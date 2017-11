Justice League: nuove foto, video "JL Experience" e Jason Momoa chiarisce sul Tridente di Aquaman

Justice League: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul cinecomic di Zack Snyder nei cinema italiani dal 16 novembre 2017.

L'uscita di Justice League è imminente e dopo le polemiche scaturite da Batman v Superman e Suicide Squad, il film di Zack Snyder sarà inevitabilmente passato al microscopio, rischiando di finire nel tritacarne delle critiche a prescindere, ma le prime proeizioni di prova, i trailer e l'apporto di Joss Whedon fanno ben sperare nel risultato.

Per ingannare l'attesa vi proponiamo un nuovo aggiornamento con una ricca galleria di immagini ufficiali, accompagnate da uno speciale video su una mostra londinese dedicata al film.

Nel frattempo Jason Momoa è intervenuto nella diatriba sull'arma atlantidea che Aquaman impugnerà in Justice League, che non sarà un Tridente bensì un arma a cinque punte. Sulla discussione l'attore ha messo un punto spiegando quanto segue.

Non l'ho chiamato tridente, ha cinque punte, e nessuno lo nomina nel film, e quando vedrete il film Aquaman allora lo vedrete impugnare un tridente, quindi tutti devono avere pazienza e restare sintonizzati.

L'arma a cinque punte nel film è in realtà presa in prestito da Mera quando giunge il momento per Aquaman di unirsi a Batman, Wonder Woman e agli altri superamici nella battaglia per fermare il malvagio Steppenwolf. Momoa continua spiegando cosa sta realmente accadendo con la sua arma.

Lui non è ancora il re, guarda Mera e gli dice: "devo prendere in prestito qualcosa, ho bisogno che mi fai un favore". Ed è lei che gli da l'equipaggiamento.

Da molto tempo si vocifera che sia Amanda Waller ad avere il tridente di Aquaman, e Jason Momoa suggerisce che il film in solitaria di Aquaman abbia mantenuto intatta questa idea. Jason Momoa ha spiegato anche che Aquaman non vuole veramente aderire alla Justice League.

È l'avvocato del diavolo, è più di un eroe riluttante. E' un tipo che dubita di tutto.

Jason Momoa afferma che il team creativo di Justice League ha cercato di restare fedele al personaggio che tutti conoscono dai fumetti, dando però ad Aquaman un nuovo tocco originale.

Abbiamo certamente cercato di onorare i fumetti e il popolo polinesiano, ovviamente, abbiamo tonnellate di divinità marine. È una sorta di cosa curiosa che ci sia un supereroe di carnagione scura.

Zack Snyder ha immaginato Aquaman come un outsider, un'idea che è rimasta intatta durante le revisioni di Joss Whedon e che fa parte del DNA originale del personaggio, che era ritratto proprio come un outsider nella serie a fumetti "JLA: Anno Uno" del 1998 in cui re di Atlantide unitosi alla Justice League si sentiva un po' fuori posto sia tra gli altri eroi, sia tra gli abitanti della terraferma. Momoa spiega come è stato interessante interpretare un personaggio con cui condivide molto.

Non era realmente accettato sulla terraferma e non era veramente accettato ad Atlantide. Questa era una cosa che mi interessava molto del personaggio. Abbiamo qualcosa in comune, io provengo dall'Iowa ma sono hawaiano. Sono cresciuto in Iowa, ma sono nato alle Hawaii. Metà della mia famiglia è in Iowa e metà della mia famiglia è alle Hawaii.

L'appuntamento con Justice League e nei cinema dal prossimo 16 novembre.

Justice League: nuova locandina, motion poster, video 360° e confermata scena dopo i titoli di coda

Il 16 novembre Justice League arriva nei cinema italiani e per ingannare l'attesa vi proponiamo un corposo aggiornamento che include: un video interattivo che ci porta all'interno del velivolo di Batman "Flyng Fox", una nuova locandina ufficiale che vede schierato il team di supereroi Superman escluso, che però ritroviamo in un nuovo suggestivo motion poster tutto dedicato all'Uomo d'Acciaio.

Insieme a questo aggiornamento arrivano due notizie "collaterali", la prima via Wall Street Journal riporta un budget del film che pare sia lievitato fino a 300 milioni, anche se questa cifra non è ancora stata confermata, mentre è confermata dall'attore Jason Momoa alias Aquaman, una scena dopo i titoli di coda.

L'hanno messa, l'hanno messa. Devi sederti per tutto il film e guardare tutti i titoli di coda...ho dimenticato che era nella sceneggiatura. È fantastica.

In verità l'Universo Esteso DC finora non ha avuto una sequenza post-titoli di coda molto significativa, l'unica registrata è quella vista in Suicide Squad, che presenta il Bruce Wayne di Ben Affleck che intrattiene una conversazione con la Amanda Waller di Viola Davis sulla Justice League, niente di particolarmente rilevante o rivelatorio. Sembra probabile che la scena extra riguarderà Aquaman che è il prossimo film in programma dell'UEDC in uscita a dicembre 2018. C'è anche la possibilità che questa scena bonus potrebbe contribuire a porre le basi per un Justice League 2, ma ci sembra un tantino affrettato, quindi puntiamo più sull'introduzione del film in solitaria di Aquaman.





Justice League: nuove locandine e featurette in italiano "Batman" e "Wonder Woman"

Il prossimo 16 novembre arriva per la prima volta sul grande schermo la Justice League e l'attesa è alle stelle visto che il film sarà decisivo per il futuro dell'Universo Esteso DC.

Per ingannare l'attesa Warner Bros. hanno reso disponibili due nuove featurette sottotitolate in italiano dedicate al Batman di Ben Affleck e alla Wonder Woman di Gal Gadot, che vi proponiamo insieme al video interattivo "Esplora Gotham City a 360°" e a 8 nuove locandine ufficiali.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Vi aggiorniamo su una discussione partita in rete dopo la pubblicazione di alcune foto dal set condivise su Twitter dal regista Zack Snyder, tra cui una che ritraeva Batman (Ben Affleck) che impugna il Tridente di Aquaman. Alcuni fan si sono lamentati del fatto che l'arma mistica viene chiamata Tridente quando di punte ne ha in realtà cinque. Prima della serie The New 52, il Tridente, concesso da Poseidone al legittimo governatore e protettore dei mari, era indistruttibile e rappresentava una potente arma da mischia in grado di distruggere, ad esempio, le potenti sonde di Imperiex. Oltre al suo potere come arma da mischia, il Tridente includeva il potere di manipolare l'acqua, lanciare potenti colpi di energia e agire come amplificatore di potere magici altrui, in particolare quelli di Tempest. Nella serie The New 52 ​​il Tridente è ora parte di una collezione di sette oggetti magici atlantidei molto potenti, forgiati dal primo re di Atlantide che si definisce "The Dead King". Sembra che il film Aquaman potrebbe attingere in parte da questa trama. Nella serie The New 52, che ha debuttato nel 2011, Geoff Johns, Ivan Reis e Joe Prado hanno creato un nuovo Aquaman e anche un nuovo Tridente passato dalle normali tre punte alle 5 punte che è la versione che vedremo sul grande schermo in Justice League. Quindi non si è trattato di un capriccio di Zack Snyder, ma bensì di qualcosa ispirato e attinente ai fumetti.







Batman with Aquaman's Trident is just one of the most beautiful things I've ever seen

26 ottobre 2017

Justice League: nuova featurette in italiano "Cyborg"

Un nuovo video speciale sottotitolato in italiano ci svela nuovi aspetti di Cyborg, supereoe interpretato da Ray Fisher tra i protagonisti di Justice League. Vi ricordiamo che nel video appare in un cameo Marc McClure, l'attore che ha interpretato Jimmy Olsen negli originali quattro film di Superman con Christopher Reeve e nel film Supergirl del 1984. Nel video McClure è l'anziano poliziotto che viene salvato da Cyborg poco prima di essere investito da un blindato. Justice League firmato dal regista Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn Of Justice) insieme a Joss Whedon (“The Avengers”) e atteso nelle sale italiane a partire dal 16 novembre 2017.

Justice League: nuova featurette "Cyborg" con cameo a sorpresa

Disponibile una nuova featurette del film Justice League incentrata su Cyborg. Il video include alcuni filmati inediti e dettagli sulla storia di origine di Cyborg nell'Universo Esteso DC. Anche se i lettori dei fumetti DC e i fan dei Teen Titans hanno familiarità con Vic Stone alias Cyborg, un pubblico più ampio, che Warner Bros. confida andrà a vedere Justice League, potrebbe non avere la medesima familiarità con il personaggio che come sottolinea questo video è "l'artiglieria pesante" della squadra. Ad un certo punto vediamo Cyborg salvare un uomo da un blindato che sta per abbattersi su un ufficiale di polizia. Questa sequenza è stata già accennata nei trailer, ma questo sguardo esteso rivela che l'agente di polizia è un cameo a sorpresa. Marc McClure, l'attore che ha interpretato Jimmy Olsen negli originali quattro film di Superman con Christopher Reeve e anche nel film Supergirl del 1984, è l'uomo che interpreta questo poliziotto in Justice League, un tributo ad una delle incarnazioni di Superman più amate e uno dei cinecomic più apprezzati di sempre. Justice League arriva nei cinema italiani il prossimo 16 novembre.

Justice League: nuova featurette in italiano su "Flash"

Warner Bros. ha reso disponibile la versione sottotitolata in italiano di una featurette di Justice League che vi abbiamo proposto qualche giorno fa incentrata sul Flash di Ezra Miller. Justice League vede Bruce Wayne affrontare la morte di Superman, seguita alla loro battaglia con Doomsday alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice. Anche se le cose sembrano un po' disperate, con l'aiuto di Wonder Woman, Batman decide di assemblare una squadra di metaumani per aiutare a fermare una minaccia imminente. Insieme reclutano Aquaman (Jason Momoa), Flash (Barry Allen) e Cyborg (Ray Fisher) per aiutare a salvare il pianeta, ma sembrano essere ancora in minoranza rispetto a Steppenwolf e le sue schiere di parademoni. Forse potranno ottenere un po' di aiuto da un membro del Corpo delle Lanterne Verdi? Justice League arriva nei cinema italiani il 16 novembre.

