche il debutto sul grande schermo del musicista Harry Styles.

Dunkirk si apre con centinaia di migliaia di truppe Inglesi e Alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia, con alle spalle il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile con il nemico che incalza.

Il film vanta un cast eccezionale con Tom Hardy (“The Revenant”, “Mad Max: Fury Road”, “Inception”), Mark Rylance (“Il Ponte delle Spie”, “Wolf Hall”), Kenneth Branagh (“Marilyn”, “Hamlet”, “Enrico V”) e Cillian Murphy (“Inception”, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro), così come Fionn Whitehead al suo debutto. Il cast include anche Aneurin Barnard, Harry Styles, James D’Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan e Tom Glynn-Carney.

Christopher Nolan dirige da una sua sceneggiatura originale scritta in collaborazione con un team di scrittira che comprende Fionn Whitehead (Him), Jack Lowden ('71) e Aneurin Barnard (Cittadel).

Dunkerque è un film su larga scala, girato utilizzando una combinazione di 65 millimetri e IMAX 65 millimetri per raggiungere il top sia per qualità dell'immagine che immersività. Christopher Nolan e il suo team hanno girato in molte delle location reali rappresentate nel film, in cui questi eventi terrificanti hanno avuto luogo, offrendo una base solida per lo sfondo di questa storia. Nolan sta producendo Dunkerque al fianco della sua abituale partner di produzione Emma Thomas.

Il team creativo che ha supportato Nolan dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema (Interstellar, Spectre, The Fighter), lo scenografo Nathan Crowley (Interstellar, la trilogia Il cavaliere oscuro), il montatore Lee Smith (la trilogia Il cavaliere oscuro, Elysium), il costumista Jeffrey Kurland (Inception, pallottole su Broadway) e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson (Mad Max: Fury Road).

Una delle idee più audaci che vedremo nel film è il vero schianto di un aereo della seconda guerra mondiale. Il regista Christopher Nolan ha utilizzato un vero velivolo d'epoca della seconda guerra mondiale per questa sequenza munito di macchine da presa IMAX.





Dunkirk: primo trailer italiano del film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

A maggio hanno preso il via alle riprese di Dunkirk, il film di guerra di Christopher Nolan in uscita ne cinema americani il 21 luglio 2017. Dopo una serie di video e foto dal set che vi abbiamo proposto durante gli ultimi mesi, ora abbiamo un primo teaser trailer italiano.

Christopher Nolan sta dirigendo Dunkirk da una sua sceneggiatura originale. Il cast include Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh e il cantante degli "One Direction" Harry Styles al suo debutto cinematografico. Il cast di supporto comprende anche Cillian Murphy, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan e Tom Glynn-Carney.

Sulla base di eventi reali, la storia dietro Dunkirk si svolge durante la seconda guerra mondiale, ed è ambientata durante l'evacuazione della storica città della Francia settentrionale. Il team creativo dietro le quinte del film include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema (Interstellar, Spectre, The Fighter), lo scenografo Nathan Crowley (Interstellar, la trilogia The Dark Knight), il montatore Lee Smith (la trilogia The Dark Knight, Elysium), il costumista Jeffrey Kurland (Inception, Pallottole su Broadway) e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson (Mad Max: Fury Road).

Dunkirk sarà una produzione su larga scala per Warner Bros. Studios. Nolan sta girando utilizzando una combinazione di formati IMAX 65 millimetri e 65 millimetri. Dunkirk utilizzerà molti dei luoghi reali in cui questa eventi storici sono accaduti. Christopher Nolan sta producendo il progetto con la sua partner di lunga data Emma Thomas.





Dunkirk: due video dal set del nuovo film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Christopher Nolan è impegnato in questi giorni con le riprese del dramma bellico Dunkirk come mostrano due nuovi video dal set del film che vi andiamo a proporre.

Il film si apre come centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate da forze nemiche. Intrappolati sulla spiaggia il mare alle spalle si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico stringe l'assedio.

Dunkirk si concentrerà sull'evacuazione della città Dunkerque. La cosiddetta "Operazione Dinamo" fu un'operazione militare britannica che salvò la vita a 330.000 militari delle forze allate ed è stata definita un miracolo da Winston Churchill. Le difficoltà incontrate dai militari non recuperabili sono state raccontate in una sequenza del film "Espiazione" di Joe Wright.

