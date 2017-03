I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: nuove clip in italiano e video musicale

Di Pietro Ferraro sabato 25 marzo 2017

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Sony nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

il prossimo 6 aprile i Puffi tornano sul grande schermo e alle origini con il nuovissimo lungometraggio d'animazione I Puffi - Viaggio nella foresta segreta.

Sony Pictures ha reso disponibili nuovi video in italiano con due scene del film e un video musicale con la versione "sing along" della nuova sigla di Cristina D'Avena "Noi Puffi siam così", composta in occasione dell'uscita al cinema del nuovo film d'animazione.

Nelle nuove clip Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto si divertono nel bosco con il Puffo-board e il malvagio e maldestro Gargamella illustra il suo malefico piano per catturare i Puffi e rubare loro la magia.





I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: nuovo trailer, clip e poster del film d'animazione Sony

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer, una per il nuovo film d'animazione I Puffi - Viaggio nella foresta segreta nei cinema italiani dal prossimo 6 aprile. Tra le novità legate al cast è stato annunciato una nuova puffa di nome "SmurfWillow", il leader di un intero nuovo gruppo di puffe, doppiata da Julia Roberts e questo nuovo trailer ci dà un assaggio del suo primo incontro con il Grande Puffo (Mandy Patinkin), dove entrambi sostengono di essere leader dei Puffi.

Puffetta, Quattrocchi, Tontolone e Forzuto seguendo una misteriosa mappa si avventureranno in un viaggio nella Foreste Segreta per trovare un villaggio perduto prima del perfido Gargamella. Tra creature magiche e tanta azione, i nostri amici blu scopriranno il più grande segreto della storia dei Puffi, la foresta segreta è abitata da un nuovo e sconsciuto gruppo di Puffi guidati da SmurfWillow.

Kelly Asbury (Shrek Terzo, Gnomeo e Giulietta) dirige da una sceneggiatura di Stacey Harman (I Goldberg) e Pamela Ribon (Oceania).





I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: nuovo trailer italiano del film d'animazione Sony

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, il film d'animazione di Kelly Asbury che riporta gli amati personaggi di Peyo alle loro origini.

Il regista e animatore Kelly Asbury ha rivelato che il film sarà diverso da qualsiasi cosa che abbiamo visto prima riguardo i Puffi.

Senza rivelare troppo, tutto ciò che dirò è che questo nuovo film porta i Puffi e il pubblico in un viaggio in una foresta proibita, un mondo fantastico come nessun altro, pieno di piante folli, insetti e animali. Ci sono sorprese ad ogni angolo. I colori, le forme e l'ambientazione in generale sono immersive ed emozionanti, proprio come un film d'avventura divertente dovrebbe essere. Il tono umoristico intelligente dovrebbe deliziare i fan dei Puffi e il pubblico di tutte le età.





I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: nuovo trailer e foto del film d'animazione Sony

A due mesi dal primo trailer de I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, Sony Pictures ha presentato un secondo trailer per il nuovo film d'animazione che riporta il franchise alle sue radici. Dopo I Puffi del 2011 e I Puffi 2 del 2013, entrambi ibridi live-action / CG, lo studio ha deciso di tornare ad un formato completamente animato con questa nuova storia che uscirà nei cinema il 6 Aprile 2017.

Una mappa misteriosa porta Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto in un'avventura emozionante e avvincente attraverso la Foresta Proibita piena di creature magiche, per trovare un misterioso villaggio perduto e battere sul tempo il malvagio mago Gargamella.

Il film è diretto da Kelly Asbury (Spirit - Cavallo selvaggio, Shrek 2, Gnomeo e Giulietta) da una sceneggiatura di Stacey Harman e Pamela Ribon basata su personaggi creati da Peyo.

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: trailer italiano del nuovo lungometraggio d'animazione Sony

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano e una locandina di I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, un lungometraggio completamente nuovo e interamente animato in cui una mappa misteriosa spinge Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto ad una corsa emozionante e piena di suspence attraverso la Foresta Segreta, un luogo popolato da creature magiche, per trovare un villaggio perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella. Intraprendendo questo viaggio spericolato, ricco di azione e insidie, i nostri amici blu si ritroveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi!

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta presenta in originale le voci di Demi Lovato come Puffetta, Rainn Wilson come il malvagio Gargamella, Joe Manganiello come Puffo forzuto, Jack McBrayer come Puffo Tontolone, Danny Pudi come Puffo quattrocchi e Mandy Patinkin come Grande Puffo. Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo & Giulietta) dirige da una sceneggiatura scritta da Stacey Harman e Pamela Ribon. La nuova avventura d'animazione è prodotta da Jordan Kerner (La tela di Carlotta, I Puffi), e co-prodotta da Mary Ellen Bauder Andrews (Hotel Transylvania).

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta debutta nei cinema italiani il 6 aprile 2017.





I Puffi e il villaggio perduto: trailer e poster del nuovo lungometraggio d'animazione Sony

Disponibili online primo trailer e una locandina per I Puffi e il villaggio perduto. In questo nuovo lungometraggio completamente animato con una mappa misteriosa vede Puffetta e i suoi migliori amici Puffo quattrocchi, Puffo Tontolone e Puffo forzuto impegnati in una gara emozionante e avvincente attraverso la Foresta Proibita piena di creature magiche per trovare un misterioso villaggio perduto prima del malvagio mago Gargamella.

I Puffi e il villaggio perduto presenta le voci di Demi Lovato come Puffetta, Rainn Wilson come il malvagio Gargamella, Joe Manganiello come Puffo forzuto, Jack McBrayer come Puffo maldestro, Danny Pudi come Puffo quattrocchi e Mandy Patinkin come Grande Puffo. Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo & Giulietta) dirige da una sceneggiatura scritta da Stacey Harman e Pamela Ribon. La nuova avventura d'animazione è prodotta da Jordan Kerner (La tela di Carlotta, I Puffi), e co-prodotta da Mary Ellen Bauder Andrews (Hotel Transylvania).