Justice League: featurette "Flash" e nuove locandine

Il 16 novembre debutta nei cinema italiani il film sulla Justice League, uno dei titoli più attesi dell'anno insieme all'evento Star Wars 8 e Warner Bros. ha cominciato a fare sul serio con la promozione. E' disponibile una nuova featurette di Justice League incentrata sul velocista scarlatto, The Flash. La featurette presenta anche alcuni filmati inediti che non abbiamo visto nei trailer. Nel video vediamo Ezra Miller che parla un po' della sua versione di Barry Allen e come si inserisce nella squadra, che include anche Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot) e Cyborg ( Ray Fisher). Vediamo alcuni pezzi estesi di filmati che sono stati accennati nei trailer, come quando dice a Batman che non ha mai "combattuto" prima, che porta a Batman a fargli un discorso d'incoraggiamento. Abbiamo anche un senso leggermente migliore di come funzionano i suoi poteri e come saranno rappresentati in Justice League. Per quanto riguarda Flash, finora abbiamo visto stralci molto brevi di lui nell'Universo Esteso DC. Ha un cameo molto breve in Batman v Superman: Dawn of Justice, oltre alla sequenza decisamente bizzarra di Bruce Wayne che ha una visione di Flash. Ha avuto anche un piccolo cameo in Suicide Squad, ma il personaggio deve ancora essere esplorato appieno sullo schermo. Lo stesso vale per Aquaman e Cyborg, per cui Justice League avrà un compito non facile nel suo tentativo di bilanciare e amalgamare tutti questi personaggi. Secondo quanto riportato la visione originale di Zack Snyder di Justice League è rimasta intatta e Joss Whedon, ha gestito significative nuove riprese e apportato modifiche alla sceneggiatura dopo che Snyder è uscito dal progetto.



Justice League: featurette in italiano "The League" e speciale "Aquaman"

Warner Bros. ha reso disponibili due straordinari video speciali in italiano sulla Justice League e su Aquaman per il primo film live-action sull'iconico team di supereroi DC che debutterà nei cinema italiani il 16 novembre.

Un’alleanza di eroi mai vista prima, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, scende in campo per affrontare un nemico temibile. Sul set del film un cast stellare: il Premio Oscar Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn Of Justice, Argo), Henry Cavill (Batman v Superman: Dawn Of Justice, Operazione U.N.C.L.E., L’Uomo d’acciaio), Amy Adams (L’Uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn Of Justice), Gal Gadot (Wonder Woman, Batman v Superman: Dawn Of Justice), Jason Momoa (La serie Il Trono di spade, Aquaman), Ezra Miller (Animali Fantastici e dove trovarli), Raymond Fisher, Willem Dafoe (Pasolini), Jesse Eisenberg (Café Society, Batman v Superman: Dawn Of Justice), Jeremy Irons (Le crociate, Mission),la candidata all’Oscar® Diane Lane (Come un uragano, L’uomo d’acciaio), Connie Nielsen (Wonder Woman), il Premio Oscar® J.K. Simmons (Whiplash).

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche. Le prime reazioni al film nelle proiezioni di prova state molto positive, mentre gli analisti del box office prevedono un week-end di esordio negli States da 150 milioni di dollari.

Justice League: nuovo trailer "Heroes" versione alternativa

Warner Bros. ha reso disponibile una versione alternativa con nuove scene del trailer finale del film Justice League. Questo secondo trailer alternativo non presenta l'incipit con la sequenza del sogno di Lois Lane e Clark Kent, aggiunge nuove scene e ripesca alcuni filmati del trailer proiettato al Comic-Con di San Diego. Le scene inedite includono Alfred (Jeremy Irons) che chiede se la squadra ha quello che serve per sconfiggere Steppenwolf mentre la parte ironica dal primo trailer è ancora intatta. Restano le domande sorte in questi ultimi mesi: Dov'è la Lanterna Verde? Se e quando Superman risorgerà dalla morte? Vedremo un cameo di Supergirl? Justice League arriva nei cinema italiani il 16 novembre 2017.

Un post condiviso da Justice League Movie (@justiceleague) in data: 8 Ott 2017 alle ore 06:00 PDT







Justice League: nuovo trailer italiano "Heroes"





Come annunciato stamane Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Justice League che viene rilasciato in concomitanza con il New York Comic-Con. Ricordiamo che questo nuovo trailer denominato "Heroes" è il primo trailer a beneficiare delle scene extra girate da Joss Whedon salito a bordo per sostituire Zack Snyder per la parte finale della produzione. Le prime reazioni alle proiezioni di prova di Justice League sono state positive, con alcuni fan che hanno descritto il film come "epico" e altri che sostengono sia molto superiore a "Batman v Superman". Quel che è certo è che questo trailer è davvero molto molto promettente.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche. Justice League arriva nei cinema italiani il 16 novembre.





Justice League: anteprima nuovo trailer e 10 locandine

In attesa dell'imminente nuovo trailer di Justice League, Warner Bros. ha reso disponibile un'anteprima di circa 20 secondi che ci mostra tra l'altro lo strepitoso look di Cyborg. Quello in arrivo sarà il primo trailer da quando Joss Whedon è salito a bordo sostituendo il regista Zack Snyder che è stato colpito da una tragedia personale qualche mese fa e da allora è stato Whedon a gestire le cose. Secondo fonti vicine alla produzione i contributi di Whedon al film sono stati sostanziali quindi probabilmente questo nuovo trailer potrebbe riflettere, almeno in parte, l'apporto del regista che ha lanciato gli Avengers sul grande schermo. Justice League riunisce quasi tutti i personaggi dell'Universo Esteso DC (UEDC).

Il cast comprende Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Jason Momoa come Aquaman, Ezra Miller come Flash, Ray Fisher come Cyborg, Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Jesse Eisenberg come Lex Luthor, Jeremy Irons come Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent, Connie Nielsen come Regina Hippolyta, Billy Crudup come Henry Allen, Amber Heard come Mera, con JK Simmons come il nuovo commissario Gordon e Amy Adams di nuovo nei panni di Lois Lane. E ultimo ma non meno importante, Henry Cavill per la terza volta nei penni di Superman, che tornerà dal mondo dei morti e chissà forse cambiato in modi inattesi.

Insieme alle nuove locandine trovate anche una cover con il team riunito (Superman incluso) realizzata per il libro "Justice League: The Art of the Film" pubblicato dall'americana Titan Books e in uscita il prossimo 15 dicembre.





Ispirati dal sacrificio di Superman, Batman e Wonder Woman lavorano in fretta per trovare e reclutare una squadra di metaumani, Aquaman, Cyborg e Flash, per salvare il pianeta da un assalto di proporzioni catastrofiche. I dettagli, le foto e le riprese dietro le quinte del set in questo libro che è uno sguardo prezioso sul mondo di Justice League.

Justice League pare sarà un sequel diretto di Batman V. Superman: Dawn of Justice, e vede un mondo che sta ancora affrontando la morte di Superman dopo la sua lotta mortale con Doomsday. Bruce Wayne aka Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e comincia a raggiungere altri eroi per assemblare una squadra di combattenti del crimine per difendere la Terra da ogni tipo di minacce. Insieme a Diana Prince aka Wonder Woman (Gal Gadot) Victor stone aka Ray Fisher, Barry Allen aka Flash (Ezra Miller) e il re dei guerrieri atlantidei conosciuto come Aquaman, aka Arthur Curry (Jason Momoa). Mentre il team cerca di amalgamarsi e trovare un equilibrio si troverà ad affrontare Steppenwolf, letale secondo al comando del signore della guerra alieno Darkseid, che è stato incaricato di trovare diversi artefatti nascosti sulla Terra. Justice League debutta nei cinema italiani il 16 novembre 2017.

Justice League: trailer LEGO, nuovi promo e locandine

Disponibili aggiornamenti sul film Justice League con una speciale versione del trailer proiettato al Comic-Con realizzato da LEGO Motion Studios. E' di qualche giorno fa un rumor che affermava che nel film della Justice League verrà ucciso un personaggio importante, che potrebbe essere il Batman di Ben Affleck, rumor che acquista corpo dopo la recentissima notizia che il film in solitaria di Batman diretto da Matt Reeves potrebbe non avere protagonista Ben Affleck e fruire di un'ambientazione alternativa in un universo parallelo, un escamotage narrativo usato di frequente nei fumetti. Ben Affleck in una recente intervista ha lasciato intendere che Justice League è il prodotto di due registi molto diversi, ovvero Zack Snyder, che ha filmato la maggior parte del film prima di abbandonare il set per una tragedia familiare e Joss Whedon, salito a bordo per concludere le riprese dopo che l'abbandono di Zack Snyder. Pare che Joss Whedon starebbe infondendo più humour alla storia, ma questo elemento non è ancora stato confermato.





Dopo l'uscita di scena di Zack Snyder, il film sulla Justice League ha fruito di nuove riprese per dare più spazio ad Aquaman, Cyborg e Flash, Quest'ultimo è protagonista di uno dei promo che trovate in coda all'articolo in cui si lascia intendere che in Justice League sapremo qualcosa di più sul passato di Barry Allen. L'account Twitter ufficiale di Justice League ha condiviso una GIF in cui Flash mostra le sue abilità di velocista. Dal momento che non esiste un film di Flash, le sue origini non sono state esplorate, ma sulla base della didascalia fornita, sembra che potremmo almeno avere uno scorcio di quella storia di origine in Justice League.

Dopo una tempesta elettrica, Barry Allen non è mai stato più lo stesso. #JusticeLeague.

Durante il Comic-Con di San Diego è stato rivelato che il film di Flash è attualmente intitolato Flashpoint. Il titolo fa riferimento ad una delle trame più importanti della storia DC Comics, ma non è certamente una storia d'origine. Infatti Flashpoint è stato utilizzato all'epoca per ripristinare l'universo DC e si svolge in una realtà alternativa. Justice League arriva nei cinema italiani il 16 novembre 2017.

After an electric storm, Barry Allen was never the same. #JusticeLeague





The tides of war are turning. #JusticeLeague in theaters November 17.





One misses the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. #JusticeLeague

Justice League: nuovo trailer italiano

Finalmente disponibile la versione in italiano del nuovo trailer di Justice League presentato lo scorso luglio al Comic-Con di San Diego. Nonostante manchi all'appello nel trailer, la presenza di Superman (Henry Cavill) incombe e ispira il leggendario team di superperoi DC assemblato dal Battman di Ben Afflecjk con il supporto della Wonder Woman di Gal Gadot che sembra anche essere il collante nonché voce della ragione della squadra. Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche. Justice League debutta nei cinema italiani il 16 novembre.

