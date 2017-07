Bright: nuovo trailer italiano dal Comic-Con 2017

Di Federico Boni venerdì 21 luglio 2017

Bright: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film poliziesco fantasy di David Ayer su Netflix dal 22 dicembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Netflix è approdato al Comic-Con 2017 rendendo disponibile per l'occasione un full trailer italiano di Bright, il pliziesco fantasy del regista David Ayer (Suicide Squad) che vede protagonista Will Smith, un poliziotto costretto a lavorare in coppia con un Orco interpretato da Joel Edgerton

Bright si svolge in un alternativo presente dove uomini, orchi, elfi e fate hanno coesistito fin dall'inizio del tempo. Bright è descritto come una nuova prospettiva sul genere action e segue due poliziotti, interpretati da Will Smith e Joel Edgerton, provenienti da mondi molto diversi. Scott Ward (Smith) e Nick Jakoby (Edgerton) intraprendono una notte di pattuglia di routine, o almeno quello che pensano sarà una notte di pattuglia di routine, quando incontrano un'oscurità che altererà il futuro e il loro mondo come lo conoscono.

Bright debutterà in esclusiva su Netflix il 22 dicmebre 2017.





Bright: trailer del poliziesco fantasy con Joel Edgerton e Will Smith

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un primo trailer di Bright, il poliziesco a tinte fantasy diretto da David Ayer (Suicide Squad) e scritto da Ayer con Max Landis (Chronicle).

Il film è ambientato in un mondo popolato non solo da esseri umani, ma anche da fantastiche creature mitiche. La storia segue un poliziotto umano interpretato da Will Smith che è costretto a lavorare con un Orco interpretato da Joel Edgerton per trovare un'arma per cui ognuno è pronto ad uccidere.

Il film è stato descritto come "un thriller poliziesco contemporaneo, ma con elementi fantasy" e ad una prima occhiata il film ricorda molto Alien Nation. Il direttore della fotografia di Bright è il russo Roman Vasyanov assiduo collaboratore del regista David Ayer, i due hanno collaborato anche per End of Watch, Fury e Suicide Squad.

Il cast è completato da Noomi Rapace, Edgar Ramírez, Ike Barinholtz, Kenneth Choi, Lucy Fry, Édgar Ramírez, Happy Anderson, Ike Barinholtz, Andrea Navedo e Brad William Henke.

Netflix ha prodotto Bright per 90 milioni di dollari e lo manderà in onda in esclusiva a dicembre 2017.





Bright, Joel Edgerton e Will Smith per David Ayer

Articolo pubblicato il 3 marzo 2016

Suicide Squad: due nuovi teaser trailer Instagram "Suicide Squad" arriva nei cinema italiani il 13 agosto 2016 - Anticipazioni, foto e trailer del cinecomic DC.

Joel Edgerton e Will Smith saranno i protagonisti di Bright, curioso fantasy a tinte thriller diretto da David Ayer, a breve in sala con Suicide Squad. Parola di The Wrap. A sceneggiare il tutto il talentuoso Max Landis, per uno script che lo sceneggiatore ha dedicato a Tolkien.

La pellicola Warner sarà ambientata in un regno fantastico in cui vive il poliziotto Orc. Altre informazioni sulla misteriosa trama non se ne hanno, per quello che è stato definito un poliziesco alla End of Watch, film diretto proprio da Ayer, ma con venature fantasy. Per Will Smith sarà il secondo film consecutivo girato con il regista, avendo entrambi dato vita all'imminente Suicide Squad, che dovrebbe poi rivederlo fianco a fianco nell'annunciato sequel.

Joel Edgerton, invece, tornerà in sala solo in qualità d'attore dopo aver sbalordito la critica con il thriller The Gift, a breve nei cinema d'Italia e da lui non solo interpretato ma anche sceneggiato e diretto. Per il divo è in arrivo anche Midnight Special di Jeff Nichols, che non ha raccolto particolari consensi all'ultimo Festival di Berlino. Nell'attesa Smith sarà presto nei cinema del Bel Paese con Zona d'Ombra, per poi prender parte a Collateral Beauty di David Frankel, in cui reciterà al fianco di Edward Norton, Keira Knightley, Michael Pena, Naomie Harris, Jacob Latimore, Kate Winslet e Helen Mirren.

