Baywatch: nuovo trailer italiano senza censure

Di Federico Boni mercoledì 10 maggio 2017

Baywatch: anticipazioni, video e foto del remake con Dwayne Johnson, Zac Efron. Alexandra Daddario e David Hasselhoff nei cinema italiani dal 1° giugno 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il film di Baywatch arriva nei cinema italiani il 1° giugno e Universal Pictures ci regala un nuovo trailer italiano "vietato ai minori" che rende benissimo l'idea che il film con Dwayne Johnson e Zac Efron non è una commedia per famiglie.

La serie televisiva originale aveva una premessa piuttosto semplice da settimana a settimana, e questo film sembra aver preso la premessa generale della serie tv scegliendo poi di seguire il formato action e "R-rated" del recente 21 Jump Street.

Baywatch si concentra sullo zelante guardaspiaggia Mitch Buchannon, originariamente interpretato da David Hasselhoff e ora impersonato da Johnson mentre è alle prese con un'arrogante nuova recluta interpretata da Efron. Insieme i due scoprono un complotto criminale che minaccia il futuro della baia.

Il cast del film, diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo...e vivere felici), include Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach e Jon Bass.





Baywatch: spot tv e featurette in italiano, nuove locandine e intervista a Dwayne Johnson

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo spot tv in italiano e una featurette sottotitolata di Baywatch, che vi proponiamo insieme ad una ricca galleria con immagini ufficiali e nuove locandine italiane del film nei cinema dal prossimo 1° giugno.

Nella featurette viene presentato l'evento "SlowMo Marathon" che ha visto Zac Efron e il cast di Baywatch presentare una specialissima maratona al rallenti nel centro di Los Angeles organizzata per il lancio del film.

In una recente intervista Dwayne Johnson ha commentato il "divieto ai minori" pieno assegnato dalla censura americana al film, che pare sarà un commedia d'azione sboccata sulla scia di 21 Jump Street.

Siamo molto più scorretti di quanto la serie tv sia stata, ovviamente la serie tv era una serie tv per famiglie che andava in onda in orario del giorno per famiglie, ma nel film abbiamo avuto la possibilità di essere più scorretti. Penso che le persone saranno sconvolte di un Baywatch tanto scorretto, ma ci sono un sacco di risate, abbiamo lavorato sodo per assicurare che la quota di carne fosse alta, ci sono più tette gratuite, sederi, addominali, ogni tot al minuto più di quanto si possa immaginare. La storia era importante, non fraintendetemi, ma c'era un priorità per la corsa al rallenti.

Durante la sua intervista con The Sun, l'attore ha anche scherzato sul fatto che le protagoniste femminili fossero un po' troppo impressionate dagli addominali del collega Zac Efron, ma ha ammesso di essere rimasto molto impressionato dall'impegno messo da Efron per preparasi fisicamente al film.

Anche se ci sono meno toraci villosi, mi piace pensare di aver fatto giustizia alla serie tv in altri modi: abbiamo "Hoff" a bordo che continua a mantenere l'atmosfera e le donne erano impressionate dal corpo di Zac quando stava girando. Pensavano che avesse disegnato i suoi addominali. Vorrei dire che è vero, ma devo dargli atto di aver lavorato sodo. Abbiamo tutti voluto mantenere basso il budget per il ritocco digitale.

Il cast di Baywatch include anche Kelly Rohrbach come CJ Parker, Alexandra Daddario come Summer Quinn e Jon Bass come Ronnie. Il cast include anche Ilfenesh Hadera, Hannibal Buress, Jack Kesy, Amin Joseph, Belinda, Izabel Goulart e Charlotte McKinney. Le star del Baywatch originale, David Hasselhoff e Pamela Anderson, sono stati confermati in piccole apparizioni, anche se non è noto se questi cameo saranno rivelati prima che il film debutti nei cinema.





Baywatch: terzo trailer italiano e nuove locandine

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano del remake Baywatch che vi proponiamo insieme a 11 nuove locandine ufficiali del film che arriverà nelle sale italiane il 1° giugno.