Justice League: nuovo trailer e poster dal Comic-Con 2017

Un nuovo spettacolare trailer del film Justice League è stato presentato al Comic-Con 2017 e mostra nuovi combattimenti della grintosa Wonder Woman e la nuova nemesi Steppenwolf. Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (The Flash) e Ray Fisher (Cyborg) erano tutti presenti al panel di San Diego con Affleck che ha introdotto ai fan il nuovo trailer. Nel trailer i membri della Justice League si trovano sparsi in tutto il mondo o nel caso di Aquaman sott'acqua e vediamo Steppenwolf appprodare sull'Isola Paradiso e bisogna dire che la sua entrata in scena è davvero potente.

Steppenwolf ha debuttato nei fumetti americani pubblicati dalla DC nel 1972 come lo zio di Darkseid alias Uxas. Il supercattivo è stato creato da Jack Kirby e ha fatto la sua prima apparizione nell'albo "New Gods n.7". Steppenwolf è uno dei primi sopravvissuti a Doomsday, il mostro che ha ucciso Superman. La maggior parte delle apparizioni di Steppenwolf nei fumetti, quando scritto da Kirby, sono dei flashback. Il supercattivo è apparso nelle serie tv animate Superman: The Animated Series, Justice League e Batman: The Brave and the Bold. Quella in Justice League non è la prima prima apparizione live-action di Steppenwolf, poiché tecnicamente la nemesi aliena era in Batman v Superman: Dawn of Justice in una scena eliminata inserita nei contenuti speciali dell'edizione DVD e Blu-ray. Steppenwolf è interpretato in motion-capture dall'attopre Ciaran Hinds (Game of Thrones) che ha recentemente affermato in un'intervista che il suo personaggio è "vecchio, stanco e sta ancora cercando di liberarsi dalla schiavitù di Darkseid". A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film che debutta nei cinema il 17 novembre 2017.

Justice League: svelati Steppenwolf e la Batmobile al Comic-Con 2017

Durante la giornata di pre-apertura del Comic-Con di San Diego, Warner Bros. ha svelato il il look di Steppenwolf (Ciaran Hinds), nuovo villain del film Justice League. I fan hanno avuto il loro primo sguardo a questo nefasto villain in una scena eliminata di Batman v Superman: Dawn of Justice inclusa nell'edzione DVD e Blu-ray del film, ma il nuovo merchandise in mostra al SDCC ha mostrato Steppenwolf in tutta la sua malevola gloria. Inoltre Warner Bros. ha portato alla convention, per la gioia dei fan, anche la Batmobile utilzzata durante le riprese di Justice League. Steppenwolf è ritratto in versione action figure come parte di di una nuova linea di giocattoli denominata "Batmantasfigs" e in una delle immagini è ritratto insieme alle figures di Batman (Ben Affleck), che sfoggia una nuovissima armatura, Superman (Henry Cavill), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Wonder Woman (Gal Gadot) e Cyborg (Ray Fisher).

L'attore che interpreta Steppenwolf, Ciaran Hinds, ha rivelato in una recente intervista che il suo personaggio è "vecchio, stanco, e sta ancora cercando di uscire dalla schiavitù di Darkseid", anche se deve continuare "a mantenere questa linea per continuare a conquistare mondi". L'attore ha interpretato il personaggio interamente in motion-capture girando le sue scene lontnao dal resto del cast con Hinds che ha detto di non aver mai incontrato nessuno degli altri attori. Per quanto riguarda la Batmobile, il veicolo ad alta tecnologia è stato presentato alla convention da Mattel. Il regista Zack Snyder ha offerto un primo sguardo a questa Batmobile aggiornata per Justice League lo scorso marzo. Come potete vedere nelle foto qui sotto la Batmobile ha ottenuto parecchi aggiornamenti per quanto riguarda le armi. È stato confermato lo scorso mese che Joss Whedon non parteciperà al Comic-Con quest'anno. Il regista è subentrato alla regia di Justice League lo scorso maggio quando Zack Snyder ha lasciato il set a causa di un tragico lutto che ha colpito al sua famiglia.









Justice League: nuovi spot tv internazionali

Disponibili nuovi spot tv internazionali per il film Justice League con un nuovo sguardo a Wonder Woman, Batman, Flash e Cyborg.

I cinque nuovi spot della Justice League evidenziano ciascuno degli eroi del film. Diana Prince è mostrata accanto ad un qualche tipo di velivolo, Batman è visto rispondere al bat-segnale mentre Aquaman è mostrato alle prese con il suo elemento naturale. Infine il video con Flash ci da un'ulteriore occhiata al nuovo costume di Barry Allen mentre quello di Cyborg è caratterizzato da immagini mai viste prima del film.

Ci sono un paio di assenze degne di nota nei video, su tutti Superman attualmente passato a miglior vita (ma sarà sicuramente risuscitato). In Justice League, Bruce Wayne è alimentato dalla sua fede ripristinata nell'umanità e ispirata dall'attività disinteressata di Superman, che alla fine ha portato alla sua morte. Recluta poi Diana Prince alias Wonder Woman per formare la Justice League e affrontare un nemico ancora più potente, Steppenwolf. Batman e Wonder Woman lavorano rapidamente per trovare e reclutare una squadra di eroi per contrastare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa lega di eroi senza precedenti, che include Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash (e sicuramente Superman in qualche modo) potrebbe già essere troppo tardi per salvare il pianeta.

Recentemente Zack Snyder ha lasciato le regia di Justice League a causa di una tragedia personale, lasciando Joss Whedon (The Avengers) il compito di terminare film. Justice League debutta nei cinema il 17 novembre 2017.

Justice League: nuovo trailer italiano

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Justice League. Il pubblico si è diviso su Batman v Superman, ma la speranza è che il regista Zack Snyder abbia aggiustato il tiro con questa spettacolare reunion con alcuni dei supereroi DC più iconici di sempre. Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Prima di questo nuovo trailer, Warner Bros. aveva rilasciato un primo filmato in occasione del Comic-Con e la reazione dei fan era stata estremamente positiva. Justice League sta riportando Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill come Superman e Gal Gadot come Wonder Woman, così come Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman e Ray Fisher come Cyborg, che hanno avuto brevi cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice. Il cast è completato da Amy Adams, Jeremy Irons, Amber Heard, Diane Lane, J.K. Simmons, Willem Dafoe e Ciaran Hinds nei panni della nemesi Steppenwolf. Chris Terrio, che ha scritto Batman v Superman è tornato a scrivere anche la sceneggiatura di Justice League in arrivo nei cinema italiani a novembre 2017.

Justice League: nuove anteprime trailer e poster ufficiali



Warner Bros. ha reso disponibili due nuove anteprime trailer in italiano di Justice League che vi proponiamo insieme a due nuovi character poster che ritraggono Cyborg e Wonder Woman, e una nuova locandina con l'iconico team di superereroi riunito (all'appello manca solo Superman). Nell'anteprima Wonder Woman, Gal Gadot è mostrata in abiti civili che esamina una statua antica seguita da immagini dell'attrice nel suo costume di Wonder Woman mentre usa i suoi potenti Braccialetti della Sottomissione per creare un'esplosione di energia.





Nel video di Cyborg viene mostrato Ray Fisher nei panni di Victor Stone mentre cammina per strada con indosso una giacca della Gotham City University, presumibilmente dei suoi giorni come quarterback e star del football, prima di essere trasformato in un supereroe cibernetico. Il resto del video ci mostra Cyborg trasformato e pronto all'azione. Il nuovo trailer di Justice League debutta online sabato 25 marzo.

Justice League: nuove anteprime trailer e locandine ufficiali

Warner Bros. ha reso diponibili due nuove anteprime trailer in italiano e tre nuove locandine ufficiali di Justice League. Lo studio ha anche annunciato che il trailer di Justice League debutterà sabato 25 marzo per celebrare il primo anniversario del film Batman v Superman: Dawn of Justice. Dopo un primo teaser con Aquaman (Jason Momoa) ora sono disponibili due clip con Batman (Ben Affleck) e Flash (Ezra Miller). All'appello mancano teaser e locandine di Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher) e forse anche il Superman di Henry Cavill. Il breve teaser di Batman ci mostra la Batmobile che ha ottenuto un importante "update" in Justice League. Il regista Zack Snyder ha condiviso una nuova immagine della Batmobile all'inizio di questo mese, anche se non ha offerto dettagli specifici su ciò che è stato aggiornato. Nel teaser possiamo vedere in azione le sue potenti mitragliatrici frontali.





Mentre il resto dei personaggi di Justice League hanno ottenuto solo un breve cameo alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice, il Flash di Ezra Miller in realtà ha due scene, una dove appare attraverso la "Forza della velocità" durante la famosa sequenze "Knightmare" di Bruce Wayne e l'altra verso la fine, quando Bruce Wayne sta visionando i file di Lex Luthor e trova il video di Barry Allen che interviene durante una rapina in un negozio. Il teaser trailer dal Comic-Con di Justice League ci ha mostrato Barry durante il suo primo incontro faccia a faccia con Bruce Wayne, dove Barry accetta subito di far parte del team di metaumani di Bruce Wayne dal momento che non ha molti amici, questo prima di chiedere a Bruce se può tenere il Batarang che Bruce gli ha lanciato. Barry è apparso anche in Suicide Squad dove è visto catturare Captain Boomerang.

Il teaser di Aquaman che ha debuttato ieri e che trovate a seguire presenta la stessa scena che Zack Snyder ha condiviso all'inizio di questo mese, con Jason Momoa che nuota fino ad una sorta di un santuario sito nelle profondità oceaniche. Justice League debutta nei cinema il 17 novembre 2017.



Justice League: anteprima nuovo trailer e poster ufficiale

Anche se l'Universo Esteso DC sta ancora lottando per trovare una sua identità cinematografica, Warner Bros sta lavorando a pieno ritmo. Justice League non sarà nelle sale prima di novembre, ma un nuovo trailer approderà online il prossimo sabato. Lo studio ha rilasciato una breve teaser trailer con l'Aquaman di Jason Momoa che annuncia che tra due giorni potremo finalmente avere un assaggio di un crossover live-action che i fan sognano da anni e che includerà su schermo anche Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) e Superman (Henry Cavill). Il film è interpretato anche da Jeremy Irons, Amy Adams, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe e Ciaran Hinds. Insieme all'anteprima trailer a seguire trovate anche un nuovo poster del film condiviso su Twitter dal regista Zack Snyder. Justice League debutta nei cinema il 17 novembre 2017.

