Stasera in tv "Turbo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 13 maggio 2017

Italia 1 stasera propone "Turbo", film d'animazione del 2013 prodotto da Dreamworks e diretto da David Soren.





Cast e personaggi

Ryan Reynolds: Teo/Turbo

Paul Giamatti: Chet

Michael Peña: Tito

Luis Guzmán: Angelo

Bill Hader: Guy Gagné

Richard Jenkins: Bobby

Ken Jeong: Kim-Ly

Michelle Rodriguez: Paz

Maya Rudolph: Fiamma

Ben Schwartz: Sbandone

Kurtwood Smith: l'amministratore delegato

Snoop Dogg: Fighetto

Samuel L. Jackson: Frusta

Michael Bell: Ombra Lesta

Doppiatori italiani

Emiliano Coltorti: Teo/Turbo

Enzo Avolio: Chet

Francesco Venditti: Tito

Diego Suarez: Angelo

Franco Mannella: Guy Gagné

Massimo Lopez: Bobby

Oreste Baldini: Kim-Ly

Perla Liberatori: Paz

Antonella Clerici: Fiamma

Claudio Bigagli: Sbandone

Gianfranco Miranda: Fighetto

Alessandro Rossi: Frusta

Massimo Wertmüller: Ombra Lesta

Fabrizio Temperini: l'amministratore delegato

Gerolamo Alchieri: Carl

Ivan Capelli: Telecronista





Trama e recensione

Turbo segue la vicenda di una lumaca perdente in partenza che ingrana la quinta quando ottiene miracolosamente il dono della supervelocità. Ma, dopo essersi fatto nuove amicizie con un gruppo di escargots agghindate e scaltre, Turbo impara che nessuno può affermarsi da solo. E così mette in gioco il cuore e il guscio per aiutare gli amici a realizzare i loro sogni, prima di partire alla carica del suo sogno impossibile: vincere la 500 Miglia di Indianapolis!

Turbo: Recensione Una lumachina velocissima, in grado di gareggiare per 500 Miglia di Indianapolis. Possibile? Assolutamente sì, grazie a Turbo!





Curiosità



Una IndyCar era parcheggiata all'interno dello studio Dreamworks in fase di produzione per fornire agli artisti accesso immediato alle auto da corsa presenti nel film.



In una scena nel negozio di tacos si può notare un manifesto raffigurante le scimmie del film Madagascar, altra produzione Dreamworks.



Nel film appare il furgone di Hal/Titan in Megamind.



Una serie televisiva basata sul film intitolata Turbo FAST (Fast Action Stunt Team) è stata messa in produzione un anno prima dell'uscita del film e ha debuttato su Netflix il 24 dicembre 2013.



Il regista David Soren ha speigato che Turbo è un mix di generi cinematografici, perché abbina il supereroe alle corse automobilistiche, ma, “fondamentalmente, TURBO è la storia di un perdente che ce la fa. Turbo ha tutte le caratteristiche del personaggio destinato ad avere la peggio. Dalle lumache, la cui vita è irta di ostacoli, non ci si aspetta nient’altro che una lentezza estrema. Ma, andando un po’ più a fondo, una lumaca è perfetta per essere il cuore di una storia su un personaggio con poche chance nella vita”. E che dire invece di una comune lumaca da giardino che si trasforma in un potente invertebrato capace di viaggiare a tutta velocità? Il sogno di Turbo di diventare qualcosa che è agli antipodi della sua natura non può che generare frustrazione, sorpresa e felicità quando il sogno diventa realtà”.



Il film costato 127 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 282.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono state affidate ad Henry Jackman , un veterano per quanto riguarda le musiche per film d'animazione, tra i suoi lavori segnaliamo Il gatto con gli stivali, Monsters vs Aliens e Ralph Spaccatutto.

La colonna sonora include anche brani di Snoop Dogg (anche doppiatore nel film), RUN-DMC, Jackson 5, Pitbull e Survivor.



La compilation con le canzoni del film:

1. Let The Bass Go (Snoop Dogg)

2. Another Day At The Plant (Henry Jackman)

3. It s Tricky (RUN-DMC)

4. What's New Pussycat (Tom Jones)

5. Drop It Like It s Hot (Snoop Dogg, Pharrell Williams)

6. Supersnail (Henry Jackman)

7. Meet The Competition (Henry Jackman)

8. Krazy (Pitbull featuring Lil Jon)

9. Jump Around (House Of Pain)

10. Goin Back To Indiana (Jackson 5)

11. The Snail Is Fast (Nomadik, V12)

12. Indianapolis (Henry Jackman)

13. Tuck & Roll (Henry Jackman)

14. Speedin (Classic)

15. Here We Come (V12, Classic)

16. Eye Of The Tiger (Survivor)

17. Saturday Night (Ozomatli)

18. Turbo (Henry Jackman)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.

Le musiche originali di Henry Jackman:

1. Indy 500 (1:38)

2. Another Day At The Plant (2:52)

3. Snail vs. Mower (3:38)

4. Despondent (2:04)

5. Supersnail (1:46)

6. Alarming Changes (1:00)

7. Shell Crusher (2:40)

8. Crow Attack! (1:34)

9. Meet The Competition (2:39)

10. Taco Dreamer (1:15)

11. Those Guys Are Awesome (1:19)

12. Daydreaming (3:18)

13. Ride Of A Lifetime (1:22)

14. Arrival At Indianapolis (3:36)

15. You Got A Plan? (1:00)

16. Guy Gagné (3:44)

17. To The Starting Line (3:08)

18. Snail Up (1:52)

19. The Race Is On (4:36)

20. Tuck & Roll (4:20)

21. And It Looks Like The Winner Is? (2:15)

22. Mollusk Upgrade (1:12)

23. Turbo (2:48)