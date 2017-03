Power Rangers: seconda clip in italiano, nuove locandine e un motion poster

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 marzo 2017

Power Rangers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot di Dean Israelite nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

01 Distribution ha reso disponibili un nuovo video del reboot Power Rangers in arrivo nei cinema italiani il 6 aprile.

Power Rangers: il reboot presenterà il primo supereroe cinematografico gay Il reboot "Power Rangers" sarà caratterizzato dal primo supereroe cinematografico gay.

Il nuovo video è una seconda clip in italiano con una nuova scena del film che vi proponiamo insieme a 5 nuove locandine e un motion poster condiviso sull'account ufficiale del film.

Il misterioso motion poster ritrae il casco utilizzato dal Ranger Verde. Come i fan dei Power Rangers sanno questo film non dispone di un Ranger Verde, ma ciò potrebbe confermare un rumor di lunga data legato al film e anticipare quello che vedremo in Power Rangers 2.

Attenzione a seguire trovate potenziali spoiler sul film quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Nel lontano maggio 2016 la teoria di un fan ipotizzava che la nefasta Rita Repulsa, interpretata da Elizabeth Banks, sia in realtà il Ranger Verde, dal momento che alcuni elementi del suo costume verde corrispondono ai costumi dei Power Rangers. Quando i nuovi Power Rangers sono stati svelati, molti sono rimasti sorpresi che non ci fosse un Ranger Verde, dal momento che questo personaggio era parte del team originale della serie tv. Sembra che ci possa essere qualcosa di vero in quella teoria con Rita Repulsa che pare sia in possesso della moneta verde che sarà presente, insieme al casco, nella scena dopo i titoli di coda del film recentemente confermata dal regista Dean Israelite.

Nella serie televisiva originale, il Ranger verde era Tommy Oliver, interpretato da Jason David Frank. Tommy sarebbe apparso nei panni di diversi Ranger nella serie tv, come il Ranger bianco, il Ranger rosso e il Ranger nero. Mentre Tommy Oliver non apparirà in questo nuovo film dei Power Rangers, lui sarà menzionato e probabilmente imposterà alcuni elementi del sequel.

Power Rangers: prima clip in italiano, nuova locandina e confermata scena dopo i titoli di coda

Il 6 aprile tornano nei cinema italiani i Power Rangers in un reboot che promette un rilancio in grande stile dell'iconico franchise anni '90

In attesa di goderci in sala i nuovi Power Rangers vi proponiamo una nuova locandina ufficiale e una prima clip in italiano del film con i ragazzi che iniziano la fase di addestramento guidati da Alpha 5, ma Zack Taylor alias Black Ranger (interpretato da Ludi Lin) sembra avere qualche problema.

Vi segnaliamo inoltre che il regista Dean Israelite ha recentemente confermato al sito Collider che il film avrà una scena dopo i titoli di coda, anzi in realtà non sarà alla fine dei titoli di coda, ma bensì circa a metà e durerà circa due minuti e mezzo. Dato che Lionsgate ha in programma almeno altri 5 film dei Power Rangers con due trilogie collegate è presumibile che la scena bonus introduca Power Rangers 2.





Power Rangers: prima clip, nuove foto e locandine

Il prossimo 6 aprile tornano i Power Rangers in un reboot che prova a coniugare la nostalgia dei fan di lunga data strizzando l'occhio alle nuove generazioni e bisogna ammettere dai primi trailer che il risultato sembra piuttosto interigante.

Lionsgate ha reso disponibile una prima clip del film che include alcune immagini già viste nei trailer, ma fornite con un po' di contesto. Nel video si vede la banda che entra per la prima nell'astronave, la casa di Zordon e Alpha 5, di quest'ultimo c'è anche una breve introduzione al personaggio alla fine di questo filmato con qualche battuta di Bill Hader che interpreta il personaggio.

Originariamente si pensava che il nuovo film dei Power Rangers avesse fruito di un budget non eccessivo e si era partato di 35 milioni di dollari, ma è stato recentemente rivelato che il film ha un budget molto più grande di ben 105 milioni che diventa una bella sfida al box-office per Lionsgate e Saban che intendono dare nuova vita e futuri film al franchise.

Insieme alla clip vi proponiamo anche una ricca galleria fotografica con foto e nuove locandine ufficiali.





Power Rangers: nuovo trailer internazionale e locandine del reboot

Il prossimo 6 aprile debutta nei cinema italiani il reboot Power Rangers e come di consueto, per ingannare l'attesa, proseguiamo col proporvi nuovo materiale sul film che oggi include un trailer internazionale con nuove sequenze della malvagia Rita Repulsa e 3 nuove locandine ufficiali del film.

Le nuove scene di Rita Repulsa ci danno una migliore comprensione di quanto potente sia in realtà questo personaggio definito "pura malvagità", e possiamo anche avere un'idea di quanto imponente sia Goldar. La missione di Rita Repulsa sulla Terra, dopo migliaia e migliaia di anni di prigionia, è quella di riportare Goldar alla vita e parole sue "distruggere ogni cosa".

