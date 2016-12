Stasera in tv: "L’incredibile vita di Timothy Green" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 29 dicembre 2016

Rai 3 stasera propone "L’incredibile vita di Timothy Green", dramma fantastico diretto da Peter Hedges e interpretato da Jennifer Garner, Joel Edgerton, CJ Adams e Ron Livingston.

Cast e personaggi



Jennifer Garner: Cindy Green

Joel Edgerton: Jim Green

CJ Adams: Timothy Green

Ron Livingston: Franklin Crudstaff

Rosemarie DeWitt: Brenda Best

Dianne Wiest: Miss Crudstaff

Kryshaon Avery: Shelly Jones

Michael Arden: Doug Wert

Lois Smith: Zia Mel

Rhoda Griffis: Dr. Lesley Hunt

Sharon Morris: Preside

Odeya Rush: Joni Jerome

Lin-Manuel Miranda: Reggie

M. Emmet Walsh: Zio Bub

David Morse: James Green Sr.

Steve Coulter: Charlie Frohn

Tim Ware: Sindaco Handleman

Common: Cal

James Rebhorn: Joseph Crudstaff

Shohreh Aghdashloo: Evette Onat

Doppiatori italiani

Laura Lenghi: Cindy Green

Francesco Bulckaen: Jim Green

Riccardo Suarez: Timothy Green

Massimo Rossi: Franklin Crudstaff

Franca D'Amato: Brenda Best

Melina Martello: Miss Crudstaff

Lorenza Biella: Zia Mel

Luciano De Ambrosis: Zio Bub

Ennio Coltorti: James Green Sr.

Massimo Bitossi: Cal

Ludovica Modugno: Evette Onat

La trama





Cindy (Jennifer Garner) e Jim Green (Joel Edgerton) non riescono nonostante gli sforzi ad avere un figlio. Una notte, dopo che il loro medico gli ha comunicato che ogni ulteriore tentativo di avere un figlio sarebbe destinato ad un inevitabile fallimento, la coppia decide di passare oltre, ma prima di farlo seppellisce in giardino una scatola di legno con all’interno dei fogliettini di carta con appuntate le caratteristiche del loro bambino ideale.

Quella stessa notte dopo un violento temporale la coppia si ritroverà in casa Timothy (CJ Adams), un ragazzino ricoperto di fango che li chiama mamma e papà. I due decideranno di tenere Timothy con loro scoprendo in seguito che il misterioso ragazzino ingloba in sé alcune delle caratteristiche contenute in quella scatola sepolta in giardino, dove ora c’è solo una grande buca vuota.

Il nostro commento





Terza prova dietro la macchina da presa per lo sceneggiatore premio Oscar e regista Peter Hedges (L’amore secondo Dan) che ha sviluppato in una godibile e toccante fiaba per famiglie un’idea del produttore Ahmet Zappa.

Attraverso una digressione fantastica Hedges affronta il tema della genitorialità riproponendo anche in maniera piuttosto originale quello dell’adozione mettendone in luce i diversi aspetti, che vanno dalle molte insite responsabilità alla pura gioia di poter crescere con amore un figlio non proprio.

Hedges confeziona un film lieve e toccante senza mai aver bisogno di scivolare nel dramma, prendendo spunto da film come il "Jack" di Francis Ford Coppola piuttosto che il "Forrest Gump" di Robert Zemeckis. Per tutto il film c’è questa atmosfera giocosa e un po’ stralunata fortemente legata alla natura sia come elemento visivo che contraddistingue anche la fotografia del film, sia come legame simbiotico con la vita stessa che si disvela da sempre ad ogni alba e tramonto.

In questa atmosfera sognante si muovono personaggi gradevolemnte sopra le righe, ci sono i due genitori ritratti da Joel Edgerton e Jennifer Garner capaci di creare indubbia empatia e trasmettere il loro desiderio irrefrenabile di essere genitori, ma anche la paura di non esserne all’altezza; poi c’è il Timothy del piccolo CJ Adams che rappresenta la fanciullezza perduta e in rarissimi casi ritrovata, un tenero esempio di come andrebbe affrontata la vita, ma anche di come l’età adulta diventi una barriera che cela paure e ansie a volte inesplicabili.

L’incredibile vita di Timothy Green pur essendo un film cucito a misura di spettatore potrebbe creare qualche scompenso ai cinici ad oltranza, mentre ci sentiamo di consigliarlo a chi ha dimenticato quanto liberatorio sia fantasticare e naturalmente a tutti quelli che cercano un film davvero per tutti, e in questo la Disney si dimostra ancora una volta un solido punto di riferimento per quel che concerne i film per famiglie.

Curiosità





Il film è stato girato nella stessa casa che è stata location del sequel/remake Halloween II (2009).



Il ruolo di Cindy è stato offerto a Sandra Bullock, che lo ha rifiutato.



Questo è stato l'ultimo film di James Rebhorn.



Rosemarie DeWitt e Ron Livingston co-protagonisti del film sono una coppia sposata.



Anche se Stanleyville è descritta come una città del Midwest, il film è stato girato in alcune parti della Georgia, tra cui Monroe e Rex, lo si nota dalle molte delle strade che portano il nome di generali confederati.



In Italia il film è uscito direttamente per il mercato home video.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 51.







La colonna sonora





- Le musiche originali del film sono di Geoff Zanelli (Ghost Town, Hitman - L'assassino, Disturbia). Zanelli torna a collaborare con il regista Mark Neveldine dopo aver musicato l'action fantascientifico "Gamer".

TRACK LISTINGS

1. You're Gonna Find It Hard To Believe

2. Life Goes On

3. That's Not Normal

4. Our Kid

5. ...Now What?

6. Is He For Us?

7. Cherry On Top

8. I Can Only Get Better! (A Glass Half Full Person)

9. Love And Be Loved

10. There's Something You Need To See

11. Why Not Make A New Kind Of Pencil?

12. Nice Socks

13. Picasso With A Pencil

14. Run The Other Way

15. This World They Created

16. The Championship Game

17. The Winning Goal

18. I Let Her Go

19. We Better Get Inside

20. Never Give Up

21. So Much Is Possible