Stasera in tv: "Storia di una ladra di libri" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 gennaio 2017

Canale 5 stasera propone Storia di una ladra di libri (The Book Thief), film drammatico del 2013 diretto da Brian Percival (Downton Abbey) e interpretato da Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson.

Cast e personaggi



Sophie Nélisse: Liesel Meminger

Geoffrey Rush: Hans Hubermann

Emily Watson: Rosa Hubermann

Ben Schnetzer: Max Vandenburg

Joachim Paul Assböck: Ufficiale SS

Kirsten Block: Frau Heinrich

Sandra Nedeleff: Sarah

Nico Liersch: Rudy Steiner

Hildegard Schroedter: Frau Becker

Rafael Gareisen: Walter Kugler

Oliver Stokowski: Alex Steiner

Carina Wiese: Barbara Steiner

Barbara Auer: Ilsa Hermann

Heike Makatsch: Madre di Liesel

Levin Liam: Franz Deutscher

Matthias Matschke: Wolfgang

Doppiatori originali

Roger Allam: Morte, Voce narrante

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica: Liesel Meminger

Dario Penne: Hans Hubermann

Chiara Colizzi: Rosa Hubermann

Flavio Aquilone: Max Vanderburg

Elena Morara: Frau Heinrich

Tito Marteddu: Rudy Steiner

Alessandra Cassioli: Frau Becker

Carlo Scipioni: Alex Steiner

Giuppy Izzo: Barbara Steiner

Barbara De Bortoli: Ilsa Hermann

Federico Campaiola: Franz Deutscher

Francesco Bulckaen: Wolfgang

Stefano Benassi: Morte, Voce narrante

La trama





Il film ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale vede protagonista è Liesel (Sophie Nélisse), una vivace e coraggiosa ragazzina affidata dalla madre incapace di mantenerla, ad Hans Hubermann (Geoffrey Rush), un uomo buono e gentile, e alla sua irritabile moglie Rosa (Emily Watson). Scossa dalla tragica morte del fratellino, avvenuta solo pochi giorni prima, e intimidita dai “genitori” appena conosciuti, Liesel fatica ad adattarsi sia a casa che a scuola, dove viene derisa dai compagni di classe perché non sa leggere. Con grande determinazione, è tuttavia decisa a cambiare la situazione e trova un valido alleato nel suo papà adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a leggere il suo primo libro, Il manuale del becchino , rubato al funerale del fratello. L’amore di Liesel per la lettura e il crescente attaccamento verso la sua nuova famiglia si rafforzano grazie all’amicizia con un ebreo di nome Max (Ben Schnetzer) che i suoi genitori nascondono nello scantinato e che condivide con lei la passione per i libri incoraggiandola ad approfondire le sue capacità di osservazione. Altrettanto importante diventa l’amicizia con un giovane vicino di casa, Rudy (Nico Liersch), che prende in giro Liesel per la sua mania di rubare i libri ma intanto si innamora di lei.

Storia di una ladra di libri: Recensione Dal bestseller al film, Storia di una ladra di libri ci racconta la storia della piccola Liesel. Nella Germania funestata dalla guerra una ragazzina trova riparo, per sé e per gli altri, nei libri. Ecco la nostra recensione

Curiosità





Il film è tratto dal bestseller "La bambina che salvava i libri" dello scrittore australiano Markus Zusak. Pubblicato per la prima volta nel 2005, il libro ha venduto otto milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in oltre trenta lingue. E’ rimasto per sette anni nella classifica del New York Times dei migliori bestseller di tutti i tempi, è stato primo in classifica su Amazon.com ed ha vinto almeno una dozzina di premi letterari.



Uno dei libri che Liesel legge a Max quando è malato è "La bambina che salvava i libri" su cui è basato il film.



Nella prima scena ambientata nella scuola si può vedere un grande manifesto con molti volti raffigurati. Si tratta di una replica esatta di una manifetso dell'epoca, un poster raffigurante i fenotipi ariani "ideali" a seconda della regione. Dipinto da due artisti con una evidente ossessione razziale, questi manifesti sono stati collocati in ogni scuola e gli studenti erano costretti a memorizzarli.