Il malvagio Goldar era già stato confermato attraverso l'annuncio di una linea di giocattoli ispirata al film e confermato anche il "Putty Patrol" che vediamo nel corso di una scena in cui Rita Repulsa cerca di rubare dei lingotti d'oro dalla Banca centrale russa e in una sequenza di lotta in cui i cinque scagnozzzi si tramutano in pietra e sfidano i Rangers. A quanto riporta un recente rumor Rita Repulsa starebbe cercando di rubare oro in tutto il mondo allo scopo di far risorgere Goldar, la cui "essenza molecolare" è stata vaporizzata.





Power Rangers: nuovo trailer, spot tv e locandine del reboot

Disponibili un trailer finale, uno spot tv, una nuova immagine ufficiale e 4 locandine del reboot Power Rangers in arrivo nei cinema italiani il prossimo 6 aprile. Questi nuovi video ci mostrano l'iconico Zordon, doppiato da Bryan Cranston, insieme alla malvagia Rita Repulsa (Elizabeth Banks) e Goldar, oltre a ad una breve scena con Alpha 5 (Bill Hader). La scena con Alpha 5 lo mostra mentre abbatte un nemico al grido di "Power Rangers"!

Nei filmati anche una nuova scena in cui di RJ Cyler alias Blue Ranger chiede Zordon se loro sono più come Iron Man o Spider-Man, mentre cerca di capire che tipo di eroi realmente sono. Abbiamo anche un altro sguardo al possente Goldar, agli Zord e una scena in cui Becky G dice casualmente alla sua famiglia che lei è un supereroe.







Power Rangers: nuovo trailer italiano del reboot

Il prossimo 6 aprile i Power Rangers tornano sul grande schermo in versione "reboot" pronti ad unire le forze per salvare ancora una volta la Terra dalle mire di conquista della malvagia Rita Repulsa, interpretata per l'occasione da un'istrionica Elizabeth Banks. Il trailer mette in mostra il nuovo look dark e una storia di origine molto simile a quella del found footage con supereroi "Chronicle". Il cast vede Bryan Cranston, doppiatore della serie tv originale, prestare la voce a Zordon mentore dei Rangers mentre Billy Hader doppia il robot Alpha 5, un'altra vecchia conoscenza dell'amata serie tv anni '90.

Il film segue cinque ragazzi ordinari delle scuole superiori che si troveranno a diventare qualcosa di straordinario. Questo gruppo di estranei scopriranno che la loro piccola città di Angel Grove, come il resto del mondo, sono sul punto di essere cancellati da una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi scoprono rapidamente di essere gli unici che possono salvare il pianeta, ma per farlo dovranno superare i loro problemi quotidiani e fare squadra come Power Rangers prima che sia troppo tardi.

Power Rangers: nuovo trailer del reboot

Disponibile un nuovo trailer di Power Rangers, il reboot che racconterà una nuova storia di origine dei cinque personaggi che diventeranno l'ultima incarnazione dei guerrieri della cultura pop che debuttarono nell'omonima serie tv del 1993. Anche questo nuovo trailer è incentrato sui Rangers: Dacre Montgomery (Red Ranger), Naomi Scott (Pink Ranger), RJ Cyler (Blu Ranger), Becky G (Yellow Ranger) e Ludi Lin (Black Ranger). Li vediamo da studenti reietti delle scuole superiori al loro primo incontro come squadra quando trovano i "trasformanti" che li muteranno per la prima volta in Power Rangers. Mentre continuano ad esplorare i loro poteri incontrano anche il loro mentore, Zordon (doppiato da Bryan Cranston) e il suo assistente robot Alpha 5 (doppiato da Bill Hader). Nella seconda parte del trailer possiamo finalmente vedere i Power Rangers nei loro nuovi costumi mentre affrontano la malvagia Rita Repulsa (interpretata da Elizabeth Banks) e i suoi mostruosi sgherri. La mitologia della serie racconta che Rita era un Ranger Verde traditore che ora serve Lord Zedd. Nel trailer possiamo vederla mentre convoca l'imponente creatura Goldar, un nemico che risale alla prima stagione della serie tv. Il reboot dei Power Rangers diretto da Dean Israelita debutta nei cinema italiani il 6 aprile 2017.

Power Rangers: primo trailer italiano del reboot

I Power Rangers tornano sul grande schermo a marzo 2017 in un reboot diretto dal Dean Israelite (Benvenuti a ieri) di cui vi possiamo proporre un primo trailer italiano, filmato che ammicca palesemente al found footage con supereroi Chronicle di Josh Trank. Il franchise Power Rangers nasce come serie tv live-action negli anni '90 e si basa su un sottogenere giapponese noto come "Super Sentai", serie televisive fantascientifiche anni '70 e '80 come la celeberrima Goggle Five. La storia ruota attorno a cinque liceali che diventano supereroi e devono salvare la Terra dalla malvagia Rita Repulsa interpretata da Elizabeth Banks.

