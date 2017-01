Stasera in tv: "La regola del silenzio - The Company You Keep" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 10 gennaio 2017

Rai 3 stasera propone "La regola del silenzio - The Company You Keep", thriller del 2012 diretto da Robert Redford e interpretato da Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie, Stanley Tucci, Nick Nolte e Susan Sarandon.

Cast e personaggi



Robert Redford: Jim Grant/former: Nicholas (Nick) Sloan

Shia LaBeouf: Ben Shepard

Julie Christie: Mimi Lurie

Sam Elliott: Mac McLeod

Jackie Evancho: Isabel Grant

Brendan Gleeson: Henry Osborne

Terrence Howard: Cornelius

Richard Jenkins: Jed Lewis

Anna Kendrick: Diana

Brit Marling: Rebecca Osborne

Stanley Tucci: Ray Fuller

Nick Nolte: Donal

Chris Cooper: Daniel Sloan

Susan Sarandon: Sharon Solarz

Stephen Root: Billy Cusimano

Doppiatori italiani

Luigi La Monica: Jim Grant

Davide Perino: Ben Shepard

Melina Martello: Mimi Lurie

Ennio Coltorti: Mac McLeod

Margherita De Risi: Isabel Grant

Stefano De Sando: Henry Osborne

Sandro Acerbo: Cornelius

Carlo Valli: Jed Lewis

Elena Perino: Diana

Federica De Bortoli: Rebecca Osborne

Luca Biagini: Ray Fuller

Paolo Buglioni: Donal

Angelo Maggi: Daniel Sloan

Emanuela Rossi: Sharon Solarz

Gianni Giuliano: Billy Cusimano

La trama





Jim Grant (Robert Redford) è un avvocato e un padre single che cresce la figlia nei sobborghi di Albany, NY. Questa tranquilla esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben Shepard (Shia LaBeouf), svela la sua vera identità, un pacifista radicale che negli anni ’70 manifestava contro la guerra ed è tuttora ricercato per omicidio.

Dopo aver vissuto per oltre 30 anni in clandestinità, Grant ora deve darsi alla fuga, perché è al centro di una gigantesca caccia all’uomo e l’FBI è sulle sue tracce. Ma deve anche riuscire a trovare l’unica persona in grado di scagionarlo.

Shepard sa bene l’importanza del suo scoop e si rende conto di avere in mano un’opportunità fantastica per un giornalista. Determinato a diventare famoso, non si fermerà davanti a niente. Scava a fondo nel passato di Grant e lo insegue in tutto il Paese, malgrado gli ammonimenti del suo capo e le minacce dell’FBI.

Si riaprono vecchie ferite e Grant riallaccia i contatti con alcuni membri del suo gruppo, i Weather Underground. Shepard comincia a capire che in quell’uomo c’è qualcosa di misterioso. Con l’FBI alle calcagna, Shepard scopre gli sconvolgenti segreti che Grant ha

custodito negli ultimi trent’anni.

Quando i due si ritrovano faccia a faccia nella Upper Peninsula del Michigan, devono mettere a nudo le loro identità...

Curiosità





Il film è ispirato all'omonimo romanzo di Neil Gordon.



Lo sceneggiatore finale del film è Bill Holderman (non accreditato).



Se si guarda da vicino la mano sinistra di Robert Redford si nota che indossa un anello con una pietra verdastra (presumibilmente giada) sul suo dito anulare. Indossa lo stesso anello sulla stessa mano in un altro film dal titolo A spasso nel bosco" in cui è co-protagonista al fianco Nick Nolte, l'attore è anche nel cast di La regola del silenzio.



Il film ha incassato worldwide 14.500.000$, di questi circa 5 milioni arrivano dal box-office statunitense (budget non pervenuto).



Robert Redford parlando del film: “Pensavo che fosse una vicenda notevole e che fornisse la possibilità di approfondire un evento che fa parte della storia americana. Non solo potevamo osservare questa realtà, ma anche approfondire e osservare il modo in cui queste persone vivono trent’anni dopo... nascoste e con una falsa identità. Per me era un po’ come I miserabili e il personaggio di Jean Valjean, che aveva scontato diciannove anni per una pagnotta. E’ scappato di prigione, si è costruito una falsa identità, ha una figlia e una bella vita, ma il dolore di un tempo lo ossessionerà per sempre. Come fanno queste persone ad andare avanti? Loro cambiano o rimangono gli stessi? Per me era questa la storia interessante da raccontare. Non parlavo tanto del movimento contro la guerra, perché quello appartiene alla storia”.







La colonna sonora





Le musiche originali del film sono del compositore e batterista statunitense Cliff Martinez (Traffic, The Lincoln Lawyer, Drive, La frode).







TRACK LISTINGS

1. You Have a Full Green Light

2. We Could Have Made a Difference

3. Who is Your Best Reporter?

4. Somewhere Someone Knows Something

5. Diversion

6. Weathermen

7. Still Got the Juice

8. Nothing But a Dream You Once Had

9. On the 10 Yard Line

10. The Cabin

11. Put the Pieces Together

12. Real Estate Records and Plot Maps

13. I Met Your Daughter

14. Father and Daughter Reunion

15. Can’t Say I’m Happy to See You