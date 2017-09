Kingsman - Il Cerchio d'Oro: candid camera e nuovi spot tv in italiano

Kingsman 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Matthew Vaughn nei cinema italiani dal 20 settembre 2017.

Debutta oggi 20 settembre nei cinema italiani il sequel Kingsman - Il Cerchio d'Oro ancora diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Taron Egerton, Colin Firth e Mark Strong con l'aggiunta delle new entry americane Julianne Moore, Chaning Tatum, Halle Berry e Jeff Bridges e un cameo per il cantante Elton John.

Kingsman - Il cerchio d'oro: Recensione in Anteprima A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce.

20th Century Fox ha reso disponibili nuovi spot tv in italiano del film e una candid camera girata a Roma, che coinvolge alcuni ignari passeggeri di un taxi che vengono coinvolti in una stramba fase di reclutamento per diventare un britannico Kingsman o un americano Statesman.

20th Century Fox sta già programmando Kingsman 3 e il regista Matthew Vaughn oltre a confermare che il terzo film continuerà la storia di Kingsman 2 ha rivelato in una recente intervista di avere un idea di come chiudere questa trilogia. Il regista ha anche aggiunto che c'è la possibilità di un film spin-off per gli Statesman.

Credo che ci sia una storia centrale che finirà alla fine del prossimo film e poi dopo, naturalmente, ci potrebbero essere i film sugli Statesman, ci potrebbero essere degli spin-off su alcuni dei personaggi del film, l'universo potrebbe così continuare con nuovi agenti, Oppure Colin (Firth) potrebbe diventare Arthur (...) oppure potrebbero entrare nuovi personaggi o nuovi ragazzi che si addestrano, ci sono tante opzioni, ma penso anche che sia meglio non essere troppo avido.

Il primo suggerimento di una potenziale trilogia di Kingsman è arrivato nel marzo 2016 quando Halle Berry ha firmato per interpretare Ginger, con quell'aggiornamento che affermava che l'attrice aveva firmato per due film.

Per quanto riguarda lo spinoff degli Statesman, ci sono attori in Kingsman 2 che potrebbero giustificare un paio di film in solitaria. Questo team di cugini americani dei Kingsman è guidato dall'agente Champagne (Jeff Bridges) con l'agente Tequila (Channing Tatum), l'agente Whisky (Pedro Pascal) e Halle Berry come l'esperta in tecnologia Ginger.

Kingsman - Il Cerchio d'Oro: foto e nuovo trailer con Elton John

Il prossimo 20 settembre Kingsman 2 aka Kingsman - Il Cerchio d'Oro debutta nei cinema italiani e Fox ha reso disponibile un nuovo promo incentrato sulla "cattiva" del film Poppy Adams interpretata da Julianne Moore che vi proponiamo insieme ad una ricca galleria di immagine ufficiali.

Oltre a vedere un po' di più della bella e spietata Poppy e avere un'idea più nel dettaglio di cosa Eggsy e la banda faranno in Kingsman - Il cerchio d'oro, il trailer svela anche dei malvagi cani robot e un primissimo fugace sguardo al personaggio di Elton John.

Matthew Vaughn ha sorpreso tutti con Kingsman - Secret Service grazie ad un un'incasso nel mondo di 414 milioni di dollari e lodi da pubblico e critica, vedremo se riuscirà a bissare con questo sequel che vedrà anche il ritorno di un redivivo Colin Firth, il cui personaggio Harry Hart si credeva defunto alla fine del primo film.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuove locandine e spot tv esteso in italiano

20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo spot tv esteso in italiano che vi proponiamo insieme a 17 nuove locandine ufficiali di Kingsman: Il Cerchio d'Oro, il sequel del campione d'incassi Kingsman: Secret Service in arrivo nei cinema italiani dal 20 settembre.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo trailer italiano, spot tv e locandina

Il 13 ottobre arriva nei cinema italiani di Kingsman: Il Cerchio d'Oro e 20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo trailer italiano, una locandina e due nuovi spot tv, uno in italiano che introduce gli Statesmen, i "cuginetti americani" dei Kingsmen e uno in lingua originale con Poppy, la "cattiva" del film interpretata da Julianne Moore e il ritorno del "defunto" Harry Hart (Colin Firth) che torna al fianco del suo pupillo Eggsy (Taron Egerton) utilizzando la sua ormai famigerata arma ad alta tecnologia, un ombrello, mentre Eggsy usa la sua valigetta a mo' di lanciarazzi per sparare sui nemici.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro è il secondo capitolo di una trilogia con Kingsman 3 già in fase di sviluppo. Il regista e sceneggiatore Matthew Vaughn ha rivelato lo scorso maggio che Kingsman 2 si concluderà con un colpo di scena che sarà risolto nel terzo e ultimo film.

