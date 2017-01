Death Race 2050: nuovo trailer senza censure del reboot di "Anno 2000 - La corsa della morte"

Death Race 2050: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot del cult "Anno 2000 - La corsa della morte".

Lo scorso ottobre Universal Pictures Home Entertainment ha reso disponibile un primo trailer Death Race 2050 reboot del cult anni '70 Anno 2000 - La corsa della morte. Ora lo studio ha pubblicato online un folle e scatenato nuovo trailer "vietato ai minori" che getta nuova luce su questa raccapricciante carneficina ad alta velocità.

E' l'anno 2050 e l'America è controllata da un onnipotente corporazione guidata dal Presidente (Malcolm McDowell). Le masse sono tenute sotto controllo con intrattenimento a base di violenza e realtà virtuale. L'evento dell'anno è la Death Race, in cui un gruppo eterogeneo di piloti violenti e psicopatici competono in una corsa su strada che attraversa il paese, segnando punti per ogni vittima lasciata sull'asfalto e per ogni avversario eliminato. Il campione in carica e favorito dai fan è Frankenstein (Manu Bennett), un pilota parte uomo e parte macchina che vuole mantenere la corona, ma il suo co-pilota è una spia che minaccia la sua vittoria.

Nel cast figurano anche Burt Grinstead (NCIS), Marci Miller (Viper), Folake Olowofoyeku (The Beaver), Anessa Ramsey (Footloose), Yancy Butler (Hard Target) e Charlie Farrell (Cantar). GJ Echternkamp dirige da una sceneggiatura scritta con Matt Yamashita.

Death Race 2050 debutta negli States in Blu-ray e DVD il prossimo 17 gennaio.

Death Race 2050: trailer del reboot di "Anno 2000 - La corsa della morte"





Disponibile un trailer di Death Race 2050 che uscirà negli States direttamente in DVD e Blu-ray l 17 gennaio 2017 con Universal Pictures Home Entertainment.

Il reboot del cult Anno 2000 - La corsa della morte (Death Race 2000) è ancora prodotto dall'icona Roger Corman. E' l'anno 2050 e l'America è controllata da un onnipotente corporazione guidata dal Presidente (Malcolm McDowell). Le masse sono tenute sotto controllo con intrattenimento a base di violenza e realtà virtuale. L'evento dell'anno è la Death Race, in cui un gruppo eterogeneo di piloti violenti e psicopatici competono in una corsa su strada che attraversa il paese, segnando punti per ogni vittima lasciata sull'asfalto e per ogni avversario eliminato. Il campione in carica e favorito dai fan è Frankenstein (Manu Bennett), un pilota parte uomo e parte macchina che vuole mantenere la corona, ma il suo co-pilota è una spia che minaccia la sua vittoria.

Prodotto da Roger Corman, il re di classici di culto, Death Race 2050 è interpretato da Manu Bennett (Lo Hobbit) come Frankenstein e Malcolm McDowell (Arancia Meccanica) come il Presidente.

Prodotto da Roger Corman, il re di classici di culto, Death Race 2050 è interpretato da Manu Bennett (Lo Hobbit) come Frankenstein e Malcolm McDowell (Arancia Meccanica) come il Presidente. Nel cast figurano anche Burt Grinstead (NCIS), Marci Miller (Viper), Folake Olowofoyeku (The Beaver), Anessa Ramsey (Footloose), Yancy Butler (Senza tregua) e Charlie Farrell (Cantar). Manu Bennett e Roger Corman parteciperanno al New York Comic-Con questo fine settimana per presentare il film e firmare autografi.

G.J. Echternkamp dirige Death Race 2050 da una sceneggiatura di Matt Yamashita.

Death Race 2050: iniziate le riprese del reboot di "Anno 2000 - La corsa della morte"





Sono attualmente in corso in Perù le riprese di Death Race 2050, un reboot di Anno 2000 - La corsa della morte, classico action anni '70 diretto da Paul Bartel, interpretato da Sylvester Stallone e David Carradine e prodotto da Roger Corman che torna a produrre anche questo reboot. Questa nuova pellicola cala la bandiera a scacchi su una falange di gladiatori automobilistici che guadagnano punti per l'uccisione di pedoni e dei loro colleghi piloti.

Death Race: Recensione

Death Race 2050 di Roger Corman è una produzione Universal 1440 Entertainment, una società di produzione di Universal Pictures Home Entertainment. Il film sarà disponibile esclusivamente in formato Blu-ray, DVD e Digital HD entro l'anno.

Nei decenni successivi alla sua uscita Anno 2000 - La corsa della morte, prodotto dal pioniere del cinema indipendente e premio Oscar Roger Corman e che vedeva protagonista l'iconico antieroe Frankenstein, è entrato di diritto tra i cult d'azione di sempre e tra i successi più duraturi del prolifico produttore. Anno 2000 - La corsa della morte ha ispirato una base di fan in crescita che continua a tenere vivo il popolare franchise che segna il 40° anniversario dalla sua uscita originale.

Il commento di Roger Corman in un comunicato ufficiale:

Questa è una straordinaria opportunità per me e milioni di fan di Anno 2000 - La corsa della morte di provare l'intensità, le emozioni e lo humour nero dell'originale, alimentato da un formidabile cast di giovani, veicoli spettacolari e azione sfrenata. Death Race 2050 spinge sull'acceleratore per portare questo duraturo franchise ad un livello completamente nuovo.



Il cast di Death Race 2050 include Manu Bennett (Il franchise Lo Hobbit) come Frankenstein, Malcolm McDowell (Arancia Meccanica) come il Presidente, Burt Grinstead (NCIS), Marci Miller (The Amateur), Anessa Ramsey (Footloose ), Yancy Butler (Hard target) e Charlie Farrell (Cantar). Il film è diretto da GJ Echternkamp (Hard Candy) da una sceneggiatura di Matt Yamashita (Sharktopus vs. Pteracuda) e GJ Echternkamp ​​e prodotto da Roger Corman (Death Race 2000) e Luis Llosa (Anaconda).

In un futuro non troppo lontano, l'America è controllata da un onnipotente governo aziendale che mantiene le masse sopite con intrattenimento a base di violenza e realtà virtuale. L'evento dell'anno è la Death Race, dove un vasto assortimento di piloti competono in una corsa su strada che attraversa il paese, segnando punti per la corsa investendo pedoni e uccidendosi a vicenda. Il campione in carica e favorito dal pubblico è il metà uomo e metà macchina Frankenstein, ma poco si sa di lui che ha preso una spia ribelle come suo co-pilota.



Ricordiamo che nel 2008 è uscito Death Race un rifacimento del film del 1975 con protagonista Jason Statham e diretto da Paul W. S. Anderson che in un'intervista ha voluto precisare che il suo film è in realtà un prequel del film di Corman. Death Race ha fruito di due prequel Death Race 2 (2011) e Death Race 3: Inferno (2013).

