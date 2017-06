Transformers - L'ultimo cavaliere: spot tv in italiano e nuova featurette con Anthony Hopkins

Di Federico Boni mercoledì 21 giugno 2017

Transformers 5: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action fantascientifico di Michael Bay nei cinema italiani dal 22 giugno 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Domani 22 giugno debutta nei cinema italiani l'atteso Transformers - L'ultimo cavaliere e Universal Pictures ha reso diponibili uno spot tv in italiano con tutti i robot del film e una nuova featurette sottotitolata con sir Anthony Hopkins e il regista Michael Bay impegnati nella ripresa di una scena di inseguimento nei pressi di Buckingham Palace, residenza della Regina d'Inghilterra.

Nel film l'attrice Laura Haddock interpreta una professoressa di Oxford che fa squadra con Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) e l'americano Cade Yeager (Mark Wahlberg) per decifrare il passato nascosto dei Transformers. L'attrice ha rivelato in un'intervista che il regista Michael Bay per questo sequel ha costruito una replica a grandezza naturale di Stonehenge solo per distruggerlo in una sequenza d'azione.

Insieme a questi nuovi personaggi, il regista Michael Bay ha anche riportato alcuni favoriti da fan della trilogia originale, con Tyrese Gibson che torna come Epps e Josh Duhamel come Lennox. Il cast comprende anche John Goodman, Stanely Tucci, John Turturro, Isabela Moner, Jean Dujardin e Gil Birmingham. Michael Bay dirige da una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan.





Transformers - L'ultimo cavaliere: nuovo video a 360 "dietro le quinte"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ci porta sul set di Transformers - L'ultimo cavaliere con un nuovo coinvolgente video a 360. La clip ci porta al centro dell'azione con il punto di vista di un membro della troupe con la ripresa di una "esplosiva" battaglia medievale che vede coinvolti cavalieri, un inseguimento in auto e l'assalto di un plotone di soldati della seconda guerra mondiale.

L'appuntamento con Transformers - L'ultimo cavaliere è nei cinema italiani il prossimo 22 giugno.





Transformers - L'ultimo cavaliere: nuovo trailer internazionale e video "dietro le quinte"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal pictures ha reso disponibili un nuovo trailer internazionale di Transformers - L'ultimo cavaliere che vi proponiamo insieme ad un corposo video di 11 minuti con immagini delle riprese e alcune divertenti gag dal set.

Transformers 5 debutta nei cinema italiani il prossimo 22 giugno con un cast che porta su schermo volti familiari (Mark Wahlberg, Stanley Tucci), nuovi arrivati (Sir Anthony Hopkins, Isabela Moner, John Goodman, Jean Dujardin) e graditi ritorni (Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro).





Transformers - L'ultimo cavaliere: spot tv in italiano, nuove locandine e video speciale con Roberto Giacobbo

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal pictures ha reso disponibili due nuovi video in italiano per l'imminente Transformers - L'ultimo cavaliere nei cinema italiani dal 22 giugno.

I video sono un nuovo spot tv in italiano e un video speciale con un'intervista a Roberto Giacobbo, il giornalista, esperto storico e conduttore tv si presta con grande ironia ad una intervista non convenzionale, direttamente dalle poltrone del cinema. Un video divertente che mette in luce uno dei temi fondamentali del film: la storia nascosta dei Transformers sulla Terra. Perché la chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato.

Insieme ai video vi proponiamo anche 10 nuove locandine ufficiali del film diretto da Michael Bay e interpretato da Mark Wahlberg, sir Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, Gil Birmingham e Jean Dujardin.

Anche se pare che Transformers 5 sarà il film finale della saga per Michael Bay in veste di regista, e a quanto sembra anche per l'amato personaggio Optimus Prime, il franchise non è finito. Paramount sta preparando lo spin-off di Bumblebee, che ha recentemente portato a bordo l'attrice Hailee Steinfeld con Travis Knight (Kubo e la spada magica) designato alla regia. Ci sarebbero inoltre 13 altri film dei Transformers che sono stati sviluppati, ma lo studio non ha annunciato quale film verrà dopo Bumblebee che sarà nelle sale per l'8 giugno 2018.





Transformers - L'ultimo cavaliere: terzo trailer in italiano e nuovo poster

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo spettacolare trailer di Transformers - L'ultimo cavaliere che farà luce sul passato segreto dei Transformers impegnati in battaglie nel corso della storia, tra cui la seconda guerra mondiale, presenti in eventi cruciali come durante l'allunaggio dell'Apollo 11 e naturalmente al fianco di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda come suggerisce il titolo.

L'attrice Laura Haddock, che interpreta una professoressa di Oxford che fa squadra con Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) e l'americano Cade Yeager (Mark Wahlberg) per decifrare il passato nascosto dei Transformers, ha rivelato in un'intervista che il regista Michael Bay ha realizzato una ricostruzione di Stonehenge a grandezza naturale solo per distruggerlo per una sequenza d'azione.

Nel trailer vediamo anche un Optimus Prime nei panni del cattivo con la missione di distruggere la Terra, apparentemente in modo da poter resuscitare in una qualche forma il pianeta natale degli Autobot.

Insieme ai nuovi personaggi il regista Michael Bay ha riportato anche alcuni favoriti dai fan della trilogia originale con Tyrese Gibson che torna nei panni di Epps e Josh Duhamel in quelli di Lennox. Il cast comprende anche John Goodman, Stanley Tucci, John Turturro, Isabela Moner, Jean Dujardin e Gil Birmingham.

Gli esseri umani e i Transformers sono in guerra, Optimus Prime ha cambiato squadra e La chiave per salvare il nostro futuro è nascosta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo sarà nelle mani di un'alleanza improbabile: Cade Yeager, Bumblebee, un Lord inglese e un professoressa di Oxford.

Transformers 5 debutta nei cinema italiani il 22 giugno.





Transformers 5 - L'ultimo cavaliere: nuovi video in italiano e locandine

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano di Transformers: L'ultimo cavaliere, che vi proponiamo insieme a tre nuove locandine ufficiali e alla clip in lingua originale trasmessa in occasione degli Mtv Movie & Tv Awards 2017.

Il primo dei due nuovi spot tv in italiano rivela la "storia segreta" dei Transformers narrata dal Sir Edward Burton di Anthony Hopkins, che mostra la presenza di questi robot alieni in alcuni momenti chiave della storia del mondo con Transformers medievali (ritratto in uno dei nuovi poster) presenti sin dai tempi della leggenda di Re Artù e i suoi cavalieri della tavola rotonda.

Per quanto riguarda la clip mostrata agli Mtv Movie & Tv Awards, si tratta di una scena con il Cade Yeager di Mark Wahlberg, che, insieme a Bumblebee e ad un altro piccolo robot fa visita al personaggio di Anthony Hopkins, Sir Edmund Burton. Il terzetto ricevendo un'accoglienza poco piacevole da parte di un vecchio robot a guardia della tenuta che Sir Burton spiega essere affetto da "demenza robotica". Nella clip Anthony Hopkins si riferisce a Mark Wahlberg come "bello", chiedendogli se vuole sapere perché da tempo immemore i Transformers continuano ad arrivare sulla Terra.

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere debutta nei cinema italiani il 22 giugno 2017.