Il cast vede il ritorno di Taron Egerton (Eggsy), Mark Strong (Merlin), Colin Firth (Harry Hart) e Edward Holcroft (Charlie Hesketh) che riprendono i ruoli interpretati nel Kingsman originale con l'aggiunta delle new entry Julianne Moore (Poppy), Halle Berry (Ginger Ale), Jeff Bridges (AGente Champagne), Channing Tatum (Agente Tequila), Pedro Pascal (Agente Whisky) e la partecipazione straordinaria di Elton John in un ruolo ancora top-secret.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro debutta nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo promo e locandina

Lunedì 21 agosto neggli States sara possibile assistere alla prima eclissi totale di sole dal 1979 e 20th Century Fox ha deciso di utilizzare questo raro evento per promuovere il suo sequel Kingsman: Il cerchio d'oro. Il team di marketing di 20th Century Fox ha creato quello che ha definito "Il piu grande promo cinematografico di sempre", dove viene rivelato che hanno creato questa eclissi per promuovere il film. Lo studio ha anche rilasciato una dichiarazione che spiega la realizzazione del promo.

Non crederete a ciò che questo team di marketing ha fatto per promuovere il prossimo film, Kingsman: Il cerchio d'oro. In quello che viene chiamato" The Greatest Movie Promo Ever", 20th Century Fox ha orchestrato un'eclisse solare per promuovere Kingsman: Il cerchio d'oro, lo studio ha anche pubblicato uno sguardo dietro le quinte al processo dietro la visionaria sceneggiatura, che sarà una parte del prossimo evento #GoldenCircleDay, previsto questo lunedì 21/08/17. E' stata creata inoltre una serie speciale di occhiali da sole di Harry Hart per vedere l'eclissi, senza l'uso di questi speciali occhiali da sole, l'eclissi totale potrebbe essere l'ultima cosa che vedrete.

20th Century Fox ha reso disponibili anche un'immagine degli occhiali da sole di Harry Hart (chiaramente inutilizzabili alo scopo), che presentano una lente trasparente e una lente scura per coprire l'occhio che Harry (Colin Firth) ha perso nel primo "Kingsman", e una nuova locandina ufficiale del film.

Il cast vede il il ritorno di Mark Strong come Merlino, Colin Firth come Harry Hart e Edward Holcroft come Charlie Hesketh dal film Kingsman: Secret Service. Tra i nuovi personaggi che debutteranno in questo sequel ci sono l'antagonsita principale del film Poppy (Julianne Moore), Halle Berry (Ginger Ale), Jeff Bridges (Agente Champagne), Channing Tatum (Agente Tequila), Pedro Pascal (Agente whisky) e Elton John in un ruolo non specificato. Matthew Vaughn torna a dirigere da una sceneggiatura che ha scritto con Jane Goldman e basata sul fumetto "The Secret Service" di Mark Millar e Dave Gibbons.

Kingsman: Il cerchio d'oro arriva nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo trailer italiano Comic-Con 2017

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Kingsman: Il Cerchio d'Oro in arrivo nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.

Questo nuovo trailer è stato presentato al Comic-Con e a seguire trovate alcuni punti salienti del panel tenutosi alla convention di San Diego che ha visto la partecipazione del cast (Taron Edgerton, Colin Firth, Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges e “il cervello dell'organizzazione” interpretato da Halle Berry) e gli sceneggiatori Jane Goldman e Dave Gibbons, quest'ultimo anche disegnatore del fumetto originale “Secret Service” scritto da Mark Millar.





Nel creare l'equivalente americano dei Kingsmen, Goldman voleva giocare con l'idea romantica del "Gentiluomo del Sud". Come la sartoria è la facciata per i Kingsmen, gli americani vedono la loro copertura nell'attività di alcol / bourbon nel Kentucky.



Edgerton ha sostenuto di essere "niente in termini di forza rispetto a Channing Tatum" e ha avvertito di non scontrarsi mai con Tatum.



