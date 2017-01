LEGO Batman - Il film: nuovi spot tv in italiano e locandine internazionali

Di Pietro Ferraro sabato 28 gennaio 2017

LEGO Batman - Il film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Chris McKay nei cinema italiani dal 9 febbraio 2017.

Warner Bros. ha reso disponibili due nuovi spot tv in italiano LEGO Batman - Il film e tre nuove locandine internazionali del nuovo lungometraggio d'animazione e spin-off di The Lego Movie che vede Batman mattatore assoluto ancora doppiato, nella versione italiana, da Claudio Santamaria.

Nei nuovi spot tv Batman deve fare i conti con il suo smisurato ego per riuscire a far squadra e collaborare con Robin e i suoi altri compagni per salvare Gotham City dall'assalto di Joker, che per l'occasione ha assemblato un numeroso team di supercattivi più o meno noti.

LEGO Batman - Il film debutta nei cinema italiani il prossimo 9 febbraio.

LEGO Batman - Il film: nuovo spot tv "Robin", locandine e le voci italiane





Claudio Santamaria, Geppi Cucciari e Alessandro Sperduti sono i doppiatori di LEGO Batman – Il Film, in uscita nelle sale italiane il 9 febbraio distribuito da Warner Bros. Pictures.

Claudio Santamaria torna a doppiare il pipistrello mascherato dopo la saga dei tre film live-action diretti da Christopher Nolan e il precedente The LEGO Movie, mentre Geppi Cucciari presterà la propria voce a Barbara Gordon alias Batgirl e Alessandro Sperduti al giovane Robin.

Grandi cambiamenti fervono a Gotham e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile di Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di far squadra con agli altri e forse, solo forse, imparare a prendersi un po’ meno sul serio.

Nella versione originale Will Arnett riprende il suo ruolo da protagonista di "The LEGO Movie" prestando la propria voce a LEGO Batman, alias Bruce Wayne. Zach Galifianakis ("Muppets 2 - Ricercati"; "Una Notte da Leoni" la trilogia) doppia il Joker; Michael Cera ("Arrested Development – Ti Presento i Miei" in tv) è l’orfano Dick Grayson; Rosario Dawson (della serie tv "Daredevil") è Barbara Gordon, mentre Ralph Fiennes (i film di "Harry Potter"), dà la voce ad Alfred.

"LEGO Batman – Il Film" è diretto da Chris McKay e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, che hanno già lavorato insieme in "The LEGO Movie". La sceneggiatura è di Seth Grahame-Smith e Chris McKenna, ed Erik Sommers, Jared Stern e John Whittington, da una storia di Seth Grahame-Smith e si basa sui mattoncini giocattolo della LEGO e sui personaggi della DC Entertainment. Batman è stato creato da Bob Kane con Bill Finger; Superman è invece un personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Jill Wilfert, Matthew Ashton, Will Allegra e Brad Lewis sono i produttori esecutivi. Lo scenografo del nuovo film è Grant Freckelton, che ha già collaborato in "The LEGO Movie" come il montatore David Burrows, che torna a lavorare al fianco degli editor Matt Villa e John Venzon. Le musiche sono composte da Lorne Balfe.

LEGO Batman - Il film: video "Buone Feste", spot tv esteso e nuove locandine





E' la vigilia di Natale anche alla residenza Wayne e il Cavaliere oscuro del nuovo film d'animazione LEGO Batman - Il film vuol fare gli auguri, naturalmente a modo suo.

Insieme a questo divertente video natalizio in italiano vi proponiamo anche 7 nuove locandine e un nuovo spot tv esteso in lingua originale che mostra come il Joker di Zach Galifianakis vuole disperatamente stabilire legame "eroe-cattivo" con Batman, ma il Cavaliere oscuro non ci pensa proprio. Per vendicarsi dell'affronto il Joker assembla una squadra dei peggiori cattivi DC Comics di tutti i tempi. Anche se questo team di villain sfoggia icone come l'Enigmista, Catwoman e Pinguino include anche alcuni delle più oscure nemesi di Batman, vedi l'Uomo Calendario (Calendar Man) e Condiment King, due personaggi che creano qualche perplessità ma che Joker assicura sono veri, e guarda un po' lo sono! Condiment King è stato creato per la serie tv Batman The Animated Series mentre L'Uomo Calendario (Calendar Man), vero nome Julian Gregory Day, è un nemico di Batman creato nel 1958. E' un killer ossessionato dalle date e paziente dell'Arkham Asylum apparso di recente nella serie di videogiochi Batman: Arkham City.