Al regista e animatore Kelly Asbury è stato chiesto del cambiamento di formato da un mix di CG e live-action ad un lungometraggio completamente animato.

I precedenti due film dei Puffi di Sony Pictures Animation erano film d'azione dal vivo in cui gli esseri umani reali interagivano con i Puffi disegnati e animati più realisticamente e le storie erano incentrate intorno a questioni che coinvolgevano personaggi umani. I Puffi e il villaggio perduto non ha nulla a che vedere con quegli altri film. Si tratta di un apporto radicalmente differente sui Puffi e il loro mondo immaginario, pieno di animazione al computer e molto più vicino al tono e allo stile che il creatore Peyo aveva inizialmente immaginato.

Il regista ha rivelato che i classici di Steven Spielberg I predatori dell'arca perduta e I Goonies sono stati la fonte d'ispirazione dietro il film, che a livello di colori è stato invece ispirato da alcuni dei più grandi pittori impressionisti francesi. Per quanto riguarda invece la Foresta Proibita trae la sua ispirazione da Oz, Pandora e il Paese delle meraviglie e sarà colma di meravigliose, magiche e talvolta pericolose creature.

Il regista ha anche parlato del cast e delle varie interpretazioni.

Demi Lovato ha un mix di determinazione e femminilità che è perfetto per Puffetta. Mandy Patinkin è uno dei miei attori preferiti, che può interpretare sia commedia che dramma con la medesima onestà e sincerità, chi meglio di lui allora per il ruolo del Grande Puffo? Rainn Wilson ha un modo unico di interpretare personaggi comici stravaganti, che sono altezzosi, ma anche profondamente insicuri e imperfetti proprio come Gargamella. Joe Manganiello è l'uomo virile, con un grande cuore, quindi è perfetto per Puffo forzuto e sembra essere un grande fan dei Puffi. Danny Pudi ha un modo di essere "nerd" che fa parte della personalità di Puffo Quattrocchi. Jack McBrayer può incanalare e armeggiare con il nervosismo necessario per interpretare Puffo Tontolone. Tutti loro formano un meraviglioso insieme, con cui è enormemente divertente lavorare. E c'è dell'altro talento incredibile nel film che non posso raccontare ancora.

I Puffi e il villaggio perduto debutta nei cinema americani il 7 aprile 2017.

I Puffi 3: cast e trama del nuovo lungometraggio d'animazione Sony

Annunciati cast e sinossi ufficiale del terzo film per il grande schermo dei Puffi che sarà interamente d'animazione.

Sony Pictures Animation ha annunciato tre nuove aggiunte al cast del nuovo film d'animazione I Puffi 3 il cui titolo ufficiale è Smurfs: The Lost Village.

I Puffi 3 sarà tutto animato - basta live action Basta ibrido CG/Live Action. I puffi 3 sarà totalmente animato. Parola di Variety

A Demi Lovato come Puffetta, Rainn Wilson come Gargamella e Mandy Patinkin come Grande Puffo si aggiungeranno il tre volte candidato agli Emmy Jack McBrayer (30 Rock, Ralph Spaccatutto) come il dolce e goffo Puffo Maldestro sempre pronto a fare del suo meglio per mancare il bersaglio; Danny Pudi (Community) come l'intelligente e orgogliosamente nerd Puffo Quattrocchi dotato di gran cultura ma che conosce ben poco sull'interagire con gli altri e Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike) come il forte e ottimista Puffo forzuto, fedele e affidabile e alle prese con il suo complesso da eroe.

Gli ultimi due film dei Puffi, realizzati con un mix di live-action e animazione, hanno superato i 900 milioni di dollari d'incasso worldwide, con il secondo lungometraggio che ha perso lungo la strada ben 263 milioni d'incasso, il che giustifica questo ritorno ad un film completamente animato e allo stile originale del creatore Peyo. Il nuovo film è diretto da Kelly Asbury (Shrek 2, Gnomeo & Giulietta), prodotto da Jordan Kerner (La tela di Carlotta, I Puffi), co-prodotto da Mary Ellen Bauder (Hotel Transylvania) con Raja Gosnell e Ben Waisbren a bordo come produttori esecutivi.





A Puffetta sembra che tutti gli altri nel villaggio abbiano uno scopo tranne lei: Grande Puffo è il leader, Puffo Panettiere è un fornaio e perfino Puffo Brontolone con il suo brontolare. Allora cosa potrebbe fare l'unica ragazza del villaggio? Andare alla ricerca di se stessa naturalmente! Quando incrocia accidentalmente la strada con una creatura misteriosa che abita nella foresta incantata, lei la segue e si inoltra nei boschi inesplorati e rigorosamente proibiti. Unendosi ai suoi fratelli Quattrocchi, Forzuto e Tontolone e con l'ombra del malvagio mago Gargamella che segue ogni loro passo, il team di Puffi intraprende un viaggio avventuroso pieno di azione, pericolo e di scoperta che li porterà su una strada che conduce al mistero più grande nella storia dei Puffi!

I Puffi sono stati creati da Peyo nel 1958 come protagonisti di fumetti che sono stati successivamente portati sia sul piccolo che sul grande schermo. Nel corso degli anni, i piccoli personaggi blu hano ispirato dischi e CD che hanno venduto milioni di copie, intere collezioni di figures e giocattoli e molti altri prodotti, in tutto più di 3.000. I Puffi torneranno sul grande schermo il 31 marzo 2017.