Tatum ha lodato il suo co-protagonista Edgerton: "Ha un talento incredibile".



Il personaggio di Halle Berry si chiama Ginger Ale e fa per gli Statesmen ciò che Mark Strong fa per i Kingsmen. La Berry ha promesso "abilità nascoste" per il suo personaggio.



Pedro Pascal per il film si è allenato con esperti nell'usare lazo e frusta: "Quante persone là fuori hanno rotto una frusta correttamente? È divertente" ha scherzato Pascal.



Il personaggio di Jeff Bridges si chiama "Champagne", ma ama essere chiamato "Champ". Un aspetto interessante del suo personaggio è che "ama circondarsi di ciò di cui ha paura".



Channing Tatum è stato un fan del primo film e ha chiesto di poter essere nel sequel.



Julianne Moore interpreta la cattiva dle film di nome Poppy che vive in location a tema anni '50.







Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo trailer, corto animato e locandine dal Comic-Con 2017

Dal Comic-Con di San Diego arriva un nuovO trailer senza censure di Kingsman: Il Cerchio d'Oro accompagnato da un corto d'animazione e 8 nuovi character poster.

Il film diretto da Matthew Vaughn vede la sede dei Kingsman distrutta, lasciando l'organizzazione con una terribile perdita, mentre tutto il mondo viene tenuto in ostaggio da un nuovo cattivo. Questo porta le spie britanniche ad incontrare un un'organizzazione americana chiamata Statesman, fondata nello stesso periodo dei Kingsmen. Le due organizzazioni segrete dovranno fare squadra per cercare di sconfiggere un nuovo nemico comune e salvare il mondo.

Il corto d'animazone "Archer Met Kingsman" riunisce i mondi di Kingsman e la serie animata Archer. Il corto animato presenta le voci di Taron Egerton come Eggsy e Jon Benjamin torna a doppiare Sterling Archer, la "più grande spia del mondo". Il corto realizzato nello stesso stile di animazione di Archer è ambientato a Londra con Eggsy impegnato in un'audace fuga per le strade di Londra, prima di ritornare alla sede dei Kingsmen, dove incontra Sterling Archer.

Kingsman 2 vedrà il ritorno di Taron Egerton, Mark Strong, Sophie Cookson e Colin Firth, con alcune nuove aggiunte: Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Elton John e Halle Berry.

Fox nel 2014 ha piazzato un successo a sorpresa con Kingsman: Secret Service. Il film ha incassato 414 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato un enorme successo di critica. Quindi non sorprende l'uscita di questo sequel e che si stia già parlando di un Kingsman 3, incassi permettendo.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro debutta nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo trailer "Mr. Porter"

Le buone maniera fanno l'uomo e pare anche alcuni abiti forniti al sequel Kingsman: Il Cerchio d'Oro dagli store d'abbigliamento Mr. Porter che ha pubblicato un nuovo trailer esclusivo che mette in evidenza il loro contributo al film oltre a qualche sequenza inedita.

Mr. Porter ha caricato il video per promuovere un evento che avrà luogo il 7 settembre in cui alcuni pezzi del guardaroba di Kingsman: Il Cerchio d'Oro saranno disponibili per l'acquisto presso i loro store. Nel trailer troviamo qualche battuta della "cattiva" del film interpretata da Julianne Moore e anche il nostro primo sguardo agli Statesmen Jeff Bridges e Channing Tatum che interagiscono.

In Kingsman: Il Golden Circle, la sede dei Kingsman viene distrutta e il mondo viene tenuto in ostaggio da un nuovo cattivo, interpretato da Julianne Moore. Questo porta la spia che abbiamo conosciuto e amato nel primo film in un viaggio che lo porterà nella sede di un'organizzazione negli Stati Uniti chiamati "Statesmen", risalente allo stesso giorno in cui furono fondati i ​​Kingsmen. Le due organizzazioni segrete dovranno fare squadra per cercare di sconfiggere un nuovo nemico comune e salvare il mondo. Kingsman 2 vedrà il ritorno dei membri del cast Taron Egerton, Mark Strong, Sophie Cookson e Colin Firth, con alcune nuove aggiunte come Elton John e Halle Berry e i citati Channing Tatum, Julianne Moore e Jeff Bridges.