Justice League: nuove foto dal set con Wonder Woman e la Batmobile

Condivise online un paio di nuove immagini ufficiali dell'atteso Justice League di Zack Snyder. La prima immagine è una foto dal set con Wonder Woman condivisa da Gal Gadot per augurare buon compleanno al regista Zack Snyder.

Un felice compleanno @cruelfilms #zacksnyder 43!!!! Questa foto esprime tutto l'impegno e la concentrazione che avevamo in JL, ma non mostra tutte le risate e il tanto divertimento avuto!!! Ti auguro buona fortuna, salute e felicità. sei un uomo di talento così speciale con una visione cinematografica unica. sono felice di aver avuto modo di conoscerti e lavorare con te! Buon compleanno!!!

La seconda foto è un'immagine della Batmobile condivisa da Zack Snyder che a quanto pare ha avuto un upgrade per quanto riguarda al potenza di fuoco mostrata in Batman v Superman: Dawn of Justice. Justice League debutta nei cinema il 17 novembre 2017.

Un post condiviso da Gal Gadot (@gal_gadot) in data: 1 Mar 2017 alle ore 17:20 PST



Justice League: nuovo video con Jason Momoa nei panni di Aquaman

Zack Snyder ha condiviso su Twitter un video legato al suo film sulla Justice League. Si tratta di un nuovo video che mostra Jason Momoa nei panni di Aquaman mentre nuota sott'acqua. Justice League è in uscita il 17 novembre e nonostante il fatto vi sia qualche preoccupazione intorno al neonato Universo Esteso DC nel suo complesso, resta il fatto che un "crossover" di questa portata crea davvero molta attesa.

Purtroppo ancora non abbiamo potuto ancora vedere un vero trailer del film, ma solo una sorta di teaser con cui Warner Bros. ha presentato il film a al San Diego Comic-Con lo scorso anno. Questo nuovo video è approdato online dopo una proiezione degli effetti visivi che si è recentemente tenuta per Justice League. Il film in sé non è stato proiettato, ma Zack Snyder ha mostrato alcune delle riprese degli effetti visivi che verranno utilizzati nel film. In particolare si è potuto vedere l'Aquaman di Jason Momoa in azione sott'acqua per la prima volta. Nel video possiamo vedere Arthur Curry nuotare fino ad una statua che mostra quella che sembra essere l'armatura che abbiamo visto indosso ad Aquaman nelle immagini promozionali di Justice League. In questa particolare sequenza, Arthur Curry indossa solo dei pantaloni neri. Ricordiamo che il film in solitaria di Aquaman, previsto in sala per il 5 ottobre 2018, si sta preparando alle riprese sotto la direzione di James Wan. Il film disporrà della medesima squadra di stunt di Mad Max: Fury Road e di un cast che comprende Amber Heard, Patrick Wilson e Willem Dafoe.

This is video is for the many people who do not have access to the app where @ZackSnyder posts content SUPPORT @verosocial BY SIGNING UP!

Justice League: nuova trama e immagini ufficiali

In attesa di un nuovo trailer di Justice League sono state condivise online una nuova trama ufficiale del film e nuove foto ufficiali. Questa nuova sinossi più dettagliata proviene da una rivista di cinema che menziona la nemesi Steppenwolf per nome.



Sulla scia della morte di Clark Kent / Superman (Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman, il vigilante Bruce Wayne / Batman (Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia a cercare eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti contro il crimine per difendere la Terra ogni tipo di minaccia. Insieme a Diana Prince / Wonder Woman (Gadot), Batman cerca l'ex star del football ciberneticamente potenziata Vic Stone / Cyborg (Fisher), il velocista Barry Allen / Flash (Miller) e il guerriero e re di Atlantide Arthur Curry / Aquaman (Momoa). Si troveranno ad affrontare Steppenwolf (Hinds), l'araldo e secondo in comando del signore della guerra alieno Darkseid, incaricato da Darkseid di dare la caccia a tre artefatti nascosti sulla Terra.

I "tre artefatti" che questa nuova sinossi di Justice League cita sono le "Scatole Madri" che nell'universo DC Comics sono supercomputer senzienti in miniatura che possiedono poteri impressionanti e abilità che anche coloro che li usano non comprendono fino in fondo. Queste tre Scatole Madri in Justice League sono state nascoste sulla Terra. Una è in possesso degli Atlantidei, una è custodita dalle Amazzoni e una degli umani. E' stato recentemente rivelato che Cyborg, un membro della Justice League, ha in realtà una delle Scatole madri integrata nel suo corpo trasformandolo inevitabilmente in un obiettivo di Darkseid.

Per quanto riguarda le nuove foto dal set, una condivisa Stefan Sonnenfeld mostra una fase del processo di post-produzione di Justice League in particolare quella che concerne la correzione del colore. I crediti di Sonnenfeld, co-fondatore e presidente della società "Company 3", includono L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e l'imminente Wonder Woman. L'ultima foto che ritrae un primo piano della Wonder Woman di Gal Gadot in Justice League è stata condivisa dal direttore della fotografia Fabian Wagner che ha spiegato che la fotografia di Justice League avrà uno stile visivo simile a Batman v Superman, che è stato girato da Larry Fong.

L'anno scorso ho avuto la fortuna di lavorare con Zack Snyder per il suo nuovo film 'Justice League'. Sono sempre stato un fan del suo lavoro e del suo collaboraore di lunga data, il direttore della fotografia Larry Fong. Ho provato a metterci la mia impronta, ma la bella illuminazione dark di Fong è stata una grande fonte di ispirazione. E' stato un piacere lavorare con tutti quei ragazzi #justiceleague #zacksnyder #larryfong.

Justice League arriva nei cinema il 17 novembre preceduto dal film di Wonder Woman nei cinema il 2 giugno. Il 5 ottobre 2018 debutterà il film in solitaria di Aquaman seguito dal secondo film sulla Justice League nei cinema il 14 giugno 2019.

A new synopsis of #JusticeLeague was released, wanna confirm of which magazine that came from

We see a fight scene! @ZackSnyder in post-production with Justice League & he just shared this update on @verotruesocial





Justice League: nuova immagine ufficiale con Wonder Woman, Aquaman e Cyborg

Il mese scorso Warner Bros. ha rilasciato una nuova immagine ufficiale di Justice League foto che ritraeva Batman (Ben Affleck), Wonder Woman, (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher). Oggi abbiamo una nuova immagine (via Batman News) che mette in mostra Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg.

Nonostante Superman non è apparso in nessuna immagine o trailer rilasciati sinora, il regista Zack Snyder ha recentemente rivelato che Superman avrà un ruolo di primo piano nel film. Alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice, il Superman si Henry Cavill si è sacrificato per distruggere il malvagio Doomsday, un tragico epilogo che porta Batman ad assemblare questa squadra di supereroi in Justice League. l'inquadratura finale di Batman vi Superman ha fatto capire che l'Uomo d'Acciaio era in realtà ancora vivo. Non abbiamo ulteriori dettagli su come e quando tornerà in vita in Justice League, ma Zack Snyder ha insistito che la presenza di Superman si farà sentire. Il regista ha rivelato che "la sua presenza e la mancanza della sua presenza sono punti importanti della trama". Il primo film live-action sulla Justice League debutta nei cinema americani il 17 novembre 2017.





Justice League: nuova immagine ufficiale

Warner Bros. ha reso disponibile una nuova foto ufficiale di Justice League, che uscirà nei cinema il 17 novembre. La foto ritrae il Batman di Ben Affleck, il Flash di Ezra Miller, il Cyborg di Ray Fisher e la Wonder Woman di Gal Gadot, all'appello mancano l'Aquaman di Jason Momoa e il Superman di Henry Cavill. L'assenza di Superman da trailer e foto non è molto sorprendente visti gli eventi di Batman v Superman e la premessa di Justice League che vede la morte di Kal-El ispirare Batman nel formare un team di metaumani. Zack Snyder ha comunque confermato che ad un certo punto del film vedremo Superman tornare in azione e unirsi alla Justice League. Non abbiamo ulteriori dettagli su come e quando tornerà in vita, ma Zack Snyder ha insistito che la presenza di Superman si farà sentire.

Superman gioca un ruolo importante in questo film. La sua presenza, e la mancanza della sua presenza, sono punti chiave della trama...

All'inizio di questo mese un rumor non confermato affermava che l'Arkham Asylum sarà presente in Justice League e a confermare l'utilizzo di questa iconica locatio c'è il dialogo alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice in cui Batman dice a Lex Luthor che sarà spedito all'Arkham Asylum e la pagina IMDB di Justice League con il cast che include ruoli come "Guardia di Arkham" o "Guardia di Lex Luthor".

Justice League: nuova immagine ufficiale del cinecomic DC

Warner Bros. ha reso disponibile una nuova foto ufficiale dell'atteso live-action Justice League, che assembla alcuni dei più grandi eroi DC Comics. La foto ritrae Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa), mentre Superman (Henry Cavill) è ancora latitante.

Justice League: Warner Bros. annuncia il cast completo, torna Lex Luthor Il cast completo del film sulla "Justice League", tante conferme e qualche new entry

Naturalmente il sacrificio di Superman in Batman v Superman è una delle ragioni per cui si forma la Justice League, con Batman impegnato ad assemblare questa squadra di metumani. L'immagine è stata pubblicata da USA Today che ha parlato di Wonder Woman con il regista Zack Snyder.

E' stato tutto un riempire questo imponente pantheon dei fumetti con gli eroi più grandi e più cool di cui disponevamo. Wonder Woman scopre che l'umanità non è sempre la cosa più gentile e grandiosa. Ha i suoi momenti, ma può essere brutale, e il suo venire a patti con questa dicotomia è quello che veniamo a conoscere di lei, e in Justice League lei è pienamente evoluta in qualcuno che ha abbracciato il genere umano, in parte attraverso il sacrificio di Superman.

Il mese scorso è stato annunciato il cast completo di Justice League che include Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams (Lois Lane), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Regina Ippolita) e JK Simmons (Commissario Gordon). Zack Snyder sta dirigendo Justice League da una sceneggiatura di Chris Terrio, che ha scritto Batman v Superman: Dawn of Justice e vinto un Oscar per la sceneggiatura di Argo di Ben Affleck. Warner Bros. ha fissato la data di uscita di Justice League al 17 novembre 2017, appena due settimane dopo il debutto del sequel della Marvel Thor : Ragnarok. Il 14 giugno 2019 debutterà nella sale Justice League Parte 2.