Dwayne Johnson e Zac Efron guidano il cast di questo remake che strizza l'occhio al formato comedy per adulti del recente 21 Jump Street.

Questo nuovo trailer offre un più ampio sguardo alla trama: quando una nuova imprenditrice (Priyanka Chopra) prende il sopravvento, ogni sorta di crimini iniziano ad approdare sul lungomare, cose come droga e cadaveri. Di fronte a ciò Mitch Buchannon (Johnson) e il nuovo arrivato Matt Brody (Efron) devono mettere da parte le loro differenze per risolvere il caso.

Il film è interpretato anche da Alexandra Daddarrio, Kelly Rohrbach, Jon Bass, Hannibal Buress e Rob Huebel. Seth Gordon (Io sono tu) dirige da una sceneggiatura di Thomas Lennon, Robert Ben Garant, Damian Shannon e Mark Swift.





Baywatch: nuovo spot tv "Super Bowl 2017"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile via Paramount Pictures il nuovo spot tv del remake Baywatch realizzato appositamente per la messa in onda durante il Super Bowl 2017.

Dwayne Johnson ha accennato a questo nuovo trailer sul suo account Instagram prima della messa in onda. Nel suo post l'attore ha scherzato sul fatto che lui era l'unico che indossava scarpe da ginnastica sulla spiaggia, ma anche che lui ha ben due trailer in onda durante il Super Bowl di quest'anno, l'altro è quello di Fast & Furious 8.

Il nuovo Baywatch segue la scia del successo del remake di 21 Jump Street con una corposa digressione comedy e linguaggio esplicito che ne ha fatto una pellicola vietata ai minori, ma il successo debordante di Deadpool ha dato coraggio ai produttori e li ha spinti a rischiare e puntare con decisione su contenuti "R-rated".

Dwayne Johnson in Baywatch è affiancato da Zac Efron, la superstar di Bollywood Priyanka Chopra, Alexandra Daddario al suo suo secondo film con The Rock dopo il campione d'incassi San Andreas e anche se in questo remake i loro personaggi sono interpretati da altri attori, sia David Hasselhoff che Pamela Anderson torneranno in un cameo.

La serie televisiva originale Baywatch inizialmente in onda nel 1989 ha raggiunto il picco della sua popolarità nei primi anni '90 dopo che Pamela Anderson e Yasmine Bleeth si sono unite al cast della seconda stagione. La serie tv è rimasta in onda fino al 2001 generando anche uno spin-off, Baywatch Nights, che includeva nel cast anche David Hasselhof.

Baywatch diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo... e vivere felici) è in uscita nei cinema italiani l'11 maggio 2017.

Baywatch: nuovo trailer italiano del remake con The Rock e Zac Efron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer italiano di Baywatch che conferma l'approccio alla "21 Jump Street" di questo remake dell'omonima serie tv anni '90 con protagonisti prodi "guardaspiaggia". Nel nuovo trailer c'è anche la spietata Victoria Leeds (la superstar internazionale Priyanka Chopra), la proprietaria di un club locale la cui attività hanno portato un afflusso di droga e omicidi su una spiaggia un tempo pacifica.

Paramount Pictures International ha reso disponibili due ulteriori trailer in lingua originale che propongono un paio di "strizzate d'occhio" alla serie tv originale. Una scena dei filmati vede il Mitch Buchannon di Dwayne Johnson a pranzo con i suoi compagni guardaspiaggia dove parlano di tutto quello che è accaduto una volta che Victoia Leeds è diventata la nuova proprietaria dell'Huntley Club. Il Matt Brody di Zac Efron aggiunge che questo genere di indagini sono ben oltre la portata di ciò che compete ad un guardaspiaggia, aggiungendo che tutto ciò di cui stanno parlando "suona come uno show televisivo davvero divertente, ma inverosimile".

