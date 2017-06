La Mummia: nuove clip e featurette in italiano del reboot con Tom Cruise

La mummia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot con Tom Cruise nei cinema italiani dall'8 giugno 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibli tre nuove clip in italiano con scene del film e due featurette con nuovi "dietro le quinte" del reboot La Mummia con Tom Cruise, in arrivo nei cinema italiani oggi 8 giugno.

Creduta sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella di Kingsman - Secret Service e Star Trek Beyond) il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana.

Cruise è affiancato da Annabelle Wallis (presente nel recente "King Arthur - Il potere della spada" e nella serie televisiva "Peaky Blinders"), Jake Johnson ("Jurassic World") e Courtney B. Vance (della serie televisiva "American Crime Story: The People V. O.J. Simpson").

Il team creativo di questo nuovo mix di azione e avventura è guidato dal regista / produttore Alex Kurtzman e dal produttore Chris Morgan, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni, con l'apporto di Kurtzman nella sceneggiatura e nella produzione di Transformers, Star Trek e la serie di Mission: Impossible, e le capacità narrative di Morgan in Fast & Furious come abbiamo potuto constatare dalla sua crescita esplosiva dal terzo capitolo della saga in poi. Sean Daniel, che ha prodotto la più recente trilogia de "La Mummia", è a bordo come produttore al fianco di Kurtzman e Morgan.





La Mummia: prime clip in italiano e nuova locandina del reboot con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro

L'8 giugno debutta nei cinema italiani il reboot La Mummia con Tom Cruise e Russell Crowe, e Universal Pictures ci regala una prima clip con una scena in italiano del film e due featurette sottotitolate che ci portano dietro le quinte di questo pria pellicola che darà il via ad un universo di mostri condiviso battezzato "Dark Universe".

Nella clip la voce fuori campo del Dr. Jekyll di Russell Crowe ci racconta in flashback come la principessa Ahmanet di Sofia Bautella ha deciso per vendetta di abbracciare il male.

Nelle featurette La realizzazione del makeup di Sofia Boutella, prima "Mummia" al femminile nella storia del franchise e un "dietro le quinte" con interviste a Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis e al regista Alex Kurtzman.





La Mummia: terzo trailer italiano del reboot con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un terzo trailer italiano del reboot La Mummia con protagonista Tom Cruise che il prossimo 8 giugno darà il via al "Dark Universe", un nuovo universo condiviso che rilancia / riavvia alcuni dei più famosi mostri della Universal come L'uomo Lupo e Frankenstein.

Anche se sepolta al sicuro in una profonda cripta sotterranea nel bel mezzo del deserto, un'antica regina (Sofia Boutella di Kingsman - The Secret Service e Star Trek Beyond), un tempo vittima di una crudele ingiustizia, si risveglia nella nostra epoca colma di un rancore accumulato nei secoli che sfugge all'umana comprensione. La storia della Mummia abbraccia il mondo intero, dalle sconfinate sabbie del Medio Oriente ai labirinti nascosti nel sottosuolo della Londra contemporanea. Il film ci fa entrare in una nuova dimensione popolata da mostri e divinità.

Insieme a Cruise, fanno parte del cast Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) e Courtney B. Vance (American Crime Story).

La squadra creativa di questa emozionante avventura cinematografica è diretta dal regista e produttore Alex Kurtzman e dal produttore Chris Morgan, già noti per alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni, Kurtzman è stato sceneggiatore o produttore di saghe quali Transformers, Star Trek e Mission: Impossible; Morgan è tra gli autori di Fast & Furious, che ha contribuito a far crescere in modo esponenziale a partire dal terzo capitolo in poi. Al fianco di Kurtzman e Morgan in veste di produttore c'è Sean Daniel, che ha già al suo attivo la recente trilogia della Mummia.





La Mummia: nuovi spot tv in italiano e locandine IMAX

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano e due locandine IMAX per l'imminente reboot La Mummia.

E' stato recentemente annunciato da Universal, con tanto di trailer ufficiale, il Dark Universe che reinventa intramontabili personaggi del grande schermo per un pubblico contemporaneo in una serie di film che riporteranno in vita i classici mostri dello studio cinematografico. Il nuovo universo condiviso farà il debutto nelle sale proprio con La Mummia, il reboot con Tom Cruise in arrivo nei cinema italiani il prossimo 8 giugno.

