Stasera in tv: "Cinquanta sfumature di grigio"su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 settembre 2018

Canale 5 stasera propone "Cinquanta sfumature di grigio", dramma erotico del 2015 diretto da Sam Taylor-Johnson e interpretato da Jamie Dornan e Dakota Johnson.





Cast e personaggi

Dakota Johnson: Anastasia "Ana" Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Eloise Mumford: Katherine "Kate" Kavanagh

Luke Grimes: Elliot Grey

Rita Ora: Mia Grey

Victor Rasuk: José Rodriguez

Max Martini: Jason Taylor

Dylan Neal: Bob Adams

Callum Keith Rennie: Raymond "Ray" Steele

Jennifer Ehle: Carla May Wilks

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Andrew Airlie: Carrick Grey

Doppiatori italiani

Rossa Caputo: Anastasia "Ana" Steele

Andrea Mete: Christian Grey

Valentina Favazza: Katherine "Kate" Kavanagh

Gianluca Cortesi: Elliot Grey

Domitilla D'Amico: Mia Grey

Francesco Venditti: José Rodriguez

Stefano Sparapano: Jason Taylor

Francesco Bulckaen: Bob Adams

Pasquale Anselmo: Raymond "Ray" Steele

Emanuela D'Amico: Carla May Wilks

Roberta Greganti: Grace Trevelyan Grey

Vittorio Guerrieri: Carrick Grey





Trama e recensione

Quando Anastasia Steele, graziosa e ingenua studentessa americana di ventun anni incontra Christian Grey, giovane imprenditore miliardario, si accorge di essere attratta irresistibilmente da quest'uomo bellissimo e misterioso. Convinta però che il loro incontro non avrà mai un futuro, prova in tutti i modi a smettere di pensarci, fino al giorno in cui Grey non compare improvvisamente nel negozio dove lei lavora e la invita a uscire con lui. Anastasia capisce di volere quest'uomo a tutti i costi. Anche lui è incapace di resisterle e deve ammettere con se stesso di desiderarla, ma alle sue condizioni. Travolta dalla passione, presto Anastasia scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni e consumato dall'ossessivo bisogno di controllo, ma soprattutto ha gusti erotici decisamente singolari e predilige pratiche sessuali insospettabili...Nello scoprire l'animo enigmatico di Grey, Ana conoscerà per la prima volta i suoi più segreti desideri.

Cinquanta Sfumature di Grigio: recensione Arriva al cinema uno dei film più attesi e discussi dell'anno, dopo il passaggio a Berlino 2015. Ma quindi com'è questo chiacchierato Cinquanta Sfumature di Grigio?





Curiosità



Il film è tratto dall'omonimo romanzo romanzo del 2011 scritto da E.L James (pseudonimo di Erika Leonard). Si tratta del primo di una trilogia di romanzi che prosegue con Cinquanta sfumature di nero (Fifty Shades Darker) e Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed).



Macchine da presa controllate a distanza sono state utilizzate per la maggior parte delle scene di sesso, in modo che gli attori fruissero dalla maggior privacy possibile.



Angelina Jolie ha rifiutato di dirigere il film.



Dakota Johnson ha dovuto utilizzare make-up coprente sul corpo per coprire i suoi tatuaggi.



Dakota Johnson ha preso una frusta e diversi capi di biancheria intima dal set del film. Ha preso la biancheria intima sostenendo che erano troppo comoda per lasciarla.



Jamie Dornan ha rivelato che ha visitato un sex-club privato durante la preparazione del personaggio di Christian Grey



Jamie Dornan ha intrapreso un allenamento intensivo di 3 ore al giorno non appena è stato lanciato come Christian Grey. Dornan era stato un modello di biancheria intima prima ed era sempre stato in buona forma, ma ha dovuto salire ad un livello superiore dato che il suo personaggio di Christian Grey dovrebbe "essere l'epitome della bellezza maschile". La sua dieta consisteva di frullati di proteine assunti 5 volte al giorno tra cui uno ogni giorno alle 4 del mattino, l'attore si alzava nel cuore della notte con una sveglia e dopo aver bevuto il frullato di proteine ​​tornava a dormire. Dornan sentiva che non aveva bisogno di caricare troppo di muscoli il suo ruolo affermando che "Christian non è un mostro ne tantomeno una bestia". Lui invece ha optato per un look asciutto e addominali scolpiti che durante le riprese doveva mantenere al top eseguendo centinaia di ripetizioni al giorno e tra una ripresa e l'altra. Dorman ha confessato di non amare molto gli esercizi per gli addominali.



