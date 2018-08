Stasera in tv: "Una donna per amica" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 21 agosto 2018

Canale 5 stasera propone "Una donna per amica", commedia del del 2014 diretta da Giovanni Veronesi (Manuale d'amore) e interpretata da Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valeria Solarino e Monica Scattini.





Cast e personaggi

Fabio De Luigi: Francesco

Laetitia Casta: Claudia

Valeria Solarino: Anna

Monica Scattini: Elga

Geppi Cucciari: Cecilia

Virginia Raffaele: Patrizia

Antonia Liskova: Antonia

Flavio Montrucchio: Luca

Valentina Lodovini: Lia

Adriano Giannini: Giovanni

Miriam Dalmazio: Giulia





Trama e recensione

Francesco (De Luigi) e Claudia (Casta) sono una coppia di amici di lunga data. Lui è un avvocato simpatico e dal fascino sornione, lei è una bellissima veterinaria con un'anima libera e anticonformista. Tra loro non ci sono segreti, ma quando nella vita di Claudia arriva l'affascinante Giovanni (Adriano Giannini) e lei decide di sposarlo, Francesco si accorge di essere geloso, ma si tratta di una gelosia che esula dall'amicizia e che potrebbe rivelarsi un campanello d'allarme per un sentimento diverso e forse negato per troppo tempo.

Una donna per amica: recensione Giovanni Veronesi dirige Fabio De Luigi e Laetitia Casta in una commedia romantica sull'amicizia tra uomo e donna - Leggi su Cineblog la recensione in anteprima di "Una donna per amica".





Note di produzione



Il regista Giovanni Veronesi parla del film: "Il film rappresenta la forma tipica della commedia realista, mantenendo però gli standard di comicità che di solito metto nei miei film. L’idea del film nasce anni fa, assieme a Francesco Nuti. Francesco non concepiva proprio l’idea di poter essere amico di una donna, anche se questa magari non gli piaceva. E allora qualche tempo fa avevamo pensato di fare questo film insieme: poi è andata come è andata. (Giovanni Veronesi).



L'attrice e modella francese Laetitia Casta ha dato la sua opinione sull'amicizia tra uomo e donna definendola impossibile: "Perché resta sempre una dose di malinteso. Un conto è se prima c’è stata una relazione sentimentale e poi si diventa amici. Ma altrimenti… In Una donna per amica c’è Francesco che si innamora perdutamente della sua amica Claudia, che sono io, ma lei non se ne vuole accorgere. Questa incapacità di amare mi pare molto moderna. Una malattia di oggi".

Il film, girato interamente in Puglia per sette settimane, è scritto da Giovanni Veronesi e Ugo Chiti, con la fotografia firmata da Arnaldo Catinari, i costumi di Gemma Mascagni, la scenografia di Livia Borgognoni e il montaggio di Giogiò Franchini.