LEGO Batman - Il film arriva nei cinema italiani il 9 febbraio 2017.

LEGO Batman - Il film: nuovo trailer italiano





Warner Bros. ammicca al grande successo Batman v Superman: Dawn of Justice nel nuovo trailer italiano dello spin-off d'animazione LEGO Batman - Il film. Questo trailer include una nuova scena in cui il Joker (Zach Galifianakis) sfida Batman (Will Arnett) a catturare il suo più grande nemico, ma il supercattivo si ritrova spiazzato quando Batman sostiene che il suo più grande nemico è...Superman. Nella clip ci sono anche la Batgirl di Rosario Dawson, il Robin di Michael Cera e l'Alfred Pennyworth di Ralph Fiennes.

Il cast vocale originale comprende anche la cantante Mariah Carey nei panni del sindaco di Gotham Marion Grange ed è stato rivelato che anche Harley Quinn sarà protagonista con Jenny Slate che presterà a voce a questo villain DC interpretato di recente da Margot Robbie ha recentemente nel cinecomic Suicide Squad.

LEGO Batman - Il film debutta nei cinema italiani a febbraio 2017.

LEGO Batman - Il film: nuovo trailer italiano Comic-Con e locandina "Batman Day"





"Si sempre te stesso. Se proprio non puoi essere Batman", questo il consiglio dispensato dalla minifigure del Cavaliere oscuro in una nuova locandina pubblicata per il "Batman Day" e dedicata al nuovo film d'animazione LEGO Batman - Il film di cui vi proponiamo anche un nuovo trailer, la versione in italiano del filmato rilasciato durante il Comic-Con.

Chris McKay (Robot Chicken) dirige da una sceneggiatura di Seth Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern e John Whittington.

Will Arnett torna ad interpretare il suo ruolo di Bruce Wayne alias Il cavaliere oscuro già interpretato in The Lego Movie. Arnett è affiancato da un cast di voci all-star con Michael Cera che presta la voce a Robin e Zach Galifianakis nei panni del Joker. A completare il cast ci sono Rosario Dawson come Batgirl, Ralph Fiennes come il maggiordomo Alfred Pennyworth e la cantante Mariah Carey nei panni del sindaco di Gotham, Marion Grange.

LEGO Batman - Il film: nuovo trailer e locandina dal Comic-Con 2016

Warner Bros. ha rivelato durante il Comic-Con 2016 un nuovo trailer e una locandina di LEGO Batman - Il film. A presentare la clip animata il regista Chris McKay (The Lego Movie) e l'attore e doppiatore di Batman Will Arnett.

Will Arnett ha già doppiato Batman in The Lego Movie, film d'animazione campione d'incassi con 469.100.000$ incassati in tutto il mondo da un budget di 60 milioni. Il successo di The Lego Movie ha spinto Warner Bros. ad annunciare una serie di spin-off, con LEGO Batman - Il film che apre il prossimo febbraio, seguito da Ninjago (22 settembre 2017) e The LEGO Movie Sequel (18 maggio 2018).

La storia è incentrata sulla vita solitaria di Batman nella Batcaverna e l'unica relazione significativa nella sua vita, quella con il suo maggiordomo Alfred (doppiato da Ralph Fiennes). La trama si infittisce quando il mondo di Batman è capovolto dall'arrivo di due aiutanti, Dick Grayson alias Robin (Michael Cera) e Barbara Gordon alias Batgirl (Rosario Dawson). Il cast vocale è completato da Zach Galifianakis come il Joker e Mariah Carey come il sindaco di Gotham City.