Il Dark Universe è stato immaginato dai creativi Alex Kurtzman, regista e produttore di La Mummia, prima pellicola della nuova serie, e dal produttore Chris Morgan (Fast & Furious 8) che porta la sua firma. A concorrere all’impresa di ispirare e intrattenere una nuova generazione di fan sono i visionari talenti del Premio Oscar Christopher McQuarrie (della serie Mission: Impossible, I soliti sospetti) e David Koepp (L’invasione, Jurassic Park).

Siamo orgogliosissimi della creatività e della passione che ha ispirato la rivisitazione degli iconici mostri targati Universal e promettiamo al pubblico un’espansione strategica della serie. L’impresa, magistralmente diretta da Chris e Alex, assicurerà tempo sufficiente, per trovare il giusto cast, autori e vision per la realizzazione di ciascun capitolo successivo. Mentre lanciamo il Dark Universe con il provocatorio tema di Danny, prima di La Mummia, e collaboriamo con un autore geniale del calibro di Bill per tessere la storia di una donna ultra moderna in una favola ultra classica, siamo fiduciosi di essere partiti con il piede giusto. Donna Langley - Presidente della Universal Pictures

Quando la Universal ci ha prospettato l’idea di reinventare questi classici personaggi, ci siamo resi conto della responsabilità di rispettarne l’eredità all’interno di nuove e moderne avventure. Lo studio e i creativi ci hanno sostenuto e sfidato mentre iniziavamo a tessere la tela del Dark Universe. Speriamo vivamente che le pellicole attraggano i vecchi fan e accendano la fantasia dei nuovi. Alex Kurtzman & Chris Morgan





La Mummia: trailer finale e nuovo spot tv in italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibili un trailer finale in lingua originale e due nuovi spot tv in italiano di il trailer finale del reboot La Mummia con tom Cruise che darà il via ad un nuovo universo condiviso degli iconici mostri Universal, con ulteriori film dedicati a L'uomo lupo, Frankenstein, L'uomo invisibile e Il mostro della laguna nera.

Questo nuovo trailer mostra le molte scene di stunt con cui Tom Cruise si è cimentato durante le riprese, tra cui il filmato della scena dell'aeroplano a gravità zero.

Tom Cruise guida un cast che include anche Sofia Bautella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance e Russell Crowe nel ruolo del Dr. Jekill. Alex Kurtzman dirige da uno sceneggiatura di Jon Spaihts (Passeggers, Alien: Covenant) e Christopher McQuarrie (Mission: Impossible Rogue Nation, Mission: Impossible 6). La mummia debutta nei cinema italiani il prossimo 8 giugno.





La Mummia: nuovo teaser trailer, featurette e spot tv in italiano

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il reboot La mummia sarà il primo pezzo di un nuovo universo cinematografico condiviso pianificato da Universal che si concentrerà sui classici film di mostri dello studio. Disponibili online un breve teaser trailer via twitter e una nuova featurette che mostrano alcuni nuovi filmati tratti da questo nuovo reboot.

Il primo video arriva da SyFy Wire e presenta un interessante dietro le quinte con interviste a persone che hanno lavorato al film tra cui il regista Alex Kurtzman e Tom Cruise, che interpreta il personaggio principale accanto a Sofia Boutella in quelli dell'iconica Mummia, personaggio declinato per la prima volta al femminile.

Il cast de La Mummia include anche Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance e Russell Crowe. Il film è diretto da Alex Kurtzman da una sua sceneggiatura scritta con Jon Spaihts e Christopher McQuarrie. La Mummia debutta nei cinema italiani l'8 giugno.





La Mummia: nuovi spot tv in italiano, locandina e dettagli sul nuovo "Universo dei Mostri Universal"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibili nuovi spot tv in italiano del reboot La Mummia che oltre a riavviare il franchise sull'iconico personaggio horror darà il via ad un nuovo universo condiviso dei classici "Mostri Universal" utilizzando la medesima modalità "crossover" dell'Universo Cinematografico Marvel, l'Universo Esteso DC e il più recente "Monsterverse" con gli iconici Godzilla e King Kong. Il regista Alex Kurtzman e il produttore Chris Morgan hanno parlato al sito Collider del futuro dell'Universo dei Mostri Universal, rivelando che tutti i reboot sono progettati in primo luogo come film e franchise indipendenti, ma avranno affinità tra di loro che permetteranno di volta in volta dei crossover.

