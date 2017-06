Stasera in tv: "Come l'acqua per gli elefanti" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 5 giugno 2017

Canale 5 stasera propone "Come l'acqua per gli elefanti", dramma romantico del 2011 diretto da Francis Lawrence (Hunger Games) e interpretato da Robert Pattinson, Reese Witherspoon e Christoph Waltz.





Cast e personaggi

Robert Pattinson: Jacob Jankowski

Reese Witherspoon: Marlena Rosenbluth

Christoph Waltz: August Rosenbluth

Paul Schneider: Charlie O'Brien

Jim Norton: Camel

Hal Holbrook: Jacob Jankowski anziano

Mark Povinelli: Kinko / Walter

Richard Brake: Grady

Stephen Monroe Taylor: Wade Swift

Ken Foree: Earl

Scott MacDonald: Blackie

James Frain: custode di Rosie

Sam Anderson: Mr. Hyde

Tim Guinee: Diamond Joe

Donna W. Scott: Barbara

E.E. Bell: Cecil

Ivo Nandi: fruttivendolo

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Jacob Jankowski

Francesca Fiorentini: Marlena Rosenbluth

Claudio Sorrentino: August Rosenbluth

Francesco Prando: Charlie O'Brien

Dario Penne: Camel

Dante Biagioni: Jacob Jankowski anziano

Vittorio Stagni: Kinko

Alessandro Budroni: Grady

Matteo Liofredi: Wade Swift

Diego Reggente: Earl

Roberto Draghetti: Blackie

Mino Caprio: custode di Rosie

Bruno Alessandro: Mr. Hyde

Luciano Roffi: Diamond Joe

Antonella Alessandro: Barbara

Stefano De Sando: Cecil

Pino Ammendola: fruttivendolo





La trama

Grazie al racconto dell’ormai anziano Jacob Jankowski scopriremo cosa accadde negli anni ’20 al famoso circo Benzini che durante la Grande depressione collezionò uno dei più grandi disastri circensi della storia.

Jacob (Robert Pattinson) all’epoca era un giovane e promettente studente di veterinaria che non riuscì a laurearsi a causa dell’improvvisa morte di entrambi i genitori. Traumatizzato, senza un soldo in tasca e in cerca di un qualunque lavoro Jacob incrocerà il treno dei Benzini Brothers e una volta salito a bordo non ne scenderà più.

Infatti Jacob grazie alla sua preparazione in veterinaria verrà assunto dal padrone del circo August Rosebluth (Christoph Waltz) e farà la conoscenza della sua bella moglie, la cavallerizza ed acrobata Marlena (Reese Witherspoon) di cui il ragazzo si innamorerà perdutamente.

Durante la permanenza di Jacob il circo passerà un periodo di crisi nera in cui sfiorerà il fallimento, ma l’acquisto da parte di August di un’elefantessa che lo stesso Jacob avrà il compito di addestrare riporterà il circo quasi ai fasti di un tempo. Purtroppo Jacob in questo frangente avrà l’occasione di scoprire anche il lato borderline di August, che si dimostrerà un violento non solo con gli animali e i propri dipendenti, ma anche con la moglie.





Il nostro commento

Dopo il buon "Remember me" ancora una prova superata a pieni voti per Robert Pattinson supportato in scena da due artisti da premio Oscar, la graziosa Reese Witherspoon e il veterano Christoph Waltz che rispolvera un po' di quell'ambiguità che ne ha fatto perfetta materia prima da villain.

Come l’acqua per gli elefanti risulta oltremodo godibile e funziona nonostante l’achimia tra la Witherspoon e Pattinson non raggiunga mai l’optimum. La riuscita è merito del regista Francis Lawrence che per nostra fortuna non è avvezzo al genere "romance", questo è il suo terzo lungometraggio dopo Constantine e Io sono leggenda, così la love-story all’insegna del "proibito" viene tratteggiata a grandi linee rimanendo sullo sfondo, lasciando invece che a spiccare sia la suggestiva ambientanzione circense indurita dal periodo della Grande depressione e regalando prima dei titoli di coda un finale gradevolmente movimentato.

Come l’acqua per gli elefanti grazie all’azzeccata scelta del regista riuscirà ad intrattenere anche chi non ama troppo il filone romantico e questo senza dubbio è un ulteriore punto a favore della pellicola, perchè amplia e di molto il target di spettatori oltre i lettori del romanzo da cui è tratto il film e le irriducibili "pattinsoniane".





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo del 2006 "Acqua agli elefanti" della scrittrice Sara Gruen.



Channing Tatum, Kyle Gallner, Anthony Fitzgerald, Andrew Garfield e Emile Hirsch hanno tutti sostenuto un provino per il ruolo di Jacob Jankowski.



Scarlett Johansson ha rifiutato il ruolo di Marlena.



In una scena tagliata di La fiera della vanità (2004), Reese Witherspoon interpreta la madre di Robert Pattinson. In "Come l'acqua per gli elefanti" sono amanti.



Il proprietario del circo, all'inizio menziona l'incidente ferroviario Hagenbeck-Wallace e l'incendio al circo Hartford. Si tratta di disastri reali che hanno coinvolto circhi. Il 22 giugno 1918 un treno si è schiantato contro il treno del circo Hagenbeck-Wallace perché il conducente si addormentò e non vide i segnali di allarme che avvertivano che il treno del circo si era fermato; 86 persone rimasero uccise e altre 127 sono rimaste ferite. Il 6 luglio 1944 il tendone del circo Ringling Brothers e Barnum & Bailey che si trovava a Hartford prese fuoco, rimasero uccise 169 persone con oltre 700 feriti.



La sceneggiatura di questo film è stata inserita nella "Blacklist 2009", un elenco delle migliori sceneggiature in cerca di un produttore.



Il picchetto e la catena è un metodo utilizzato per condizionare giovani elefanti. Incatenato ad una catena corta con il picchetto piantato nel terreno, il giovane elefante lotta finché non si ferisce alla zampa incatenata. Quel ricordo doloroso viene utilizzato per controllare l'elefante una volta adulto, anche se l'animale con le sue dimensioni potrebbe facilmente estrarre il picco la paura prevale.



Il film costato 38 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 117.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Pretty Woman, Maleficent, Biancaneve e il cacciatore) che torna a collaborare con il regista Francis Lawrence dopo aver musicato Io sono leggenda. Howard e Lawrence collaboreranno anche per le musiche dell'intera saga Hunger Games.



TRACK LISTINGS

1. Did I Miss It? – James Newton Howard

2. The Circus Sets Up – James Newton Howard

3. Circus Fantasy – James Newton Howard

4. Jacob Sees Marlena – James Newton Howard

5. Button Up Your Overcoat – Ruth Etting

6. Prosze, Rosie, dac noge – James Newton Howard

7. Rosie – James Newton Howard

8. Speakeasy Kiss – James Newton Howard

9. I’m Confessin’ That I Love You – James Newton Howard

10. Barabra’s Tent – James Newton Howard

11. Jacob Returns – James Newton Howard

12. Sanctuary – James Newton Howard

13. Don’t Tell Him What Happened To Me – James Newton Howard

14. The Job Is Yours – James Newton Howard

15. I Need A Little Sugar In My Bowl – Bessie Smith

16. Stomp Time Blues – Jasper Taylor & His Statestreet Boys

17. I Can See Straight Through You – James Newton Howard

18. Baptism / Jacob & Rosie – James Newton Howard

19. The Stampede / I’m Coming Home – James Newton Howard

Per ascoltare la colonna sonora integrale cliccate QUI.