La produzione del film è ancora in corso in Australia con la creazione di un intricato mondo LEGO per questo amato supereroe. Il regista ha rivelato che stanno costruendo "un'intera città, una Batcaverna e diversi veicoli", e che stanno andando "in profondità nel mondo di Batman".

Fonte: Collider

LEGO Batman - Il film: nuovo trailer italiano





La scorsa settimana è approdato online un primo trailer del lungometraggio d'animazione LEGO Batman - Il film e oggi Warner Bros. ha reso disponibile un secondo trailer italiano che ci porta all'interno del Wayne Manor con Bruce Wayne.

Secondo l'iconico vigilante mascherato LEGO Batman - Il film è di gran lunga superiore a The Lego Movie perché ruota rigorosamente intorno all'iconico supereroe DC Comics. Come spiega il "Pipistrello di Gotham" quando si è un super Cavaliere oscuro non si ottiene un solo trailer, ma ben due nell'arco di una settimana!

Il nuovo trailer ci mostra i genitori di Bruce Wayne, la cui morte ha di fatto generato l'Uomo pipistrello e il fedele maggiordomo Alfred che dopo aver subito le conseguenze dei micidiali bat-riflessi di Bruce Wayne ricorda al suo datore di lavoro tutte le volte che lo ha trovato a guardare vecchie foto di famiglia e nel farlo cita tutti i film di Batman inclusa la serie tv anni '60 e il recentissimo Batman v Superman attualmente nelle sale di cui vediamo una fugace immagine di Ben Affleck nei panni del nuovo Cavaliere oscuro di grigio vestito.

Nello spirito irriverente che ha reso The Lego Movie un fenomeno mondiale, Batman diventa protagonista assoluto di una propria avventura sul grande schermo, ma ci sono grandi cambiamenti in quel di Gotham e se vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, Batman deve mettere da parte la cosa del vigilante solitario, cercare di lavorare con gli altri e forse, solo forse, imparare a prendersi meno sul serio.

LEGO Batman - Il film: trailer italiano, foto e locandina





Warner Bros. ha reso disponibili un trailer italiano, alcune immagini ufficiali e un teaser poster di LEGO Batman - Il Film, un nuovo lungometraggio d'animazione in arrivo dai creatori del campione d'incassi The LEGO Movie.

LEGO's Ninjago uscirà il 23 settembre del 2016 Se The LEGO Movie 2 uscirà nel 2017, LEGO's Ninjago lo anticiperà nel settembre del 2016. I mattoncini invadono il grande schermo

A prestare le voci nella versione originale della pellicola in uscita nei cinema nel 2017 e diretta dal regista Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) sono Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).

Il trailer del nuovo film d'animazione LEGO arriva mentre lo spettacolare crossover Batman v Superman: Dawn of Justice ha fatto il suo debutto nelle sale portando su schermo due dei supereroi più iconici di sempre con l'aggiunta di una sorprendente e carismatica Wonder Woman interpretata da Gal Gadot.

Will Arnett ha già doppiato la mini-figure di Batman in The Lego Movie diventato un blockbuster da 469.100.000$ incassati in tutto il mondo da un budget di 60 milioni. il successo di The LEGO Movie ha dato il via allo sviluppo di una serie di spin-off con The LEGO Batman che sarà seguito da Ninjago (22 settembre 2017) e il sequel di The LEGO Movie (18 maggio 2018).

La trama di LEGO Batman - Il film è incentrata sulla vita solitaria di Batman nella Batcaverna e sull'unica relazione significativa nella sua vita, quella con il suo maggiordomo Alfred (doppiato da Ralph Fiennes). La trama si infittisce quando il mondo di Batman viene stravolto dall'arrivo di due aiutanti, Dick Grayson alias Robin (Michael Cera) e Barbara Gordon alias Batgirl (Rosario Dawson). Il cast vocale è completato da Zach Galifianakis come il Joker e Mariah Carey come il sindaco di Gotham City.

La produzione è ancora in corso in Australia con la creazione di un intricato e complesso mondo LEGO per questo amato supereroe. Il regista Chris McKay ha rivelato che stanno costruendo un'intera città, una Batcaverna e svariati veicoli e che stanno andando in profondità nel mondo di Batman.