Abbiamo pensato a tutti i film come singoli franchise che avevano similarità tra di loro e quando sono arrivate le sceneggiature, solo allora abbiamo cominciato a metterli in connessione. Beh questo sistema si è rivelato perfetto e pratico per lo studio, che così ha potuto pianificare quali film fare uscire prima. Con tutti i film su cui stiamo lavorando, La moglie di Frankenstein, Van Helsing, Il mostro della laguna Nera, L'uomo lupo, L'uomo invisibile e altri ancora, non c'è che l'imbarazzo della scelta per la ricchezza in termini di personaggi impressionanti e divertenti...stiamo lavorando con mostri che hanno 80 quasi 100 anni, si tratta di una vera e propria eredità e di grande rispetto verso di loro e lo studio che li ha lanciati.

La mummia che vede Tom Cruise protagonista, già nel trailer mostra l'intenzione di aprire ad un mondo più grande. Russell Crowe è il Dr. Jekyll / Mr. Hyde e sembra che possa interpretare una specie di personaggio alla Nick Fury che aiuterà a legare insieme questo universo di mostri. Chris Morgan ha anche rivelato che ciò che renderà questo universo di mostri diverso dagli universi dei supereroi come l'UCM e l'UEDC è che questi mostri sono imperfetti.

Viviamo in un mondo di film di supereroi e io li amo, li vedo tutti e sono felice, ma non posso identificarmi con loro quanto vorrei, perché so che non sono perfetto come loro. I film di mostri dicono invece che tutti celano dell'oscurità, ognuno ha segreti e cose di cui si vergogna e che non vuole raccontare o qualcosa che li riguarda e che appare mostruoso e pericoloso.

Ci sono ancora molte variabili, ma sappiamo che Johnny Depp è candidato al ruolo dell'Uomo invisibile, ci sono rumor su Javier Bardem in trattative per Frankenstein e Angelina Jolie è da tempo collegata a La moglie di Frankenstein. Per ora di certo c'è La mummia con Tom Cruise, Sofia Boutella e Russell Crowe che arriva nei cinema italiani l'8 giugno 2017.

La Mummia: nuovo trailer italiano, featurette e locandina del reboot con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibili un secondo trailer italiano del reboot La Mummia che vi proponiamo insieme ad una featurette con un dietro le quinte della scena di stunt a "gravità zero" e una nuova locandina del film previsto in uscita nei cinema italiani l'8 giugno. Questo video offre nuovi filmati di Tom Cruise e Sofia Boutella, prima donna nella storia del franchise ad interpretare l'iconica "Mummia" Universal. Questo film da anche il via ad un nuovo universo condiviso di mostri Universal che sarà caratterizzato da un numero di creature iconiche dello studio e popolari personaggi dell'orrore rivisitati ai giorni nostri.

Il team creativo di questo nuovo mix di azione e avventura è guidato dal regista / produttore Alex Kurtzman e dal produttore Chris Morgan, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni, con l'apporto di Kurtzman nella sceneggiatura e nella produzione di Transformers, Star Trek e la serie di Mission: Impossible, e le capacità di ingegnere narrativo Morgan in Fast & Furious come abbiamo potuto constatare dalla sua crescita esplosiva dal terzo capitolo della saga in poi. Sean Daniel, che ha prodotto la più recente trilogia de "La Mummia", sarà anch'egli produttore al fianco di Kurtzman e Morgan. E' stato recentemente confermato il fantasy Dracula Untold con Luke Evans non farà parte dell'universo condiviso dei Mostri Universal. Lo studio sta attualmente sviluppando il remake L'uomo invisibile con Johnny Depp protagonista, insieme a reboot di Van Helsing e Frankenstein (con candidato protagonista Javier Bardem).

La Mummia: prima featurette in italiano del reboot con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro Universal Pictures ha reso disponibile una prima featurette in italiano del remake La Mummia con Tom Cruise che qualche giorno fa ha esordito con un primo promettente trailer che ci ha mostrato il primo di una serie di reboot che utilizzeranno gli iconici "Mostri Universal" per un nuovo universo condiviso. Nella featurette un "dietro le quinte del film che è un nuovo rifacimento del classico horror del 1932 che ha fruito di un paio di "imitazioni", The Mummy's Hand del 1940 e La mummia del 1959, e di un remake ufficiale, La Mummia del 1999, diretto da Stephen Sommers e interpretato da Brendan Fraser e Arnold Vosloo. Nel 2004 Sommers ha girato un altro film tributo ai Mostri Universal dal titolo Van Helsing, un crossover che riuniva Dracula, L'uomo lupo e il Mostro di Frankenstein.