Nolan è tornato a lavorare con Hoyte Van Hoytema, il suo direttore della fotografia in Interstellar e dispone di un cast notevole guidato da Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy e il nuovo arrivato Fionn Whitehead. Il cast di supporto è completato da Aneurin Barnard, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan, Tom Glynn-Carney e il cantante Harry Styles membro della boy-band degli One Direction al suo debutto in veste di attore.

Nolan sta girando il tutto in IMAX 65 millimetri per una data di uscita fissata al 21 luglio 2017.

Video dal set 2:

Fonte: Collider





Dunkirk: riprese iniziate e prime foto dal set del nuovo film di Christopher Nolan

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Warner Bros. Pictures ha annunciato oggi che le riprese del film Dunkirk sono in corso a Dunkerque in Francia. Christopher Nolan (Interstellar, Inception, la trilogia The Dark Knight) sta dirigendo il film da una sua sceneggiatura originale, utilizzando una miscela di IMAX e pellicola da 65 millimetri per portare la storia sul grande schermo. Le riprese si terranno in Francia, Olanda, Regno Unito e Los Angeles e oggi abbiamo le prime foto dai set francesi.

Dunkirk si apre con centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate da forze nemiche. Intrappolati sulla spiaggia con alle spalle il mare si trovano ad affrontare una situazione impossibile quando il nemico piomba su di loro. Dunkerque presenta un cast di prestigio tra cui Tom Hardy (Mad Max: Fury Road), Mark Rylance (Il ponte delle spie), Kenneth Branagh (Marilyn) e Cillian Murphy (La trilogia The Dark Knight) a cui si aggiunge il nuovo arrivato Fionn Whitehead.

Il film racconta la Battaglia di Dunkerque, che vide il reimbarco dei resti dell'esercito francese e del corpo di spedizione britannico incalzati dalle truppe tedesche durante l'invasione della Francia avvenuta nel 1940 durante le prime fasi della seconda guerra mondiale.

Il cast comprende anche Aneurin Barnard, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan e Tom Glynn-Carney. Il film è prodotto da Nolan e Emma Thomas (Interstellar, Inception, la trilogia The Dark Knight) con Jake Myers (The Revenant, Interstellar, Jack Reacher) a bordo come produttore esecutivo. Warner Bros. Pictures ha fissato una data di uscita al 21 luglio 2017.

Il team creativo che ha supportato Nolan dietro le quinte include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema (Interstellar, Spectre, The Fighter), lo scenografo Nathan Crowley (Interstellar, la trilogia The Dark Knight), il montatore Lee Smith (la trilogia The Dark Knight, Elysium), il costumista Jeffrey Kurland (Inception, Pallottole su Broadway) e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson (Mad Max: Fury Road).







| Photo du tournage de Dunkirk en HQ via le Daily Mail. pic.twitter.com/vmemmm8YGi

— Harry Styles France (@HarrySSourceFR) 23 maggio 2016

|| The cast of Dunkirk today. - 23.05.2016 # pic.twitter.com/9xUfdLAOv9 — 1D updates (@1DalertGER) 23 maggio 2016







|| The cast of 'Dunkirk' today. - 23.05.2016 #2 pic.twitter.com/Eq1BP5cG6A

— 1D updates (@1DalertGER) 23 maggio 2016

|| The cast of 'Dunkirk' today. - 23.05.2016 #3 pic.twitter.com/O16H6WeUQr — 1D updates (@1DalertGER) 23 maggio 2016







|| The cast of 'Dunkirk' today. - 23.05.2016 #4 pic.twitter.com/LnEzOivjeU

— 1D updates (@1DalertGER) 23 maggio 2016

|| The cast of 'Dunkirk' today. - 23.05.2016 #5 pic.twitter.com/3kQXqQOJCb — 1D updates (@1DalertGER) 23 maggio 2016







|| The cast of 'Dunkirk' today. - 23.05.2016 #6 pic.twitter.com/Bw5JiqJhIq

— 1D updates (@1DalertGER) 23 maggio 2016

#Dunkirk Set Photos Showcase Christopher Nolan's Wartime Epic In The Making - https://t.co/EEav7TG2gU pic.twitter.com/arUtovCtKK — We Got This Covered (@wgtc_site) 23 maggio 2016





Christopher Nolan has begun shooting 'Dunkirk.' See the first images from the set: https://t.co/hbo0h4KpAb pic.twitter.com/V01KGcVIRU — The Film Stage (@TheFilmStage) 23 maggio 2016

