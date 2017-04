Nightworld: nuovo trailer e poster del film horror con Robert Englund

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

Nightworld: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Robert Englund e Jason London.

L'icona horror Robert Englund aka Freddy Krueger è protagonista di un nuovo film horror dal titolo Nightworld di cui oggi vi proponiamo un secondo trailer e una nuova locandina.

Nel film diretto da Patricio Valladares, Robert Englund combatte una forza maligna che porta oscurità e terrore affiancato da Jason London meglio conosciuto per le sue performance in L'uomo della luna e La vita è un sogno (Dazed and Confused).

In Nightworld, quando l'ex agente di polizia di Los Angeles Brett Irlam (Jason London) prende il posto di capo della sicurezza in un vecchio edificio della capitale della Bulgaria, Sofia, presto comincerà a sperimentare una serie di eventi bizzarri e terrificanti. Una volta che comincia ad apprendere la sinistra storia dell'edificio e ad indagare sui suoi misteriosi proprietari e sui dipendenti passati, Brett scopre presto una forza malvagia immersa nel profondo delle viscere del seminterrato che farà di tutto per essere liberata nel nostro mondo.

Robert Englund interpreta l'ex capo della sicurezza del vecchio edificio. Nel trailer arriva in soccorso di London durante l'escalation di eventi inquietanti. Avvertito di non andare in alcune aree dell'edificio da solo dopo una certa ora, Irlam come in ogni horror che si rispetti ignora quegli ammonimenti e s'inoltra nei meandri dell'edificio a notte fonda. Apprendiamo presto che l'ex poliziotto ha una moglie defunta e mentre Brett approfondisce i misteri dell'edificio, si troverà ad affronta anche la sua defunta consorte apparentemente tornata dal mondo dei morti.

Robert Englund è apparso di recente al festival Monsterpalooza a Pasadena in California diventato la versione horror del Comic-Con. L'attore era stato invitato per parlare principalmente del suo lavoro nella serie Nightmare, ma ha accennato a questo nuovo film durante un incontro con i fan dichiarando che Nightworld è una delle sceneggiature più spaventose che ha letto "da molto tempo".

La storia di Nightworld è di Barry Keating, con Loris Curci e Milano Konjevic che hanno scritto la scneggiatura.





Nightworld: trailer e poster del film horror con Robert Englund

Global Group ha reso disponibile un primo teaser trailer e una locandina dell'horror Nightworld, interpretato dal Robert Englund di Nightmare on Elm Street.

Il film è interpretaro da Robert Englund con Jason London, diretto da Patricio Valladares già regista di Hidden in the Woods e dell'imminente Downhill e scritto da Barry Keating, Loris Curci e Milano Konjevic. Si tratta di un nuovo dramma horror a sfondo sovrannaturale girato in Bulgaria da una troupe internazionale.

Quando l'ex poliziotto di Los Angeles Brett Irlam accetta un lavoro come capo della sicurezza in un vecchio edificio composto da appartamenti nella capitale della Bulgaria, Sofia, ben presto comincia a sperimentare una serie di eventi bizzarri e terrificanti. Una volta che comincia a scavare in profondità nella sinistra storia dell'edificio e a indagare su proprietari occulti e vecchi dipendenti, Brett scopre ben presto che una forza malefica giace nel seminterrato immersa nel profondo delle viscere del palazzo e che farà di tutto per essere liberata nel nostro mondo.

Robert Englund parla del suo personaggio e del film:



Non avevo mai interpretato un non vendente prima. E' stato impegnativo, divertente e il mio personaggio ha alcuni grandi dialoghi. "Nightworld" è uno degli script più spaventosi che ho letto da lungo tempo. La storia è inquietante e originale e apre a possibili sequel.

Jason London noto per il ruolo di Randall "Pink" Floyd in La vita è un sogno (Dazed and Confused) aggiunge: "i cineasti americani potrebbero imparare qualcosa girando film in Bulgaria. Arte, passione e talento non sono stati dimenticati lì...".

Il film è prodotto da Loris Curci (11/11/11), Magarditch Halvadjian e Silvester Yordanov.

Fonte: Bloody Disgusting