Stasera in tv: "Fast and Furious 6" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 14 marzo 2019

Italia 1 stasera propone Fast & Furious 6 (Furious 6), film d'azione del 2013 diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez.

Cast e personaggi

Vin Diesel: Dominic Toretto

Paul Walker: Brian O'Conner

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Michelle Rodriguez: Letty

Luke Evans: Owen Shaw

Gina Carano: Riley

Elsa Pataky: Elena Neves

Jordana Brewster: Mia Toretto

Sung Kang: Han Seoul-Oh

Gal Gadot: Gisele Harabo

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Ludacris: Tej Parker

Jason Statham: Deckard Shaw

Shea Whigham: Stasiak

Kim Kold: Klaus

Thure Lindhardt: Firuz

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Dominic Toretto

Riccardo Rossi: Brian O'Conner

Luca Ward: Luke Hobbs

Rossella Acerbo: Leticia Ortiz

Alessio Cigliano: Owen Shaw

Laura Lenghi: Elena Neves

Eleonora De Angelis: Mia Toretto

Stefano Crescentini: Han

Emanuela D'Amico: Gisele Harabo

Fabio Boccanera: Roman Pearce

Oreste Baldini: Tej Parker

Francesco Prando: Deckard Shaw

Gaetano Varcasia: Stasiak

Trama e recensione

Da quando Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) hanno compiuto la rapina a Rio sgominando l'impero di un boss malavitoso e lasciando la loro squadra con 100 milioni di dollari, sono spariti nel nulla. Col tempo però, il non poter tornare a casa e la latitanza finiranno per render loro la vita impossibile.

Intanto Hobbs (Dwayne Johnson) segue il caso di un'organizzazione di violenti piloti mercenari in 12 paesi, il cui capo (Luke Evans) è affiancato da uno spietato braccio destro, che si rivela essere la donna amata da Dom, che credeva morta: Letty (Michelle Rodriguez).

Curiosità



Alla fine del film Roman (Tyrese Gibson) dice scherzosamente a Mia di nascondere l'olio per bambini perché è arrivato Hobbs (Dwayne Johnson) che risponde: "e tu copri quel gran culo che hai per fronte" che nel doppiaggio italiano è diventato "E tu copriti quella fronte spaziosa". Chiaramente la battuta in originale è un tantino più efficace e ha spinto Tej a scoppiare a ridere e sputare la sua birra. La risata di Ludacris era spontanea e la risposta di Dwayne Johnson è stata improvvisata poiché il suo personaggio non avrebbe dovuto rispondere alla battuta di Roman, ma funzionava così bene che è stata lasciata nel montaggio finale.



Hobbs viene soprannominato per tre volte come un diverso membro degli Avengers, viene chiamato "Hulk", "Captain America" ​​e "Thor samoano".



La Dodge Daytona che Vin Diesel guida è stata realizzata su misura. La vettura utilizzata per le riprese è stata ricostruita da McCarthy e la sua squadra un vecchio rottame pagato 5.000$.



L'inseguimento del carro armato era stato originariamente progettato per essere creato interamente in CG, ma il regista Justin Lin ha insistito sul fatto che doveva essere realizzato come una scena di stunt con alcuni miglioramenti aggiunti in post-produzione.



Dennis McCarthy, l'uomo dietro alla costruzione dei veicoli utilizzati nel franchise "Fast & Furious" dice che hanno usato "un'intero parco macchine di BMW M5" al fine di completare una singola sequenza.



Oltre 100 vetture sono state distrutte durante le riprese.



Nella scena a Londra, quando Dom corre con Letty, c'è un bambino asiatico che sta guardando la gara da un autobus a due piani. Lo stesso ragazzo è stato mostrato guardare Dom e Brian mentre trascinavano la cassaforte nel film precedente, Fast & Furious 5, si tratta del figlio del regista Justin Lin.



Nella scena a Londra la ragazza che da il "go" alla gara tra Dom e Letty è la cantante e attrice Rita Ora.



Durante il film Hobbs (Dwayne "The Rock" Johnson) subisce degli sfottò in cui è indicato per 3 volte on il nome di un supereroe diverso, uno dei quali è Thor. Elsa Pataky (che interpreta la donna poliziotto braccio destro di Hobbs) è in realtà sposata con Chris Hemsworth che interpreta Thor nei film Marvel.



Mark Bomback ha realizzato un riscrittura non accreditata della sceneggiatura.