La Mummia: prima featurette sul nuovo universo condiviso dei Mostri Universal

Aggiornamento di Pietro Ferraro In occasione della messa in onda di un nuovo episodio di The Walking Dead, la Universal Pictures ha presentato lunedì scorso il primo trailer del reboot La Mummia che darà il via al nuovo universo condiviso dei mostri classici dello studio e approderà nelle sale l'8 giugno 2017. Il cast di questo primo reboot vanta un paio di star del calibro di Tom Cruise e Russell Crowe insieme alla talentuosa Sofia Boutella, che diventa la prima Mummia al femminile nella storia del franchise che risale agli anni '30. Ora che il primo trailer ha debuttato, Universal porta i fan dietro le quinte del film con una nuova anteprima che getta ancora più luce su questa nuova storia. La Mummia: Alex Kurtzman parla del reboot e chiarisce su Dracula Untold Il regista Alex Kurtzman parla del reboot "La Mummia", del Dr. Jekyll di Russell Crowe e chiarisce sul Dracula di Luke Evans. Quest'anteprima presenta Tom Cruise che condivide i suoi pensieri su questo franchise, rivelando che è cresciuto con i classici film horror di Universal Pictures che lo hanno "assolutamente terrorizzato", gli fa eco Sofia Boutella che loda i classici originali mentre il regista Alex Kurtzman aggiunge che il loro scopo era dare al pubblico un film di mostri. La clip include anche immagini dai set africani e un dietro le quinte della scena a "gravità zero" che è stata mostrata nel trailer, in cui Tom Cruise e Annabelle Wallis "galleggiano" all'interno di un aeroplano che si sta per schiantare al suolo. E' stato confermato dal regista Alex Kurtzman che il film Dracula Untold non sarà una parte dell'Universo dei Mostri Universal. Quel film del 2014 con protagonista Luke Evans era una storia di origine ambientata centinaia di anni or sono, tranne una scena dopo i titoli di coda che mostrava il leggendario vampiro in epoca odierna, una sequenza che avrebbe dovuto collegare Dracula ai nuovi reboot Universal, ma ora sembra che lo studio abbia cambiato i suoi piani lasciando che Dracula Untold resti un film a sé stante.

La Mummia: primo trailer italiano del reboot con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro Primo trailer italiano per il reboot La Mummia che oltre al protagonista Tom Cruise ci mostra Sofia Boutella nei panni della "Mummia" e Russell Crowe in quelli del Dr. Jekyll.

Tom Cruise sarà il protagonista della spettacolare e completamente rivisitata versione della leggenda che ha affascinato le culture di tutto il mondo sin dall'inizio dell'umantà: La Mummia.

Cruise sarà affiancato da un cast d'eccezione che comprende anche Annabelle Wallis (presente nel prossimo King Arthur e nella serie televisiva Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) e Courtney B. Vance (della serie televisiva American Crime Story: The People V. O.J. Simpson). Il team creativo di questo nuovo mix di azione e avventura è guidato dal regista / produttore Alex Kurtzman e dal produttore Chris Morgan, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni, con l'apporto di Kurtzman nella sceneggiatura e nella produzione di Transformers, Star Trek e la serie di Mission: Impossible, e le capacità di ingegnere narrativo Morgan in Fast & Furious come abbiamo potuto constatare dalla sua crescita esplosiva dal terzo capitolo della saga in poi. Sean Daniel, che ha prodotto la più recente trilogia de "La Mummia"", sarà anch'egli produttore al fianco di Kurtzman e Morgan. Universal sta ancora mettendo insieme questo universo condiviso di mostri e dopo Tom Cruise in La Mummia, ci sarà un film per il Dottor Jekyll di Russell Crowe e Johnny Depp sarà protagonista del reboot di L'uomo invisibile. Si dice anche che il premio Oscar Javier Bardem sia in lizza per il nuovo film di Frankenstein e che Angelina Jolie sia candidata per La moglie di Frankenstein. Inoltre è stato recentemente rivelato e confermato dal regista Alex Kurtzman che la versione di Dracula di Luke Evans interpretata in Dracula Untold non sarà parte di questa serie di nuovi film di mostri. Il reboot La Mummia arriva nei cinema italiani l'8 giugno 2017.