Il film segue cinque ragazzi ordinari delle scuole superiori che si troveranno a diventare qualcosa di straordinario. Questo gruppo di estranei scopriranno che la loro piccola città di Angel Grove, come il resto del mondo, sono sul punto di essere cancellati da una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi scoprono rapidamente di essere gli unici che possono salvare il pianeta, ma per farlo dovranno superare i loro problemi quotidiani e fare squadra come Power Rangers prima che sia troppo tardi.

Il cast include anche Bryan Cranston nei panni di Zordon, il leader de facto dei Power Rangers. I Power Rangers sono Becky G (Yellow Ranger - Trini), Ludi Lin (Black Ranger - Zack), Dacre Montgomery (Red Ranger - Jason), Naomi Scott (Pink Ranger - Kimberly) e RJ Cyler (Blu Ranger - Billy).

Power Rangers: un video svela "Goldar" e cover del fumetto ufficiale ispirato al reboot

Un recente aggiornamento ha rivelato che il "Putty Patrol" dalla serie tv originale Power Rangers, insieme con il malvagio Goldar, apparirannno nel tanto atteso reboot Power Rangers. Nel film "l'essenza molecolare" di Goldar è sparsa in tutto il mondo dopo essere stato vaporizzato milioni di anni fa, con Rita Repulsa (Elizabeth Banks) che raccoglierà le particelle d'oro per risuscitarlo. Oggi possiamo dare un primo sguardo in anteprima al nuovo look di Goldar grazie ad un nuovo spot televisivo della linea di giocattoli che Bandai ha dedicato a Megazord che mostra anche il giocattolo Goldar che sarà presto disponibile. Anche se si tratta solo di un giocattolo, è probabile che avrà una somiglianza con il Goldar che vedremo nel film. Inoltre il sito IGN rivela che Boom! Studios sta collaborando con Saban Film per pubblicare una graphic-novel dal titolo Saban's Power Rangers: Aftershock, che avrà luogo subito dopo gli eventi del film. La graphic novel di 96 pagine debutterà il 29 marzo 2017, la settimana successiva al debutto nelle americane del nuovo film dei Power Rangers. A seguire la descrizione ufficiale del fumetto.

Dalla casa editrice della popolare serie a fumetti sui Power Rangers arriva una storia originale ambientata nell'universo del prossimo lungometraggio Power Rangers. Questo esplosivo racconto tutto nuovo riprende subito dopo gli eventi dell'attesissimo film di Lionsgate nei cinema dal marzo 24 2017. Guarda il film e poi tuffati in profondità continuando le avventure di Jason, Kimberly, Trini, Zack e Billy. Scritto da Ryan Parrott (Star Trek: Starfleet Academy, Batman: Gates of Gotham), illustrato dall'artista Lucas Werneck con un'esclusiva cover di Greg Smallwood (Moon Knight).

Power Rangers: nuove locandine ufficiali e svelato il look della tigre robot Dinozord

Nuove locandine ufficiali per il reboot Power Rangers che includono un primo sguardo (via Comicbook.com) ai robot Dinozord, in particolare allo Smilodonte (Tigre con i denti a sciabola) che appartiene a Trini, il Ranger Giallo (nella serie tv interpretato da Becky Gomez) Se si guarda da vicino il poster si possono intravedere tutti e quattro i Dinozord in lontananza e avvolti dalla nebbia, con gli zord tirannosauro e pterodattilo più distinguibili, mentre Triceratopo e Mammut sono poco più che sagome. Insieme alle locandine c'è anche una nuova immagine della Rita Repulsa di Elizabeth Banks. Fonte: Movieweb

Power Rangers: nuove immagini ufficiali e svelato il look di Alpha 5

Aggiornamento sul reboot Power Rangers in arrivo nei cinema a marzo del prossimo anno con nuove immagini ufficiali della malvagia Rita Repulsa di Elizabeth Banks, alcuni scatti dei costumi del film esposti ad una mostra, immagini "scolastiche" dei nuovi Power Rangers e un paio di artwork che ci mostrano il nuovo look del robot Alpha 5. Finora la reazione dei fan al nuovo film dei Power Rangers non è stata unanime con alcuni che hanno apprezzato gli "update" apportati e altri che invece non sono abbastanza sicuri che ciò che hanno visto mantenga intatto lo spirito del materiale originale. Ora grazie al sito IGN possiamo vedere da vicino l'aggiornamento subito da Alpha 5 ritratto in due nuovi artwork e di sicuro non è più il robot goffo che ricordiamo.

