Stasera in tv: "Il signore dello zoo" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 29 dicembre 2016

Rai 2 stasera propone "Il signore dello zoo" (Zookeeper), commedia fantastica del 2011 diretta da Frank Coraci (Cambia la tua vita con un click) e interpretata Kevin James, Rosario Dawson e Ken Jeong.

Cast e personaggi



Kevin James: Griffin Kayes

Rosario Dawson: Kate

Leslie Bibb: Stephanie

Ken Jeong: Pendleton "Venom" Lee

Donnie Wahlberg: Shane

Brandon Keener: Nimer

Nat Faxon: Dave

Thomas Gottschalk: Geoffrey Mavroc

Joe Rogan: Gale

Doppiatori originali

Nick Nolte: Bernie il gorilla

Adam Sandler: Donald la scimmia cappuccina

Sylvester Stallone: Joe il leone

Cher: Janet la leonessa

Judd Apatow: Barry l'elefante

Jon Favreau: Jerome l'orso

Maya Rudolph: Mollie la giraffa

Faizon Love: Bruce l'orso

Bas Rutten: Sebastian il lupo

Jim Breuer: Corvo

Mark Linn-Baker: Pinguino

Don Rickles: Rana

Doppiatori italiani

Vittorio De Angelis: Griffin Kayes

Domitilla D'Amico: Kate

Eleonora De Angelis: Stephanie

Massimo De Ambrosis: Dave

Roberto Gammino: Venom

Paolo Buglioni: Bernie il gorilla

Marco Marzocca: Donald la scimmia cappuccina

Massimo Corvo: Joe il leone

Oreste Baldini: Barry l'elefante

Nanni Baldini: Jerome l'orso

Giorgio Lopez: Bruce l'orso

Massimo Lodolo: Sebastian il lupo

Caterina Guzzanti: Mollie la giraffa

Vittorio Stagni: Corvo

Stefano Traversari: Rana

La trama





Dopo aver subito un trauma amoroso quando la fidanzata Stephanie si è rifiutata di sposarlo di fronte alla più romantica delle cornici, Griffin (Kevin James) è tornato a svolgere con passione il suo lavoro come guardiano del Franklin Park Zoo di Boston, in mezzo agli animali che ama tanto e dai cui è amato a sua volta.

Cinque anni più tardi Kevin ritrova per caso la sua ex alla festa di fidanzamento del fratello e ripiomba nello sconforto iniziando a pensare che abbandonare l'amato lavoro come guardiano per cominciare a vendere auto di lusso assieme al fratello rappresenti l'unico modo per conquistare una donna come Stephanie.

Una volta diffusa la notizia, gli animali dello zoo si riuniscono per trovare una soluzione e decidono di affrontare Griffin e aiutarlo a riconquistare la sua ex. Per farlo, gli impartiranno lezioni di corteggiamento animale e gli sveleranno il più grande segreto della zoologia: gli animali sanno parlare.

Il nostro commento





Kevin James (protagonista), Adam Sandler (produttore) e Frank Coraci (regista) fanno squadra per mettere in scena le tragicomiche pene d'amore di un novello Dottor Dolittle. Purtroppo il film non brilla nonostante alcune gag riuscite, manca l'equilibrio tra serio e faceto, ma questo non vuol dire che non ci sia del discreto intrattenimento dietro una pellicola priva di guizzi che ammicca palesemente al blockbuster Una notte al museo.

Siamo lontani da titoli riusciti come Cambia la tua vita con un click piuttosto che Il superpoliziotto del supermercato, resta il fatto che Kevin James è un comico di razza e laddove il film latita, la sua simpatia e vis comica ci mettono una pezza, di certo il film mostra molta più potenzialità di quella effettivamente sfruttata senza troppa convinzione.

Curiosità





La Giraffa Mollie (una femmina) è stata interpretata dalla "Giraffa Tweet" (un maschio), noto anche come la "Giraffa Toys R Us". Tweet è morto sul set presso il Franklin Park Zoo dopo aver completato tutte le sue scene per il film.



Kevin James ha voluto recitare in questo film perché aveva una cotta per tutte le donne sue co-protagoniste.



La moglie di Adam Sandler è la cameriera al ristorante.



Steffiana De La Cruz (che interpreta Robin) è la moglie di Kevin James nella vita reale.



L'attore Ken Jeong è stato nominato come peggior attore non protagonista ai Razzie Awards per questo film e Big Mama: tale padre tale figlio, Una notte da leoni 2 e Transformers 3.



Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 169.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di Rupert Gregson-Williams , assiduo collaboratore di Adam Sandler (qui produttore del film) e del regista Frank Coraci per i quali ha musicato anche Cambia la tua vita con un click, Racconti incantati, Jack e Jill e Un weekend da bamboccioni.

, assiduo collaboratore di Adam Sandler (qui produttore del film) e del regista Frank Coraci per i quali ha musicato anche Cambia la tua vita con un click, Racconti incantati, Jack e Jill e Un weekend da bamboccioni.

Gregson-Williams ha inoltre musicato il film d'animazione Bee Movie e l'action-comedy Il superpoliziotto del supermercato 2 anche quest'ultimo titolo con protagonista Kevin James.



Toto – I’ll Supply The Love

Kansas – Carry On Wayward Son

The Axis – Anything For You

Boston – Smokin’

Flo Rida feat. Faheem Najm (as T-Pain) – Low

EMF – Unbelievable

Meat Loaf – Two Out Of Three Ain’t Bad

Motley Crue – Kickstart My Heart

Earth Wind and Fire – Boogie Wonderland

Barry White – You’re The First, The Last, My Everything

Peter Blair Jazz Quartet – Bebop Blues

The Commodores – Easy

Exile – Kiss You All Over

Love And Rockets – Ball Of Confusion / That’s What The World Is Today

KC & The Sunshine Band – (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty

Doctor Jay – So Much Class

Swayzak – In The Car Crash

Tom Carden – Yoga Music

Quiet Riot – Cum On Feel The Noize

Boston – More Than A Feeling

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.