Transformers 5 - L'ultimo cavaliere: nuovo trailer italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Transformers 5 - L'ultimo cavaliere che vede alla regia ancora Michael Bay. Il film espande la mitologia dell'universo "Transformers" introducendo un retroscena medievale con Mark Wahlberg che riprende il ruolo di Cade Yeager interpretato in Transformers 4 - l'era dell'estinzione. Il cast è completato da Sir Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, Gil Birmingham e Jean Dujardin.

Il trailer parla chiaro, Michael Bay è tornato con il suo cinema muscolare e visivamente ipertrofico, capace di far storcere il naso alla critica, divertire i fan e incassare miliardi.

"L'ultimo Cavaliere" infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere la preda diventerà eroe. Gli Eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.

Transformers 5 debutta nei cinema italiani il 22 giugno 2017.





Transformers - L'ultimo cavaliere: anteprima nuovo trailer e nuova featurette in italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili due video con un'anteprima del nuovo trailer di Transformers - L'ultimo cavaliere in arrivo mercoledì 12 aprile che vi proponiamo insieme ad una nuova featurette sottotitolata in italiano con il regista Michael Bay che approfondisce sulle riprese in IMAX 3D del film.

Il primo video include scene di un'epica battaglia medievale insieme a brevi inquadrature del Cade Yeager di Mark Wahlberg, un Dinobot in piena fase distruzione, una scena con Bumblebee che attacca Optimus Prime e un accenno alla presenza dei Transformers lungo la storia del genere umano.

Il secondo video "Storia Segreta di Transformers" mostra un certo numero di immagini archiviate in microfilm che dimostrano che i Transformers hanno preso parte praticamente ad ogni grande guerra, con Anthony Hopkins che accenna al fatto che questa storia segreta è stata tenuta nascosta per oltre 1.000 anni. Sappiamo che questo sequel tornerà fino al medioevo con i Transformers che saranno collegati anche con Re Artù e i suoi Cavalieri della Tavola Rotonda. Paramount ha rivelato nuovi filmati del sequel alla convention CinemaCon di Las Vegas la scorsa settimana che includevano una scena in cui Cade Yeager trova un medaglione con impresso il sigillo di Re Artù che si trasforma intorno al suo braccio rivelando che è lui "L'ultimo cavaliere" del titolo.

Michael Bay ha recentemente ribadito, ancora una volta, che Transformers 5 sarà il suo ultimo film del franchise come regista, ma che sarà ancora coinvolto come produttore. Il regista ha rivelato che ci sono 14 film dei Transformers che sono stati già scritti da un team di sceneggiatori assemblati per dare un proseguo alla saga. A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film in uscita nei cinema italiani il 22 giugno 2017.





Transformers - L'ultimo cavaliere: prima clip in italiano "Siamo al sicuro"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile una prima clip sottotitolata in italiano di Transformers - L'ultimo cavaliere, il quinto film della saga Hasbro diretto da Michael Bay e in arrivo nei cinema italiani il 22 giugno.

Nella clip la nuova arrivata Isabela Moner nei panni di Izabella si ritrova in fuga con alcuni ragazzini braccati da una minacciosa sentinella robot.

Isabela Moner è un'attrice e cantante statunitense nota al grande pubblico per il ruoo di C.J Martin nella serie televisiva 100 cose da fare prima del liceo.





Transformers - L'ultimo cavaliere: nuovo trailer con Megatron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo trailer esteso di Transformers - L'ultimo cavaliere condiviso su Facebook dall'attrice Isabela Moner. Il trailer conferma il ritorno dell'iconico Megatron gettando anche nuova luce su Izabella, il personaggio della Moner.

Isabela Moner ha rivelato che il suo personaggio ha vissuto tra questi robot da quando il suo "mondo è crollato". Nel trailer Vediamo anche il Cade Yeager di Mark Wahlberg che ha preso la ragazza sotto la sua ala rendendola parte della sua famiglia. Vediamo anche una scena in cui Izabella incontra alcuni ragazzi che vogliono controllare alcuni robot morti in un campo di football abbandonato che lei chiama casa. E' anche abbastanza chiaro da questo filmato che Izabelle è abile nella meccanica ed elettronica, una capacità che sarà certamente utile in battaglia. Il trailer si conclude con una scena divertente in cui Cade rimprovera uno dei Dinobot di aver mangiato un'auto della polizia.





Transformers - L'ultimo cavaliere: nuovo spot tv e prima clip

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili online un prima clip e un nuovo spot tv di Transformers 5. Michael Bay è tornato di nuovo al franchise Transformers per la quinta e probabilmente ultima volta, almeno per quanto lo riguarda.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare, Transformers: L'ultimo cavaliere suona assolutamente folle e ardito nella trama che miscela Re Artù, nazisti e un pianeta gigante che divora robot alieni.

Il cast di Transformers 5 comprende Mark Wahlberg, Isabela Moner, Josh Duhamel, John Turturro, Stanley Tucci, Laura Haddock e Anthony Hopkins.

Transformers: L'ultimo Cavaliere debutta nei cinema italiani il 22 giugno 2017.





Transformers - L'ultimo cavaliere: nuovo spot tv in italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo spot tv in italiano di Transformers - L'ultimo cavaliere, il sequel di Michael Bay nei cinema italiani dal 22 giugno.

L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere la preda diventerà eroe. Gli Eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.

Il cast è completato da Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, Gil Birmingham e Jean Dujardin.





Transformers - L'ultimo cavaliere: nuovo spot tv esteso in italiano "Super Bowl 2017"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo spot tv esteso in italiano di Transformers - L'ultimo cavaliere presentato durante il Super Bowl 2017. Michael Bay torna a dirigere questa quinto capitolo del franchise Transformers, che vede Mark Wahlberg riprendere il ruolo interpretatonel semi-reboot "L'era dell'estinzione". Questo nuovo film presenta alcune novità nella mitologia che coinvolgono Re Artù e vedono Optimus Prime e i suoi compagni in una posizione molto precaria.

Il film è interpretato anche da Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, Gil Birmingham e Jean Dujardin. Transformers: L'ultimo cavaliere debutta nelle sale italiane il 22 giugno.





Transformers - L'ultimo cavaliere: spot tv "Big Game", trama ufficiale, foto e locandina

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un nuovo spot tv di Transformers - L'ultimo cavaliere rilasciato in occasione dell'imminente Super Bowl 2017. Insieme allo spot vi proponiamo anche una trama ufficiale, una foto con Mark Wahlbeg e una nuova locandina ufficiale con Optimus Prime.





L'ultimo Cavaliere frantuma mitologia e fondamenta del franchise Transformers e ridefinisce ciò che significa essere un eroe. Gli esseri umani e i Trasformers sono in guerra, Optimus Prime è scomparso. La chiave per salvare il nostro futuro giace sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La responsabilità di salvare il nostro mondo finisce sulle spalle di un'alleanza improbabile: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Un momento nella vita di ognuno in cui saranno chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'ultimo cavaliere i perseguitati diventeranno eroi e gli eroi diventeranno i nemici. Solo un mondo sopravviverà...il loro o il nostro.

Michael Bay torna a dirigere Transformers - L'ultimo cavaliere e la Paramount sta impostando il film come una sorta di reboot sperando di sfruttare il franchise per ulteriori sequel e spin-off. Recentemente Michael Bay ha pubblicato un commento sul suo sito ufficiale dove ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo film dei Transformers prima di passare il testimone.