Fox sta già progettando un Kingsman 3, quindi sembrano avere molta fiducia nella riuscita di Kingsman: Il Cerchio d'Oro che debutterà nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo video promo di "Kingsman 2"

Il 13 ottobre esce nei cinema italiani il sequel Kingsman: Il Cerchio d'Oro e 20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo video promozionale, in lingua originale, in cui il regista Matthew Waughn introduce il personaggio di Jeff Bridges, lo Statesman Old Forester, e lo fa attraverso un promo dell'omonimo bourbon che sarà disponibile per la vendita a circa 55$ a bottiglia a partire da agosto 2017, un mese prima dell'uscita americana del film fissata al 22 settembre.

Quando scelgo i partner per il marchio Kingsman, cerco l'eccellenza, l'integrità e il gusto. Old Forester è il mio primo partner che che porta il requisito del gusto ad un ulteriore livello. Matthew Vaughn - regista

In Kingsman 2 i nostri eroi affrontano una nuova sfida quando la loro sede viene distrutta e il mondo viene tenuto in ostaggio. Il loro viaggio li conduce alla scoperta di un'organizzazione alleata di spie americane nota come "Statesman" con sede a Louisville in Kentucky, la cui copertuta è una'azienda di mastri distillatori di alcol.

Il cast del film include il ritorno di Colin Firth, Taron Egerton e Mark Strong e i nuovi arrivati Jeff Bridges, Channing Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry e Julianne Moore.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - nuovo trailer senza censure di "Kingsman 2"

Disponibile un nuovo trailer senza censure di Kingsman: Il Cerchio d'Oro che mostra il cuore brutale del sequel di Matthew Vaughn.

Nel trailer vediamo che il quartier generale dei Kingsman che viene distrutto da un missile, che possiamo supporre abbia la firma di Julianne Moore che interpreta la nuova nemesi. Vediamo anche alcune scene "vecchia scuola" alla James Bond, con Eggsy che guida un'auto-sommergibile. Azzeccata e stilosa anche la musica di sottofondo con un classico di Frank Sinatra che regala al trailer colmo di azione ed esplosioni un tocco di classe.

Kingsman 2 debutta nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - trailer italiano di "Kingsman 2"

Eggsy è tornato! 20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano del sequel Kingsman: Il Cerchio d'Oro che vede in cabina regia ancora Matthew Vaughn (Kick-Ass).

Kingsman: Secret Service ci ha fatto conoscere il mondo dei Kingsman, un’agenzia di intelligence internazionale e indipendente, ai massimi livelli di discrezione, il cui obiettivo primario è garantire la sicurezza nel mondo. In Kingsman: Il Cerchio d’oro i nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro missione li porta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai limiti estremi, queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro il nemico comune per salvare il mondo...una cosa che ormai sta diventando un’abitudine per Eggsy!

Cast stellare per Kingsman 2 con il ritorno di Colin Firth, Taron Egerton e Mark Strong e l'aggiunta dei nuovi arrivi americani Halle Berry, Pedro Pascal, Channing Tatum, Jeff Bridges e Sir Elton John.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro arriva nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Kingsman: Il Cerchio d'Oro - anteprima trailer e intervista a Matthew Vaughn

20th Century Fox ha reso disponibili una breve anteprima del trailer di Kingsman: The Golden Circle che vi proponiamo insieme ad una sinossi ufficiale italiana, alcune immagini ufficiali, una nuova locandina e nuovi dettagli su trama e personaggi rivelati dal regista Matthew Vaughn.





Kingsman: Secret Service è stato un successo a sorpresa incassando 414 milioni di dollari in tutto il mondo e trasformando il giovane attore Taron Egerton in un star. Molti considerano la "scena della chiesa"come uno dei momenti più iconici del primo film e il regista Matthew Vaughn, che torna a dirigere questo sequel, ha parlato con la rivista Empire affermando che ci saranno nuove scene d'azione che non avranno nulla da invidiare a quella iconica della chiesa.

Si è presentata un opportunità con Kingsman 2 di rendere tutto più grande, più audace, più divertente e più folle. La sequenza della chiesa, tutti vogliono qualcosa di simile. Ma abbiamo sequenze d'azione che sono altrettanto originali, ma diverse.