Nel nuovo film di Power Rangers, Zordon (Bryan Cranston) e l'assistente robot Alpha 5 avranno un aspetto più moderno e organico quindi dimenticate l'estetica da fantascienza anni '50 che rendeva Alpha 5 così affascinante (nella galleria fotografica che apre l'articolo ci sono anche immagini del look originale anni '90) Sarà l'attore Bill Hader a prestare la voce ad Alpha 5, il comico del Saturday Night Live ha firmato all'inizio dell'anno per assumere il ruolo. L'anno scorso Hader ha anche contribuito a doppiare il droide BB-8 in Star Wars: Il risveglio della Forza creando il lato digitale della voce del piccolo robot.

Power Rangers: primo trailer e nuove locandine del reboot

I Power Rangers tornano sul grande schermo il prossimo anno in un reboot di cui vi possiamo proporre un decisamente promettente primo trailer che ci ha ricordato il film Chronicle di Josh Tranke e che ha la pecca di non mostrare i nuovi costumi dei cinque supereroi, ma il pregio di accrescere curiosità e attesa sul prossimo trailer. Power Rangers: il reboot non includerà cameo del cast originale Brutta notzzia per i nostalgici degli anni '90, nessuno dei Power Rangers originali apparirà nel reboot. Lionsgate ha annunciato un paio di settimane fa che avrebbe presentato Power Rangers al New York Comic-Con e così è stato. Il panel ha ospitato molti membri del cast e della troupe per il film in uscita, ma è stato il trailer che tutti attendevano con grande curiosità. Anche se questo nuovo film sembra un aggiornamento piuttosto massiccio dei Power Rangers degli anni '90, è molto chiaro che i produttori del film hanno mantenuto intonsi molti degli elementi che i fan hanno amato della serie tv originale. I nuovi costumi che sono un mix tra l'armatura di Iron Man e quella del nuovo Robocop conservano il loro colore e il fascino. Il film includerà anche i robot giganti Zords e molti dei personaggi classici, anche se tutti aggiornati per un pubblico odierno. Il sottoscritto è cresciuto con le serie tv cosiddette "Tokusatsu" e "Super Sentai" vedi Goggle Five, Spectreman, Megaloman, I-Zenborg o il più popolare Ultraman e bisogna dire che nonostante l'aggiornamento sul materiale originale sia stato pesante, il trailer risulta davvero intrigante e questo reboot potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa o almeno lo si spera. Il cast presenta RJ Cyler (Blue Ranger), Darce Montgomery (Red Ranger), Naomi Scott (Pink Ranger), Ludi Lin (Black Ranger) e Becky G (Yellow Ranger). Il cast di supporto è di alto profilo è include Elizabeth Banks come Rita Repulsa, Bill Hader come la voce di Alpha 5 e Bryan Cranston, che ha collaborato in veste di doppiatore nella serie tv originale Power Rangers, sarà Zordon in questa nuova versione. Power Rangers diretto da Dean israelite che ha diretto anche il sorprendente found footage con viaggi nel tempo Project Almanac - Benvenuti a ieri è previsto nei cinema americani per il 24 marzo 2017.

Power Rangers: nuova immagine ufficiale della Rita Repulsa di Elizabeth Banks

Disponibile via Instagram una nuova immagine ufficiale della Rita Repulsa interpretata da Elizabeth Banks nel reboot Power Rangers in arrivo nei cinema il 24 marzo 2017. Questa nuova immagine mostra la supercattiva imprigionata all'interno di un blocco di ghiaccio. Questa foto è stata condivisa sull'account Instagram ufficiale del reboot e non include ulteriori dettagli. Si tratta presumibilmente della prigione in cui Rita Repulsa ha trascorso migliaia di anni dopo essere stata rinchusa in quel luogo da Zordon, interpretato nel film da Bryan Cranston. Si ritiene che, dopo la sconfitta di Repulsa da parte di Zordon, lei abbia trascorso 10.000 anni imprigionata nel ghiaccio, prima di fare il suo ritorno per tentare la conquista del mondo ancora una volta. Nella serie originale "Mighty Morphin", Rita Repulsa intrappola Zordon in una distorsione temporale e alla fine Zordo esilia Rita e i suoi tirapiedi sulla luna. Zordon ha istituito un centro di comando al di fuori di Angel Grove, in California, con l'aiuto del suo assistente robot Alpha 5, che alla fine ha portato alla creazione dei Power Rangers. Nella serie originale, Zordon era ritratto come un ologramma, ma non sappiamo se nel reboot il personaggio fruirà di un approccio diverso. E' stato anche recentemente confermato dal regista Dean Israelite che questo reboot riporterà su schermo il robot Alpha 5, i veicoli Dinozords e la sigla originale.

Power Rangers: nuove foto ufficiali e 5 locandine del reboot

Il Comic-Con di San Diego si avvicina, così come il panel che Lionsgate e Saban dedicheranno al reboot Power Rangers che potrebbe includere anche il debutto di un primo trailer del film. In attesa di scoprire quali sorprese riserverà il Comic-Con andiamo a proporvi due nuove immagini ufficiali del film accompagnate da 5 character poster.