Il cast di Baywatch comprende anche Kelly Rohrbach come CJ Parker, la scena in cui "sembra" che corra al rallenti è un'altro giocoso riferimento alla serie tv originale, Ilfenesh Hadera, Hannibal Buress, Jack Kesy, Amin Joseph, Belinda, Izabel Goulart e Charlotte McKinney. David Hasselhoff e Pamela Anderson protagonisti del Baywatch originale sono stati confermati in un cameo.

Seth Gordon ("Come ammazzare il capo… e vivere felici") dirige Baywatch da una sceneggiatura di Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13), con Justin Malen (Bad Teacher 2) che ha scritto la bozza originale. Dwayne Johnson è anche produttore con Beau Flynn e il regista Ivan Reitman. Baywatch debutta nei cinema italiani l'11 maggio 2017.

Baywatch: primo trailer italiano del remake con The Rock e Zac Efron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Baywatch, action-comedy basata sull'omonima serie tv americana in arrivo nei cinema italiani l'11 maggio 2017.

Dwayne Johnson e Zac Efron guidano il cast del film che porta per la prima volta sul grande schermo i guardaspiaggia più amati d’America, diventati vere e proprie icone degli anni '90 grazie alla fortunata serie televisiva con David Hasselhoff e Pamela Anderson.

La trama di Baywatch è incentrata su un serioso guardaspiaggia ligio alle regole di nome Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), originariamente interpretato da David Hasselhoff nella serie, che entra in conflitto con un nuovo arrivato, una giovane testa calda restia alle regole di nome Matt Brody (Zac Efron). I due sono infine costretti a lavorare insieme per fermare una cospirazione criminale che minaccia la loro spiaggia.

Diretto dal regista di “Come ammazzare il capo… e vivere felici” Seth Gordon, il film vede anche la partecipazione di Kelly Rohrbach che interpreterà il personaggio reso famoso da Pamela Anderson, C.J. Parker; Alexandra Daddario al suo secondo film con Dwayne Johnson dopo il campione d'incassi San Andreas; David Hasselhoff e Pamela Anderson che interpreteranno un cameo mentre il "cattivo" del film è interpretato dalla superstar di Bollywood Priyanka Chopra.





Baywatch: primo trailer del remake con The Rock e Zac Efron

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dwayne Johnson e Zac Efron super-guardaspiaggia nel primo trailer del remake Baywatch che è finalmente approdato on-line. Si tratta di un tipo molto diverso di Baywatch rispetto a quello che molti guardavano negli anni '90, vedi una forte impronta comedy e un visto censura statunitense R-rated (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati dai genitori).

Paramount ha deciso di rilasciare il trailer questa settimana poco dopo lo spostamento dell'uscita del film slittata di una settimana. Tale decisione è stata probabilmente influenzata dal fatto che la 20th Century Fox ha recentemente anticipato Alien: Covenant di Ridley Scott di quasi tre mesi fissando l'uscita al 19 maggio, che era la data che Paramount aveva originariamente destinato a Baywatch.

La trama di Baywatch è incentrata su un serioso guardaspiaggia ligio alle regole di nome Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), originariamente interpretato da David Hasselhoff nella serie, che entra in conflitto con un nuovo arrivato, una giovane testa calda restia alle regole di nome Matt Brody (Zac Efron). I due sono infine costretti a lavorare insieme per fermare una cospirazione criminale che minaccia la loro spiaggia. Nel film ci sono anche Kelly Rohrbach che interpreterà il personaggio reso famoso da Pamela Anderson, C.J. Parker; Alexandra Daddario al suo secondo film con Dwayne Johnson dopo il campione d'incassi San Andreas; David Hasselhoff e Pamela Anderson che interpreteranno un cameo mentre il villain è interpretato dalla superstar di Bollywood Priyanka Chopra.

La serie televisiva originale Baywatch inizialmente in onda nel 1989, è diventata popolare nei primi anni '90 dopo che Pamela Anderson e Yasmine Bleeth si sono unite al cast per la seconda stagione. La serie è rimasta in onda fino al 2001 generando anche uno spin-off, Baywatch Nights, che ha visto la partecipazione di David Hasselhoff.