E' agrodolce per me. Per ogni film dei Transformers ho detto che sarebbe stato il mio ultimo. Vedo i 120 milioni di fan in tutto il mondo che guardano questi film, le attrazioni dei parchi a tema e la meraviglia sui volti dei bambini di Make- A-Wish che visitano i miei set, e tutto questo in qualche modo mi ha spinto a tornare sui miei passi. Mi piace fare questi film. Questo film è stato particolarmente divertente da girare, ma questa volta potrei davvero lasciare. Questa volta voglio farmi da parte.

USA Today ha recentemente pubblicato una anteprima di alcuni dei più grandi film in uscita del 2017 e naturalmente Transformers - L'ultimo cavaliere era nella lista. Non sappiamo molto sul ruolo di Cade Yeager in questo nuovo film, ma Mark Wahlberg intervistato ha detto che questo ultimo capitolo è "davvero intelligente e diverso". Wahlberg ha parlato anche di cosa vuol dire fare questo genere di cose alla sua età e di come Michael Bay gli permette di lavorare in totale libertà.

Non è stato così entusiasmante come sarebbe se avessi avuto 25 anni. A 45 anni è tutto abbastanza faticoso, ma mi piace molto che Michael mi dia la libertà di rendere il personaggio mio, improvvisando e portando un sacco di humor per aumentare il coinvolgimento.

USA Today ha anche pubblicato una nuova foto di Wahlberg nel film. Nella foto si può vedere Cade in un luogo piuttosto buio e apparentemente cybertroniano. La foto presenta l'attrice Laura Haddock sullo sfondo.

Transformers - L'ultimo cavaliere debutta nei cinema italiani a giugno 2017.





Transformers - L'ultimo cavaliere: primo trailer italiano di "Transformers 5"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo la versione originale è approdato online, via Universal Pictures, un primo trailer italiano di Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto capitolo della saga live-action dei robot Hasbro che stavolta includerà anche un background "storico" con la seconda guerra mondiale e "mitologico" con un artefatto che coinvolgerà nientemeno che Re Artù e il Mago Merlino. Alla regia di questo quinto capitolo ancora Michael Bay mentre il cast sarà un mash-up di volti familiari del franchise, vedi Mark Wahlberg e Josh Duhamel e new entry come il veterano Anthony Hopkins e la nuova protagonista femminile Isabela Moner, attrice e cantante nota per il ruolo di C.J Martin nella serie tv "100 cose da fare prima del liceo". Transformers - L'ultimo cavaliere debutta nei cinema italiani il 22 giugno 2017.

Transformers - L'ultimo cavaliere: primo trailer di "Transformers 5"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Paramount ha reso disponibile finalmente un primo trailer di Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto capitolo di Michael Bay del franchise live-action con protagonisti gli amati robot Hasbro. Sapevamo che il trailer di Transformers - L'ultimo cavaliere sarebbe arrivato prima della fine dell'anno, grazie ad un video condiviso su Facebook da Michael Bay nel mese di ottobre. Per fortuna il regista e la Paramount non hanno aspettato fino all'ultimo minuto e hanno fatto ai fan questo regalo di Natale anticipato. Prima del rilascio di questo primo trailer ci sono stati pochissimi dettagli confermati sulla trama di Transformers 5, ma sappiamo che il film includerà Re Artù, Merlino, i nazisti e Winston Churchill, così come la solita quantità di trasformazionni di giganteschi robot alieni. Il franchise Transformers non è mai stato amato dalla critica, con solo il primo capitolo accolto tiepidamente e generalmente apprezzato dai fan. La serie da quel primo film ha subito un declino costante con Transformers 4: L'era dell'estinzione del 2014 che si trova attualmente con un indice di gradimento del 18% su Rotten Tomatoes, ma nonostante ciò il film è riuscito a superare il miliardo di dollari d'incasso nel mondo. Fino ad oggi la serie ha fruttato poco meno di 3.8 miliardi di dollari, quindi con buona pace della critica la serie proseguirà fino a quando gli incassi e gli spettatori lo permetteranno. Questo quinto episodio della serie riporterà sullo schermo Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, John Turturro e Josh Duhamel affiancati dai nuovi arrivati Isabela Moner, Anthony Hopkins e "il cane più solo d'Inghilterra" con Peter Cullen che tornerà a prestare la voce a Optimus Prime. Transformers - L'ultimo cavaliere debutterà nei cinema il 23 Giugno 2017. Fonte: Collider

Transformers - L'ultimo cavaliere: nuova featurette "IMAX" in italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro Quando Transformers: L'ultimo Cavaliere uscirà nei cinema la prossima estate, non solo segnerà il quinto film del franchise, ma coinciderà anche con il 10° anniversario del primo film live-action dei Transformers. Oltre al regista Michael Bay, una delle altre costanti in questo franchise è l'utilizzo della tecnologia IMAX. In attesa di un primo trailer, Universal Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano che mette in evidenza la partnership del franchise con IMAX, rivelando nuove scene tratte da Transformers 5. In un primo momento il video sembrava voler solo porre l'accento su questa collaborazione decennale attraverso interviste al regista Michael Bay, all'amministratore delegato di IMAX Greg Foster e filmati dai primi quattro film. Verso la fine di questo video di quasi due minuti però ci sono nuovi dietro le quinte con Mark Wahlberg a Londra, Michael Bay che rivela che stanno girando in IMAX 3D, insieme alle riprese di una scena di Transformers 5 che sembra essere ambientata in epoca medievale. Ci sono state a lungo voci che questa nuova storia avrà un qualche collegamento con il medioevo, che finalmente è stato confermato con i casting di Liam Garrigan nei panni del leggendario Re Artù e Santiago Cabrera in quelli del mago Merlino. Parte di questo video mostra un certo numero di attori non identificati abbigliati in antiche armature e quelli che sembrano essere fugaci scorci di una scena di battaglia. Ci sono state voci che Optimus Prime è alla ricerca di un manufatto che risale ai tempi di Re Artù e Merlino, anche se questi dettagli della storia devono ancora essere confermati. Lorne Orleans di IMAX rivela anche che il regista Michael Bay è il primo regista a prendere due dei loro macchine da presa IMAX e a configurarle in modo da girare in 3D in tempo reale. Abbiamo anche scorci di alcune scene di battaglia in epoca moderna con Michael Bay che sostiene che stanno utilizzando tutta la tecnologia IMAX a disposizione per dare ai fan la migliore delle esperienze in questo formato. Paramount ha fissato una data di uscita per Transformers: L'ultimo Cavaliere al 23 giugno 2017. Transformers 5 riporta Mark Wahlberg e Stanley Tucci nei ruoli interpretati in Transformers 4: L'era dell'estinzione, insieme a Tyrese Gibson e Josh Duhamel dalla trilogia originale Transformers. Nuovi arrivi del cast includono Isabela Moner, Jerrod Carmichael, Laura Haddock e Anthony Hopkins.

Transformers - L'ultimo cavaliere: featurette in italiano "Il cane Freya"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano che ci porta dietro le quinte del sequel Transformers - L'ultimo cavaliere durante le riprese in Inghilterra. Nel video ci sono Anthony Hopkins e il regista Michael Bay, quest'ultimo racconta di come ha saputo di Freya da un articolo su un quotidiano che lo descriveva come il cane più solo del mondo.