La prima foto ufficiale è stata pubblicata da USA Today per il loro speciale dedicato al Comic-Con. l'immagine ci mostra il cast principale con i nuovi Power Rangers nei loro costumi ma con caschi aperti e volti visibili. Nella foto da sinistra a destra troviamo Kimberly - Ranger Rosa (Naomi Scott), Billy - Ranger Blu (RJ Cyler), Jason - Ranger Rosso (Dacre Montgomery), Zack - Ranger Nero (Ludi Lin) e Trini - Ranger Giallo (Becky G). La seconda immagine via Entertainment Weekly mostra invece la malvagia Rita Repulsa di Elizabeth Banks aggredire Trini / Ranger Giallo interpretata nel film dalla cantante Becky G.





Power Rangers: primo poster del reboot

"Insieme possiamo", questo è lo slogan del primo teaser poster dell'atteso reboot Power Rangers in arrivo il prossimo anno. La locandina non mostra la squadra di supereroi in costume, ma ritrae questo gruppo di 5 liceali ribelli raccolti attorno ad un'automobile sovrastati da un cielo stellato in cui si scorge il logo del team. Saban lancia Power Rangers come una serie televisiva live-action più di 20 anni fa e la serie da allora ha conquistato un'intera generazione, diventando poi uno dei brand più forti e riconoscibili di sempre con giocattoli, abbigliamento, costumi, videogiochi, dvd, fumetti e altro ancora. Con una base di fan così devota in tutto il mondo e una mitologia profonda e dettagliata, i Power Rangers sono pronti a tornare sul grande schermo in un reboot che reimmagina il franchise, che resta però centrale nel suo raccontare di giovani ordinari che acquisiscono poteri straordinari per diventare i protettori del genere umano minacciato da invasori alieni.

L'ultima notizia di casting ha annunciato l'attore Bryan Cranston nei panni di Zordon, il leader de facto dei Power Rangers, affiancato da Elizabeth Banks come la malvagia Rita Repulsa. I Power Rangers sono Becky G (Yellow Ranger - Trini), Ludi Lin (Black Ranger - Zack), Dacre Montgomery (Red Ranger - Jason), Naomi Scott (Pink Ranger - Kimberly) e RJ Cyler (Blu Ranger - Billy). Il nuovo film dei Power Rangers arriva marzo 2017.





Power Rangers: nuove foto dal set "Red Ranger vs. Putties"

A poche ore dalla notizia che Jon Feltenheimer, amministratore delegato di Lionsgate, è così fiducioso nel nuovo film dei Power Rangers da pianificare ben 6 sequel, nuove foto dal set sono approdate online e ci mostrano i "Putties" (Putty Patrollers) nelle loro tute CG verdi che combattono con il Ranger Rosso (Dacre Montgomery). Le foto provengono dal sito YVR Shoots che rivela una scena di lotta piena d'azione in mezzo alla strada, con la controfigura di Dacre Montgomery che si scontra con alcuni Putties, mostruosi scagnozzi di Rita Repulsa plasmati dalla creta, che poi verranno aggiunti digitalmente in post-produzione. La fonte rivela anche che il Ranger Rosso combatte questi mostri di creta per salvare suo padre che è nel camioncino blu che si vede nelle foto. La produzione è in procinto di chiudere i battenti con cast e troupe che parteciperanno al party di chiusura nella notte di domenica.

Il cast di Power Rangers include Becky G come Yellow Ranger / Trini, Ludi Lin come Black Ranger / Zack, Dacre Montgomery come Red Ranger / Jason, Naomi Scott come Pink Ranger / Kimberly e RJ Cyler come Blu Ranger / Billy che se la vedranno con la Rita Repulsa di Elizabeth Banks. Nessun membro del cast di supporto è stato ancora rivelato, ma speriamo di avere maggiori dettagli dopo la chiusura della produzione. Dean israelite (Benvenuti a ieri) dirige il reboot Power Rangers da una sceneggiatura di John Gatins, Burk Sharpless e Matt Sazama, Zack Stentz e Ashley Miller e Max Landis. Il film è previsto nei cinema americani il 24 marzo 2017.





Power Rangers: foto ufficiale con i nuovi costumi

Finalmente grazie a Entertainment Weekly possiamo dare una prima occhiata ai nuovo costumi dei Power Rangers che vedremo nel reboot, si tratta praticamente di un'armatura extraterrestre traslucida che si cristallizza intorno ai loro corpi. Cambiare un look iconico per personaggi che hanno oltre 20 anni è rischioso, ma sembra che questi ultimi Power Rangers hanno ottenuto un "update" piuttosto stiloso. I vecchi costumi "campy" sono ormai diventati materia prima da fan ora questi liceali della cittadina di Angel Grove con le loro nuove sgargianti tute da battaglia si preparano a combattere Rita Repulsa in una lotta per salvare la terra. Nella foto troviamo ritratti nei loro nuovo costumi Becky G come Yellow Ranger (Trini), Ludi Lin come Black Ranger (Zack), Dacre Montgomery come Red Ranger (Jason), Naomi Scott come Pink Ranger (Kimberly) e RJ Cyler come Blue Ranger (Billy). Anche se questi nuovi costumi potrebbero apparire un cambiamento radicale, il regista Dean israelita dice che il film rappresenterà un ritorno alle radici e alla mitologia dei Power Rangers.