La Mummia: anteprima trailer e primo poster del reboot con Tom Cruise

Aggiornamento di Pietro Ferraro Benvenuti in un nuovo mondo di Dei e Mostri. Universal Pictures ha reso disponibile un anteprima del primo trailer del reboot La mummia insieme ad un primo teaser poster. Questo film è il primo di una serie che riavvierà il classico franchise dei Mostri Universal creando un universo condiviso. Il trailer integrale debutta domenica 4 dicembre. Una spettacolare versione cinematografica tutta nuova della leggenda che ha affascinato le culture di tutto il mondo fin dagli albori della civiltà: La Mummia. Anche se sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella di "Kingsman: Secret Service" e "Star Trek Beyond") il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia ai giorni nostri portando con se la malvagità cresciuta con lei nel corso di millenni e terrori che sfidano la comprensione umana. Dalle vaste sabbie del Medio Oriente attraverso labirinti nascosti sotto un'odierna Londra, La mummia porta una sorprendente intensità e un misto di meraviglia ed emozioni in una nuova visione fantasiosa che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri. Tom Cruise Cruise è protagonista affiancato da un cast composto da Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance e il premio Oscar Russell Crowe. Questa nuova versione del classico La mummia è unica in quanto segna la prima volta nella storia del franchise che una donna interpreta La Mummia. Il film debutta nei cinema americani il 9 giugno 2017. Fonte: Movieweb

La Mummia: prima foto ufficiale con il cast del reboot

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il nuovo universo dei mostri Universal sta finalmente prendendo corpo e dopo Dracula Untold è il turno del reboot La mummia attualmente in piena fase di riprese. Dopo diverse immagini dal set abbiamo finalmente una prima foto ufficiale del film condivisa via Twitter dell'attrice Annabelle Wallis che la ritrae insieme ai suoi colleghi di set Tom Cruise, Jake Johnson e Courtney Vance.

#LAMUMMIA In Africa. #Namibia, Siamo così eccitati di essere qui! @UniversalPics #TomCruise #JakeJohnson #CourtneyVance Pic.twitter.com/AycmAyIuPI

Questa foto vede il cast principale del film insieme sul set per la prima volta. All'appello manca Sofia Boutella che interpreta il "mostro" titolare nei panni di una regina egizia che torna dalla morte segnando la prima volta in assoluto nella storia di Holywood che l'iconica Mummia è interpretata da una donna. Il reboot è al quarto mese di riprese con la produzione che ha preso il via a Londra all'inizio di quest'anno. All'inizio della settimana è giunta la notizia che la produzione ha terminato la parte di riprese ambientate nel Regno Unito trasferendosi in Namibia, Africa. Prima di passare a questo nuovo paesaggio desertico Tom Cruise ha girato una serie di scene d'azione molto intense. La mummia sarà girato in Africa per altre due settimane prima di concludere ufficialmente le riprese. Queste scene del film introduranno la regina di Sofia Boutella. Sembra che sia Courtney B. Vance e Jake Johnson nel film siano parte di un'operazione militare, un dettaglio annunciato come rumor già da qualche tempo.

Fonte: Collider



La Mummia: nuove foto dal set con Tom Cruise e Annabelle Wallis

La scorsa settimana abbiamo potuto dare una prima occhiata a Sofia Boutella sul set del reboot La mummia. Le riprese iniziate lo scorso aprile, con le prime foto trapelate online dei protagonisti Tom Cruise e Annabelle Wallis, sono attualmente in corso a Londra e oggi vi possiamo proporre nuove foto con Cruise e la Wallis al lavoro sul set. Le foto pubblicate via Twitter vedono Tom Cruise e Annabelle Wallis in fuga da un nemico non identificato, probabilmente dal personaggio di Sofia Bautella, un'antica regina risorta dalla morte e primo volto femminile per il personaggio la Mummia nell'iconico franchise dei mostri Universal. Alla regia troviamo Alex Kurtzman mentre la sceneggiatura è di Jon Spaihts. Questo film segue il Dracula Untold del 2014 e sarà seguito dai reboot de L'uomo invisibile con Johnny Depp, Van Helsing, La moglie di Frankenstein e The Wolfman.