Questo sequel introduce nuovi coloriti personaggi americani che fanno parte di un gruppo conosciuto come gli Statesmen, che sono essenzialmente la versione americana dei Kingsmen. Jeff Bridges interpreta il leader degli Statesman, l'Agente Champagne alias Champ, con Halle Berry nel ruolo di Ginger, l'esperta di tecnologia degli Statesmen, Pedro Pascal in quelli dell'Agente Whisky e Channing Tatum come l'Agente Tequila. Tutti faranno squadra con l'Eggsy di Taron Egerton e il resto dei Kingsmen per sconfiggere la nefasta Poppy (Julianne Moore), che Matthew Vaughn ha descritto come una "fidanzatina d'America finita male". Il regista ha parlato dei nuovi personaggi, spiegando il motivo per cui tutti hanno nomi in codice correlati all'alcol, e accenna ad una nuova grande storia per Eggsy.

Sono grandi personaggi. Sono multi-miliardari con enormi jet e la loro base è una gigantesca distilleria in Kentucky. Abbiamo tutto questo divertimento all'Americana e lo stiamo combinandolo con l'Inglesità. Abbiamo un enorme storia per Eggsy. dove va? Che cosa deve imparare? E ora lui ha una grande dilemma morale con cui il pubblico potrà identificarsi totalmente.

A seguire trovate una versione del teaser trailer rallentata ad arte per cogliere tutte le immagini del filmato. Kingsman: Il Cerchio d'Oro uscirà nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.





Matthew Vaughn teases a "bigger, bolder, funnier, crazier" #Kingsman sequel as we debut two exclusive new images: https://t.co/XfiGCAZhdh pic.twitter.com/NJ5mPcIOzv

Kingsman 2: Taron Egerton annuncia il termine delle riprese

Dopo il successo di Kingsman: Secret Service non è stata una sorpresa che la 20th Century Fox stesse già lavorando al sequel Kingsman 2: The Golden Circle. Taron Egerton torna come Eggsy, con diverse star che sono salite a bordo nel corso della pre-produzione tra cui Channing Tatum, Halle Berry, Elton John e Julianne Moore, solo per citarne alcune. Ora Taron Egerton ha rivelato durante un'apparizione al Toronto International Film Festival che le riprese si sono ufficialmente concluse.

Taron Egerton ha parlato con Entertainment Tonight al Toronto Film Festival, dove ha partecipato alla proiezione in anteprima mondiale del film d'animazione Sing che lo ha visto in veste di doppiatore.

L'attore non ha fornito dettagli, ma ha confermato che le riprese del sequel sono terminate e che i fan lo ameranno.

E' grande amico. Abbiamo appena finito. Vi farà impazzire.

Egerton ha anche parlato di Channing Tatum con cui ha condiviso il set.

E' stato sul set per un paio di settimane, lui è un bravo ragazzo. E' un ragazzo fantastico ed è brillante nel film. Sarà grande.

Taron Egerton non ha parlato del ritorno a sorpresa di Colin Firth nei panni di Harry Hart. Un ritorno confermato dal regista Matthew Vaughn nonostante il personaggio sia stato ucciso dal malvagio Valentine (Samuel L. Jackson) verso la fine del primo Kingsman.

La storia di Kingsman 2 riprenderà esattamente da dove il film originale si è concluso. La super-spia Eggsy e il suo supervisore Merlino (Mark Strong) si stanno dirigendo verso gli Stati Uniti per unire le forze con i loro omologhi americani, gli "Statesman". Questo briefing d'urgenza è la conseguenza di un attacco al quartier generale dei Kingsman che un nuovo villain ha fatto saltare in aria.

Kingsman 2: nuova foto dal set conferma il ritorno di Colin Firth

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo che la 20th Century Fox ha distribuito nelle sale il campione d'incassi a sorpresa Kingsman: Secret Service si cominciò subito a parlare di un sequel. La scorsa primavera il regista Matthew Vaughn ha rivelato che aveva alcune idee per il sequel, suggerendo anche la possibilità che il personaggio di Colin Firth, Harry Hart, potesse tornare in Kingsman: The Golden Circle pur essendo stato apparentemente ucciso alla fine del primo film. Lo scorso aprile, un nuovo poster ha annunciato il ritorno di Harry Hart, ma da quando sono iniziate le riprese non ci sono state foto dell'attore sul set, almeno fino ad ora. A sopperire alla mancanza ci ha recentemente pensato l'attore Pedro Pascal che con una nuova immagine mostra Colin Firth sul set.