Transformers 5: nuovo video dal set con Michael Bay e il suo veicolo "Baybuster"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Nuovo video dal set di Transformers: The Last Knight condiviso da Michael Bay sui social media come parte dell'ormai tradizionale #TransfomersTuesday. Il nuovo video ci permette di dare un primo sguardo al "Baybuster" che non è un un Autobot o un Decepticon, ma è responsabile di un bel po' di danni sul set di Transformers 5. Transformers 5: la famiglia Churchill risponde alla polemica sulle bandiere naziste Bandiere naziste sulla casa di Winston Churchill, il nipote del Primo ministro britannico risponde a giornali e veterani. Il video ha debuttato sulla pagina Facebook del franchise e mostra brevemente Michael Bay sul set, prima che il "Baybuster" venga svelato. Questo veicolo è dotato di una rampa inclinata attaccata al cofano che viene utilizzata per capovolgere ad arte gli autoveicoli utilizzati sul set di Trasformers 5. Come si può vedere in questo video Michael Bay ottiene la ripresa ad alta spettacolarità che sta cercando lanciando due auto in aria in un colpo solo. Fonte: Movieweb

Transformers 5: nuove foto e video dal set con Bumblebee, Hot Rod e Michael Bay

Aggiornamento di Pietro Ferraro Proseguono a Londra le riprese di Transformers: The Last Knight e su Twitter sono approdate nuove foto degli autobot Bumblebee e Hot Rod fotografati insieme al decepticon Barricade e al co-protagonista umano Anthony Hopkins durante nuove scene che sono state girate in questo fine settimana nei pressi di Buckingham Palace. Transformers 5: rivelati dettagli sulla trama che includerà nazisti, Mini-Dinobot e Winston Churchill Mark Wahlberg e Michael Bay rivelano nuovi dettagli sulla trama di "Transformers: The Last Knight". Il regista Michael Bay in un video rivela che stanno girando "davanti alla casa della regina" e aggiunge che sono poche le produzioni a cui viene data l'autorizzazione. La scena in questione presenta la Lamborghini che rappresenta l'autobot Hot Rod che sfreccia verso l'ingresso Buckinham Palace a 128 km/h. Il cast di "umani" del film include le new entry Anthony Hopkins, Isabela Moner, Jerrod Carmichael e Laura Haddock e il ritorno di Mark Wahlberg e Stanley Tucci che riprenderanno i ruoli interpretati in Transformers 4: L'era dell'estinzione e di Josh Duhamel e Tyrese Gibson che riprenderanno i loro ruoli dalla trilogia originale Transformers. Dopo Transformers 5 che uscirà nei cinema il 23 giugno 2017, la Paramount farà debuttare il primo spin-off dedicato a Bumblebee l'8 giugno 2018, seguito da Transformers 6 il 28 giugno 2019. Questi film sono stati sviluppati da un corposo team di sceneggiatori che include Akiva Goldsman, Art Marcum, Matt Holloway, Ken Nolan, Steven S. DeKnight, Robert Kirkman, Zak Penn, Jeff Pinkner, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Christina Hodson, Lindsey Beers e Geneva Robertson-Dorsett. Il team di scrittura ha fruito della supervisione di Michael Bay, Steven Spielberg, Brian Goldner della Hasbro e i produttori Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian e Don Murphy, insomma un vero lavoro di squadra.





Fonte: Movieweb

Transformers 5: nuovo video dal set con Anthony Hopkins e Michael Bay

Aggiornamento di Pietro Ferraro Con le riprese di Transformers 5 in pieno corso sono disponibili online due nuovi video dal set che vi proponiamo insieme ad una dichiarazione del produttore Lorenzo Di Bonaventura recentemente intervistato sul futuro del franchise. Il produttore ha detto di aver firmato per altri tre film dei Transformers e uno spin-off incentrato su uno dei più amati Autobot, Bumblebee. Quando al produttore è stato chiesto se fosse preoccupato per una potenziale battuta d'arresto del franchsie alla luce dei molti flop registrati la scorsa estate, Di Bonaventura si è fatto una risata.

Transformers 19 (Ride.). Staremo parlando di questo tra 10 anni, ma sono contento che abbiano fiducia nel franchise. Non voglio parlare dei film di questa estate, quindi direi questo: la qualità di un sequel è molto importante e se non si riesce a dargli qualità il fallimento è certo. E' divertente però, perché quando sono entrato nel business 25 anni fa, c'è stata una estate in cui tutti i sequel non erano andati bene. E tutti dissero: "Nessun altro sequel". E ci ritroviamo qui 25 anni dopo con un sacco di sequel alle spalle.

debutta nei cinema il 23 giugno 2017.

Transformers 5: nuove foto dal set con Mark Whalberg e Anthony Hopkins

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disponibili nuove foto dal set con Mark Wahlberg e Anthony Hopkins nel Regno Unito, dove si sta girando Transformers - The Last Knight in una location molto particolare collegata al franchise di Harry Potter. Questa location potrebbe avere a che fare con la storia di Re Artù, una connessione con il sequel di Michael Bay recentemente confermata da alcune foto dal set che ritraevano Liam Garrigan nei panni Artù e Santiago Cabrera in quelli di Merlino. Il Daily Mail ha scattato queste immagini di fronte ad Alnwick Castle in Northumberland, un castello utilizzato per rappresentare Hogwarts nei primi due film di Harry Potter. Questa location è stata utilizzata anche per il film Elizabeth e la serie tv Downton Abbey. Abbiamo anche un breve video che mostra una delle vetture ripresa su una strada nei pressi di Alnwick Castle, che sembra essere Hot Rod, e la foto di un'esplosione.

Una foto pubblicata da Andrew T. Mounsey (@andrewmounsey) in data: 15 Set 2016 alle ore 08:47 PDT







Transformers 5: foto e video dai set di Londra rivelano nuove auto

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Una serie di video e foto condivise via Twitter e provenienti dai set londinesi del sequel Transformers: The Last Knight rivelano nuove auto che vedremo nel sequel diretto da Michael Bay. Abbiamo segnalato la scorsa settimana che Stanley Tucci riprenderà il ruolo di Joshua Joyce da Transformers 4: L'era dell'estinzione. Tucci non sarà l'unico attore che ritroveremo con Mark Wahlberg che torna nei panni di Cade Yeager, insieme ad alcuni volti familiari della trilogia originale: Josh Duhamel come Lennox e Tyrese Gibson come Epps. Il cast comprende anche una serie new entry ​​del franchise come Isabela Moner, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Liam Garrigan e Anthony Hopkins.







Fonte: Movieweb





Transformers 5: nuove foto dal set con Bumblee, Hot Rod e Mark Wahlberg

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Le riprese di Transformers: The Last Knight si sono spostate da Detroit in Inghilterra e nuove foto dal set sono approdate online che ci mostrano Mark Wahlberg e Laura Haddock sul set. Questo ultimo dietro le quinte include anche una sbirciata a Bumblebee in azione per le strade di Londra, insieme ad un primo sguardo a Hot Rod.