Baywatch: anteprima trailer del remake con The Rock

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dwayne Johnson e Zac Efron hanno condiviso su Twitter un paio di video che annunciano l'imminente trailer del remake Baywatch. Queste brevi video offrono solo un piccolo assaggio del full trailer che arriverà online nelle prossime ore.

Il video di Dwayne Johnson annuncia che la "forza più potente dell'oceano emergerà" con un'inquadratura di The Rock che porta in braccio un corpo fuori dall'acqua. Il teaser video di Zac Efron mostra invece filmati del suo personaggio Matt Brody, lo "spaccone" descritto in alcune interviste che salta da una moto direttamente in mare per salvare una vittima, insieme ad un altro momento divertente dove incontra la Summer Quinn di Alexandra Daddario.

Dwayne Johnson ha fatto notizia all'inizio di quest'anno quando ha invitato un giovane fan malato sul set del film. L'attore ha esteso l'invito anche ad un bambino di sette anni del Tennessee malato di cancro di nome Gabriel "Tater" Singleton, questo dopo che il ragazzino e la sua famiglia hanno iniziato una campagna sui social per chiedere di incontrare l'attore. Tater ha lottato contro il cancro per quattro dei suoi sette anni, sottoponendosi ad otto interventi chirurgici e due trapianti di cellule staminali.

Seth Gordon (Come ammazzare il capo...e vivere felici) è il regista del remake di Baywatch da una sceneggiatura scritta da Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13). Justin Malen (Bad Teacher 2) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura. Dwayne Johnson che è anche produttore del film insieme a Beau Flynn e Ivan Reitman.







Tomorrow morning I'll launch our world premiere trailer of #BAYWATCH. Bad boy Rated R version. #AvengersOfTheBeach #AndHighlyDysfunctional pic.twitter.com/2K0nQWdbLE

— Dwayne Johnson (@TheRock) 7 dicembre 2016

Excited to unleash the BEACH. Here’s a sneak peek at what we’ve got in store for you. Teaser trailer tomorrow! #BeingBaywatch pic.twitter.com/ehoUa8V2Zp — Zac Efron (@ZacEfron) 7 dicembre 2016

Baywatch: primo poster ufficiale con The Rock

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Negli States si è festeggiata La Festa del papà e Dwayne Johnson ha deciso di entrare nello spirito della festività presentando un nuovo poster per il remake Baywatch. In questo poster The Rock è affiancato dal co-protagonista Jon Bass, entrambi fanno a modo loro gli auguri ai papà di tutto il mondo.

Come si può vedere in questo post pubblicato da Dwayne Johnson via Twitter, non tutti i papà sono uguali e se Dwayne Johnson sfoggia il suo fisico da papà culturista, Jon Bass rappresenta invece tutti quei papà che non hanno paura di mostrare un po' di pancetta. Non è stato ancora rivelato chi Jon Bass interpreterà in questo remake, ma è stato confermato che Dwayne Johnson sarà Mitch Buchannon, un ruolo originariamente interpretato da David Hasselhoff nella serie televisiva originale.

Dwayne Johnson e Jon Bass saranno affiancati da Zac Efron come Matt Brody, un nuovo arrivato arrogante che è costretto a lavorare con Buchannon per fermare una cospirazione criminale che minaccia la spiaggia. Il resto del cast comprende Alexandra Daddario (Summer Quinn), Kelly Rohrbach (CJ Parker), Ilfenesh Hadera (Stephanie Holden) e Priyanka Chopra (Victoria Leeds), con Hannibal Buress, Jack Kesy e Amin Joseph a bordo in ruoli non specificati. Paramount ha fissato una data di uscita al 19 maggio 2017 che vedrà Baywatch andare contro Annabelle 2 e The Nut Job 2.

I protagonisti del Baywatch originale, David Hasselhoff e Pamela Anderson, si sono uniti al cast anche se non si sa in che ruoli. Seth Gordon (Horrible Bosses) dirige da una sceneggiatura scritta da Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13). Justin Malen (Bad Teacher 2) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura con Dwayne Johnson che è anche produttore del film insieme a Beau Flynn e Ivan Reitman.





