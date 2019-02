Stasera in tv: "Rob Roy" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 7 febbraio 2019

Rai 3 stasera propone "Rob Roy", dramma avventuroso del 1995 diretto da Michael Caton-Jones e interpretato da Liam Neeson, Jessica Lange, John Hurt, Tim Roth e Eric Stolz.

Cast e personaggi

Liam Neeson: Robert Roy McGregor "Rob Roy"

Jessica Lange: Mary McGregor

Tim Roth: Archibald Cunningham

John Hurt: John Graham, marchese di Montrose

Brian Cox: Killearn

Eric Stoltz: Alan MacDonald

Andrew Keir: duca di Argyll

Brian McCardie: Alasdair McGregor

Gilbert Martin: Will Guthrie

Vicki Masson: Betty

Doppiatori italiani

Luca Ward: Robert Roy McGregor "Rob Roy"

Rossella Izzo: Mary McGregor

Danilo De Girolamo: Archibald Cunningham

Carlo Sabatini: John Graham, marchese di Montrose

Pietro Biondi: Killearn

Giuseppe Rinaldi: duca di Argyll

Edoardo Nevola: Alasdair McGregor

Claudia Razzi: Betty





La trama

Sulle Highlands scozzesi nel 1700, Rob Roy (Liam Neeson) preso in prestito denaro dalla nobiltà locale per comprare bestiame che poi rivenderà, ma verrà ingannato e il denaro gli verrà rubato. Rob impossibilitato a restituire la somma è costretto a darsi alla fuga e a condurre uno stile di vita alla Robin Hood per difendere la sua famiglia e il proprio onore.





Il nostro commento

Uscito lo stesso anno del Braveheart di Mel Gibson, questo intrigante film d'avventura ambientato sulle leggendarie Highlands mette in scena le gesta di un altro eroe scozzese, Rob Roy Macgregor interpretato da un efficace Liam Neeson che sfrutta carisma e imponente fisicità per caratterizzare un vero e proprio Robin Hood in kilt.

La regia di Michael Caton-Jones (The Jackal, Voglia di ricominciare) dal consueto tono formale, in questo caso ben si presta ad un racconto d'altri tempi che include una memorabile performance di un istrionico Tim Roth, un'intensa Jessica Lange, suggestivi paesaggi e un duello a fil di spada tra i più belli di sempre, insomma caldamente consigliato per chi è in cerca un bel film d'avventura con una connotazione storica.





Curiosità



Il film è ispirato alla vita del capoclan scozzese Robert Roy MacGregor definito il "Robin Hood" della Scozia.



Tim Roth per il ruolo in questo film ha ricevuto svariate nomination tra cui una candidatura all'Oscar come Miglior attore non protagonista.



Tim Roth pensò che stava per essere licenziato a causa del fatto di aver ritratto Archibald Cunningham in modo troppo eccentrico. Con questo pensiero chiese al suo agente di iniziare la ricerca di un altro lavoro. Nonostante la preoccupazione di Roth, al regista piacque e disse all'attore di essere ancora più lezioso ed eccentrico.



Il dialogo in cui Montrose lamenta la mancanza della regina nell'aver dato alla luce un erede è un riferimento alle sue diciassette gravidanze, che hanno portato a sei aborti spontanei, sei parti di feti morti, due bambini che hanno vissuto pochi minuti dopo la nascita, una figlia che non ha visto il suo primo compleanno e un altro che non ha visto il suo secondo e infine un figlio, William Duca di Gloucester, che morì pochi giorni dopo aver compiuto 11, due anni prima dell'ascesa di Anna al trono.



Il duello con la spada finale tra Rob e Archibald è considerato da molti come uno dei più grandi duelli con la spada mai filmati.



Recitando in questo film Tim Roth ha registrato il compenso più alto mai ricevuto sino a quel momento.



Il ruolo del Duca di Arygll è stato offerto a Sean Connery.



Jason Flemyng ha voluto partecipare al film ad ogni costo accettando un ruolo minore e andando contro il parere del suo agente. Flemyng era determinato ad essere nel film perché gli dava la possibilità di recitare al fianco di Tim Roth, uno dei suoi idoli.



Questo è stato l'ultimo film di Andrew Keir prima della sua morte, avvenuta il 5 ottobre 1997 all'età di 71 anni.



Jessica Lange ha sostituito Miranda Richardson.



Il film è stato girato interamente in esterni, in Scozia, in gran parte in alcune parti delle Highlands così remote che dovevano essere raggiunte in elicottero.



La pioggia incessante delle Highlands ha presentato un problema per cast e troupe durante le riprese delle scene in esterni, così come gli sciami di moscerini conseguenti.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carter Burwell (Twilight) assiduo collaboratore dei fratelli Coen.

Burwell torna a collaborare con il regista Michael Caton-Jones dopo aver musicato Doc Hollywood - Dottore in carriera (1991) e Voglia di ricominciare (1993), in seguito comporrà musiche anche per The Jackal (1997) altro film diretto da Caton-Jones.



La colonna sonora include anche brani della cantante scozzese Karen Matheson voce della band folk dei "Capercaillie".



TRACK LISTINGS:

1. Overture: Rob Roy/The Rieving Party

2. Home From The Hills

3. Hard Earth - Karen Matheson

4. Procession For The Ill-Used

5. Blood Sport

6. The Gaelic Reels

7. Ailein Duinn - Karen Matheson

8. The Last Peaceful Night

9. Troops In The Mist

10. Honor Inflamed

11. The Dispossessed: The Cave/Hard Home On The Moor

12. The Blunt Reels - Capercaille

13. Highland Justice: Call Of The Claymore/Assize Of The Gregorach

14. A Standing Stone, A Silk Purse

15. Theid Mi Dhachaigh (I'll Go Home) - Angus Grant/Karen Matheson

16. Rannoch Moor Suite: Scorched Earth/Rannoch Moore Retreat/The Mists/Rob Come To Hand

17. Morag's Lament - Karen Matheson

18. Born By Rapids

19. Love And Death Suite: My Beloved/A Matter Of Honor/Cunningham's End

20. Robert And Mary

