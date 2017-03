The Bye Bye Man: trailer italiano del film horror di Stacy Title

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 marzo 2017

The Bye Bye Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Stacy Title nei cinema italiani dal 19 aprile 2017.

Midnight Factory ha reso disponibili un trailer italiano, una locandina e un set di foto ufficiali di The Bye Bye Man, il nuovo horror di Stacy Title in arrivo nei cinema italiani il prossimo 19 aprile.

La gente commette cose indicibili ogni giorno. Ogni volta cerchiamo di capire con fatica cosa spinga le persone a commettere queste terribili cose. E se le domande che ci facciamo sono sbagliate? E se la colpa di tutta questa malvagità non fosse una questione di che cosa...ma di chi?

Dal produttore di Oculus e The Strangers arriva The Bye Bye Man, un agghiacciante horror che espone il male dietro gli atti più indicibili commessi dall'uomo. Quando tre compagni di college si imbattono nelle orribili origini di The Bye Bye Man, scoprono che c'è un solo modo per evitare la sua maledizione: non dirlo, non pensarlo. Ma una volta che The Bye Bye Man entra nella tua testa, ne prende immediatamente il controllo. C'è un modo per sopravvivere alla sua possessione?

The Bye Bye Man è interpretato da Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Michael Trucco, Doug Jones, Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway, Jenna Kannel, Erica Tremblay e Cleo King.

LA LEGGENDA DI THE BYE BYE MAN



The Bye Bye Man è ispirato ad uno scritto di Robert Damon Schneck che, a sua volta, ha preso l’idea da un’agghiacciante leggenda metropolitana in bilico tra realtà ed immaginazione.

UOMO IN FUGA

Secondo alcune fonti, il vero The Bye Bye Man è stato avvistato per le strade di New Orleans, con l’aspetto di un albino cieco nato in Louisiana nel 1920. I suoi genitori lo avevano abbandonato in un orfanotrofio, da cui riuscì a fuggire.

Da quel momento sarebbe saltato sul primo treno iniziando a viaggiare come un vagabondo per gli Stati Uniti, accompagnato dal suo compagno Gloomsinger, un cane mostruoso la cui pelle era cucita insieme alle lingue e agli occhi delle sue vittime. Alquanto raccapricciante come storia, ma molto simile alla creatura mostrata nel film di Stacy Title.

LEGGENDA O REALTA'

Un racconto piuttosto cruento, che spiega l’importanza del treno, il cui fischio preannuncia l’arrivo questa figura inquietante con un mantello oscuro e il volto sfigurato.

L’uomo, infatti, era solito attraversare le rotaie in varie direzioni in compagnia del fedele Gloomsinger: anche nel film i suoni del treno, la comparsa di monete antiche e di un grande cane da caccia senza pelle precedono l’arrivo del The Bye Bye Man.

Nel film di Title, questo racconto inquietante diventa un horror a tutto campo, con al centro della vicenda un boogeyman letale. Che sia finzione o realtà, poco importa: le celebri urban legend rappresentano il volto più spaventoso del folclore moderno, tanto da aver ispirato numerosi film.





The Bye Bye Man: nuovo trailer del film horror con Carrie-Anne Moss e Faye Dunaway

STX Entertainment ha reso disponibile un nuovo trailer del film horror The Bye Bye Man.

Le persone commettono atti impensabili ogni giorno. Di volta in volta cerchiamo di capire cosa spinge una persona a commettere atti tanto terribili. Ma cosa accadrebbe se tutte le domande che ci poniamo fossero sbagliate? Che cosa accadrebbe se la fonte di ogni male, non è una questione di che cosa...ma di chi?

Dal produttore di The Strangers e Oculus un agghiacciante horror-thriller che mostra il male dietro gli atti più indicibili commessi dall'uomo. Il cast comprende Carrie-Anne Moss, Douglas Smith, Faye Dunaway, Michael Trucco e Doug Jones nei panni del Bye Bye Man.

Il cast è completato da Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Erica Tremblay, Cleo King, Marisa Echeverria e Jenna Kanell. Stacy Title (The Last Supper) dirige da una sceneggiatura di Jonathan Penner (Il diavolo dentro), basata sul racconto di Robert Damon Schneck.

Bye Bye Man debutta nei cinema americani il 13 Gennaio 2017.

Fonte: Collider





The Bye Bye Man: trailer del film horror con Carrie-Anne Moss e Faye Dunaway

Disponibile un trailer e un poster dell'horror sovrannaturale The Bye Bye Man, diretto da Stacy Title (Hood of Horror, Il Diavolo dentro).

Il film è stato scritto da Jonathan Penner che ha adattato il racconto "The Bridge to Body Island" di Robert Damon Schneck originariamente apparso nell'antologia "The President’s Vampire: Strange-but-True Tales Of The United States Of America" e incentrato sulle cose strane accadute a tre studenti universitari dopo aver giocato con una tavola Oujia e aver evocato uno spirito che inizierà a tormentarli.

Il film in parte basato su eventi reali è ambientato in Wisconsin negli anni '90 e segue tre studenti universitari che si trasferiscono in un vecchia casa fuori dal campus dove si ritrovano predati da una entità sovrannaturale malevola chiamata "The Bye Bye Man". I ragazzi Devono trovare un modo per salvare se stessi, mantenendo il tutto segreto per proteggere chiunque altro dal diventare la prossima vittima dell'entità.

Il film si presenta come un'altra variazione del mortifero meccanismo di "Final Destination", ma stavolta l'entità che causa la morte di tutti coloro che incontra è riconoscibile e ha una storia alle spalle.

Il cast del film include Douglas Smith (Santa's Slay), Lucien Laviscount (in tv Supernatural), Cressida Bonas (in tv Doctor Thorne), Michael Trucco (Wishmaster 4), Faye Dunaway (Occhi di Laura Mars), Erica Tremblay (Due cuori e un matrimonio), Carrie-Anne Moss (Matrix) e Doug Jones noto per aver impersonato Abe Sapien in Hellboy e Silver Surfer nel sequel live-action di I Fantastici 4 e Silver Surfer.