Baywatch: riprese concluse e prime immagini ufficiali

Aggiornamento di Pietro Ferraro L'impegnatissimo Dwayne Johnson ha postato un video su Twitter in cui annuncia la fine delle riprese del film Baywatch. Un entusiasta The Rock ha annunciato anche che il film sarà una commedia d'azione "vietata ai minori" e che approderà nei cinema il 19 maggio 2017.

E' ufficialmente finita! Abbiamo concluso con il botto riuscendo ad avere un "rated R". Ci vediamo la prossima estate! #BAYWATCH.

Oltre all'annuncio che la produzione del film è terminata, lo studio ha anche reso disponibile una prima immagine ufficiale con il cast principale del film ritratto in stile cartolina con tanto di dedica "Ci vediamo la prossima estate". Johnson è affiancato da Zac Efron, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach e Alexandra Daddario con quest'ultima che lavorato con Johnson anche nel disaster-movie San Andreas. La trama del film sarà incentrata su uno zelante bagnino di nome Mitch Buchannon (Johnson) che entra in conflitto con un arrognate nuovo arrivato di nome Matt Brody (Efron), ma i due sono infine costretti a lavorare insieme per fermare una cospirazione criminale che minaccia la spiaggia. I produttori hanno anche ottenuto un paio di cameo con gli attori Pamela Anderson e David Hasselhoff protagonisti della serie tv originale.





Team #Baywatch puts out a picture to remind us all that the film is a year away. https://t.co/fm8TReIGHJ pic.twitter.com/BFiH5SW2yB — Empire Magazine (@empiremagazine) 19 maggio 2016

See the stars' photos from the set of the #Baywatch movie: https://t.co/RAArM6sWjm pic.twitter.com/jfj6ViZrQx — Entertainment Weekly (@EW) 16 maggio 2016









Nuove immagini e nuove ragazze da salvare dal set di #BAYWATCH https://t.co/KRGQUSvfYn pic.twitter.com/l4qQTGcipc — Martini Agitato (@martiniagitato) 16 maggio 2016





Baywatch: nuova foto dal set con Dwayne Johnson, Zack Efron e Jon Bass

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il nuovo film di Baywatch è sicuramente una commedia, se c'era qualche dubbio l'ultima foto dal set condivisa da Dwayne Johnson sulla sua pagina ufficiale di Instagram lo conferma. Nello scatto ritratti The Rock e Zac Efron due esempi eclatanti di tipi da spiaggia e Jon Bass che invece sfoggia con ironia un fisico decisamente alternativo.

I ragazzi di #BAYWATCH sono tipi cazzuti. Abbiamo un sacco di cose interessanti nel nostro film. Commedia vietata ai minori, azione hardcore, donne toste e bellissime, l'oceano maestoso e impietoso, gli addominali di Zac e la nostra più importante arma segreta N 1 ... @ thejonbass ".

Jon Bass arriva dal piccolo schermo, è un volto relativamente nuovo che ha esordito nel 2014 con un ruolo nella serie tv Girls della HBO per poi interpretare piccole parti in House of Lies e The Newsroom. Bass è forse più conosciuto per il ruolo di "Del" nella sit-com di culto Big Time in Hollywood, FL in onda su Comedy Central. Per quanto riguarda il grande schermo Bass è apparso nella commedia romantica indipendente Jane Wants a Boyfriend uscita lo scorso marzo e sarà protagonista quest'anno di The Runaround al fianco di Kristen Schaal, J.K. Simmons e Emile Hirsch. The Rock spende due parole per descrivere il suo esilarante nuovo co-protagonista.