Tom Cruise & Annabelle Wallis (from:Annabelle movie) on set of THE MUMMY (release on June 9, 2017) @flickmagazine pic.twitter.com/rzaDQlrYyT — reno (@reno_gundara) 17 luglio 2016

RT @enews While filming the of Mummy" Tom Cruise ran into Chris Rock. https://t.co/Dgl7VpcFX7 pic.twitter.com/Ezw2BqzRcy — MadTweetLib (@MadTweetLib) 16 luglio 2016





New images of Tom Cruise and Annabelle Wallis from the set of The Mummy (x-post from /r/UM… https://t.co/lfHFqgiTVR pic.twitter.com/ghlr6FLjYm — jason nower (@JasonNower) 16 luglio 2016

Tom Cruise gets back into action on #TheMummy set in London with Annabelle Wallis: https://t.co/523koLl6bX pic.twitter.com/kcmtCdUfD5 — S•E•R•I•E•S (@NivelStar) 16 luglio 2016





Tom cruise in london set the mummy. pic.twitter.com/8fzJTaJEbt — tom cruise forever. (@AngelinaMaiell1) 16 luglio 2016

Tom Cruise and Annabelle Wallis behind the scenes The Mummy in London#tomcruise #annabellewallis #themummy pic.twitter.com/UIvZHnZYC1 — Mariana da Costa P. (@MariCParreira) 16 luglio 2016

Fonte: Movieweb



La Mummia: nuove foto dal set con Sofia Boutella

Proseguono da aprile le riprese del reboot La mummia con Tom Cruise protagonista affiancato dalla bella e grintosa Sofia Boutella di Kingsman: Secret Service nei panni di una versione al femminile del sacerdote Imhotep, un casting che segna la prima volta nella storia del franchise che una donna interpreta l'iconica Mummia. A seguire vi proponiamo nuove foto dal set che ci mostrano proprio Sofia Boutella in azione.Le foto pubblicate via Twitter, che mostrano Sofia Boutella in un costume che fruirà di successive aggiunte in CG, arrivano a pochi mesi dalle prime immagini di Tom Cruise sul set (le trovate scorrendo l'articolo).



Anche se sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella di Kingsman: Secret Service e Star Trek Beyond) il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia ai giorni nostri portando con se la malvagità cresciuta con lei nel corso di millenni e terrori che sfidano la comprensione umana. Dalle vaste sabbie del Medio Oriente attraverso labirinti nascosti sotto un'odierna Londra, La mummia porta una sorprendente intensità e un misto di meraviglia ed emozioni in una nuova visione fantasiosa che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.

Secondo alcuni rumor ancora non confermati Tom Cruise sarà un soldato delle forze speciali che fa squadra con un'archeologa (Annabelle Wallis). Il cast di supporto include anche Jake Johnson in un ruolo non confermato appositamente scritto per lui (l'attore dovrebbe interpretare un membro delle forze armate legato al personaggio di Tom Cruise). Lo sceneggiatore Alex Kurtzman alla sua seconda regia dopo il dramma Una famiglia all'improvviso sta dirigendo da una sceneggiatura di Jon Spaihts. Universal sta riavviando il suo iconico franchise con "mostri" che oltre a La mummia, include Dracula Untold uscito nel 2014, L'uomo invisibile che vedrà protagonista Johnny Depp, Van Helsing, La moglie di Frankenstein e The Wolfman.



First Set Photos Of Sofia Boutella As 'The Mummy' - check them out https://t.co/H9ZLF3IlvY pic.twitter.com/uuGnxLWIX3 — Monkeys Fight Robots (@monkeys_robots) 10 luglio 2016





Sofia Boutella as THE MUMMY in the 2017 release, starring @TomCruise What do you all think?! pic.twitter.com/RVrUBEaHQy — GOAT Movie Podcast (@GOATfilmpodcast) 10 luglio 2016

Sofia Boutella’s Mummy Photos from the London Set! https://t.co/zMT6HgB2pt pic.twitter.com/yTCTRm3j1v — Charles Heureaux (@CharlesHeureaux) 10 luglio 2016





Sofia Boutella Films 'The Mummy' in Full Costume & Makeup! - https://t.co/jTbX3AWIhr pic.twitter.com/3ok1g2HsEr — Nick Harrys (@NickHarrys) 10 luglio 2016