La serie tv era incentrata su ragazzi che raggiungono la maggiore età, sulla metamorfosi. Questi costumi sono necessari per incanalare lo spirito e l'energia di quei ragazzi.

Lo scenografo Andrew Menzies, che ha anche contribuito ad aggiornare il look per G.I. Joe - La vendetta di Hasbro, sostiene che i nuovi costumi sono stati pensati per aiutare questa squadra ad inserirsi visivamente nel look di altri blockbuster di supereroi recenti.

E' difficile trovare un nuovo linguaggio per un costume da supereroe. Il nostro è un costume alieno che cresce su di loro, che non è fatto dall'uomo. Non si può accontentare tutti, ma stiamo cercando di fare appello ad un pubblico più maturo e acquisire nuovi fan.

La più entusiasta del gruppo è Becky G (Yellow Ranger) che ha già in programma di tenersi il suo costume e usarlo nel corso dell'anno.

E' il costume più cool di sempre. Lo indosserò ad Halloween per tipo cinque anni.

Il reboot Power Rangers, che include nel cast anche Elizabeth Banks come Rita Repulsa, sarà nelle sale il 24 marzo 2017.

Fonte: Collider





Power Rangers: nuove foto dal set con Elizabeth Banks

All'inizio di questa settimana, abbiamo potuto vedere la Rita Repulsa di Elizabeth Banks in azione grazie a nuove foto provenienti dal set di Vancouver dove si sta girando il nuovo film dei Power Rangers. Anche se in queste immagini non abbiamo potuto vedere tutti gli altri membri del cast ci hanno comunque permesso di dare un'ulteriore occhiata al costume verde della nemesi ufficialmente rivelato da Lionsgate all'inizio del mese. Con la produzione che continua a Vancouver vi possiamo proporre ora nuove foto che offrono un look molto diverso e alternativo per Rita Repulsa. Le immagini via YVR Shoot ritraggono Rita Repulsa che interagisce con alcuni dei Power Rangers singolarmente, come il Ranger Rosa di Naomi Scott, mentre Ludi Lin (Ranger Nero), Dacre Montgomery (Ranger Rosso) e Becky G (Ranger Giallo) sono mostrati nelle vicinanze. Rita Repulsa è vista brandire una elaborata staffa dorata in stile "Loki" vista anche nelle precedenti foto dal set.

Le fonti che hanno guardato le scene svolgersi affermano che Rita era intenta ad assorbire energia vitale da ogni Ranger, ma questo dettaglio della trama non è stato confermato. Si ipotizza che l'abbigliamento di Rita Repulsa in queste ultime foto sia quello che lei ha indossato durante i 10.000 anni di prigionia. Ci sono state voci riguardo il prologo del film che inizierebbe 10.000 anni or sono, con Repulsa che combatte i Power Rangers di quel periodo, prima che lei venga infine imprigionata. E' possibile che questa scena rappresenti il momento in cui la malvagia nemesi arriva nella cittadina di Angel Grove, la casa dei nuovi Power Rangers. Un'altra foto dal set rivela sei oggetti che rappresentano ciascuno dei colori Power Rangers, non sappiamo cosa siano esattamente questi oggetti (o armi), ma la fonte ipotizza che possa trattarsi di accessori per ciascuna delle motociclette dei protagonisti.





Power Rangers: nuove foto dal set con la Rita Repulsa di Elizabeth Banks

La scorsa settimana ha debuttato una prima immagine ufficiale di Elizabeth Banks nei panni della malvagia Rita Repulsa, nemesi principale del reboot Power Rangers che si sta attualmente girando a Vancouver con una data di uscita ufficiale fissata al 24 Marzo 2017. Con la produzione in pieno corso nuove foto sono approdate online ​​che ci permettono di dare un'occhiata ravvicinata a Rita Repulsa in azione mentre gira per le strade di Vancouver nel suo sgargiante costume verde. I fan della serie TV originale "Mighty Morphin Power Rangers" conoscono molto bene Rita Repulsa, anche se questa versione come si può vedere dalle immagini sarà molto diversa dall'originale dato che ha subito un "restyling" completo come prevede il formato reboot. Alla regia troviamo Dean israelite (Benvenuti a ieri) che dirige da una sceneggiatura di Zack Stentz e Ashley Miller.









Power Rangers: prima foto ufficiale della Rita Repulsa di Elizabeth Banks

Non ho mai interpretato un cattivo prima. Non vedo l'ora di dominare il mondo...e di essere imprevedibile come personaggio.