Sotto questo strato di olio si nasconde un dio del sesso e un ragazzo di grande talento. Al 100% a proprio agio nella sua pelle e spontaneo, Jon Bass potrebbe volare alto e diventare in assoluto la mia parte preferita del nostro film. Siamo i ragazzi di #BAYWATCH e siamo dei cattivi Muthaf * ckas.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 18 Apr 2016 alle ore 02:43 PDT







Baywatch: nuove foto dal set con Dwayne Johnson e il cast del film

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Fin da quando Baywatch ha iniziato le riprese il mese scorso, i fan hanno fruito di un gran numero di foto dal set per gentile concessione di Dwayne Johnson e Zac Efron. Tuttavia mancava ancora una foto che vedesse il cast riunito e così ci ha pensato The Rock che ha recentemente condiviso una nuova immagine attraverso il suo account Instagram che lo vede ritratto sulla spiaggia con Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Kelly Rohrbach e Jon Bass. Il messaggio di Dwayne Johnson allegato a questa nuova immagine.





Esclusivo primo sguardo a tutta la nostra squadra di Baywatch. Siamo tosti e salviamo vite tutto il giorno. Siamo una famiglia epicamente disfunzionale e dobbiamo divertirci quando lavoriamo duro!!!

Il resto del cast comprende Priyanka Chopra, Hannibal Buress, Jack Kesy, Amin Joseph, la popstar Latina Belinda e David Hasselhoff che non sono presenti in questo nuova foto dal set. Le riprese del film sono iniziate nel mese di febbraio con la Paramount che ha già fissato una una data di uscita al 19 maggio 2017.





Only the strongest, fastest and flyest lifesavers in the game #Baywatch pic.twitter.com/67ynfTrn6J — Zac Efron (@ZacEfron) 30 marzo 2016

Baywatch: nuove foto dal set con Dwayne Johnson e David Hasselhoff

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dwayne Johnson con un video e alcune foto dal set di Baywatch ha rivelato che l'originale Mitch Buchannon, David Hasselhoff, avrà un ruolo nel film. Dal momento che Dwayne Johnson ha assunto il ruolo di Mitch Buchannon non si sa ancora nulla su chi David Hasselhoff andrà ad interpretare. Oggi possiamo mostrarvi "The Hoff" sul set grazie a nuove foto inviate attraverso i social media da The Rock, Zac Efron e lo stesso David Hasselhoff. Ecco cosa Dwayne Johnson aveva da dire sulla sua nuova co-star sulla sua pagina di Instagram.





Negli anni '80 ha guidato l'auto più cool del pianeta. Negli anni '90 ha dominato correndo al rallentatore sulla spiaggia con la serie televisiva di maggior successo di tutti i tempi.

Dalle foto scattate sul set sembra che David Hasselhoff sarà ancora un bagnino in Baywatch, anche se nulla è stato rivelato sul suo personaggio. David Hasselhoff si unisce ad un cast che comprende anche Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Priyanka Chopra, Hannibal Buress, Jack Kesy, Amin Joseph e la pop star latina Belinda. Le riprese sono iniziate nel mese di febbraio con la Paramount che ha già fissato una data di uscita al 19 maggio 2017.

La storia segue un serioso guardaspiaggia da manuale interpretato da Dwayne Johnson, che fa squadra con una giovane testa calda restia alle regole (Zac Efron) per cercare di salvare la loro amata spiaggia dalla distruzione da parte di un magnate del petrolio senza scrupoli.

Seth Gordon (Come ammazzare il capo...e vivere felici) dirige da una sceneggiatura scritta da Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13). Justin Malen (Bad Teacher 2) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura, con Dwayne Johnson che è a bordo anche in veste di produttore insieme a Beau Flynn e Ivan Reitman.

La serie originale di Baywatch ha debuttato nel 1989 sulla NBC, ma è stata cancellata dopo una sola stagione. Lo spettacolo poi è tornato nel 1991 con nuove star come Pamela Anderson e Yasmine Bleeth diventando un enorme fenomeno globale, rimanendo in onda fino al 2001.





Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 23 Mar 2016 alle ore 11:41 PDT







Getting schooled. Wisdom from the original #Baywatch badass himself @davidhasselhoff What an honor to meet #TheHOFF pic.twitter.com/oQswQtbpDH — Zac Efron (@ZacEfron) 23 marzo 2016





Which is Mitch? ???great fun with The Rock and me ...great guy Baywatch is gonna Rock and Zac!! pic.twitter.com/DY5kEardou — David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) 23 marzo 2016

Baywatch: nuova foto dal set con Dwayne Johnson e Alexandra Daddario

Aggiornamento di Pietro Ferraro Chiunque segue Dwayne Johnson sui suoi account di social media sa che l'attore ama condividere foto dal set di qualunque film stia girando. Nel corso delle ultime settimane l'attore è impegnato sul set di Baywatch e da qaundo sono iniziate le riprese non sono mancate sue fotografie con i co-protagonisti del film. Ora l'attore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un primo sguardo ad Alexandra Daddario, che interpreta Summer Quinn. Le parole di The Rock sulla sua partner di set:

Lei porterà Baywatch ad un altro livello...Il mondo si è innamorato di Alexandra Daddario in San Andreas e io sono rimasto così colpito da lei ogni singolo giorno che l'ho dovuta avere nella squadra del nostro film.

Alexandra Daddario si è unita al cast nel mese di novembre, l'attrice ha firmato per interpretare Summer Quinn, un personaggio intepretato nella serie tv originale da Nicole Eggert. Alexandra Daddario sarà affiancata da Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Priyanka Chopra e Hannibal Buress. Dwayne Johnson ha anche rivelato che anche David Hasselhoff sarà a bordo, ma non si sa esattamente quale ruolo interpreterà. Da segnalare due recenti aggiunte al cast: Jack Kesy e Amin Joseph che hanno firmato per ruoli non specificati.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 9 Mar 2016 alle ore 11:51 PST







Baywatch: nuova foto dal set con Dwayne Johnson e Kelly Rohrbach e confermato cameo per David Hasselhoff

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dwayne Johnson prosegue la condivisione di foto non-stop da quando sono iniziate le riprese del film Baywatch. Ora l'attore ha condiviso una nuova immagine in cui è ritratto con Kelly Rohrbach nei panni di CJ Parker, l'iconico personaggio che nella serie tv originale era interpretato da Pamela Anderson.





I due personaggi più iconici #BAYWATCH di tutti i tempi. Mitch Buchannon e CJ Parker.

Dwayne Johnson interpreta il ruolo che fu di David Hasselhoff, che ha recentemente cambiato il suo nome in "David Hoff". Dwayne Johnson ha anche confermato che David Hoff tornerà per un cameo pubblicando questo messaggio riguardo il cameo dell'attore.





"'SONO NATO PRONTO!' Ho il piacere di dare il benvenuto ufficialmente al gansta originale di #BAYWATCH David Hasselhoff per il nostro film! #Baywatch. È la serie televisiva di maggior successo di tutti i tempi e dal giorno in cui abbiamo annunciato che stavamo trasformandola in un film "The Hoff" è stato il nostro più grande sostenitore, in particolare una volta saputo che il nostro film "vietato ai minori" sarebbe stato un combinazione di Avengers incontra Anchorman. Hoff è un tizio cool che ama divertirsi e ora la parte migliore...si è allenato e fatto il c*lo ottenendo la forma migliore avuta da anni! (pausa con slo-mo in esecuzione sui scintillanti peli del torace...aspetta, perché c**zo sto pensando ai peli sul petto di Hoff!?) Mondo preparati.

Visto che Pamela Anderson nel mese di agosto ha fatto sapere che "nessuno apprezza i remake" si suppone che l'attrice non apparirà in un cameo, anche la sua assenza non è stata ancora confermata o negata. Il resto del cast include Zac Efron, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Priyanka Chopra e Hannibal Buress.

La regia è di Seth Gordon (Come ammazzare il capo...e vivere felici) che dirige da una sceneggiatura scritta da Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13) con Justin Malen (Bad Teacher 2) che ha scritto la bozza originale. Dwayne Johnson è anche produttore del film con Beau Flynn e Ivan Reitman.