Un ruolo è stato offerto all'attrice tedesca Yvonne Catterfeld (La Bella e la Bestia), ma ha rifiutato perché non era soddisfatta di alcune condizioni nel suo contratto.



Sarah Harding è stata quasi scelta per il ruolo di Vegh.



Questo sesto capitolo originariamente era stato concepito come 2 film con la prima parte che si concludeva con la scena del carro armato e la seconda parte che terminava con l'inseguimento dell'aereo.



Questa è la terza volta che John Ortiz (Braga) e Shea Whigham (Stasiak) hanno recitato nello stesso film, il primo è stato Fast & Furious (2009) e il secondo Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012).



Quando Letty è con Dom, Brian e il team verso la fine del film, Brian si avvicina a Letty per chiederle scusa e ottenere il suo coinvolgimento con Braga, in quel punto Letty dice a Brian, "Io non ricordo nulla, ma so una cosa. Nessuno mi fa fare qualcosa che non voglio". Questa è la prima volta in tutta la serie "Fast & Furious" che Brian e Letty parlano tra loro direttamente.



La sequenza dopo i titoli di coda è la morte di Han da "Tokyo Drift" a cui sono stati aggiunti nuovi filmati per introdurre Deckard Shaw (Jason Statham).



Anche se ucciso in Fast & Furious 5,l'attore Matt Schulze che interpreta Vince può essere visto camminare tra i personaggi principali alla fine dei titoli di testa.



Il film costato 160 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 788. L'intero franchise composto da 7 film ha incassato un totale worldwide di 3 miliardi e 896 milioni di dollari.



Le vetture del film

Plymouth Superbird del 1970, guidata da Dominic Toretto

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde del 2012, guidata da Brian e Mia.

Aston Martin DB9 del 2012, guidata da Owen Shaw.

BMW M5 E60 del 2005, guidata da Brian, Dominic, Tej Parker, Han e Roman Pearce.

Dodge Challenger del 2010 visibile all'inizio del film, guidata da Dominic.

Dodge Charger Daytona del 1969, guidata da Dominic.

Dodge Charger SRT/8 del 2011 guidata dal team di.

Ferrari Enzo (replica imperfetta della FXX) guidata da Tej ad inizio film davanti al bancomat.

Flip Car, ne sono presenti due, guidate una da un membro del gruppo di Owen Shaw, Vegh, e l'altra guidata dallo stesso Shaw.

Ford Escort Mark I Mexico del 1970, guidata da Brian.

Ford Mustang Boss 429 del 1969, guidata da Roman.

Jensen Interceptor Mark 3 del 1973, guidata da Letty.

Lucra LC470 del 2013, guidata da Tej.

Nissan GT-R del 2011, visibile all'inizio del film, guidata da Brian.

Range Rover del 2007, guidata dagli uomini di Owen Shaw.



Chevrolet Camaro SS del 1967

Ferrari 458 Italia

Ferrari FXX

Ferrari F40

Ferrari F430 Scuderia

Ferrari California del 2012

Jaguar E-Type

Hennessey Venom GT

Koenigsegg CC8S

Koenigsegg CCXR

Lamborghini Aventador

Lamborghini Countach

Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo Superleggera

Lotus Evora

McLaren MP4-12C

Mercedes-Benz Serie 200 W124

Mercedes-Benz SLS AMG

Noble M600

Nissan GT-R del 2013

Pagani Zonda F Carbon

Porsche Carrera GT

Spyker C8

Subaru Impreza WRX STI del 2009

Vauxhall Vectra C



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Lucas Vidal (Vanishing on 7th Street, The Raven, La fredda luce del giorno).

Ludacris che nel film ha il ruolo di Tej Parker interpreta con Usher e David Guetta il brano "Rest Of My Life" incluso nella colonna sonora.



TRACK LISTINGS:

1. We Own It – 2 Chainz and Wiz Khalifa

2. Ball – T.I. feat. Lil Wayne

3. Con Locura – Sua feat. Jiggy Drama

4. HK Superstar – MC Jin feat. Daniel Wu

5. Failbait – Deadmau5 feat. Cypress Hill

6. Bada Bing – Benny Banks

7. Burst! (Bart B More Remix) – Peaches

8. Mister Chicken - Deluxe

9. Roll It Up – The Crystal Method

10. Here We Go/Quasar – Hard Rock Sofa & Swanky Tunes

11. Bandoleros – Don Omar

12. Rest Of My Life – Ludacris feat. Usher and David Guetta

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]