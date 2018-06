Stasera in tv "Billy Elliot" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 30 giugno 2018

Italia 1 stasera propone "Billy Elliot", film drammatico del 2000 diretto da Stephen Daldry e interpretato da Jamie Bell, Gary Lewis e Julie Walters.





Cast e personaggi

Jamie Bell: Billy Elliot

Gary Lewis: Jackie Elliot

Julie Walters: Mrs. Wilkinson

Jamie Draven: Tony Elliot

Jean Heywood: nonna di Billy

Janine Birkett: madre di Billy

Nicola Blackwell: Debbie Wilkinson

Mike Elliot: George Watson

Doppiatori italiani

Fabrizio De Flaviis: Billy Elliot

Massimo Venturiello: Jackie Elliot

Vittoria Febbi: Mrs. Wilkinson

Nanni Baldini: Tony Elliot

Francesca Palopoli: nonna di Billy

Eva Padoan: Debbie Wilkinson

Massimo Corvo: George Watson





La trama

Inghilterra primi anni ’80, il mingherlino e vivace Billy Eliott (Jamie Bell) orfano di madre, vive con una nonna un po' svanita e un padre vecchio stampo che lo vorrebbe veder calcare le orme del suo idolo sportivo di sempre, il campione di boxe Mike Buchanan.

Billy vive molto malamente questa imposizione, che unita alla mancanza di una figura femminile forte che doni equilibrio al menage familiare, ne rinvigorisce una vena ribelle sempre più difficile da contenere.

Billy non ha alcuna intenzione di boxare, così un giorno assiste per caso ad una lezione di danza che si tiene nella palestra dove si allena, scoprendo il balletto classico. Sarà un colpo di fulmine per lui e un colpo per il padre, che scoperto l’inclinazione artistica del figlio penserà subito che in lui ci sia qualcosa che non va.

A Billy verrà imposto di lasciar perdere la danza troppo femminile a favore di uno sport da "veri uomini", ma il ragazzino non mollerà, la passione e il ritmo non lo abbandoneranno mai, e la sua determinazione alla fine avrà la meglio sul padre, con un tortuoso percorso che lo porterà sempre più in alto, sino alle vette della danza professionale...





Il nostro commento

Furbo, coinvolgente ed emozionante, il film di Stephen Daldry non potrà non conquistarvi, nonostante si punti ad un ritorno emotivo relativamente facile con il perseguire e conquistare un sogno contro un mondo avverso, la verve del giovane e talentuoso Jamie Bell e il suo entusiasmo risultano contagiosi.

Aggiungiamo ai lati positivi la fattura squisitamente europea della confezione con una cura per i personaggi decisamente superiore a molti prodotti analoghi "made in Hollywood", e la suggestiva cornice di questa edificante favola musicale mai totalmente rassicurante, neanche dopo i titoli di coda, a sogno realizzato e canonico lieto fine raggiunto.





Curiosità



Il film è ispirato alla storia vera del ballerino Philip Mosley.



Il film è stato candidato a 3 Premi Oscar: Migliore regia a Stephen Daldry, Miglior attrice non protagonista a Julie Walters e Migliore sceneggiatura originale a Lee Hall.



Il film ha vinto 3 Premi BAFTA: Miglior film britannico, Miglior attore protagonista a Jamie Bell e Miglior attrice non protagonista a Julie Walters.



Jamie Bell ha preso lezioni di danza di danza mentre frequentava la scuola secondaria, scelta che lo ha visto spesso ridicolizzato dai suoi coetanei. Ha usato alcune di queste esperienze come ispirazione durante l'interpretazione di Billy Elliot.



Jamie Bell stava attraversando la pubertà al momento delle riprese, il che ha causato qualche problema con i cambiamenti fisisci che l'attore stava subendo, ad esempio la voce e la scena iniziale in cui salta su e giù su un letto con il brano "Cosmic Dancer" T. Rex che ha richiesto una ceretta alle gambe di Bell che nel frattempo si erano ricoperte di peli.



Jamie Bell è l'unico dei quattro protagonisti che effettivamente provengono dalla zona in cui è ambientato il film.



Uno dei dubbi che è rimasto durante l'intera produzione del film è se la signora Wilkinson dovesse essere o meno presente nella scena finale in cui un Billy Elliot adulto esegue il "Lago dei cigni". Alla fine la non disponibilità di Julie Walters per le riprese dela scena finale ha fugato ogni dubbio.



Quando Elton John ha visto la prima del film a Cannes ha immediatamente lanciato l'idea di fare un musical che poi è stato effettivamente realizzato.



Lee Hall autore della sceneggiatura ha detto in un'intervista: "Ho scritto il film 'Billy Elliot' quando ero ancora un drammaturgo neofita che stava cercando di trovare un modo di raccontare la mia storia, ma in modo visuale. La prima immagine che mi è venuta in mente era un ragazzino che saltava su e giù su un letto che ho usato come punto di partenza, il resto è venuto da sé.



Il titolo originale di Billy Elliot era "Dancer", ma quando il film è stato selezionato per il Festival di Cannes, c'era un altro film chiamato Dancer in the Dark vincitore della Palma d'oro e che avrebbe potuto generare confusione quindi si è optato per un cambio di titolo.



La versione musical del film, che ha debuttato nel West End nel 2005, ha ricevuto recensioni entusiastiche e numerosi premi e nomination.



L'ambientazione del film è quella dello sciopero dei minatori inglesi del 1984 a causa della chiusura delle miniere perseguita da provvedimenti presi dal primo ministro Margaret Thatcher.



Il film costato 3 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 111.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Stephen Warbeck Premio Oscar per le musiche di Shakespeare in Love.

Premio Oscar per le musiche di Shakespeare in Love.

Warbeck ha inoltre musicato La mia regina, Proof - La prova, Il mandolino del capitano Corelli e Quills - La penna dello scandalo.



La colonna sonora include il singolo "I Believe" di Stephen Gately e brani di band rock e punk come The Clash, T. Rex e The Jam.



TRACK LISTINGS:

1. Cosmic Dancer - T-Rex

2. Boys Play Football - Gary Lewis/Jamie Bell

3. Get It On - T-Rex

4. Mother's Letter - Julie Walters/Jamie Bell

5. I Believe - Stephen Gately

6. Town Called Malice - The Jam

7. The Sun Will Come Out - Julie Waters/Jamie Bell

8. I Love To Boogie - T-Rex

9. Burning Up - Eagle Eye Cherry

10. Royal Ballet School - Julie Walters/Jamie Bell

11. London Calling - The Clash

12. Children Of The Revolution - T-Rex

13. Audition Panel - Barbara Leigh Hunt/Jamie Bell

14. Shout To The Top - The Style Council

15. Walls Come Tumbling Down - The Style Council

16. Ride A White Swan - T-Rex

17. Cosmic Dancer (Reprise) - T-Rex