Tom Cruise ve Russell Crowe'lu The Mummy'nin çekimlerinden Mumya'lı (Sofia Boutella) ilk fotolar yayınlandı. pic.twitter.com/1K86ff25Es — bakınız (@bakiniz) 10 luglio 2016

Fonte: Movieweb



La Mummia: svelata prima sinossi ufficiale del reboot

Con Dracula Untold primo film ufficiale dell'Universo dei Mostri Universal, La mummia amplierà questo mondo che includerà una serie di iconici crossover con alcune delle più famigerate creature horror dello studio. Il remake / reboot previsto nei cinema per il 9 giugno 2017 vede Tom Cruise nel ruolo del protagonista e Sofia Boutella nei panni della "Mummia" che per la prima volta nella storia del franchise sarà interpretata da una donna. Universal Pictures ha reso disponibile una prima sinossi ufficiale che trovate a seguire.



Anche se sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella di Kingsman: Secret Service e Star Trek Beyond) il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia ai giorni nostri portando con se la malvagità cresciuta con lei nel corso di millenni e terrori che sfidano la comprensione umana. Dalle vaste sabbie del Medio Oriente attraverso labirinti nascosti sotto un'odierna Londra, La mummia porta una sorprendente intensità e un misto di meraviglia ed emozioni in una nuova visione fantasiosa che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.

Le riprese del reboot sono attualmente in corso a Londra con alcune prime foto dal set trapelate online un mese fa che ritraevano Tom Cruise sul set al fianco di Annabelle Wallis. Nel cast del film c'è anche Jake Johnson della sit-com "New Girl" e Courtney B. Vance che ha firmato per un ruolo non confermato. La mummia getterà quindi le basi per un universo crossover con Russell Crowe attualmente in trattative per interpretare un personaggio ispirato a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La sinossi non menziona e quindi non conferma Tom Cruise come un ex ufficiale delle forze speciali e Annabelle Wallis nei panni di una scienziata, presumibilmente un'archeologa. Alex Kurtzman dirige La mummia da una sceneggiatura di Jon Spaihts. Chris Morgan (la serie Fast & Furious, Wanted) e Sean Daniel (La trilogia La mummia, la serie The Best Man) sono a bordo in veste di produttori. Altri film dell'Universo dei Mostri Universal includono The Wolfman, L'uomo invisibile, La moglie di Frankenstein e Van Helsing. Tutti i progetti sono in vari stadi di sviluppo. Un sesto film senza titolo è stato annunciato all'inizio di questo mese per un rilascio nel 2019, alcuni hanno ipotizzato che si tratti del reboot Dr. Jekyll e Mr. Hyde con Russell Crowe. C'era Boris Karloff protagonista nel 1932 dell'originale La Mummia di Karl Freund. Il franchise è stato riavviato nel 1999 con il remake La Mummia di Stephen Sommers interpretato da Arnold Vosloo come il malvagio sacerdote Imhotep risvegliato accidentalmente dall'avventuriero Rick O'Connell di Brendan Fraser e dalla sua futura moglie Evelyn Carnahan interpretata da Rachel Weisz. Il remake di Sommers ha generato due sequel La mummia - Il ritorno del 2001 e La mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone del 2008 con quest'ultimo film che ha visto Jet Li come nemesi principale. Ci sono stati anche una serie di sequel direct-to-video dello spinoff Il Re Scorpione, che ha lanciato la carriera cinematografica di Dwayne "The Rock" Johnson. Fonte: Collider