Rita Repulsa sarà più minacciosa nel nuovo film dei Power Rangers di quanto non sia mai stata nella serie televisiva, regalando a questo ultimo aggiornamento un tono più dark e all'avanguardia. Si tratta di un personaggio che Elizabeth Banks proprio non vedeva l'ora di "indossare" e riporta l'attrice ad un look sopra le righe del tipo che ha reso famosa e amata la sua Effie Trinket. Il franchise Power Rangers nasce come serie tv live-action negli anni '90 e si basa su un sottogenere giapponese noto come "Super Sentai", serie televisive fantascientifiche anni '70 e '80 come la celeberrima Goggle Five. La storia ruota attorno a cinque liceali che diventano supereroi e devono salvare la Terra da Rita Repulsa. Elizabeth Banks rivela che è stato suo fratello minore che per primo l'ha trascinata in questo mondo.

Potrebbe essere considerata la sua serie tv preferita di tutti i tempi.

Il nuovo look di Rita Repulsa è una rivisitazione totale del personaggio originale che stavolta avrà più di una connessione con i Power Rangers e verrà approfondito con diversi retroscena. Nel cast del film Dacre Montgomery (Ranger Rosso), RJ Cyler (Ranger Blu), Naomi Scott (Ranger Rosa), Becky G (Ranger Giallo) e Ludi Lin (Ranger Nero). Il nuovo film dei Power Rangers debutta nei cinema americani il 24 marzo 2017.

Power Rangers: svelato il logo ufficiale del reboot

Un allarme bomba ha causato l'evacuazione del panel Lionsgate al CinemaCon di Las Vegas nel corso di una proiezione di Now You See Me 2, ma nei minuti precedenti all'evacuazione è stato mostrato il nuovo logo ufficiale del reboot Power Rangers. Questo nuovo aggiornamento della celebre serie televisiva segue cinque ragazzi ordinari delle scuole superiori che devono diventare qualcosa di straordinario quando apprendono che la loro piccola città di Angel Grove, e il mondo, sono sul punto di essere cancellati da una minaccia aliena. Scelti dal destino i nostri eroi scoprono rapidamente di essere gli unici che possono salvare il pianeta, ma per farlo dovranno superare i problemi che li affligono nel quotidiano e unirsi come Power Rangers prima che sia troppo tardi. Protagonisti di questo reboot volti nuovi e altri familiari con il cast principale che include Dacre Montgomery come Jason (Ranger Rosso), RJ Cyler come Billy (Ranger Blu), Naomi Scott come Kimberly (Ranger Rosa), Becky G come Trini (Ranger giallo) e Ludi Lin come Zack (Ranger Nero). Elizabeth Banks interpreta la nemesi principale, la malvagia Rita Repulsa. Diretto da Dean israelite, Power Rangers è scritto da John Gatins e Burk Sharpless con riscritture di Matt Sazama, Zack Stentz, Ashley Miller e Max Landis. Power Rangers si sta attualmente girando in Canada a Vancouver con una data di uscita del film anticipata da marzo a gennaio 2017.





Power Rangers: prima immagine ufficiale e intervista al regista Dean Israelite

Riprese in corso a Vancouver per il nuovo film dei Power Rangers in uscita negli States il 24 marzo 2017. Lo studio ha anticipato eventuali foto e video dal set con una prima immagine ufficiale del cast principale via People Magazine. Questa foto ritrae Dacre Montgomery come Jason / Red Ranger, RJ Cyler come Billy / Blue Ranger, Naomi Scott come Kimberly / Pink Ranger, Becky G. come Trini / Yellow Ranger e Ludi Lin come Zack / Black Ranger. Entertainment Weekly ha parlato con il regista Dean Israelite, che ha fatto un po' di luce sul processo di casting e sul come volesse una gamma diversificata di giovani per riprodurre i Rangers.

Fin dall'inizio la diversità è stata una parte molto importante di tutto il processo. Abbiamo cambiato molto durante lo sviluppo, ma abbiamo fatto in modo che l'essenza di ciascuno di questi personaggi rimanesse quella della serie originale e questo sarà davvero una storia che racconterà l'origine di questi personaggi.

Tutti questi personaggi sono descritti come ragazzi emarginati poiché diversi che frequentano lo stesso liceo, ma non sono amici prima che la storia prenda il via. Anche se non vediamo i nuovi costumi in questa foto, l'artista della Weta Workshop che ha creato queste nuove tute dice hanno un look "molto moderno, marcato, tosto e ambizioso". Il regista ha poi voluto mettere in evidenza una differenza importante rispetto ai costumi originali.

Ci siamo davvero spinti oltre per farli percepire diversi da qualsiasi altro costume da supereroe che c'è là fuori. Una chiave che segna la diversità delle tute dei Power Rangers è che non sono realmente abiti che la gente indosserebbe. Sono abiti che si trasformano sui nostri ragazzi, in modo da donare loro questa qualità quasi metafisica.

