Stasera in tv: "Un fantastico via vai" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 aprile 2017

Rai 1 stasera propone "Un fantastico via vai", commedia del 2013 diretta da Leonardo Pieraccioni e interpretata da Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello.





Cast e personaggi

Leonardo Pieraccioni: Arnaldo

Serena Autieri: Anita

Maurizio Battista: Giovannelli

Marco Marzocca: Esposito

Marianna Di Martino: Camilla

Chiara Mastalli: Anna

Giuseppe Maggio: Marco

David Sef: Edoardo

Alice Bellagamba: Clelia

Massimo Ceccherini: il padre di Anna

Giorgio Panariello: Cavalier Mazzarra

Daria Mazzoni: Federica

Sofia Mazzoni: Martina

Enzo Iacchetti: Monsignore

Alessandro Benvenuti: uomo sul bus





Trama e recensione

Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese.

Lui impiegato, lei insegnante e le figlie studentesse con l’esame di terza media alle porte. Arnaldo ha 45 anni, la tipica età in cui tiri le somme e fai i bilanci per rispondere alla fatidica domanda: sono felice? Ma Arnaldo questa risposta non se la da, anzi evita proprio di farsi la domanda.

L'uomo è in quella fase della sua vita dove la nostalgia per il periodo da studente si fa forte. Sarebbe bello poter tornare indietro. Sarebbe bello riassaporare quei momenti. Sarebbe bello anche raccontare a qualcuno che ha poco più di vent'anni che nella vita bisogna credere ai proprio sogni e non avere paura. Magari arrivando anche a rubare una caravella, come ha fatto lui e spiegare le vele al vento per poi fermarsi solo quando...rubare una caravella?

Si, insomma Arnaldo ha fantasia e forse quella sua vita ordinaria sta cominciando ad andargli un po’ stretta.

Un equivoco con la moglie e la donna lo butta fuori di casa!

Questa è la sua grande occasione per una personalissima “macchina del tempo”. L’uomo infatti decide di andare momentaneamente a vivere in una casa di studenti. Sono quattro, hanno tutti poco più di 20 anni e l’uomo da un giorno all’altro rivive con loro quell’età, quelle speranze, quei dubbi che “purtroppo” lui non sembra avere più.

La moglie lo cerca, i colleghi di lavoro lo cercano, le gemelle lo cercano ma Arnaldo ha spento il cellulare e con questo piccolo espediente si torna davvero indietro nel tempo...ed invisibili. L’uomo partecipa alla vita dei ragazzi: Camilla ha lasciato la Sicilia per non dire a nessuno che è incinta. Edoardo che è di colore, è fidanzato con una ragazza il cui padre non sopporta “quelli di fuori!”. Marco è costretto a fare medicina perché viene da una famiglia di medici ma la vista del sangue lo fa svenire. Anna è la pazzerella di casa, bella come il sole, s’innamora dei ragazzetti ai quali da ripetizione e dei loro padri che li vengono a riprendere perché: “con quelli della mia età non mi ci connetto proprio!”.

Arnaldo è li nel mezzo: rinaviga quel mare di batticuori, timidezze, speranze, incertezze tipiche dei ventenni. Dieci giorni tutti insieme: è un dare ed un avere. Un po’ d’esperienza dell’uomo in cambio di uno sguardo sulla propria vita più fresco, meno piatto. Poco più di una settimana insieme bastano ad Arnaldo per capire che il passato non può tornare ma che il futuro a qualsiasi età non è mai “tutto scritto” ma che può essere sempre imprevedibile come quando si aveva poco più di 20 anni. Basta poco come basta poco per andare a ricercare in mezzo ad un bosco quella caravella che lui dice di avere rubato scoprendo così se era solo un fantasioso racconto oppure un’incredibile, fantastica verità.

Un fantastico via vai: recensione Leonardo Pieraccioni a quasi vent'anni dall'esordio alla regia con "I laureati" firma il suo film più nostalgico circondato da giovani talenti e rodati comici. Leggi su Cineblog la recensione di "Un fantastico via vai".





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gianluca Sinibaldi assiduo collaboratore di Leoanrdo Pieraccioni per il quale ha musicato anche Finalmente la felicità, Io e Marilyn, Una moglie bellissima, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Il Paradiso all'improvviso che ha fruttato al compositore una candidatura al Nastro d’Argento.

La colonna sonora include anche i brani "La risata di mia figlia", canzone scritta e interpretata da Pieraccioni, una cover della hit "You Can't Hurry Love" interpreta dall'attrice Chiara Mastalli e il singolo “Un fantastico via vai” interpretato da Colore (Mattia Pattaro) e scritto dal cantautore appositamente per il film.

Leonardo Pieraccioni racconta l’incontro con Colore interprete del singolo "Un fantastico via vai":



Ho conosciuto Colore (Mattia Pattaro) per mail, amico di amici; da tempo seguiva i miei film gli piacevano e me lo voleva far sapere. Ogni tanto mi mandava qualche sua canzone poi un giorno mi chiede di raccontargli un po’ il film che stavo preparando, gli sarebbe piaciuto provare a scrivere un brano apposta per questa storia. Dopo neanche una settimana mi arriva questa canzone, perfetta! Non ho pensato neanche per un attimo che non potesse essere inclusa nel film. Di persona ci siamo conosciuti il giorno che è venuto ad Arezzo a girare questo video.

TRACK LISTINGS

1. Tuscany Sun - Gianluca Sibaldi (interpretata da Eleonora Rindi)

2. Sempre es Bueno l'Amor - Gianluca Sibaldi

3. A Lovely Confusion di Gianluca Sibaldi

4. Ludwig Punk Beethoven (versione dell'inno "An die Freude" della Sinfonia n.9 di Ludwig Van Beethoven) - Gianluca Sibaldi

5. Via Vai Dance - Gianluca Sibaldi (interpretata da Eleonora Rindi)

6. See You - Gianluca Sibaldi (interpretata da Eleonora Rindi)

7. On the Go - Gianluca Sibaldi (interpretata da Eleonora Rindi)

8. Moody Tango - Gianluca Sibaldi

9. Start Again - Gianluca Sibaldi (interpretata da Eleonora Rindi)

10. La risata di mia figlia - Leonardo Pieraccioni

11. You Can't Hurry Love - Chiara Mastalli

12. Un Fantastico Via Vai - Colore