Diversi utenti di Twitter hanno condiviso queste foto di Mark Wahlberg e Laura Haddock, quest'ultima ha annunciato il suo casting su Twitter un paio di settimane fa. Al momento Laura Haddock si è detta entusiasta di lavorare al fianco di uno dei suoi idoli degli anni '80, Optimus Prime, mentre riguardo a Mark Wahlberg ha affermato che anche lui è "qualcuno di abbastanza importante". Non sono stati forniti dettagli sul suo personaggio. Mark Wahlberg riprende il ruolo di Cade Yeager interpretato in Transformers 4: L'era dell'estinzione.

Un'altra foto dai set di Londra rivela quello che sembra essere l veicolo che rappresenterà l'autobot Hot Rod descritto come "fratello d'armi" di Bumblebee e un "Difensore spavaldo e leggermente arrogante". Non siamo sicuri se il veicolo visto in queste immagini sia effettivamente Hot Rod, ma certamente ha un aspetto simile ad alcune illustrazioni che vi abbiamo proposto recentemente. Hot Rod non è l'unico robot familiare che tornerà in Transformers: The Last Knight. Gli autobot Optimus Prime, Bumblebee, Drift, Crosshairs torneranno insieme ai decepticon Megatron e Barricade. Questo sequel introdurrà anche il Combaticon Onslaught e una Vespa nota come Squeeks. A loro si unirà il cast "umano" che comprende anche Isabela Moner, Jerrod Carmichael, Anthony Hopkins e il ritorno di Josh Duhamel (Lennox) e Tyrese Gibson (Epps). Transformers: The Last Knight debutterà nei cinema il 23 giugno 2017.









Fonte: Movieweb

Transformers 5: nuovi video e una foto dal set con il regista Michael Bay

Aggiornamento di Pietro Ferraro Da quando le riprese di Transformers: The Last Knight hanno preso il via, il regista Michael Bay ha condiviso un gran numero di video e foto dal set e ora abbiamo un paio di video condivisi via Instagram dal regista insieme ad una nuova foto, che vedono Bay impegnato nelle riprese di un incidente d'auto e con alcune scene in esterni nella suggestiva Scozia. All'inizio di questa settimana, abbiamo riportato che Transformers: The Last Knight potrebbe avere una connessione medievale e in particolare con la leggenda di Re Artù. La produzione si è spostata sull'isola scozzese di Skye dove sono state scattate foto con attori a cavallo abbigliati con armature medievali (trovate le immagini scorrendo l'articolo).

Un video pubblicato da Michael Bay (@michaelbay) in data: 23 Ago 2016 alle ore 16:36 PDT







Un video pubblicato da Michael Bay (@michaelbay) in data: 25 Lug 2016 alle ore 06:14 PDT



Foto: Movieweb



Transformers 5: nuove foto dal set confermano la connessione "medievale"?

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Michael Bay è in piena fase di riprese per il sequel Transformers: The Last Knight e ora nuovo foto dal set emerse online sembrano confermare un particolare rumor sulla trama che afferma che "The Last Knight" potrebbe effettivamente avere legami con Re Artù e il leggendario mago Merlino.

La BBC ha recentemente riportato che gli attori del film sono stati avvistati durante alcune riprese effettuate sull'isola scozzese di Skye e le foto legate alla notizia sono abbastanza eloquenti. Le foto mostrano attori a cavallo in abbigliamento medievale. Questo sembrerebbe indicare che il titolo "L'ultimo cavaliere" implichi un collegamento nel film tra la mitologia dei Transformers e l'epoca di re Artù, una connessione che molti rumor hanno riportato, ma che fino ad ora non aveva avuto nessun indizio a conferma. Alcuni rumor precedenti legati al franchise Transformers avevano parlato di flashback ambientati in diverse epoche, ma una connessione del genere è qualcosa di audace anche per un film dei Transformers. Mentre il film sarà in gran parte ambientato ai giorni nostri, questo flashback potrebbe avere importanti implicazioni sul franchise. Le voci di questi dettagli della trama sono emersi in un articolo pubblicato sul sito JoBlo.

Attenzione nel paragrafo a seguire ci potrebbero essere ulteriori potenziali spoiler sulla trama di Transformers: The Last Knight.





La trama di "Transformers: The Last Knight" vedrà Optimus Prime trovare il suo pianeta natale, Cybertron, ora un pianeta morto e la causa che ha portato alla sua morte. Egli trova un modo per riportare il pianeta in vita, ma in per farlo, ha bisogno di trovare un artefatto e naturalmente tale artefatto è sulla Terra. In qualche modo l'artefatto è legato a Merlino, il leggendario mago di re Artù. A quanto pare, il potere della magia è stato dato a Merlino da un Transformers e in qualche modo questo potere è legato all'artefatto.

I quattro film del franchise Transformers hanno incassato quasi 4 miliardi di dollari fino ad oggi, con gli incassi del quarto film "L'era dell'estinzione" che ha superato il miliardo e 10 milioni d'incasso e incassato anche qualche lamentela da parte di alcuni fan scontenti, naturalmente senza tenere in considerazione gran parte della critica che pare abbia trasformato Michael Bay in un bersaglio da "abbattere" a prescindere. Il film vede il ritorno di Mark Wahlberg, Josh Duhamel e Tyrese Gibson. Nel cast figurano anche Anthony Hopkins, Laura Haddock, Santiago Cabrera e Isabela Moner. Transformers: The Last Knight debutta nei cinema il 23 giugno 2017.





Fonte: Movieweb

Transformers 5: svelato il nuovo Bumblebee

Aggiornamento di Pietro Ferraro Ancora un personaggio di Transformers: The Last Knight svelato attraverso i social media. Dopo Megatron ora possiamo dare una prima occhiata all'iconico Autobot Bumblebee. Abbiamo già visto la Chevy Camaro del 2016 che verrà utilizzata quando "Bee" è in modalità veicolo, ma questa nuova immagine ci mostra il nuovo design della modalità robot del secondo in comando di Optimus Prime. Sappiamo già che Bumblebee avrà un suo spin-off che la Paramount ha fissato al 6 giugno 2018. No ci sono dettagli sulla trama di questo progetto, ma pare che fornirà a Bumblebee la sua storia di origine. Per quanto riguarda gli elementi di design, il nuovo Bumblebee sembra in gran parte simile alle precedenti incarnazioni, ma il design della testa appare molto diverso.

Fonte: Michael Bay





Transformers 5: svelato il nuovo Megatron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Negli ultimi giorni nuove foto di Autobot che vedremo in Transformers: The Last Knight sono state condivise tramite l'account Twitter ufficiale del sequel. Vi abbiamo mostrato gli Autobot Sqweeks, Crosshairs, Drift, Hot Rod e naturalmente Optimus Prime. Oggi abbiamo un altro Autobot di svelare, Hound, insieme con il leader dei Decepticon Megatron e la malvagia auto della polizia Decepticon Barricade e tanto per non farci mancare nulla anche un video dal set con Josh Duhamel. Con queste nuove foto, che sono anche delle schede informative, scopriamo che Megatron con i suoi 9 metri è il più alto del trio, seguito da Hound (7 metri) e Barricade (4 metri). Hound è descritto come un "Commando Autobot turbolento", che "ha sempre il dito su un grilletto". Barricade è una "Sentinella Decepticon sleale" che viene inviata a "punire e schiavizzare" invece di proteggere e servire come un poliziotto normale. Megatron è "l'oppressore Decepticon senza scrupoli" che cerca "la pace attraverso la tirannia".