Justice League: nuova immagine ufficiale con Batman, Flash e Wonder Woman

In meno di un anno i fan DC Comics avranno l'agognato primo live-action sulla Justice League. C'è senza dubbio qualche disfattista all'opera dopo la reazione negativa a Batman v Superman: Dawn of Justice, ma i materiali sinora condivisi da Warner Bros. hanno reso speranzosi i fan. Ora abbiamo nuove foto ufficiali del film che includono una foto di Jason Momoa alias Aquaman condivisa dal regista Zack Snyder e una nuova immagine ufficiale via Entertainment Weekly che ritrae Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) e Flash (Ezra Miller) pronti all'azione. Il regista Zack Snyder, che attualmente si trova nel mezzo del montaggio del film, ha rilasciato un breve commento a EW.

Sono super felice della chimica sfoggiata dalla mia Justice League.

La chimica sarà cruciale nella Justice League dato che i vari membri lavoreranno tra loro per salvare il mondo da Steppenwolf, che sarà la nuova nemesi principale. Nel teaser rilasciato durante l'estate al Comic-Con abbiamo già visto che Bruce Wayne e Barry Allen sembrano particolarmente in sintonia, con una dinamica che ricorda quella tra Tony Stark e Peter Parker nel reboot Spider-Man: Homecoming. EW ha anche parlato brevemente con Ezra Miller che ha provato a spiegare il ruolo del suo Flash all'interno della Justice League.

Flash è Ringo Starr. Lui infastidisce tutti, ma non ha alcun specifico attrito con nessuno. Zio Pesce al Curry [Aquaman] è molto irritato. Papà [Batman] diventa troppo scontroso (ha avuto una lunga vita di lotta contro il crimine). Wonder Woman è molto premurosa, così anche se lei è arrabbiata con Flash è sempre molto comprensiva.





A seguire trovate anche un video che approfondisce sulla vita personale di Jason Momoa raccontando la sua provenienza e le sue radici prima di impersonare personaggi iconici come Conan il barbaro, il Dothraki Khal Drogo e il supereroe atlantideo Aquaman.

Molto prima che Hollywood mettesse le mani su Jason Momoa trasformandolo in un brutale signore della guerra e più di recente in un supereroe, lui era solo un ragazzo cresciuto come il figlio artista di una famiglia di costruttori e cacciatori di una piccola città in Iowa. Allevato da una forte madre single, lui bramava qualunque cosa sua madre gli mostrasse: dall'arte alla musica, dall'arrampicata allo skateboard. Tutto questo gli ha lasciato un profondo senso di avventura nel sangue. questa è la storia di un uomo deciso a rimanere quel ragazzo, non importa quanto grande diventasse e dove il mondo lo avrebbe portato. Perché la famiglia, "My Ohana", come Jason ama dire, è tutto ciò che conta per lui. Perché essere un padre, un grande padre, è tutto ciò che Jason ha sempre voluto dalla vita. Questo è il viaggio di Jason per rispondere alla stessa domanda a cui ogni padre dovrebbe rispondere: Che ricordo i tuoi figli serberanno di te?

Justice League uscirà nelle sale statunitensi il 17 novembre 2017 e sarà preceduto dal film di Wonder Woman in sala dal 2 giugno 2017.

Justice League: nuove foto dal set con Jason Momoa

Batman-News ha pubblicato nuove foto dal set di Justice League che il regista Zack Snyder ha condiviso attraverso l'applicazione mobile Vero. Si tratta di cinque foto che includono anche uno scatto di Jason Momoa prima incarnazione cinematografica dell'atlantideo Aquaman Il regista ha anche pubblicato due foto della casa di Bruce Wayne (Ben Affleck), tra cui un'immagine di una Bentley, automobile guidata da Wayne in Batman v Superman.

Ci sono anche due immagini dai set in Islanda, con una barca accanto ad un edificio con un cartello che recita "Newfoundland's Finest Sea Food". E' possibile che questo sia il luogo in cui Bruce Wayne incontra Aquaman per la prima volta, una scena che abbiamo visto nel trailer di Justice League. Non abbiamo la conferma però che questa particolare scena abbia avuto luogo nella location della foto. Un recente nuovo rumor sostiene che Justice League potrebbe introdurre un membro del Corpo delle Lanterne Verdi, ma il personaggo specifico non è stato identificato. Quando Warner Bros. ha lanciato il suo Universo Esteso DC (DCEU), un film sul Corpo delle Lanterne Verdi era l'ultimo della lista con una data di uscita fissata al 19 giugno 2020. Ci sono state voci che un certo numero di personaggi del fumetto Lanterna Verde saranno inclusi in Green Lantern Corps inclusi Hal Jordan e John Stewart.

Zack Snyder sta dirigendo Justice League da una sceneggiatura di Chris Terrio, che ha scritto anche Batman v Superman: Dawn of Justice e vinto un Oscar per Argo di Ben Affleck . Warner Bros. ha fissato una data di uscita di Justice League al 17 Novembre 2017 con la seconda parte che arriverà in sala il 14 giugno 2019.

Justice League: nuova immagine ufficiale di Wonder Woman

Il Regista Zack Snyder ha condiviso su Twitter una nuova immagine ufficiale di Wonder Woman in Justice League che vi proponiamo insieme ad un'immagine che via Instagram che ci mostra i costumi che erano stati creati in origine per Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher). I costumi sono opera di Ironhead Studios, una società di effetti visivi che ha lavorato su altri film di supereroi come The Avengers e X-Men. La più grande differenza tra questi costumi e quelli definitivi è che sia Flash che Cyborg hanno il volto completamente coperto e il costume di Flash sembra più un'armatura che una tuta. Non sappiamo se questi costumi scartati saranno utilizzati in film futuri.





Justice League: Jason Momoa e Ben Affleck annunciano la fine delle riprese

Justice League ha concluso le riprese. All'inzio del mese Jason Momoa ha dato la notizia di non poter partecipare al party di fine riprese nel Regno Unito per prepararsi al viaggio in Islanda, dove il regista Zack Snyder avrebbe dato il via alla fase finale della produzione. Ora l'attore che interpreta l'iconico supereroe DC Aquaman è di nuovo su Instagram dove ha condiviso alcune immagini in cui conferma che Justice League ha terminato la produzione. Le prime due immagini mostrano Ben Affleck e Jason Momoa, altrimenti noti come Batman e Aquaman, che condividono una birra ghiacciata in Islanda. Jason Momoa è visto anche condividere un paio di drink con il regista Zack Snyder che ringrazia (Mahalo in hawaiiano) in un sentito messaggio allegato alla foto.

Quest'uomo ha cambiato la mia vita. Ti voglio bene Zack e Mahalo per aver creduto in me... Vi voglio bene ragazzi e Mahalo per tutto il vostro duro lavoro.

In Justice League, Batman assembla un gruppo di metaumani per proteggere il mondo dopo che Doomsday ha ucciso Superman, ma Kal-El tornerà per unirsi all'iconico team di supereroi DC. Justice League esce nei cinema il 17 novembre 2017.

Una foto pubblicata da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 14 Ott 2016 alle ore 16:31 PDT







Una foto pubblicata da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 14 Ott 2016 alle ore 16:27 PDT







Una foto pubblicata da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 11 Ott 2016 alle ore 23:35 PDT



Justice League: nuova foto dal set con Amber Heard nei panni di Mera

Warner Bros. ha svelato una prima immagine ufficiale della splendida Amber Heard nei panni di Mera, personaggio che vedremo nell'attesa avventura con supereroi Justice League attualmente nela fase finale delle riprese e prevista in uscita il 17 novembre 2017.

Lo studio ha anche pubblicato diversi concept art che mostrano le fasi della creazione ed evoluzione del look cinematografico di Mera che in Justice League avrà un ruolo di contorno che sarà ampliato nel film in solitaria di Aquaman. Questa foto smentisce le voci circolate qualche tempo fa che ipotizzavano un licenziamento di Amber Heard dopo una notevole perdita di peso a causa dello stress conseguenza del suo divorzio da Johnny Depp. I suoi rappresentanti hanno affermato che lo studio aveva annullato una prova costume a Londra perché i produttori non pensavano che l'attrice fosse pronta per la macchina da presa, dopo aver perso 9 chili a causa di uno stress debilitante. Da allora non ci sono stati aggiornamenti sullo stato di salute di Amber Heard, ma questa nuova foto conferma una volta per tutte che lei non è mai stata licenziata dalla produzione.

Abbiamo segnalato il mese scorso che il film in solitaria di Aquaman inizierà la produzione la prossima estate, con James Wan alla regia e Warner Bros. che ha fissato una data di uscita al 27 luglio 2018. E' anche possibile che Willem Dafoe appaia in Justice League nei panni dell'Atlantideo Vulko, ruolo che interpreterà nel film di Aquaman, ma a questo riguardo non ci sono conferme. Justice League ha recentemente terminato le riprese in Inghilterra con la produzione che si è spostata in Islanda.

We have your very first look at Amber Heard as Mera, queen of Atlantis and wife of Aquaman, in #JusticeLeague





The King and Queen of Atlantis in the DCEU. Give Zack Snyder and Micheal Wilkinson credit. Every costume is MAJESTIC. #JusticeLeague #Mera

#JusticeLeague Heads To Iceland To Film Cinematically Stunning AQUAMAN and MERA Scenes









Justice League: nuovo spettacolare video dal set

Quasi sei mesi dopo il via alle riprese presso i Leavesden Studios, Justice League ha concluso la parte delle riprese previste nel Regno Unito. Il regista Zack Snyder ha utilizzato i social media per annunciare l'ultimo giorno di riprese in Inghilterra con uno speciale e ricchissimo video dal set. Questo video dispone di tutti i membri della Justice League e alcune divertenti immagini tra una ripresa e l'altra, con Zack Snyder che ringrazia il suo cast, la troupe e il Regno Unito per un'esperienza straordinaria.

Il video, che è stato pubblicato su Twitter, si apre con un'inquadratura di Bruce Wayne (Ben Affleck) che affronta Aquaman (Jason Momoa) come si è visto nel primo trailer, insieme ad alcuni dietro le quinte di quella stessa scena. Nel video ci sono anche Ezra Miller (Flash), Gal Gadot (Wonder Woman) e Ray Fisher (Cyborg). Anche Henry Cavill è visto sul set nei panni di Superman, e se si guarda con attenzione si può anche avere un assaggio del suo nuovo costume nero. Mentre Superman è morto alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice, la scena finale del film ha lasciato intendere che l'Uomo d'Acciaio è ancora vivo e in questo video se ce ne fosse bisogno abbiamo la conferma del suo ritorno. Nell'inquadratura finale un'immagine di gruppo con cast e troupe seduti su alcune tribune su cui si può leggere il logo "GCU" che sta per Gotham City University.

