Stasera in tv: "Una notte al museo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 25 dicembre 2018

Rai 3 stasera propone "Una notte al museo", commedia fantastica del 2007 diretta da Shawn Levy e interpretata da Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino, Ricky Gervais e Owen Wilson.

Cast e personaggi

Ben Stiller: Larry Daley

Carla Gugino: Rebecca

Dick Van Dyke: Cecil Fredericks

Mickey Rooney: Gus

Bill Cobbs: Reginald

Ricky Gervais: Dottor McPhee

Robin Williams: Teddy Roosevelt

Jake Cherry: Nick Daley

Owen Wilson: Jedediah Smith

Steve Coogan: Ottavio

Kim Raver: Erica Daley

Paul Rudd: Don

Mizuo Peck: Sacagawea

Rami Malek: Faraone Ahkmenrah

Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo

Patrick Gallagher: Attila l'Unno

Alex Castillo: Maya

Anne Meara: Debbie

Charlie Murphy: tassista

Teagle F. Bougere: Mike l'insegnante

Pat Kiernan: speaker TV

Matthew Falker: politico

Marshall Factora: fattorino

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Larry Daley

Francesca Fiorentini: Rebecca

Glauco Onorato: Cecil Fredericks

Elio Pandolfi: Gus

Dante Biagioni: Reginald

Roberto Pedicini: dottor McPhee

Marco Mete: Teddy Roosevelt

Manuel Meli: Nick Daley

Stefano Benassi: Jedediah

Paolo Buglioni: Ottavio

Sabrina Duranti: Erica Daley

Stefano Pietrosanto Valli: Tassista

Enrico Di Troia: Don

Gilberta Crispino: Sacagawea

Pierfrancesco Favino: Cristoforo Colombo

Pasquale Anselmo: Attila

Carlo Scipioni: Mayan, Mike l'insegnante

Cristina Dian: Debbie

Giorgio Borghetti: speaker TV

Domenico Crescentini: politico

Wladimiro Grana: fattorino





La trama

Larry Daley (Ben Stiller) è impegnato quotidianamente nel cercare di riguadagnarsi il rispetto del figlio Nick, rispetto e che è andato via via affievolendosi mentre il nostro incallito sognatore sperperava anni ed energie inseguendo stravaganti idee e progetti senza futuro. Perennemente in bolletta e accantonati per un po' i suoi sogni di gloria, Larry si appresta ad accettare un lavoro come guardiano notturno al Museo di Scienze Naturali di New York.

Certamente un lavoro che non soddisfa le ambizioni di Larry, ma questa volta le priorità diventano il figlio e la sua figura di padre che ha bisogno di una bella rinfrescata, quindi dopo il passaggio di rito tra lui ed il vecchio custode pronto per il pensionamento, eccolo pronto con torcia extralarge e manuale d’istruzioni a trascorrere la sua prima notte al museo.

Il nostro neo-guardiano notturno però non si rende conto quale incredibile e straordinaria avventura sta per affrontare, visto che di notte magicamente il museo prende vita e tra fossili di dinosauro giocherelloni, miniature sul piede di guerra, statue parlanti e animali dispettosi, Daley cercherà di superare la notte e riportare un po' di tranquillità all’interno del caotico museo vivente...





Il nostro commento

Una notte al museo è un perfetto esempio di comedy per famiglie, l’idea vincente è creare un clima avventuroso all’interno di uno spazio chiuso con diorama che prendono vita e personaggi storici che si aggirano per i corridoi del museo magicamente animato, il resto è Ben Stiller, il film è cucito addosso alla sua vis comica e alla sua fisicità.

La location unica del museo è al contempo il punto di forza e il tallone d’Achille della pellicola, punto di forza in quanto permette di creare tante scenette correlate in una galleria di stravaganti personaggi con cui i piccoli spettatori potranno divertirsi, il tallone d’achille perchè le tante gag che vengono ideate mostrano la corda già a metà film, divertenti, ma ripetitive nonostante l’ampio l’uso di diversi personaggi e situazioni.