La pagina Facebook ufficiale del film ha anche rilasciato un nuovo video dals et con Josh Duhamel, che torna a interpretare Lennox, il suo ruolo dalla trilogia originale dopo aver saltato Transformers 4: L'era dell'estinzione. Questo video presenta l'attore presso la Air Force Base di Luke a Glendale in Arizona e anche se non sappiamo esattamente cosa stanno girando in questa location c'è anche una fugace apparizione del regista Michael Bay, mentre Josh Duhamel rivela come sia orgoglioso di essere in questa base aerea.

Fonte: Movieweb

Transformers 5: nuove immagini degli autobot Drift, Hot Rod, Sqweeks e Crosshairs

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disponibili via Twitter nuove immagini ufficiali di Transformers: The Last Knight, il quinto film live-action dedicato ai robottoni Hasbro in arrivo per l'estate 2017 ancora diretto da Michael Bay. Le nuove immagini condivise da Hasbro ritraggono gli autobot Drift, Hot Rod, Sqweeks e Crosshairs. Hot Rod è stato introdotto nel classico film d'animazione Transformers: The Movie del 1986, Hot Rod è uno degli Autobot più giovani. E' noto per il suo atteggiamento sfacciato e il suo eccesso di fiducia. Ha giocato un ruolo cruciale nel film d'animazione del 1986. Il secondo film dei Transformers live-action "La vendetta del caduto" ha introdotto la Matrice del comando, ma Hot Rod in realtà la acquisita in Transformers: The Movie dopo che Optimus Prime lo trasformò in Rodimus Prime, facendo di lui il leader degli Autobot. Drift sarà una Mercedes-AMG GT R nera e rossa in Transformers 5 e presenta un look completamente nuovo per questo Autobot amatissimo dai fan. Il personaggio è stato introdotto sul grande schermo nel 2014 in Transformers 4: L'era dell'estinzione e in quel film era di colore blu e si trasformava in una Bugatti nella sua modalità auto. Drift sarà doppiato da Ken Watanabe che torna a riprendere il ruolo per la seconda volta. Crosshairs è apparso in Transformers 4: L'era dell'estinzione ed era una Corvette Stingray C7 verde del 2014 doppiato da John DiMaggio. Il robot è dotato di un "trench" che memorizza le sue armi. Nel film Crosshairs è molto pessimista verso la popolazione umana e la sua squadra di Autobot anche se nutre un grande rispetta per Optimus. Nella battaglia di Hong Kong ha guidato il Dinobot Scorn. Dopo la battaglia Optimus Prime ha ordinato a lui e agli altri Autobot di proteggere la famiglia Yeager quando Optimus è partito per il suo viaggio spaziale. L'ultima immagine è dedicata a Sqweeks che il regista Michael Bay ha già presentato lo scorso giugno, questo autobot che si trasforma in uno scooter Vespa è stato ritratto al fianco del regista e dell'attrice Isabela Moner. La nuova immagine conferma che Sqweeks è un Autobot e viene descritto come "il migliore amico di un essere umano".

Transformers 5: primo poster con il nuovo Optimus Prime

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile online un nuovo poster per Transformers: The Last Knight che il regista Michael Bay sta attualmente girando. La nuova locandina ci mostra il nuovo look di Optimus Prime si prepara a dare battaglia a quelli che sembrano dei draghi robot o un unico drago robot con tre teste. Questa è la prima volta che sentiamo parlare di questi draghi, quindi speriamo di avere ulteriori dettagli al più presto. Questo nuovo banner ha debuttato a Times Square, New York, il mese scorso e ora è arrivato ufficialmente online. Le riprese di questo quinto Transformers si svolgeranno a Detroit con location collaterali previste il tutto il mondo inclusa Cuba. Paramount ha già fissato una data di uscita di Transformers: The Last Knight al 23 giugno 2017.

Fonte Movieweb





Transformers 5: video dal set e nuova foto svela il decepticon "Onslaught"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Aggiornamento con video e foto dal set per Transformers: The Last Knight di Michael Bay. Il video ci mostra Bay sul set mentre gira una sequenza di stunt mentre la foto pubblicata sul sito ufficiale di Bay svela un altro robot che vedremo in questo quinto Transformers, il decepticon "Onslaught". Il regista non ha voluto rivelare ulteriori dettagli su questo personaggio, ma i fan della serie animata originale ricorderanno Onslaught come il leader di un gruppo noto come "Combaticon" che combinati potevano trasformarsi in un imponente robot chiamato "Bruticus". Non è noto se i Combaticon o Bruticus saranno presenti in questo nuovo live-action.

Fonte: Michael Bay





nuove foto e un video dal set con Michael Bay e Isabela Moner

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il regista Michael Bay prosegue nel fornirci materiale sul quinto film dei Transformers e oggi abbiamo due nuove foto dal set con il regista intento a girare e un video con la nuova protagonista femminile Isabel Moner. Entrambe le foto sono state pubblicate sul sito MichaelBay.com, con la prima foto che mostra il regista in piedi di fronte a due grossi camion sospesi a mezz'aria mentre sullo sfondo si scorge parte di uno schermo verde. La seconda foto mostra un'esplosione in una "città abbandonata", con diversi soldati e veicoli militari visibili nella scena. Il video dal set condiviso sull'account ufficiale Instagram del film ci mostra Isabela Moner, la nuova protagonista femminile che segna un cambio di direzione rispetto al passato.

Il video è tratto dall'interno di un vagone della metropolitana dove Isabela Moner si diverte a scivolare giù lungo il vagone inclinato prima di essere "stoppata" da un membro della troupe, Vediamo anche l'attrice fuori dal vagone della metropolitana costruito dal team degli effetti speciali e inclinato ad un angolo di 45°. L'attrice racconta che è stato "molto difficile" essere in un film dei Transformers, ma anche "molto divertente". Isabela Moner è affiancata da un cast all-star che include Mark Walhblerg, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Anthony Hopkins e Josh Duhamel e Tyrese Gibson che tornano come Lennox e il suo commilitone Epps.

Transformers: The Last Knight debutterà nei cinema il 23 giugno 2017.





Una foto pubblicata da Transformers (@transformersmovie) in data: 30 Giu 2016 alle ore 11:35 PDT







Fonte: Movieweb

Transformers 5: Michael Bay svela il nuovo look dell'autobot samurai "Drift"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Da quando hanno preso il via le riprese di Transformers: The Last Knight il regista Michael Bay ha condiviso diverse foto dei veicoli che verranno utilizzati in questo quinto live-action dei robottoni Hasbro. Transformers 4: nuova statua Sideshow dell'Autobot Samurai Drift Dal sequel "Transformers 4: L'era dell'estinzione" una nuova spettacolare statua dell'Autobot Drift targata Sideshow Collectibles. Abbiamo già visto immagini di Megatron, Optimus Prime, Bumblebee e del nuovo transformer Squeeks e oggi il regista ha svelato il ritorno di un altro Autobot, il samurai "Drift". Insieme a questa foto è stato anche annunciato il casting di Santiago Cabrera, per lui ruoli nella commedia Amori e altri disastri, nel biografico Che - L'argentino e nello storico Cristada, ma molti lo ricorderanno per il ruolo dell'artista e veggente Isaac Mendez nella serie tv Heroes. Drift fatto il suo debutto nel franchise Transformers nel 2014 in Transformers - L'era dell'estinzione, dove la sua forma da veicolo era una Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse del 2013. Il sito MichaelBay.com rivela che in Transformers: The Last Knight questo Autobot sarà invece una Mercedes AMG GT R. Ken Watanabe ha doppiato Drift in Transformers 4, ma non è stato ancora rivelato se l'attore giapponese tornerà a doppiare l'autobot anche in questo nuovo sequel.