Durante il fine settimana Pedro Pascal ha condiviso una foto via Instagram che ritrae l'attore che si nasconde dietro Colin Firth, purtroppo la foto non fornisce i dettagli su come questo agente Kingsman sia stato riportato in vita, ma il poster di questa primavera includeva la famosa frase di Mark Twain "le notizie sulla mia morte sono un'esagerazione".

Per quanto riguarda Pedro Pascal, l'attore si è unito al cast lo scorso aprile nel ruolo di Jack Daniels. La trama segue Eggsy (Taron Egerton) e Merlin (Mark Strong) in trasferta negli Stati Uniti, dove incontrano il personaggio di Halle Berry e uno spavaldo cowboy chiamato Jack, che dovrebbe essere il personaggio di Pedro Pascal. Altri dettagli includono la versione statunitense dei Kingsman nota come gli Statesmen e il covo di una cattivissima Julianne Moore indicato come Poppyland.

Il cast include anche Channing Tatum, Sir Elton John, Jeff Bridges e Vinnie Jones. Matthew Vaughn sta dirigendo da una sceneggiatura scritta con Jane Goldman, che ha lavorato con il regista a Stardust, Kick-Ass, X-Men: L'inizio e il Kingsman originale. La produzione è iniziata a maggio con 20th Century Fox che ha fissato una data di uscita al 16 giugno 2017.











Kingsman 2: un nuovo poster annuncia il casting di Jeff Bridges

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il sequel Kingsman: The Golden Circle di 20th Century Fox si preannuncia fornito di un cast stellare. L'ultimo membro confermato è il Premio Oscar Jeff Bridges che conferma il suo ruolo via Twitter. Insieme a questa notizia arriva un nuovo character poster con un bicchiere di scotch.

L'unico cerchio dorato che mi secca è quello che il mio bicchiere lascia dietro di sé sul tavolo.

In questo momento, l'attore di Iron Man e Il grande Lebowski non ha ancora rivelato quale personaggio interpreterà in questo sequel del campione d'incassi Kingsman: Secret Service. La storia riprenderà esattamente da dove il film originale si è concluso. La super-spia Eggsy e il suo supervisore Merlin si stanno dirigendo verso gli Stati Uniti per unire le forze con i loro omologhi americani, gli "Statesman". Questo briefing d'urgenza è la conseguenza di un attacco al quartier generale dei Kingsman che un nuovo villain ha fatto saltare in aria. All'inizio di quest'anno, si vociferava che Elton John era a bordo di questo sequel, ma il musicista ha confermato questa notizia solo poche settimane fa, con il suo personale character poster fornito di eccentrici occhiali da sole a stella rossi, bianchi e blu. Eggsy sarà ancora una volta interpretato da Taron Egerton, con Mark Strong che riprende il suo ruolo di Merlin. I due faranno squadra con il capo degli Statesman interpretato da Halle Berry e uno "spavaldo cowboy" di nome Jack interpretato da Pedro Pascal. Anche Channing Tatum è a bordo con Colin Firth che a quanto pare tornerà nel ruolo di Harry Hart pur essendo apparentemente passato a miglior vita nel primo film. Kingsman: The Golden Circle è previsto nelle sale il 16 giugno 2017.

Kingsman 2: un nuovo poster conferma Elton John nel cast

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il mese scorso un rumor affermava che la 20th Century Fox stesse puntando al cantante Elton John per un ruolo misterioso nel sequel Kingsman: The Golden Circle, che ha recentemente iniziato le riprese a Londra. Il rumor non specificava chi esattamente Sir Elton avrebbe interpretato, ma si ipotizzava che avrebbe partecipato al film nel ruolo di se stesso. Ora abbiamo la conferma che Elton John sarà nel film, con il musicista che ha publicato sulla sua pagina Instragram un nuovo poster che ritrae un paio di occhiali che non lasciano dubbi.

Questo poster arriva appena un mese dopo che la 20th Century Fox ha pubblicato un altro poster in cui veniva confermato, nonostante la sua presunta morte nel Kingsman originale, il ritorno di Colin Firth come Harry Hart. La locandina ritraeva gli occhiali di Harry, con una delle lenti mancanti insieme con una citazione di Mark Twain: "Le notizie sulla mia morte sono state grandemente esagerate". Questo nuovo poster riporta invece la dicitura "Wednesday night's alright for fighting", un riferimento alla canzone del 1973 "Saturday Night's Alright For Fighting". Il musicista ha anche detto ai suoi follower su Instagram: "E' passato molto dai tempi di Tommy", riferendosi al suo ultimo ruolo in un film che risale al musical Tommy del 1975.