Questa cosa la si nota maggiormente nella parte finale del film quando l’azione si sposta all’esterno del museo in una suggestiva New York notturna guadagnando per qualche minuto punti in dinamicità e coinvolgimento. Comunque il film in toto funziona e divertirà grandi e piccini anche grazie agli spettacolari effetti speciali e quell’atmosfera magica che risulta sempre in qualche modo irresistibile.





Curiosità



Durante le riprese Ben Stiller e Owen Wilson hanno condiviso il set per un solo giorno. Stiller ha parlato con uno stuzzicadenti per le scene con Jedediah, poi tre mesi dopo Wilson ha filmato le sue parti in post-produzione.



Il linguaggio "Hunnish" nel film è completamente improvvisato.



Il ruolo di Owen Wilson come Jedediah doveva essere solo un cameo, ma il suo personaggio è paiciuto così tanto al pubblico nelle proiezioni di prova che la sua parte venne ampliata.



I visitatori del vero Museo Americano di Storia Naturale è aumentato del 20% durante le festività natalizie a seguito dell'uscita del film.



La pronuncia del nome di "Sacagawea" è dibattuto nel film, in realtà entrambe le pronunce utilizzate sono corrette.



Il regista Shawn Levy ha sostituito il T-Rex durante le riprese al fine di cogliere le reazioni realistiche di Ben Stiller nelle scene che coinvolgevano lui e la creatura.



Nonostante le loro rispettive carriere di oltre 50 anni ciascuno, questa è solo la seconda volta che Mickey Rooney e Dick Van Dyke hanno lavorato insieme. Il loro unico altro film insieme è stato The Comic (1969).



I Vichinghi nel film parlano islandese.



Le principali catene di cinema del Regno Unito hanno tolto il film dalla programmazione in segno di protesta, a seguito della decisione della Fox di rilasciare il film in DVD dopo appena tre mesi dal suo debutto nelle sale.



L'attore che interpreta il Faraone Ahkmenrah, Rami Malek, è un vero egiziano.



Originariamente alla regia del film era designato Stephen Sommers (La mummia e La Mummia - Il ritorno), ma alla fine ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative.



L'infatuazione di Theodore Roosevelt per Sacagawea può essere contestata poiché il vero Roosevelt a suo tempo aveva apertamente mostrato pregiudizi contro i nativi americani definendoli "selvaggi".



La donna nell'ufficio di collocamento è Anne Meara, la madre di Ben Stiller.



Quando le guardie notturne inseguono Nick su per le scale, solo Dick Van Dyke ha eseguito la scena di persona. Gli altri due attori hanno avuto bisogno di controfigure più giovani.



Il film ha fruito di due sequel, Una notte al museo 2 - La fuga (2009) e Notte al museo - Il segreto del faraone (2014).



Il film costato 110 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 574.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Ritorno al futuro, The Avengers, I Croods) che ha musicato anche i sequel Una notte al museo 2 - La fuga e Notte al museo - Il segreto del faraone.

Alan Silvestri ha sostituito John Ottman compositore designato in origine.



TRACK LISTINGS

1. Night At The Museum

2. One Of Those Days

3. An Ordinary Guy?

4. Tour Of The Museum

5. Civil War Soldiers

6. Out Of Africa

7. Meet Dexter

8. Mayan Warriors

9. Where's Rexy?

10. West From Africa

11. The Iron Horse

12. Saved By Teddy

13. Tablet Of Akmenrah

14. "Tracking, Dear Boy"

15. Some Men Are Born Great

16. Sunrise

17. Study Up On History

18. Teddy Likes Sacagawea

19. Tearing Limbs

20. Caveman On Fire

21. Outrun The Sun

22. Show You What I Do

23. Tablet Gone

24. "Theodore Roosevelt At Your Service"

25. "This Is Your Moment"

26. Rally The Troops

27. Tire Take Down

28. Cecil's Escape

29. Stage Coach

30. Teddy In Two

31. Cab Ride

32. Big Fan

33. Heroes Return

34. A Great Man

35. Full House