Transformers 5: video dal set e Michael Bay svela un nuovo Autobot Vespa

Aggiornamento di Pietro Ferraro Da quando hanno preso il via le riprese di Transformers: The Last Knight alla fine del mese scorso abbiamo già appreso che alcuni dei nostri Autobot e Decepticon preferiti, come Megatron e Bumblebee, torneranno per questo nuovo sequel. Ora il regista Michael Bay si è preso una pausa dalla produzione per presentare un personaggio nuovo di zecca di nome Squeeks. Il regista è ritratto con Squeeks e la nuova protagonista femminile Isabela Moner nella prima di due nuove foto che Bay ha pubblicato sul suo sito ufficiale. Squeeks è uno scooter Vespa anni '60 / '70 e dal momento che nella foto sullo sfondo sembra esserci una sorta di discarica è possibile che il personaggio di Isabela Moner scopra Squeeks in questo cimitero di automobili. All'inizio di questo mese alcuni rumor hanno rivelato che Optimus Prime sarebbe alla ricerca di un "artefatto" sulla Terra che potrebbe contribuire a portare di nuovo in vita il suo pianeta natale Cybertron. Il manufatto pare sia legato alla leggenda di Mago Merlino e Re Artù, ma questi dettagli non sono stati confermati. Tuttavia questo stesso rumor aveva anticipato la presenza nel film della Vespa chiamata Squeeks, insieme ad un altro transformers di nome Cogman, che ha un accento britannico e si trasforma in una lussuosa Aston-Martin. Michael Bay dirige da una sceneggiatura degli scrittori di Iron Man Art Marcum e Matt Holloway. Video dal set:

Un video pubblicato da Transformers (@transformersmovie) in data: 17 Giu 2016 alle ore 13:09 PDT



Fonte: Movieweb / Michael Bay





Transformers 5: Michael Bay annuncia il ritorno di Barricade

Aggiornamento di Pietro Ferraro

"Punire e schiavizzare", questo è il motto del Decepticon Barricade che torna in Transformers: The Last Knight celato in un'auto della polizia. Questo robot in incognito è solo l'ultimo personaggio confermato per il nuovo sequel che si sta attualmente girando sotto la direzione di Michael Bay. E' stato Bay che per primo ha condiviso questa immagine del potente Decepticon sul suo sito web. Il "poliziotto cattivo" Barricade è stato visto per la prima volta nel Transformers originale del 2007 per poi tornare nei due sequel La vendetta del caduto del 2009 e Dark of the Moon del 2011. Barricade non era un personaggio chiave in Trasformers 4 - L'era dell'estinzione, ma lo si può vedere in una scena della battaglia di Chicago. Barricade è conosciuto come un robot "complicato" ed è noto per il suo atteggiamento "irritabile" anche per gli standard dei Decepticon. Mentre a volte non va d'accordo con i suoi compagni Decepticon, Barricade non ha mai vacillato sul fatto di dover eliminare tutti gli Autobot, missione in cui si impegna con grande fervore. Barricade è il quarto Transformers ad essere confermato in Transformers 5. Optimus Prime tornerà, insieme ad un BumbleBee aggiornato e a Megatron che sarà ancora una volta il villain principale.

Sul versante "umano" Mark Wahlberg torna al franchise per la seconda volta dopo che il suo Cade Yeager è stato introdotto in "L'era dell'estinzione" e sarà affiancato dalla nuova protagonista femminile Isabela Moner, la "spalla comica" Jerrod Carmichael e Sir Anthony Hopkins. Il Lennox di Josh Duhamel tornerà dopo aver saltato Transformers 4 e si ritiene che anche il suo partner Tyrese Gibson tornerà come Epps. Ci sono anche voci non confermate su un possibile ritorno di Shia LaBeouf e Megan Fox. Michael Bay ha recentemente annunciato di aver reclutato Freya, una cagnolona conosciuta come il “Cane più solitario di Inghilterra”, salvata dalla strada, affetta da epilessia e ancora in cerca di una casa (trovate la foto in coda all'aggiornamento) Le riprese si svolgeranno a Detroit con location previste il tutto il mondo tra cui Cuba. Paramount ha annunciato a febbraio che sarà prodotto uno spin-off di Bumblebee in arrivo nei cinema l'8 giugno 2018 seguito da Transformers 6 e 7.





Fonte: Movieweb





Transformers 5: Michael Bay svela il nuovo Bumblebee

Aggiornamento di Pietro Ferraro

La scorsa settimana, è stato rivelato che il malvagio Megatron tornerà in Transformers: The Last Knight, che ha recentemente iniziato le riprese sotto la direzione di Michael Bay. Abbiamo anche appreso la scorsa settimana che Sir Anthony Hopkins si è unito al cast in un ruolo non specificato. Oggi abbiamo una prima sbirciata ufficiale ad uno degli Autobot più amati del franchise, l'iconico Bumblebee.

Il regista Michael Bay ha rivelato una prima immagine del nuovo Bumblebee sul suo sito ufficiale MichaelBay.com. Il regista ha poi rivelato su Twitter che questa versione di Bumblebee è una Camaro del 2016 appositamente costruita per il film. A proposito di Bumblebee, la Paramount ha annunciato a febbraio che sarà prodotto uno spin-off di questo amato Autobot che uscirà nei cinema l'8 giugno 2018. Questo film racconterà l'origine mai narrata di Bumblebee e anche se non ci sono dettagli sull'ambientazione del film, dal momento che sarà ambientato nel passato è molto probabile che non si svolgerà sul pianeta Terra.





Fonte: Collider

Transformers 5: un nuovo video svela il ritorno di Megatron

Aggiornamento di Pietro Ferraro Un precedente criptico teaser video ufficiale di Transformers - The Last Knight suggeriva che qualcosa di sinistro stava per accadere, ora un nuovo video pubblicato in queste ore ha svelato che quel qualcosa di sinistro sarà il ritorno del nefasto Megatron. A rivelarlo via Twitter e Instagram il regista Michael Bay che aveva anche recentemente confermato il via alle riprese a Cuba con un'immagine via Instagram, anche se in realtà ora scopriamo che le riprese inizieranno alla fine di questa settimana. Purtroppo il regista non aggiunge alcun dettaglio su come il malvagio Megatron sarà coinvolto nella storia, ma c'è un messaggio allegato al video.

Sta cominciando. Le riprese questa settimana. Megatron è tornato. #transformers# Decepticons#

Paramount ha fissato una data di uscita per Transformers - The Last Knight al 23 giugno 2017.