Kingsman 2: nuovo poster e prime foto dal set con Channing Tatum

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il mese scorso l'attore Channing Tatum ha annunciato di essersi unito al cast di Kingsman: The Golden Circle attraverso un post sulla sua pagina Twitter, in cui ha descritto il suo personaggio come un "sudista con buone maniere", ma senza aggiungere ulteriori dettagli. Durante il fine settimana l'attore è arrivato sul set di Londra e abbiamo le prime immagini dal set che sembrano indicare che stia interpretando uno degli agenti Kingsman. Nelle foto pubblicate via Twitter, che vi proponiamo insieme ad un nuovo poster ufficiale, l'attore è stato ritratto con indosso un elegante abito formale mentre saliva a bordo di una macchina parcheggiata fuori del negozio di sartoria Kingsman. Anche Taron Egerton che ha interpretato Eggsy in Kingsman - Secret Service tornerà per questo sequel. E' possibile che Tatum stia invece interpretando l'equivalente americano di un Agente Kingsman dal momento che abbiamo recentemente appreso che parte di questo sequel sarà ambientato in America. In Kingsman: The Golden Circle, Eggsy (Taron Egerton) e Merlin (Mark Strong) visitano gli Stati Uniti, dove incontrano il personaggio di Halle Berry e uno "spavaldo cowboy pistolero" chiamato Jack, interpretato da Pedro Pascal. La versione statunitense di Kingsman è un'organizzazione conosciuta come gli "Statesmen" e il personaggio di Julianne Moore risiede in un covo conosciuto come Poppyland. Il regista Matthew Vaughn in precedenza ha dichiarato che il sequel includerà una sequenza di sci, una rissa da bar, cani robot, scagnozzi con un braccio solo e una sequenza in cui i protagonisti devono respingere "un'orda di fot**ti wurstel". Recentemente è stato ipotizzato di un possibile ritorno di Colin Firth come Harry Hart anche se il suo personaggio è stato probabilmente ucciso nel finale di Kingsman: Secret Service. Il film originale è diventato uno dei più grandi successi a sorpresa dello scorso anno totalizzando 414.300.000$ in tutto il mondo (di cui 128 milioni circa provenienti dal box-office americano) da un budget di 81 milioni. Anche il regista Matthew Vaughn, che ha scritto la sceneggiatura con Jane Goldman, l'anno scorso non ha escluso la possibilità di un ritorno per Harry Hart anche se non ci sono dettagli circa la sua potenziale "resurrezione". Un ulteriore recente aggiornamento riportava inoltre che Elton John è stato contattato per un ruolo in questo sequel, ma non ci sono conferme se il cantante abbia firmato o meno. Kingsman: The Golden Circle uscirà nei cinema americani il 16 giugno 2017.

Kingsman 2: il primo poster ufficiale annuncia il ritorno di Colin Firth?

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Nelle ultime settimane si è dato per scontato che Colin Firth protagonista di Kingsman: The Secret Service non sarebbe tornato ad interpretare il suo ruolo di Harry Hart nel sequel Kingsman: The Golden Circle. Questa notizia potrebbe però rivelarsi prematura poiché Taron Egerton, che interpreta Eggsy, ha condiviso un primo poster del sequel sulla sua pagina personale di Twitter che includeva un messaggio speciale da un vecchio amico.

Il poster mostra un paio di occhiali di Harry Hart aka Galahad a cui manca una lente, un teaser che accompagnato al seguente messaggio potrebbe aprire ad un ritorno di Harry.



Le notizie sulla mia morte sono state grandemente esagerate.

Matthew Vaughn, che ha diretto Kingsman: Secret Service sarà di nuovo al timone di questa nuova avventura di Eggsy. Già nel settembre dello scorso anno Mark Millar, che ha creato il fumetto originale su cui si basa questo franchise, ha detto che Harry Hart sarebbe tornato solo se ciò avesse avuto senso.