La Mummia: prime foto dal set con Tom Cruise

Universal Pictures ha finalmente dato il via all'universo condiviso basato sui Mostri Universal, con il via alle riprese del reboot del classico La mummia ancora senza un titolo ufficiale. Mentre non è stata avvistata la creatura del titolo sono disponibili via Twitter le prime foto dal set con Tom Cruise e Annabelle Wallis che stanno attualmente girando a Oxford in Inghilterra. Questo è il nostro primo sguardo ufficiale ai due protagonisti del film che viene definito come un'avventura contemporanea. Anche Sofia Boutella è co-protagonista nei panni dell'antagonista principale. Tom Cruise interpreta un ex agente delle forze speciali. Annabelle Wallis si dice vestirà i panni di una scienziata, anche se l'annuncio iniziale di casting riportava che il suo ruolo era quello di un'archeologa. All'inizio di marzo è stato annunciato che Jake Johnson visto in Jurassic World interpreterà un ruolo che è stato appositamente scritto per lui, un membro delle forze armate legato al personaggio ancora senza nome di Tom Cruise e a quanto pare è stato anche descritto come l'elemento comico del film. Alex Kurtzman sta dirigendo questo reboot da una sceneggiatura di Jon Spaihts. Chris Morgan e Sean Daniel sono i produttori di questo action-thriller d'avventura che si dice incorporerà più elementi horror rispetto alla precedente trilogia remake che ha preso il via nel 1999 interpretata da Brendan Fraser e Rachel Weisz. Il reboot La mummia sarà il primo film del nuovo "Monster Universe" ambientato interamente ai giorni nostri. Ne consegue che il Dracula Untold del 2014, che si è concluso con un prologo che ha portato il suo vampiro ai giorni nostri, farà parte di questo universo cinematografico condiviso. Alcuni precedenti rumor hanno affermato che il film sarà incentrato su Navy SEALS in Iraq. Queste voci indicano che l'esercito sarà sicuramente coinvolto nella trama, ma non vi è alcuna conferma di dove l'azione si svolgerà effettivamente. Johnny Depp sarà il protagonista del reboot L'uomo invisibile che è stato sviluppato insieme a diversi altri progetti come Van Helsing, La moglie di Frankenstein e The Wolfman tutti parte del nuovo Monsters Universe della Universal. Il reboot La mummia arriverà nei cinema il 9 giugno 2017.



Tom Cruise & Annabelle Wallis were seen on the set of 'The Mummy' reboot! More photos: https://t.co/QjBsByxB3g pic.twitter.com/8M5AbgGERp — JustJared.com (@JustJared) 6 aprile 2016

Tom Cruise, Annabelle Wallis Spotted on 'The Mummy' Reboot Set, https://t.co/HnfRTEliY0 pic.twitter.com/U5oGuevxRj — Monkeys Fight Robots (@monkeys_robots) 6 aprile 2016





Tom Cruise and Annabelle Wallis on set of new Mummy film https://t.co/WCixQGfWda pic.twitter.com/dnpbb51ppZ — Cillian Murphy Fans (@CMurphyFans) 6 aprile 2016

#NEW | Tom Cruise ~ On the set of The Mummy in London, England (05.04.2016) pic.twitter.com/xFCnojI3ri — Kristen Vicky (@HQCelebrity1) 6 aprile 2016





First Photos of Tom Cruise on The Mummy Set! Filming has started on Universal Pictures‘ Th… https://t.co/qP40M23oN7 pic.twitter.com/APB0al210T — MTL Geekery (@mtlgeekery) 6 aprile 2016

Fonte: Movieweb





La Mummia posticipato di 3 mesi - uscirà il 9 giugno del 2017

Star Wars VIII posticipato di 7 mesi - uscirà il 15 dicembre del 2017 Pirati dei Caraibi 5: i morti non parlano anticipato di due mesi dalla Disney a causa dello slittamento di Star Wars VIII. Prosegue la sfilza di release partorite in questi giorni dai grandi studios di Hollywood. Lo slittamento di Star Wars VIII da fine maggio a dicembre del 2017 ha infatti convinto la Universal a far suo uno slot estivo per il reboot de La Mummia, inizialmente annunciato in sala per il 24 marzo del 2017. La pellicola uscirà invece il 9 giugno del 2017, ovvero due mesi e mezzo dopo. Una scelta che vedrà l'horror Universal scontrarsi con World War Z 2 e The Divergent Series: Ascendant. Un weekend niente male.

Protagonisti di questo ritorno Tom Cruise e Sofia Boutella, con Alex Kurtzman, anche produttore al fianco di Roberto Orci, Chris Morga e Sean Daniel, in cabina di regia. Jon Spaihts (Prometheus) ha scritto la sceneggiatura, con Bobby Cohen produttore esecutivo. Nata nel 1932 con il volto di Boris Karloff, La Mummia ha poi visto sul grande schermo incrociare Tom Tyler e Lon Chaney Jr., fino ad arrivare alla versione per famiglie di Stephen Sommers.

Questa nuova Mummia sarà invece più fedele all'originale, quindi spaventosa, per un Universo Horror che la Universal sta provando a rilanciare da anni. 6 anni dopo il flop The Wolfman, lo scorso anno è andato in scena il ritorno di Dracula con Luke Evans mattatore, costato 70 milioni di dollari e in grado di incassarne 217,124,280 in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net