Il cast comprende anche Elizabeth Banks come la nemesi principale Rita Repulsa, che i fan della serie tv originale dei Power Rangers (Mighty Morphin Power Rangers) conoscono molto bene. Ci sono state voci che Rita Repulsa in realtà non sarà la nemesi principale e che invece sarà la suo subalterna "Scorpina" a fungere da principale antagonista, ma al momento non si conosce ancora chi interpreterà il personaggio. Il regista parla di Elizabeth Banks nei panni di Rita Repulsa.

E' molto entusiasmante avere a bordo la Banks e penso che quello che lei ama di questo ruolo è l'opportunità di abbracciare davvero la follia e la delizia di Rita Repulsa in termini di quanto strano e meraviglioso sia il personaggio e immergersi completamente in lei e consumare il personaggio. E' qualcosa che dovrebbe spiazzare quando la si guarda. Lei è pazza o è tutto calcolato? Lo sa che cosa sta facendo? Elizabeth può giocare molto con questo personaggio.

Nella serie originale sia Rita Repulsa che Lord Zedd sono stati pacificati da un'onda di energia di Zordon, conosciuta come "Z-Wave", ma Scorpina non è stata neutralizzata da essa e ha promesso che un giorno sarebbe tornata. Rumor non confermati hanno ipotizzato che la scena di apertura del film sarà caratterizzata da Scorpina e il suo esercito impegnati in una battaglia con i Power Rangers e i loro robot Megazord. Dal momento che questa battaglia avrà luogo diversi anni prima che la nuova storia prenda il via, si ritiene che questi rangers saranno la squadra della recente serie tv Power Rangers Dino Charge, che hanno il compito di proteggere la "Griglia di trasformazione", un campo di energia che fornisce i poteri ad ogni generazione di Rangers e consente anche loro di accedere a passate, presenti e future memorie dei Rangers così da poter elaborare efficaci strategie di battaglia.

Power Rangers, riprese iniziate: trama ufficiale e video dei protagonisti

Finalmente è ufficiale, il nuovo film dei Power Rangers ha iniziato le riprese. Ad annunciare il via alla produzione in quel di Vancouver, Canada, la Lionsgate e Saban Entertainment, la società dietro al celebre franchise.

Power Rangers: il fan film con Katee Sackhoff e James Van Der Beek Power Rangers diventa un fan film con protagonisti Katee Sackhoff e James Van Der Beek.



Il film segue cinque ragazzi ordinari delle scuole superiori che si troveranno a diventare qualcosa di straordinario. "Saban's Power Rangers" porterà la popolare serie tv di nuovo sul grande schermo nel 2017. Questo gruppo di estranei scopriranno che la loro piccola città di Angel Grove, come il resto del mondo, è sul punto di essere cancellata da una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi scoprono rapidamente di essere gli unici che possono salvare il pianeta, ma per farlo dovranno superare i loro problemi quotidiani e fare squadra come Power Rangers prima che sia troppo tardi.

Il film è interpretato Dacre Montgomery come Jason / Red Ranger, RJ Cyler come Billy / Blue Ranger, Naomi Scott come Kimberly / Pink Ranger, Becky G. come Trini / Yellow Ranger e Ludi Lin come Zack / Black Ranger. Elizabeth Banks sarà la nemesi principale Rita Repulsa. Dean Israelite (Project Almanac) sta dirigendo da uno script scritto da John Gatins, Burk Sharpless, Matt Sazama e Max Landis. I produttori sono il creatore dei Power Rangers Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey e Marty Bowen (The Twilight Saga, Colpa delle stelle, Il franchising Maze Runner). Allison Shearmur (Il franchising Hunger Games; Rogue One: A Star Wars) e Brent O'Connor (Warcraft - Il film) sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora è di Brian Tyler (Avengers: Age of Ultron; Now You See Me), i costumi di Kelli Jones (Straight Outta Compton, Sons of Anarchy) mentre le scene d'azione sono del coordinatore degli stunt Paul Jennings (Game of Thrones, San Andreas, Il cavaliere oscuro).

Weta Workshop (Il Signore degli Anelli, Avatar, District 9) si è occupata della progettazione delle tute e curerà gli effetti visivi. Andrew Menzies (Fury, X-Men) si occuperà delle scenografie insieme al set decorator candidato all'Oscar Hamish Purdy (Revenant - Redivivo) mentre il direttore della fotografia è Matt Lloyd (Daredevil, Cop Car).

Il franchise ha fruito di 18 serie per la tv dall'originale Mighty Morphin Power Rangers (1993) alle più recenti Power Rangers Dino Charge e Dino Supercharge (2015/2016) con un'ulteriore serie in arrivo per il 2017 dal titolo Power Rangers Ninja Steel. Il debutto dei Power Rangers al cinema risale al 1995 con il lungometraggio statunitense Power Rangers - Il film seguito da un secondo film Turbo: A Power Rangers - Il film uscito nel 1997. A seguire immagini e video via Instagram con i protagonisti del film impegnati in palestra. Il nuovo film dei Power Rangers debutterà nei cinema americani il 24 marzo 2017.