Questa è la conversazione che ognuno sta avendo in questo momento, perché una parte di ciò che ha reso il lavoro su questo film fantastico è stato Colin. Un Colin fantastico. La storia però deve avere una sua integrità quindi se lo stanno riportando indietro deve avere un senso. Ecco a che punto ci troviamo in questo momento. I punti salienti della storia sono stati fissati. I co-autori della sceneggiatura Matthew [Vaughn] e Jane [Goldman] ci stanno lavorando su in questo momento. Alcune cose devono essere elaborate, alcune decisioni devono ancora essere prese e quindi è tutto piuttosto amorfo, ma tutto fila liscio. E' buffo perché ci sono un sacco di conversazioni del genere del tipo dovrebbe avere fratello cattivo, tipo Colin con i baffi oppure è un fantasma o qualsiasi altra cosa. I ragazzi hanno un piano. Non posso rovinare tutto proprio ora, perché la decisione finale è ancora da prendere, ma sarà grande. Mark Millar

Matthew Vaughn in seguito ha dichiarato che Harry Hart sarebbe tornato dato che Galahad è sicuramente uno dei personaggi preferiti dai fan. L'anno scorso il regista si è sbilanciato dicendo che bisognava riportare il personaggio nel sequel.

Un sacco di persone sono molto turbate dal fatto che Colin potrebbe non essere nel sequel, ma sto contribuendo con alcune idee in questo momento. Se la gente compra i biglietti in America, ho la sensazione che troveremo un modo per avere Colin indietro. Matthew Vaughn

All'inizio di quest'anno Julianne Moore è stata annunciata come nemesi principale in Kingsman: The Golden Circle. A quel tempo sembrava che Matthew Vaughn avesse rinunciato ai suoi piani per riavere Harry Hart. Questo è stato ribadito ancora una volta quando Halle Berry è stata annunciata nel ruolo del capo della CIA. Questo ultimo poster però mette tutto in discussione e apre alla possibilità che Galahad sarà nel sequel in una qualche forma.

La storia continuerà a seguire il ribelle Eggsy che in quel di Londra da giovane disadattato combinaguai è diventato un sofisticato agente segreto. La storia originale era ambientata nel Regno Unito, ma l'azione ora si sta spostando negli Stati Uniti. Mentre Matthew Vaughn non ha divulgato alcun dettaglio si è limitato a dire che che il sequel includerà una sequenza sugli sci, una rissa da bar, cani robot, scagnozzi con un braccio solo e una sequenza in cui i protagonisti devono respingere "una massa di fot**ti wurstel".

Fonte: Movieweb





Kingsman 2, titolo ufficiale, concept art e nuovi dettagli sulla trama

Kingsman: The Golden Circle. Si intitolerà così l'atteso sequel di Kingsman, piacevole sorpresa cinefumettara dello scorso anno con i suoi 414,351,546 dollari incassati in tutto il mondo. Ad annunciare il titolo ufficiale ad Empire Magazine, che ha dedicato un ampio servizio al film Fox con tanto di concept art, lo stesso regista Matthew Vaughn, già visto dietro la macchina da presa con Stardust, X-Men: l'Inizio e Kick-Ass.

Non contento, il lanciatissimo regista britannico ha motivato il perché di questo primo suo bis:

“Non sapevo se volevo dirigerlo o meno. Ero preoccupato per il cattivo. I film di spionaggio sono buoni tanto quanto i loro cattivi. Poi una mattina mi sono svegliato con l’intera storia e un nuovo piano malvagio”.

Kingsman 2, Julianne Moore villain? Julianne Moore papabile villain in Kingsman 2 di Matthew Vaughn.

Vaughn ha poi rivelato che non rivedremo un'altra epica scena come quella della chiesa, vista nel primo episodio, con un Colin Firth semplicemente leggendario nel mozzare teste.

“Cerco di non leggere quello che la gente mi chiede, ma so che in molti vorrebbero un'altra sequenza come quella della chiesa. Non c’è motivo che accada un altro massacro, ma ho altre sequenze che non avete mai visto”.

Tra queste un gigantesco wurstel che attaccherà i protagonisti, un'infinita rissa in un bar, cani robot e un villain con un braccio solo. Perso Firth e confermatissimo Taron Egerton, Kingsman 2 potrà contare sue due dive premio Oscar tra le new entry, ovvero Halle Berry e Julianne Moore, nuova cattiva. Uscita in sala: 10 giugno 2017.