Fonte: Movieweb





Dunkirk, ufficiale il titolo del nuovo film di Christopher Nolan - via alle riprese a maggio

Articolo pubblicato il 28 dicembre 2015

Pochi giorni dopo i rumor in arrivo dalla Francia ecco arrivare la conferma targata Variety. Christopher Nolan dirigerà Dunkirk per la Warner Bros. Tratto da una sua sceneggiatura originale, il film porterà in sala la leggendaria operazione di evacuazione navale su larga scala delle forze Alleate che ebbe luogo dal 27 maggio al 4 giugno del 1940. Ad annunciare il tutto Greg Silverman, Presidente Warner.

La pellicola verrà girata in 70 millimitri, IMAX e non, con le riprese che partiranno a maggio in alcuni dei luoghi storici in cui i fatti presero vita. Attori principali giovani e ai più sconosciuti, con Mark Rylance, Kenneth Branagh e Tom Hardy in trattative per alcuni ruoli secondari. Nolan, ovviamente, produrrà il tutto con la storica socia (nonché moglie) Emma Thomas.

"Siamo entusiasti di poter continuare la nostra collaborazione con Christopher Nolan, regista che ha creato alcuni dei film più acclamati e di successo commerciale di tutti i tempi. 'Dunkerque' è una storia potente e noi siamo entusiasti di vedere Chris ed Emma realizzarla sul grande schermo".

Queste le parole di Greg Silverman, per un titolo che uscirà al cinema il 21 luglio del 2017.

2° Guerra Mondiale per Christopher Nolan il nuovo film sull'Operazione Dynamo?

Interstellar: Recensione in Anteprima del film di Christopher Nolan Mancano ventiquattr'ore all'uscita in sala di Interstellar, ultimo film di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine. Leggete la nostra recensione in anteprima Nei cinema di tutto il mondo a partire dal 21 luglio del 2017, tutto tace sul nuovo, misteriosissimo film di Christopher Nolan. Se Quentin Tarantino ha confermato che il regista britannico girerà la nuova pellicola in 70mm, ecco arrivare dalla Francia delle presunte indiscrezioni sul nuovo progetto nolaniano, che porterebbe il padre di Memento nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. A detta del sito La Voix Du Nord, infatti, Nolan potrebbe dar vita alla cosiddetta 'Operazione Dynamo', conosciuta anche come "miracolo di Dunkerque" o "evacuazione di Dunkerque", operazione di evacuazione navale su larga scala delle forze Alleate che ebbe luogo dal 27 maggio al 4 giugno del 1940.

Si trattò del momento culminante e finale della cosiddetta battaglia di Dunkerque, presso il confine tra Francia e Belgio. Dato il completo isolamento via terra di queste truppe (oltre 1 milione di soldati tra inglesi, francesi e belgi), l'unica via di salvezza era la fuga in Inghilterra attraverso il trasporto via mare con unità navali di qualsiasi tipo. 198.000 britannici e 140.000 tra francesi e belgi vennero salvati in quel modo, dando vita ad un'operazione a dir poco miracolosa (338,226 evacuati il totale definitivo). Nella fuga, ovviamente, ingenti furono le perdite. A disposizione del nemico rimase infatti un bottino di proporzioni incredibili; gli inglesi abbandonarono sul suolo francese circa 2000 cannoni, 60.000 automezzi, 76.000 tonnellate di munizioni, 600.000 tonnellate di carburante e di rifornimenti di ogni genere. Complessivamente nel disperato tentativo di salvataggio andarono perse circa 200 imbarcazioni di tutte le dimensioni, tra cui sei cacciatorpediniere britannici e tre francesi. La RAF tra il 26 maggio e 4 giugno svolse un totale di oltre 4.822 missioni su Dunkerque perdendo 177 aerei, di cui 100 in combattimento e gli altri per vari motivi, il 40% dei quali bombardieri.

Vedremo quindi uno spettacolare film sulla Seconda Guerra Mondiale in IMAX? Così parrebbe, anche se conferme ufficiali, ovviamente, non ce ne sono. Nolan, va ricordato, girò più o meno un'ora di Interstellar in 70 mm, con l'esperienza che potrebbe andare incontro ad un più che meritato bis nel 2017.

Fonte: IndieWire e Wikipedia