Le riprese di Justice League non sono ancora terminate con la produzione che si è spostata in Islanda e più precisamente a Westfjords. E' stato confermato che noti attori islandesi come Ingvar E. Sigurðsson, Kristbjörg Kjeld, Ágústa Eva Erlendsdóttir e Salomè Gunnarsdóttir avranno ruoli nel film.

Last day filming in the UK. It has been an amazing shoot. Big thanks to everyone involved! #JusticeLeague

Justice League: nuove foto dal set con Jason Momoa e Zack Snyder

Jason Momoa ha condiviso un paio di nuove foto dal set di Justice League per annunciare la fine delle riprese in Inghilterra dell'atteso cinecomic DC.

Ci sono troppe persone da ringraziare per tutto il loro duro lavoro su JL. Questa sera c'è il nostro party di chiusura. Sono così grato al mio cast e alla troupe. Vi voglio bene. In vita mia non sono mai mancato ad un party di chiusura e come tutti sapete io sono un grande fan del cibo e dell'allegria!!!! Purtroppo mi preparo per il nord. Per coloro che ci saranno. Io NON vi deluderò Shaka aaalllooohhhaaa ci vediamo Lunedì xxxxxxxxxxxxxxx Aquaman.

Il film Justice League è in arrivo nelle sale americane in tempo per la festa del Ringraziamento 2017 e sarà la seconda uscita DC Films dell'anno dopo Wonder Woman. Entrambi i film sono stati girati lo scorso anno, con il regista Zack Snyder che ha apppena concluso il lavoro su questo nuova epica avventura con supereroi, anche se ci sono ancora un paio di mesi prima che le riprese principali siano effettivamente terminate. Sembra che la Warner Bros. abbia voluto tenere il party di chiusura a Londra, mentre la maggior parte del cast e la troupe erano ancora sul set. A partire da lunedi la produzione si sposterà in Islanda. Si dice che questa fase finale si occuperà dei retroscena di Aquaman e includerà anche Bruce Wayne sulle tracce del potente re di Atlantide. E' probabile che anche Ben Affleck parteciperà a queste riprese. Attualmente non c'è ancora una data di fine riprese. Una volta che Justice League sarà terminato e Jason Momoa avrà girato le scene rimanenti, l'attore si sposterà sul set di un altro adattamento da un fumetto, il remake Il corvo, per poi tornare di nuovo in mare per il film in solitaria di Aquaman nei cinema per il 2018. Insieme all'immagine di Jason Momoa vi proponiamo anche una nuova foto pubblicata dal regista Zack Snyder su Twitter che pare celi un qualche indizio su Deathstroke, il villain interpretato da Joe Manganiello che vedremo come anatagonista principale nel film in solitaria di Batman diretto da Ben Affleck e forse in una scena bonus di Justice League. Il regista nella foto indossa un guanto del costume di Batman, mentre sta realizzando degli storyboard. Un altro utente Twitter soprannominato "DC Extended Universe" ha migliorato la foto che rivela che il regista sta lavorando ad una scena con Deathstroke. Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale che Deathstroke apparirà in Justice League, ma sia Ben Affleck che Zack Snyder lo hanno lasciato intendere. Warner Bros. ha fissato una data di uscita di Justice League al 17 Novembre 2017.

Una foto pubblicata da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 1 Ott 2016 alle ore 09:01 PDT











.@ZackSnyder posts new behind-the-scenes pic. And with a li'l bit of photoshop and enhancements, appear to be Deathstroke on the storyboard.

Justice League: Zack Snyder svela il nuovo Commissario Gordon di JK Simmons

Per celebrare il Batman Day (17 settembre) e il 75° anniversario del Cavaliere oscuro il regista Zack Snyder ha condiviso una nuova foto ufficiale del film Justice League che ritrae l'attore J.K. Simmons nei panni del commissario Gordon. Lo si vede in posa con l'iconico Bat-segnale in una foto in bianco e nero che ammicca ai classici fumetti della Detective Comics. Snyder ha inoltre condiviso un altra immagine che vede se stesso ritratto in piedi di fronte al nuovo Bat-segnale, che è stato introdotto in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Alimentato dalla sua fede restaurata nell'umanità e ispirato dall'atto altruistico di Superman, Bruce Wayne chiede l'aiuto della suo nuova alleata Diana Prince per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano velocemente per trovare e reclutare una squadra di metaumani onde resistere contro questa minaccia di recente risvegliatasi. Ma nonostante la formazione di questo team senza precedenti di eroi, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.





Justice League: Zack Snyder svela il nuovo costume "tattico" di Batman

Nuovo aggiornamento sul film Justice League direttamente dal regista Zack Snyder che ha svelato il nuovo "costume tattico" che Batman indosserà nel film, un look che ricorda molto quello di "Gufo Notturno" degli Watchmen (altro cinecomic diretto da Zack Snyder) che a sua volta ha ispirato, in un mix con Batman, il costume del vigilante "Big Daddy" del film Kick-Ass che aveva un look molto diverso rispetto al fumetto. Zack Snyder ha presentato questa nuova foto su Twitter, annunciando che ieri è stato l'ultimo giorno di riprese con questo particolare costume di Batman e alludendo di essere in "dirittura d'arrivo" per quanto riguarda la produzione. Le riprese di Justice League sono iniziate a metà aprile presso i Leavesden Studios nel Regno Unito con Zack Snyder che si è preso una pausa dalle riprese per svelare il primo trailer al Comic-Con. Justice League debutterà nei cinema americani dal 17 novembre 2017.



Fonte: Collider





Justice League: nuovo video con il cast del film



Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller e Ray Fisher si sono uniti a Jason Momoa nel sostegno del movimento "Rispetta la nostra acqua", un gruppo di nativi americani che stanno protestando contro la costruzione di un oleodotto. Già lo scorso maggio, poche settimane dopo che le riprese del film sulla Justice League hanno preso il via, Jason Momoa ha condiviso una delle prime foto dal set, rivelando alcuni dei suoi tatuaggi di Aquaman e mostrando il suo sostegno a questo movimento. Con la campagna che sta prendendo slancio, Jason Momoa ha arruolato il sostegno dei suoi colleghi della Justice League.

La petizione su Change.org ha già 274.719 firme con un obettivo finale di 300.000 firme. Questo movimento è stato sostenuta anche da una serie di altri membri di alto profilo del mondo dello spettacolo come Shailene Woodley, Mark Ruffalo, Rosario Dawson, Pharrell Williams e molti altri. In questo video manca all'appello Henry Cavill di cui non abbiamo sentito molto parlare da quando la produzione è iniziata nel mese di aprile. Non sappiamo se l'attore abbia già terminato la sua parte di riprese o quanto sarà grande il suo ruolo visto che Superman "è morto" alla fine di Batman v Superman : Dawn of Justice, ma sappiamo che il supereroe ad un certo punto del film lui tornerà in azione. Justice League debutta nei cinema il 17 novembre 2017.

Justice League: trailer italiano del Comic-Con 2016

Warner Bros. ha reso finalmente diposnibile la versione italiana del filmato mostrato al Comic-Con di San Diego con le prime immagini del fim sulla Justice League, prima incursione live-action sul grande schermo dell'iconico team di supereoroi DC. Sembra che questa versione "dark" e meno "gigiona" del mondo dei supereroi risulti un po' ostica a parte del pubblico, ma per fortuna il regista Zack Snyder e Warner Bros. hanno deciso di mantenere intonso questo look dando un'alternativa, discutibile o meno, all'approccio Marvel.

La produttrice Deborah Snyder intervistata dalla rivista Forbes ha parlato di come Zack Snyder sia stato ispirato dal lavoro del saggista e storico delle religioni Joseph Campbell e di un approccio dark al franchise fortemente voluto, ma non eccessivo come qualcuno continua a sostenere.

Zack ama davvero Joseph Campbell e il viaggio dell'eroe e questi personaggi sono così mitici e i loro viaggi...penso che i loro viaggi sono qualcosa con cui possiamo relazionarci. Perché se non possiamo relazionarci con i loro poteri allora cosa abbiamo? Questa è la cosa bella del nostro Superman. Lui è qualcuno in cui ci si può riconoscere. Qualcuno ha detto "E' così cupo" e io ripondo Beh, è ​​cupo perché sta affrontando problemi reali come fanno le persone quotidianamente. Quindi non credo che sia cupo, penso che è solo ciò che siamo. Le persone sono complesse, non siamo rigorosamente solo il buon boy-scout che cerca di fare del bene. Lui cerca di fare del suo meglio e credo che tutte le cose che Superman rappresenta lo definiscono come uomo, lui commette errori lungo la strada e impara dai suoi sbagli. Per me così è molto più interessante.

Justice League: nuovo video dal set condiviso da Ben Affleck rivela Deathstroke



Justice League riunirà sul grande schermo il trio di iconici supereroi DC con Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill) e Wonder Woman (Gal Gadot) e l'aggiunta di Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher ) che hanno tutti fruito di cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice. E' stato inoltre confermato Che Amy Adams sarà di nuovo Lois Lane, Willem Dafoe interpreterà il politico Atlantideo e consigliere di Aquaman Nuidis Vulko, J.K. Simmons vestirà i panni del Commissario Gordon e Amber Heard sarà la regina sottomarina Mera.

Oggi abbiamo la prova che un altro personaggio iconico targato DC Comics, Deathstroke, sarà visto in questa prima incursione live-action sul grande schermo della Justice League. Ben Affleck ha condiviso un nuovo video dal set di Justice League su Twitter, dove rivela Deathstroke per la prima volta. C'erano state voci che Deathstroke sarebbe apparso in Suicide Squad, ma non è accaduto. Ora sembra che questo personaggio si unirà all'Universo Esteso DC in Justice League. L'unica domanda che rimane è chi sarà l'attore che vestirà panni e armatura di questa letale nemesi? La risposta potrebbe essere in un recente rumor, non confermato, che afferma che Colin Farrell avrebbe firmato per un misterioso ruolo nel film di Zack Snyder. C'è una ulteriore voce da una fonte vicina al set che ha indicato Deathstroke come antagonista principale nel prossimo film in solitaria di Batman diretto e interpretato da Ben Affleck. Questo rumor non è stato al momento confermato da Ben Affleck, DC film o Warner Bros., ma è possibile che Ben Affleck stia dirigendo una scena dopo i titoli di coda di Justice League e che il video si riferisca quindi ad una potenziale scena "bonus" di Justice League. Slade Wilson, nome di battaglia Deathstroke, è stato creato da Marv Wolfman e George Perez nel 1980 con la prima apparizione in "The New Teen Titans N.2". Grazie alla crescente popolarità il personaggio ha ricevuto la sua serie a fumetti indipendente nel 1991 durata 65 numeri. Deathstoke era stato originariamente creato come un criminale per i Teen Titans, ma si è scontrato con Batman in numerose occasioni. Il loro primo incontro è stato nel 1991 nel fumetto "City of Assassins" dove ha selvaggiamente picchiato il Cavaliere Oscuro.



