Stasera in tv: "High Crimes - Crimini di stato" su Rete 4

Di Pietro Ferraro venerdì 2 giugno 2017

Rete 4 stasera propone "High Crimes - Crimini di stato", thriller del 2002 diretto da Carl Franklin e interpretato da Ashley Judd e Morgan Freeman.





Cast e personaggi

Ashley Judd: Claire Kubik

Morgan Freeman: Charles W. Grimes

James Caviezel: Tom Kubik / Ron Chapman

Adam Scott: Ten. Terrence Embry

Amanda Peet: Jackie

Bruce Davison: Gen. Bill Marks

Tom Bower: Agente FBI Mullins

Michael Shannon: Troy Abbott

Jude Ciccolella: Colonnello Farrell

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Claire Kubik

Renato Mori: Charles W. Grimes

Riccardo Rossi: Tom Kubik / Ron Chapman

Davide Chevalier: Ten. Terrence Embry

Eleonora De Angelis: Jackie

Sergio Di Stefano: Gen. Bill Marks

Luciano De Ambrosis: Agente FBI Mullins

Massimo De Ambrosis: Troy Abbott

Dario Penne: Colonnello Farrell





La trama

Claire Rubik (Ashley Judd) è un’avvocatessa molto stimata, soddisfatta della propria vita professionale e del proprio matrimonio, tutto sembra funzionare al meglio, almeno fino a quando l’idilliaco quadretto si infrange con la scoperta di un terribile segreto celato nel passato del marito Tom (James Caviziel) .

Tom Rubik in realtà si chiama Ron Chapman ed ha un passato da marine, a causa di alcune indagini viene improvvisamente arrestato e incarcerato, con la terribile acccusa di strage. Rinchiuso in un penitenziario militare sarà strenuamente difeso dalla moglie che è fermamente convinta della sua innocenza.

Visto che il caso è di competenza militare Claire si rivolge ad un esperto di giurisprudenza militare con un passato da alcolista, l’avvocato Charles W. Graimes (Morgan Freeman), i due scaveranno in profondità alla ricerca di prove inconfutabili che dimostrino l’innocenza di Chapman, ma quello che troveranno in un primo momento li getterà nella confusione e nello sconforto…





Il nostro commento

High Crimes - Crimini di stato è un legal-thriller diretto da Carl Franklin (Out of time) che non brilla certo per originalità e ritmo, il plot nei punti in cui dovrebbe incalzare lo spettatore tende a spegnersi nel prevedibile e nel convezionale rendendo tutta l’operazione poco coinvolgente.

Il legal-thriller è una commistione narrativamente affascinante ma rischiosa, perchè se non supportata da una regia efficace non riesce, come in questo caso, a sfruttare al meglio un cast davvero notevole, tra cui un Morgan Freeman sempre carismatico ma non efficace come al solito affiancato da una Ashley Judd solitamente brava e intensa, qui evidentemente sottotono.

Il film si snoda con troppa prevedibilità tra il tribunale e l’indagine extra-giudiziaria non puntando abbastanza sul coinvolgimento emotivo dell’aula giudiziaria che ha un suo fascino e rappresenta un palcoscenico entusiasmante, basta guardare classici come Codice d’onore.

Un vero peccato, un film che dalle grosse potenzialità che vengono snaturate da una regia spenta e da una sceneggiatura senza guizzi e senza il giusto appeal, un plauso comunque al cast che rappresenta l’unico punto di forza di tutta l’operazione.





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo "Reati capitali" di Joseph Finder.



Nelle prime versioni della sceneggiatura, il personaggio di Ashley Judd era una professoressa di legge di Harvard.



Un elemento del romanzo è stato inspiegabilmente cambiato: i nomi dei personaggi "Chapman" e "Kubik" sono stati scambiati.



Il film costato 42 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 63.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e pianista neozelandese Graeme Revell (Il corvo, Il negoziatore, Daredevil, Sin City).



Brani inclusi nella colonna sonora:

1. I'm Not the Enemy - Lina

2. Makin' Love - Leon Parker

3. Have Yourself a Merry Little Christmas - Lou Rawls

4. Miles Away - Tim Kellett

5. Love Rollercoaster - Ohio Players

6. Buried at Sea - MC 900 Ft. Jesus

7. Gris Gris Gumbo Ya Ya - Dr. John

8. Young at Heart - The 101 Strings Orchestra

9. The First Noel - Loretta Lynn

10. Autumn Leaves - The 101 Strings Orchestra