Prima produzione hollywoodiana e seconda regia per il grande schermo per il regista inglese Brian Percival, noto per aver diretto episodi per le serie tv Downton Abbey e North & South .

e .

Jesse Owens è stato un atleta di colore americano. Alle Olimpiadi del 1936, che si svolsero in Germania alla presenza di Hitler, Owens aveva appena vinto la sua quarta medaglia d'oro quando il dittatore si rifiutò di stringergli la mano. Nonostante ciò lo straordinario talento di Owens fece presa anche tra i tedeschi più oltranzisti tanto che venne soprannominato "Black Magic".



Nel 1933 il 90% dei tedeschi appoggiavano Hitler, tanto che il saluto "Heil Hitler" era diventato di uso corrente.



Liesel viene chiamata "Dummkopf" dai suoi compagni di scuola, parola che in tedesco sta per "stupido".



Nel romanzo Hans colpisce Liesel quando lei afferma ad alta voce di odiare Hitler, ma nel film non lo fa. Lui le insegna anche il saluto nazista nel libro, ma non nel film.



Il Manuale del Becchino, The Dog Named Faust, The Lighthouse, The Shoulder Shrug, The Whistler, The Mud Men, The Standover Man, The Dream Carrier, A Song in the Dark, Under the Cherry Tree, The Tenth Lieutenant, The Last Human Stranger e The Rules of Tommy Hoffman sono i libri che Liesel legge nel romanzo, ma non si tratta di libri veri; Markus Zusak li ha inventati perché gli piaceva il suono dei titoli e ciascuno di di loro rappresenta le tattiche oppressive applicate da Hitler.



La morte non narra il film tanto quanto lo fa nel romanzo.



Hitler voleva che venissero bruciati giornali, manifesti, libri, bandiere e qualsiasi tipo di propaganda che non fosse nazista.



Markus Zusak, l'autore del romanzo, ha consultato il Museo Ebraico di Sydney, il Museo Ebraico di Monaco di Baviera e l'archivio della città di Monaco di Baviera durante la scrittura del libro; l'autore li cita nella sezione riconoscimenti del romanzo.



Il titolo del manoscritto di propaganda"Mein Kampf" di Adolf Hitler si traduce in "La mia battaglia".



Hitler ha promulgato le cosiddette "Leggi di Norimberga": La prima legge, la legge sulla cittadinanza del Reich, negava agli ebrei la cittadinanza germanica. Gli ebrei non furono più considerati cittadini tedeschi (Reichsbürger), divenendo Staatsangehöriger (letteralmente «appartenenti allo Stato»). Questo comportò la perdita di tutti i diritti garantiti ai cittadini come, ad esempio, il diritto di voto. La seconda legge, la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, proibiva i matrimoni e le convivenze tra "ebrei" (per la prima volta venne utilizzato esplicitamente il termine invece che il precedente "non-ariani") e "tedeschi" . La legge proibiva inoltre il lavoro di ragazze "tedesche" al disotto dei quarantacinque anni di età in famiglie "ebree".



Il film costato 19 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 76.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono del compositore 5 volte Premio Oscar John Williams (Il violinista sul tetto, Star Wars, Lo squalo, E.T. l'extra-terrestre e Schindler's List) che per questa colonna sonora ha ricevuto una candidatura all'Oscar.







TRACK LISTINGS

01. One Small Fact

02. The Journey to Himmel Street

03. New Parents and a New Home

04. Ilsa's Library

05. The Snow Fight

06. Learning to Read

07. Book Burning

08. I Hate Hitler!

09. Max and Liesel

10. The Train Station

11. Revealing the Secret

12. Foot Race

13. The Visitor at Himmel Street

14. Learning to Write

15. The Departure of Max

16. Jellyfish

17. Rescuing the Book

18. Writing to Mama

19. Max Lives

20. Rudy is Taken

21. Finale

22. The Book Thief

Pera ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.