Molte persone della comunità BDSM considerano film e libro offensivi perché si applica un comportamento pericoloso e non segue pienamente l'idea di sicuro, sano e consensuale. La comunità ha inoltre affermato che questo alimenta stereotipi negativi nei confronti dei praticanti di BDSM.



Le scene di sesso costituiscono 14 minuti e 17 secondi dell'intera durata del film.



Il film è stato vietato in Kenya a causa di scene sessuali prolungate ed esplicite. Chiunque distribuisca o mostri il film è perseguibile penalmente.



Dakota Johnson ha chiesto ai suoi genitori, gli attori Don Johnson e Melanie Griffith, di non vedere il film. Ha pensato che fosse inopportuno per loro vederla in quel frangente.



Jamie Dornan ha polemicamente ha rivelato di aver inserito nel contratto clausole che impedivano il mostrare un suo nudo frontale.



Il casting di Christian Grey e Anastasia Steele è stato uno dei più chiacchierati di tutta Hollywood con i fan che hanno proposto diversi nomi papabili tra cui Garrett Hedlund, Chris Evans, Henry Cavill, Alex Pettyfer, Ryan Gosling, Armie Hammer, Robert Pattinson, Matt Bomer e Chris Hemsworth da considerare per Christian mentre Emma Watson, Emily Browning, Rooney Mara, Suki Waterhouse, Olivia Wilde, Emilia Clarke, Margot Robbie e Lily Collins sono stati proposti per il ruolo di Anastasia. Christian Cooke e Dominic Cooper hanno sostenuto un provino per il ruolo di Christian, con Stephen Amell che è stato in trattative per il ruolo ad un certo punto del casting. Infine, Charlie Hunnam e Dakota Johnson sono stati i primi nomi scelti con la Johnson che ha battuto concorrenti come Shailene Woodley, Elizabeth Olsen, Imogen Poots, Alicia Vikander, Danielle Panabaker, Lucy Hale e Felicity Jones. Hunnam si è poi ritirato dal film a causa dei suoi impegni con la serie tv Sons of Anarchy. Alexander Skarsgård, François Arnaud, Billy Magnussen, Scott Eastwood e Luke Bracey sono stati poi considerati per sostituire Hunnam prima che Jamie Dornan conquistasse il ruolo.



Quando Mr Grey visita Ana al negozio di ferramenta e acquista fascette e nastro, Ana gli dice: "Il serial killer perfetto" e lui risponde: "Non oggi". Questa conversazione non è nel libro.



Dopo la sua anteprima il 24 luglio 2014, il primo trailer del film è diventato il trailer più visto del 2014 dopo aver totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di una settimana.



A Jamie Dornan in realtà piace la barba e di solito la porta piuttosto folta. Tuttavia, durante le riprese del film, Dornan ha dovuto radersi ogni mattina per mantenere l'aspetto perfettamente rasato di Christian Grey.



L'audizione iniziale per il ruolo di Anastasia Steele includeva la lettura di un monologo del film Persona (1966) di Ingmar Bergman. Il monologo è stato utilizzato per stabilire se l'attrice avesse la maturità necessaria per poter gestire il personaggio.



Tutte le attrezzature nella "Stanza dei giochi" di Christian Grey sono repliche esatte di giochi BDSM con l'eccezione delle fascette che acquista nel negozio dove lavora Anastasia. Gli esperti sostengono che le fascette nel BDSM non sono utilizzate a causa di un aumento del rischio di lesioni personali e danni permanenti al sottomesso.