Transformers 5: nuovo video virale del sequel "The Last Knight"

Aggiornamento di Pietro Ferraro E' in pieno corso la campagna virale per il quinto film dei Transformers anche se anca oltre un anno all'uscita del film. La scorsa settimana Paramount Pictures ha presentato il titolo ufficiale Transformers: The Last Knight e confermato la notizia che Josh Duhamel sarebbe tornato dopo la sua esclusione dall'ultimo film Transformers 4: L'età dell'estinzione. Ora pochi giorni dopo l'annuncio in cui il regista Michael Bay ha ufficialmente confermato il via alle riprese a Cuba, un criptico teaser virale criptico è aprodato online. Il tweet riporta il testo "Qualcosa di sinistro sta per accadere", mentre sul video un messaggio viene trasmesso in codice Morse e sullo sfondo si notano alcuni documenti redatti dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Secondo il sito ScreenRant il messaggio si traduce in: "Sto arrivando per voi il 31 maggio" quindi aspettatevi qualche nuovo contenuto virale per Transformers online per domani. Nessun dettaglio della trama è stato annunciato, ma è confermato che Mark Wahlberg riprende il ruolo dell'inventore Cade Yaegar. Il regista Michael Bay ha promesso per l'ennesima volta che questo sarà il suo ultimo film della serie, ma la Paramount sta sviluppando un universo interconnesso legato ai film dei Transformers, tra cui uno spin-off su Bumblebee, quindi anche se fosse realmente l'ultimo film di Bay non sarà di certo l'ultimo film di un franchise da oltre 3 miliardi e mezzo di dollari d'incasso.



Transformers 5: Michael Bay annuncia il via alle riprese a Cuba

Aggiornamento di Pietro Ferraro

La scorsa settimana, il regista Michael Bay ha pubblicato sulla sua pagina Instagram per confermare che la produzione di Transformers: The Last Knight sarebbe iniziata e breve con le riprese che si sarebbero tenute a Cuba. La produzione è il secondo film importante di Hollywood a girare a Cuba dopo Fast & Furious 8 che ha iniziato la produzione il mese scorso. Ora il regista ha condiviso una prima foto dai set di Cuba per confermare ufficialmente il via alle riprese di Transformers 5. Come si può vedere nella foto pubblicata via Instagram da Michael Bay, questo veicolo molto probabilmente non sarà uno degli Autobot o Decepticon (o forse si?). Non sappiamo esattamente perché il regista abbia scelto di rivelare questa vettura d'epoca come la sua prima foto dal set, ma speriamo di poter vedere molto di più delle riprese da qui in avanti.

Paramount ha presentato ufficialmente il titolo "The Last Knight" la settimana scorsa quando è stato anche confermato che Josh Duhamel tornerà come il tenente colonnello Lennox. Questo sarà il quarto film della saga per Duhamel dopo che il suo personaggio è stato introdotto nel Transformers originale uscito nel 2007 per poi apparire successivamente nel 2009 in "La vendetta del caduto" e nel 2011 in "Dark of the Moon".

In questi giorni è arrivata la notizia che anche Tyrese Gibson ha espresso interesse a tornare come il partner di Lennox, Epps, ma non abbiamo la conferma che l'attore sia nel cast. The Last Knight segue la ricerca di Optimus Prime attraverso il cosmo dei Quintesson, gli esseri ritenuti responsabili della creazione della razza Transformers. Nel frattempo sulla Terra il Cade Yeager di Mark Wahlberg dovrà affrontare una nuova minaccia aliena che riporta Lennox (e forse Epps) di nuovo in servizio. Isabela Moner ha firmato come protagonista femminile mentre Jerrod Carmichael è stato reclutato come spalla comica, non ci sono ulteriori dettagli sui loro personaggi. Le riprese si svolgeranno a Detroit e in varie location sparse per il mondo. Michael Bay dirige da una sceneggiatura di Art Marcum & Matt Holloway.





Fonte: Movieweb

Transformers 5: titolo ufficiale e primo teaser trailer del sequel di Michael Bay

Aggiornamento di Pietro Ferraro E' ufficiale Transformers 5 uscirà nelle sale con il titolo Transformers: The Last Knight. Paramount Pictures e Hasbro hanno dato l'annuncio aggiornando la pagina ufficiale Instagram con un video che rivela il titolo e mette in mostra la spada simbolo di Optimus Prime insieme a questo messaggio.

Un appello a tutti gli #Autobots: Optimus Prime è pronto per la battaglia. Ci siete? #transformers.

L'annuncio video animato ci mostra un Optimus Prime trasformato. The Last Knight inizierà le riprese nel mese di giugno di quest'anno. Michael Bay è confermato alla regia con Mark Wahlberg che riprenderà il suo ruolo di Cade Yeager da Transformers 4 - L'era dell'estinzione. Isabela Moner recentemente salita a bordo del sequel come protagonista femminile è nota per ruoli nelle serie tv 100 Things to Do Before High School e Growing Up Fisher. Il cast include anche Jerrod Carmichael per lui ruoli nella serie tv The Carmichael Show e nella commedia Cattivi Vicini, Carmichael sarà la spalla comica del film. Le riprese si svolgeranno a Detroit con tappe varie in diverse località in tutto il mondo. Il team di sceneggiatori include Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man) con l'aggiunta di Ken Nolan (Black Hawk Down). Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto tornano a produrre questo attesissimo sequel. Transformers 5 uscirà il 23 giugno 2017 e sarà seguito da un film spin-off su Bumblebee nelle sale l'8 giugno 2018, prima che Transformers 6 approdi nei cinema il 28 giugno 2019.

Fonte: Collider





Transformers 5, Michael Bay confermato

Articolo pubblicato il 5 giugno 2016

E conferma fu. Dopo gli immancabili tentennamenti, Michael Bay ha infatti confermato che sarà sempre lui, ancora una volta, a dirigere Transformers 5. Eppure mai come in questo caso il regista di Armageddon aveva cullato l'idea di abbandonare il 'proprio' miliardario franchise, forse troppo ricco e redditizio per cederlo ad altri. Nel mese di settembre, via Twitter, Bay aveva frenato le voci che parlavano di un suo ritorno 'sicuro', mentre nelle ultime ore, via Rolling Stone, Michael ha rotto gli indugi.

'Transformers vive ancora un grande momento. E' divertente fare un film che 100 milioni di persone andranno a vedere. Ma questo sarà l'ultimo. Dovrò passare il testimone a qualcun'altro'.

Transformers 5 nel 2017, nasce l'Universo cinematografico in stile Avengers Sequel e spin-off a pioggia per i Transformers

Certo, come no. Bay disse la stessa identica cosa una volta terminate le riprese di Transformers 3, per poi ribadirlo una volta terminate le riprese di Transformers 4. Eppure eccolo ancora qui, pronto a dirigere Transformers 5. Quel che non si capisce, onestamente parlando, è cosa mai potrebbe trarre da una saga tanto spolpata, se non un'altra cariolata di dollari. Nel dubbio Bay, che produrrà Bad Boys 4, tornerà in sala in questo 2016 con 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, nei cinema d'Italia dal prossimo 17 marzo.

Ritorni importanti anche nel cast, con Mark Wahlberg confermatissimo insieme a Nicola Peltz e Jack Reynor. Transformers 4 - L'era dell'estinzione, uscito nel 2014, ha incassato la bellezza di 1,104,054,072 dollari, 320 dei quali solo in Cina. E allora perché fermarsi?

Fonte: Collider