Baywatch: iniziate le riprese e prime foto dal set con Dwayne Johnson e Zac Efron

Aggiornamento di Pietro Ferraro Nel corso degli ultimi mesi Dwayne Johnson ha utilizzato il suo account Instagram per confermare nuovi membri del cast del nuovo adattamento per il grande schermo della serie tv Baywatch. La scorsa settimana l'attore ha rivelato che la Priyanka Chopra della serie tv Quantico ha firmato per far parte del cast, mentre annunciava che le riprese sarebbero iniziate questa settimana. Ora l'attore ha segnalato l'inizio delle riprese con le prime foto dal set che lo vedono ritratto al fianco di Zac Efron nei panni di Matt Brody e Ilfenesh Hadera che interpreta Stephanie Holden interesse amoroso di Mitch, originariamente interpretata da Alexandra Paul. Le parole di Dwayne Johnson nel messaggio che ha accompagnato la foto in cui ha confermato il personaggio di Zac Efron.

Il mio personaggio "Mitch Buchannon" ha appena fatto al personaggio di Zac Efron "Matt Brody" l'importante discorso da spiaggia su cosa significa avere delle virili "palle Alpha". Le risposte improvvisate di Zac sono state brillanti! E' un tipo grande e di talento. Mondo preparati a divertirti un po', perché la spiaggia non sarà mai più la stessa.

Seth Gordon (Come ammazzare il capo...e vivere felici) dirige da una sceneggiatura di Damian Shannon e Mark Swift (Venerdì 13) che hanno riscritto la bozza originale di Justin Malen (Bad Teacher 2). Dwayne Johnson è anche co-produttore del film insieme a Beau Flynn e Ivan Reitman. Baywatch uscirà nei cinema il 19 maggio del 2017.

Una foto pubblicata da therock (@therock) in data: 22 Feb 2016 alle ore 15:23 PST







1st day protecting the bay is a wrap. Thx to the big guy. Stay tuned. More adventures ahead. #speedoready #baywatch pic.twitter.com/qKmkGoLJzA — Zac Efron (@ZacEfron) 23 Febbraio 2016

Baywatch, il film uscirà il 19 maggio del 2017

Baywatch, il film - Kelly Rohrbach avrà il ruolo che fu di Pamela Anderson Sarà la modella Kelly Rohrbach ad indossare il costumino rosso di Pamela Anderson in Baywatch, il film.

La Paramount Pictures ha ufficializzato l'uscita in sala di Baywatch - The Movie, pronto a sbarcare al cinema il 19 maggio del 2017. Dopo gli spostamenti Disney (Star Wars VIII e Pirati dei Caraibi 5) e Sony (Jumanji e Spider-Man 5), un altro studios ha quindi piazzato nella giornata di oggi un titolo da 90 nel cuore del 2017, che si arricchisce così sempre più di blockbuster potenzialmente assai ricchi. In quella precisa data la Paramount aveva inizialmente previsto un nuovo capitolo di Terminator, ovviamente rinviato dopo i non esaltanti (ma neanche disastrosi) incassi di Terminator Genisys.

Diretto da Seth Gordon e impostato come una vera e propria 'commedia', Bawatch - the Movie avrà come protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera. Nata nel 1989, la storica serie televisiva ruotava invece attorno a David Hasselhoff, Parker Stevenson, Shawn Weatherly, Billy Warlock, Erika Eleniak, Peter Phelps, Brandon Call e Holly Gagnier. Inizialmente cancellata causa ascolti limitati, Baywatch tornò in onda nel 1991, diventando di culto e ingaggiando altri attori come Yasmine Bleeth e Pamela Anderson. Persino uno spin-off, "Baywatch Hawaii", prese vita, con Damian Shannon e Mark Swift, sceneggiatori del remake di Venerdì 13, chiamati ora a fornire l'ultimo script di questa versione cinematografica.

Una pellicola, come detto, che avrà poco a che vedere con la serie televisiva, puntando dritto al taglio da commedia 'sporcacciona' che da tempo fa sfracelli al botteghino. Pamela Anderson e David Hasselhoff torneranno sul set per gli immancabili camei di turno, con Dwayne Jonson anche produttore.