Pur essendo una musicista prima di un'attrice, Rita Ora non è stata inclusa nella colonna sonora del film, nonostante le richieste dei produttori.



La prima stesura della sceneggiatura della scrittrice Kelly Marcel includeva molte più scene di sesso ed era molto più sessualmente esplicita rispetto alla versione finale.



La trilogia "Cinquanta Sfumature" è stata sviluppata come una serie di fan fiction di Twilight, intitolata originariamente Master of the Universe , e pubblicata a episodi su siti dedicati, sotto lo pseudonimo di "Snowqueen's Icedragon". Nello scritto compaiono personaggi tratti dai libri di Stephenie Meyer, Edward Cullen e Bella Swan.

, e pubblicata a episodi su siti dedicati, sotto lo pseudonimo di "Snowqueen's Icedragon". Nello scritto compaiono personaggi tratti dai libri di Stephenie Meyer, Edward Cullen e Bella Swan.

Secondo gli esperti BDSM, la tecnica della frusta che Christian usa nel film è molto avanzata nei giochi BDSM e non è realistico che venga utilizzata su una principiante come Anastasia.



Durante le riprese delle scene di sesso, la regista Sam Taylor-Johnson metteva della musica sul set per aiutare il cast a rilassarsi e creare l'atmosfera giusta per le scene. Tra gli artisti scelti c'era il cantautore e chitarrista brasiliano Caetano Veloso.



Poco prima che il film uscisse nell sale cinematografiche in Islanda un messaggio ha iniziato a diffondersi su Facebook, dove il film veniva criticato per il fatto di sostenere l'idea di stupro. Le persone sono state invitate a donare l'importo del biglietto alle vittime di abusi e violenze sessuali, invece di vedere il film. Molti hanno aderito.



La sceneggiatrice Kelly Marcel ha rivelato che non ha visto il film perché le ricordava come la sua sceneggiatura originale era stata modificata dall'autrice del romanzo EL James e che lo script finale sapeva troppo di compromesso. Ha detto che la differenza tra quello che lei aveva immaginato e quello che poi si è visto sullo schermo era troppo per lei da superare.



L'Attico di Christian Grey è stato interamente arredato da una società portoghese chiamata Menina Design mentre i mobili per le sue camere da letto da uno dei loro marchi chiamato "Boca do Lobo".



Il film è stato vietato in India per forte contenuto sessuale e nudità. E'stato mostrato pesantemente censurato solo in un numero limitato di sale.



Il film è stato vietato in Nigeria dopo la sua anteprima.



Bret Easton Ellis (American Psycho) ha pubblicamente espresso il suo desiderio di scrivere la sceneggiatura per il film prima che Kelly Marcel fosse scelta da EL James. Mesi dopo questo appello, Ellis ha rivelato che gli venne risposto che era intenzione dei realizzatori assumere uno scrittore di sesso femminile per adattare il libro.



EL James ha avuto un enorme controllo creativo su tutto, dal casting al guardaroba fino alla sceneggiatura finale. Si tratta di qualcosa di inusuale per qualsiasi scrittore e tantomeno per un autore il cui unico lavoro pubblicato è una sola trilogia di libri. Ciò ha portato a controversie tra lei e la regista Sam Taylor-Johnson. Mentre Taylor-Johnson avrebbe voluto fare un adattamento più snello, James era molto protettiva nei confronti del suo libro e ha posto il veto anche sulle minime deviazioni dal materiale originale e dal momento che la James aveva l'ultima parola su tutte le decisioni creative, Taylor-Johnson si è trovata spesso costretta suo malgrado a cedere.



L'attore e modello David Gandy ha rifiutato il ruolo di Christian Grey.



Secondo Kelly Marcel, sceneggiatrice del film, la sua sceneggiatura originale era caratterizzata da una narrazione non lineare.



La scena dell'aliante è stata girata in studio con l'ausilio di un green screen.



Daniel MacPherson e Ryan Paevey hanno sostenuto un provino per il ruolo di Christian Grey.



Sam Taylor-Johnson ha citato 9 settimane e 1/2 (1986), Ultimo tango a Parigi (1972) e La vita di Adele (2013) come fonti d'ispirazione.