Justice League: nuova foto ufficiale con l'Aquaman di Jason Momoa

Nuova foto ufficiale dal set per il film sulla Justice League di Zack Snyder che arriva dopo un primo promettente trailer presentato al comic-Con di San Diego lo scorso luglio. Zack Snyder ha deciso di condividere una nuova foto dal set con Jason Momoa nel suo costume di Aquaman mentre armeggia con un sorprendente oggetto di scena. Il regista ha postato la foto su Twitter rivelando che "ogni giorno sul set è una straordinaria avventura con questo ragazzo". La foto ritrae Aquaman con una chitarra elettrica, presumibilmente in una pausa delle riprese. Per coloro che seguono l'attore su Instagram questa foto non è una grande sorpresa, dal momento che spesso Momoa posta video con le sue performance musicali. L'attore ha anche suonato la sua chitarra acustica ad una una convention di Stargate nel 2008, strumento che ha poi venduto all'asta per beneficenza. per quanto riguarda il casting di Justice League ci sono state segnalazioni che Colin Farrell e Michiel Huisman sarebbero in trattative per unirsi al film, con quest'ultimo che potrebbe interpretare Steppenwolf. Zack Snyder dirige Justice League da una sceneggiatura di Chris Terrio e David S. Goyer con Warner Bros. che ha fissato una data di uscita al 17 Novembre 2017.



Justice League: trailer sottotitolato in italiano e nuovo logo ufficiale

Il mese scorso, il regista Zack Snyder e il suo cast di supereroi della Justice League hanno preso una pausa dalla produzione per una tappa al Comic-Con dove è stato proiettato un primo trailer del film che oggi vi proponiamo sottotitolato in italiano insieme ad un nuovo logo ufficiale. Warner Bros. ha fissato all'11 novembre 2017 la data di uscita di Justice League e al 14 giugno 2019 la data per il suo sequel attualmente senza titolo.

Justice League è destinato ad essere la versione cinematografica DC Comics di The Avengers, ma il tono sarà molto diverso ed è chiaro che la Warner Bros. vuole distinguersi da Marvel Studios. Il film ha un cast che ha già debuttato in Batman v Superman con Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman e Ray Fisher come Cyborg. Il cast di Justice League include anche J.K. Simmons nei panni del Commissario Gordon, Amber Heard e Willem Dafoe. Rivedremo anche Amy Adams come Lois Lane, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e Jeremy Irons come Alfred.



Justice League: primo trailer e poster dal Comic-Con 2016



Ha debuttato al Comic-Con 2016 un primo spettacolare trailer del film Justice League di Zack Snyder ch riprenderà dove il recente Batman v Superman: Dawn of Justice aveva lasciato con Bruce Wayne e Diana Prince pronti a reclutare metaumani e aggiungendo un altro tassello all'Universo Esteso DC che promette di far faville.

Alimentato dalla sua fede ripristinata nell'umanità e ispirato dall'atto altruistico di Superman, Bruce Wayne chiede l'aiuto della suo alleata ritrovata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancor più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavoreranno velocemente per trovare e reclutare una squadra di metaumani e resistere contro questa minaccia di recente risvegliatasi. Ma nonostante la formazione di questa lega senza precedenti di eroi con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Justice League è destinato ad essere la versione cinematografica DC Comics di The Avengers, ma il tono sarà molto diverso ed è chiaro cheWarner Bros. vuole continuare intelligentemente a distinguersi da Marvel Studios. Il film ha un cast che riporta su schermo Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, così come Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman e Ray Fisher come Cyborg, questi ultimi tre hanno avuto tutti fugaci cameo in Batman V Superman. Il cast di Justice League include anche le new entry J.K. Simmons, Amber Heard e Willem Dafoe. E' previsto anche il ritorno è Amy Adams come Lois Lane, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e Jeremy Irons come Alfred. Justice League debutta nei cinema americani il 17 novembre 2017.





Justice League: svelati logo ufficiale, trama e Batmobile

Archiviato Batman v Superman: Dawn of Justice, DC Comics e Warner Bros. proseguono nella creazione del loro nuovo universo cinematografico con l'atteso Suicide Squad, nelle sale il prossimo agosto, il film di Wonder Woman in arrivo per l'estate 2017 e naturalmente il film sulla Justice League che arriva novembre 2017. A proposito di Justice League oggi possiamo mostrarvi un logo ufficiale del film, uno sguardo alla Batmobile aggiornata e anche una prima sinossi che allude ad un rinvigorito Bruce Wayne.

Alimentato dalla sua fede ripristinata nell'umanità e ispirato dall'atto altruistico di Superman, Bruce Wayne chiede l'aiuto della suo alleata ritrovata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancor più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavoreranno velocemente per trovare e reclutare una squadra di metaumani e resistere contro questa minaccia di recente risvegliatasi. Ma nonostante la formazione di questa lega senza precedenti di eroi con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

La sinossi ufficiale conferma il fatto che Superman è ancora morto e suona come se il supereroe resterà tale per almeno il primo atto del film, mentre Bruce Wayne e Diana Prince si danno un gran da fare per assemblare la squadra. La sinossi non menziona il nome del cattivo che molti credono sarà Darkseid, altre voci recenti indicano invece Steppenwolf come antagonista principale con Darkseid che probabilmente debutterà in Justice League 2.

Justice League riporta in azione il cast di Batman v Superman tra cui Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Jason Momoa come Aquaman, Ray Fisher come Cyborg e Ezra Miller come Flash. Ci sono state voci recenti che Amber Heard è stata sul punto di essere licenziata dal film, anche se lei è ancora elencata nel cast come Regina Mera mentre J.K. Simmons sarà il nuovo commissario Gordon. Willem Dafoe interpreterà Vulko, un atlantideo mentore di Aquaman. Anche se Clark Kent è presumibilmente morto, Henry Cavill è stato avvistato sul set, quindi abbiamo un vago sospetto che la dipartita di Superman non durerà troppo a lungo. Un certo numero di siti web di recente hanno visitato il set del film e sono tornati da Londra con alcuni importanti dettagli sul film. Il regista Zack Snyder promette un tono molto più leggero di "Dawn of Justice" e mentre una gran parte della trama ruoterà attorno alla formazione della Justice League, la squadra sarà anche alla ricerca di tre Scatole Madri che sono sbarcate sulla terra. Queste scatole entrano in una sorta di stand-by aspettando l'arrivo di Steppenwolf, con le Amazzoni e gli Atlantidei che ne trovano una a testa. Non è ancora noto a quale scopo serviranno. Mentre la prima immagine ufficiale del film mostra la Batmobile aggiornata, Batman avrà anche nuovo veicolo che è stato soprannominato "The Flying Fox" e potrà trasportare anche gli altri membri della Justice League. Vi è anche un veicolo simile ad una cisterna che apparirà nel film chiamato "The Nightcrawler". L'armatura di Batman fruirà di un aggiornamento, ma riposerà sotto il tradizionale costume dell'Uomo pipistrello. Flash sfoggerà un costume "artigianale" cucito insieme con pezzi di tecnologia rubata tra cui piastre per il surriscaldamento tolte da una navetta spaziale. Cyborg arriverà sullo schermo come una creazione al 100% in CG mentre Wonder Woman apparirà con il medesimo look visto in "Dawn of Justice".



Justice League: nuova foto con i muscoli messi su da JK Simmons per il ruolo del Commissario Gordon

Lo scorso febbraio è stato confermato che le riprese della prima parte di Justice League avrebbero avuto inizio nel mese di aprile, ma quasi due mesi dopo che la riprese hanno preso il via non abbiamo sentito parlare molto del film. Durante il fine settimana Geoff Johns di DC Films ha rivelato che il titolo ufficiale sarà semplicemente Justice League, non Justice League Parte 1 come precedentemente annunciato. Al momento non abbiamo ancora una sinossi ufficiale e nuovi casting confermati, ma una foto via Instagram ci mostra l'attore J.K. Simmons, che interpreterà il Commissario Gordon, in modalità allenamento per questo film. Anche se non sappiamo se J.K. Simmons abbia o meno iniziato le riprese delle sue scene in Justice League, ma questa foto mostra come l'attore 61enne sia in gran forma e come abbia costruito un fisico muscoloso per il suo ruolo. L'attore sfoggia anche una barba piuttosto lunga mentre si allena, ma non sappiamo per certo se la manterrà per la parte. Inoltre non è noto se il commissario Gordon sarà coinvolto in una delle scene d'azione di Justice League, ma certamente Simmons ha fisicamente le carte in regola per affrontare chiunque a Gotham City.

Solo pochi giorni prima che Geoff Johns confermasse il titolo ufficiale, quattro potenziali titoli sono emersi online, Justice League: United, Justice League: Angels & Demons, Justice League: Gods Among Us e Justice League: Gods Among Men. E' possibile che lo studio cambi idea e alla fine decida di utilizzare uno di questi titoli o potrebbe utilizzarne uno per Justice League Parte 2, che è previsto in uscita il 14 giugno 2019. Per quanto riguarda il Commissario Gordon di J.K. Simmons, l'attore ha rivelato in aprile che comincerà a girare le sue scene nel mese di giugno, anche se lui in realtà ha un piccolo ruolo nel primo film. Simmons ha aggiunto che spera di continuare ad interpretare questo personaggio iconico per quattro o più film. Warner Bros. ha recentemente confermato che Ben Affleck sta sviluppando un nuovo reboot di Batman quindi è probabile che Gordon possa avere un ruolo più consistente in questo nuovo film in solitaria del Cavaliere oscuro. Ricordiamo che questo non è il primo cinecomic per Simmons che ha già interpretato J. Jonah Jameson, lo scorbutico editore del Daily Bugle nella trilogia degli Spider-Man diretti da Sam Raimi.