La prima volta che Christian mostra la sua "Stanza dei giochi" ad Ana è stata anche la prima volta che Dakota Johnson la vede. I produttori volevano che apparisse il più possibile sorpresa e scioccata così non le hanno mostrato la stanza finita prima della ripresa di quella particolare scena.



Dakota Johnson non ha utilizzato una controfigura per ogni scena del film, fatta eccezione per la scena finale che coinvolge una fustigazione. Una controfigura è stata utilizzata per la scena delle frustate per evitare la possibilità di provocare lesioni o lasciare segni sul corpo della Johnson.



La scena preferita di Dakota Johnson nel film è la negoziazione del contratto tra Anastasia e Christian.



La scena di sesso preferita di Dakota Johnson nel film è la scena in cui Anastasia perde la sua verginità con Christian.



Anche se utilizzato solo una volta nel film e nel libro, Anastasia utilizza "Giallo" e "Rosso" come parole di sicurezza per Christian. Nel mondo del BDSM le parole "semaforo" verde, giallo e rosso sono infatti comunemente usate come parole di sicurezza: verde significa "tutto bene, continua", giallo significa "rallentare" e rosso significa "fermati".



Sam Taylor-Wood avrebbe voluto che il film finisse con Ana che impedisce a Christian di seguirla in ascensore semplicemente pronunciando la parola di sicurezza "Rosso". E.L. James ha posto il veto su questa scelta.



Diversi elementi dal libro a film sono stati eliminati o modificati, tra cui Grey ancora bambino che parla di sua madre che non accade fino ai libri successivi. Inoltre scene di sesso fondamentali non sono state incluse nel film, anche se i luoghi in cui sono avvenute sono presenti.



I seguenti personaggi non appaiono nel film, pur essendo presenti in tutti e tre i libri di"Cinquanta Sfumature": la Signora Jones (Governante di Christian) Il fratello maggiore di Kate (Ethan Kavanagh) e Mrs. Robinson.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 570.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Danny Elfman (Big Eyes, American Hustle, Promised Land).

(Big Eyes, American Hustle, Promised Land).

Il brano della colonna sonora "Earned It" del cantante canadese The Weeknd è stato candidato ad un Premio Oscar per la miglior canzone originale.

è stato candidato ad un Premio Oscar per la miglior canzone originale.

La regista del film Sam Taylor-Johnson ha anche diretto il video musicale del brano "Earned It" interpretato da The Weeknd.



La versione della canzone di Ellie Goulding , "Love Me Like You Do", che interpreta nel film è diversa dalla versione completa inclusa nellacolonna sonora del film. Anche una versione diversa e remix di "Haunted" di Beyoncé è inclusa nel film.

, "Love Me Like You Do", che interpreta nel film è diversa dalla versione completa inclusa nellacolonna sonora del film. Anche una versione diversa e remix di "Haunted" di è inclusa nel film.

Il primo trailer includeva una versione speciale di "Crazy in Love" della cantante e attrice Beyoncé Knowles che ha registrato la versione appositamente per il film. La canzone è citata da Anastasia Steele nel secondo libro della trilogia (Cinquanta sfumatue di nero).



TRACK LISTINGS

1. I Put A Spell On You (Fifty Shades of Grey) - Annie Lennox

2. Undiscovered - Laura Welsh

3. Earned It (Fifty Shades Of Grey) - The Weeknd

4. Meet Me In The Middle - Jessie Ware

5. Love Me Like You Do - Ellie Goulding

6. Haunted (Michael Diamond Remix) - Beyoncé

7. Salted Wound - Sia

8. Beast Of Burden - The Rolling Stones

9. I'm On Fire - AWOLNATION

10. Crazy In Love (2014 Remix) - Beyoncé

11. Witchcraft - Frank Sinatra

12. One Last Night - Vaults

13. Where You Belong - The Weeknd

14. I Know You - Skylar Grey

15. Ana And Christian - Danny Elfman

16. Did That Hurt? - Danny Elfman