Justice League Parte 1 si sta girando presso i Leavesden studios nel sud-est dell'Inghilterra e si avvarrà di location a Londra e in Islanda. Zack Snyder sta dirigendo da una sceneggiatura di Chris Terrio che ha scritto anche Batman v Superman: Dawn of Justice.





Justice League Parte 1: foto e video dal set con Jason Momoa

Il mese scorso hanno preso il via in Inghilterra le riprese dell'atteso cinecomic Justice League Parte 1 con Zack Snyder al timone, ma al momento non sono stati forniti da Warner Bros. dettagli sulla trama. Le uniche notizie ufficiali trapelate sinora sono il casting di J.K. Simmons nel ruolo del Commissario Gordon, Willem Dafoe in un ruolo top-secret e il ritorno di Jeremy Irons come Alfred da Batman v Superman: Dawn of Justice insieme con i membri della Justice League precedentemente confermati. In attesa di ulteriori dettagli Jason Momoa nei panni di Aquaman ci ha fornito nuove foto e alcuni video dal set in cui l'attore si allena per il film.

1° settimana di allenamento finita. 7 giorni, 9 sedute di allenamento e un sacco di cibo! #Superman #JusticeLeague #SupermanTraining"

In una delle foto pubblicate sulla sua pagina Instagram, dove Momoa sfoggia barba ed elaborati tatuaggi del suo Aquaman, l'attore ha colto l'occasione per perorare una causa che gli sta molto a cuore sostenendo pubblicamente un movimento chiamato "Rezpect Our Water", che sta cercando di fermare la costruzione di un oleodotto che attraverserà il fiume Missouri vicino alla riserva di nativi americani Standing Rock Sioux di Fort Yates in North Dakota.

Sono favorevole alla #NativeYouth di #StandingRockRez. Ho firmato la petizione per fermare la #DakotaAccess Pipeline, lascia un clic sul link nel mio bio. Si prega di prendere un secondo per verificare che cosa sta succedendo. Mahalo EZRA @panterasarah e Shai. Per diffondere la consapevolezza ALOHA j.

Justice League Parte 1 si sta girando presso i Leavesden studios nel sud-est dell'Inghilterra e si avvarrà di location in esterni a Londra e in Islanda. Era stato originariamente detto che Justice League Parte 1 e Parte 2 sarebbero stati girati back-to-back, ma quella voce è stata recentemente smentita. Warner Bros. ha previsto Justice League Parte 1 in uscita il 17 novembre 2017, con Justice League Parte 2 in arrivo nelle sale il 14 giugno 2019. Speriamo di avere al più presto una prima immagine ufficiale di tutta la Justice League che oltre all'Aquaman di Jason Momoa include Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher).

Una foto pubblicata da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 4 Mag 2016 alle ore 11:13 PDT







Un video pubblicato da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 7 Apr 2016 alle ore 04:18 PDT







Una foto pubblicata da Henry Cavill (@henrycavill) in data: 12 Apr 2016 alle ore 06:46 PDT



Justice League Parte 1: svelato titolo di lavorazione e George Miller a bordo come produttore

All'inizio di questa settimana abbiamo riportato che Warner Bros. darà il via alla produzione di Justice League Parte 1 il prossimo 11 aprile, con lo studio che ha già fissato una data di uscita al 17 Novembre 2017. C'erano state voci che ai vertici dello studio ci fossero preoccupazioni per l'accoglienza di Batman v Superman: Dawn of Justice che avrebbero potuto ritardare le riprese di Justice League Parte 1, ma a quanto pare al momento si sono rivelate solo voci infondate.

Oggi abbiamo un nuovo aggiornamento via Acting-Audition che svela il titolo di lavorazione segreto del film e rivela anche la presenza a sorpresa di un nuovo produttore.

Justice League: in un documentario il film mai realizzato di George Miller La Justice League di George Miller narrata in un documentario.

Questo aggiornamento di casting sostiene che il titolo di lavorazione che sarà usato per le riprese a Londra sarà "Caveman", naturalmente la maggior parte della produzione si svolgerà molto probabilmente all'interno dei Warner Bros. Studios di Leavesden, quindi non si sa se sono in programma anche riprese in esterni. Secondo Acting-Auditions, George Miller regista di Mad Max: Fury Road è a bordo in veste di produttore con Charles Roven, Deborah Snyder, Doug Mitchell e Dan Lin. Dopo che Mad Max: Fury Road è diventato un enorme successo al box-office ci sono state voci la scorsa estate che a George Miller era stato chiesto di dirigere "Man of Steel 2", voci che però non sono mai state confermate. Il regista in alcune interviste ha detto che vorrebbe dirigere un film "piccolo" prima di passare al sequel di Mad Max: Fury Road. Questa la prima volta che sentiamo il nome di George Miller legato alla produzione di Justice League, ma la cosa ha un suo perché dal momento che Miller ha un trascorso piuttosto importante con la Justice League e un film mai realizzato. Il regista era in procinto di girare la propria versione del team di supereroi DC per il grande schermo nel 2007, un progetto che è stato raccontato nel documentario Miller's Justice League Mortal. Tutti i principali membri del cast erano stati scelti e le riprese erano sul punto di prendere il via, ma il famigerato sciopero degli sceneggiatori del 2007 ha fatto naufragare il progetto. Da quel momento la sceneggiatura e alcuni concept art sono trapelati online, dando ai fan un'idea di ciò che avremmo potuto vedere su schermo se il progetto fosse sopravvissuto. Zack Snyder e Chris Terrio, ripettivamente regista e sceneggiatore di Batman v Superman: Dawn of Justice torneranno a lavorare su Justice League Parte 1 e Parte 2 che in origine dovevano essere girati back-to-back, ma che ora saranno affrontati come due produzioni distinte. In attesa di aggiornamenti dal set vi ricordiamo che Batman v Superman uscirà nei cinema italiani il prossimo 23 marzo e includerà la Wonder Woman di Gal Gadot, il Lex Luthor di Jesse Eisenberg, la nemesi Doomsday e l'introduzione di alcuni membri della Justice League tra cui l'Aquaman di Jason Momoa.



Justice League: riprese confermate e prima foto dal set

Dopo aver smentito le voci che Warner Bros. potrebbe ritardare le riprese del film in due parti sulla Justice League, il regista Zack Snyder ha confermato che la produzione prenderà il via il prossimo 11 aprile presso i Leavesden Studios nel Regno Unito e lo ha fatto tramite la sua pagina Twitter, condividendo una nuova foto che lo vede ritratto a Leavesden con l'attore Jason Momoa alias Aquaman.

Batman v Superman: due nuove clip in italiano e una featurette con la creazione del Generale Zod "Batman v Superman: Dawn of Justice" arriva nei cinema il 23 marzo 2016.

La parte più interessante della fotografia è lo sfondo che offre un primo sguardo al costume completo di Aquaman, insieme con la tuta di Flash e quelli che potrebbero essere i costumi della regina sottomarina Mera e di Nightwing. In basso a sinistra si può vedere quello che sembra un dipinto di Mera. Warner Bros. ha annunciato il piano di film DC Comics nel 2014 con Ezra Miller nel ruolo di Flash, ma ancora non abbiamo visto il costume ufficiale se non in un primo concept art ufficiale che ritraeva l'intera squandra e che trovate scorrendo l'articolo. Per quanto riguarda Aquaman, Zack Snyder ha fornito una prima occhiata ufficiale a Jason Momoa lo scorso febbraio, ma sino ad ora non avevamo visto il costume per intero.

Il mese scorso c'è stato un aggiornamento che dava Amber Heard in trattative per interpretare Mera sia in Justice League Parte 1 che nel film in solitaria di Aquaman, ma non è noto se l'attrice abbia ufficialmente firmato. Appena sotto il costume di Flash sullo sfondo, c'è un ritratto di quello che sembra essere un concept art di Mera, ma non ne abbiamo la certezza. Il personaggio è descritto come la "Khaleesi del mare", prendendo a prestito un personaggio della serie tv Il trono di spade in cui Jason Momoa ha recitato per 11 episodi nei panni di Khal Drogo. Per quanto riguarda Nightwing, questo personaggio non è stato confermato come parte dei nuovi film DC Comics e non sappiamo con certezza se quello nella foto sia il suo costume. Recenti rumor hanno affermato che tutti personaggi della Justice League sarano introdotti alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice con Aquaman, Flash e Cyborg (Ray Fisher) che si uniranno a Batman (Ben Affleck) Superman (Henry Cavill) e Wonder Woman (Gal Gadot). Lo studio non ha ancora annunciato alcun attore per il confermato Green Lantern Corps., ma quel film dovrebbe includere diversi Lanterna Verde, tra cui Hal Jordan e John Stewart. Justice League Parte 1 sarà girato a Londra e in Islanda e arriverà nei cinema il 17 novembre 2017 mentre Batman v Superman: Dawn of Justice debutta nei cinema italiani il prossimo 23 marzo.

Justice League: video e concept art del cinecomic DC

Stanotte il canale The CW ha mandato in onda lo speciale DC Films Presents: Dawn of Justice League dove Geoff Johns della DC e il regista Kevin Smith hanno aggiornato i fan sui nuovi film che porteranno a Justice League Parte 1 e Justice League Parte 2. Mentre la maggior parte dei fan erano in attesa per il nuovo trailer di Suicide Squad, questo speciale ci ha anche dato nuovi scorci su personaggi come Aquaman, Flash e Cyborg. Geoff Johns ha anche confermato che Green Lantern Corps. sarà parte di Justice League.



Siamo stati in queste città, siamo stati sott'acqua, ma c'è un posto in cui non siamo stati: lo spazio. Ma ora ci siamo. Lanterna verde e Green Lantern Corps. andranno ad unirsi all'universo Justice League.

Queste anteprime su Aquaman, Flash e Cyborg arrivano insieme ad un concept art che riunisce ​​i membri della Justice League tranne il settimo e ultimo membro Lanterna Verde, che apparirà nel citato reboot Green Lantern Corps. in arrivo nel 2020.

Warner Bros. non ha ancora annunciato il nuovo Lanterna Verde, ma ci sono state voci che il film in solitaria comprenderà due personaggi iconici che hanno impersonato Lanterna Verde, Hal Jordan e John Stewart.

Justice League Parte 1 il 17 novembre 2017 seguito da Justice League Part 2 in sala dal 14 giugno 2019. Il film di Flash debutterà nei cinema il 23 marzo 2018 mentre quello di Cyborg sarà nei cinema il 3 aprile 2020.