Spider-Man: Un Nuovo Universo - nuovo trailer italiano con Spider-Ham

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 ottobre 2018

Spider-Man - Un Nuovo Universo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Sony nei cinema italiani dal 25 dicembre 2018.

Sony Pictures ha reso disponibile la versione in italiano del nuovo trailer del film d'animazione Spider-Man - Un Nuovo Universo in cui appare Spider-Ham e come "easter egg" (ad un minuto e 39 secondi) il costume dello Spider-Man dell'ultimo videogioco per PS4.

"Spider-Man - Un Nuovo Universo" includerà anche una serie di Spider-Man alternativi tra cui: Peter Parker aka Spider-Man, Miles Morales aka Ultimate Spider-Man, Gwen Stacy aka Spider-Gwen, Peter Parker aka Spider-Man Noir, Peni Parker aka SP//dr e Peter Porker aka Spider-Ham.

"Spider-Man: Un Nuovo Universo", nei cinema italiani dal 25 dicembre, racconta le vicende del teenager Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragnoverso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Spider-Man: Un Nuovo Universo - nuovo trailer con Spider-Ham e un "easter egg" ispirato ad un videogioco

Dopo il reboot con Tom Holland come nuovo Peter Parker e il successo di vendite del nuovo videogioco per PS4, Spider-Man si è dimostrato il supereroe più longevo e popolare di sempre. L'Arrampicamuri tornerà nei cinema il 25 dicembre in una intrigante e stilosa versione animata nel nuovo film Spider-Man - Un Nuovo Universo di cui vi proponiamo un nuovo trailer e una nuova locandina. Il nuovo filmato include un primo sguardo a Spider-Ham, e se guardate con attenzione ad un certo punto, per la precisione ad un minuto e 39 secondi del trailer, sullo sfondo della scena con Spider-Ham, si può intravedere il costume dello Spider-Man protagonista del nuovo videogioco per PS4.

"Spider-Man - Un Nuovo Universo" svilupperà un nuovo universo legato all'iconico "Ragnoverso" dei fumetti e non connesso allo Spider-Man dell'Universo Cinematografico Marvel. Il film vedrà protagonista lo Spider-Man di Miles Morales dei fumetti Marvel Comics, con Peter Parker come suo mentore. Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham, il film racconta la storia di come Miles Morales diventa uno dei tanti supereroi che indossano il costume di Spidey.

Shameik Moore (Wild 'n Out) fornisce la voce a Morales nella versione originale, un ragazzo metà-portoricano e metà afroamericano che cerca di bilanciare i suoi problemi al liceo e la sua vita segreta come supereroe. Nicolas Cage, John Mulaney e Kimiko Glenn interpreteranno alcuni degli Spider-Man alternativi che includono Spider-Gwen, Spider-Man Noir e il citato Spider-Ham al suo debutto sul grande schermo.

In "Spider-Man - Un Nuovo Universo" vedremo anche alcuni iconici supercattivi in ​​azione, tra cui Green Goblin e Scorpion. Il cast comprende anche Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, Mahershala Ali come zio Aaron, Jake Johnson come Peter Parker, Liev Schrieber come Kingpin, Lily Tomlin come zia May, Brian Tyree Henry e Luna Lauren Velez come i coniugi Morales.

Lo stile visivo dell'animazione è unico e piuttosto diverso da altri film animati di supereroi che abbiamo visto in passato. Pare siano stati chiamati 140 animatori per lavorare al film, un record per un film di Sony Pictures Animation. A seguire trovate la nuova locandina ufficiale del film che ricordiamo prodotto da Phil Lord e Christopher Miller, registi di Piovono polpette e The LEGO Movie.

Spider-Man: Un Nuovo Universo - nuovo trailer del film d'animazione Sony

Disponibile un nuovo trailer di Spider-Man - Un Nuovo Universo, il nuovo film d'animazione Sony che porta sul grande schermo l'iconico "Ragnoverso".

La nuova avventura animata di Spider-Man è diretta da Peter Ramsey (Le 5 leggende) e scritta da Bob Perischetti (Il piccolo principe) e Rodney Rothman (22 Jump Street).

Nella versione originale Shameik Moore presta la voce al protagonista Miles Morales accanto a Jake Johnson nei panni di Peter Parker. Entrambi gli Spider-Man hanno presentato questo nuovo trailer in occasione del lancio del nuovo videogioco di Spider-Man in esclusiva per PlayStation 4.

Il cast di doppiatori include anche Mahershala Ali e Brian Tyree Henry come le voci di Aaron e Jefferson Davis, rispettivamente zio e padre di Miles, con Liev Schreiber nei panni del villain Kingpin, Hailee Steinfeld nel ruolo di Spider-Gwen, Luna Lauren-Valez nel ruolo della madre di Miles, Rio e Lily Tomlin come la Zia May,

"Spider-Man - Un Nuovo Universo" arriva nei cinema italiani il 25 dicembre 2018.







Spider-Man: Un Nuovo Universo - nuova immagine ufficiale del film d'animazione Sony

Il Peter Parker di Spider-Man - Un Nuovo Universo è ritratto davanti a diversi costumi in mostra in una nuova immagine ufficiale del film d'animazione Sony. Mentre Tom Holland sta dando nuova vita a Spider-Man come parte dell'universo cinematografico Marvel, Sony vuol battere mentre il ferro finche è caldo. Ecco perché Venom uscirà il 4 ottobre, ma non è l'unico film di Spidey ad approdare nei cinema quest'anno. Un film d'animazione con protagonista Miles Morales uscirà a dicembre con i registi Phil Lord e Chris Miller che porteranno su schermo il "Ragnoverso" e uno stile grafico "next generation".

"Spider-Man - Un Nuovo Universo" racconterà una storia che mette in scena un mondo in cui c'è un intero multiverso a disposizione. Nei fumetti, questo evento ha portato innumerevoli versioni di Spider-Man provenienti da diverse "Terre" per poi riunirsi insieme e salvare la situazione.

La nuova immagine mostra Miles (doppiato da Shameik Moore) che esamina alcuni dei costumi di Spider-Man di Peter Parker. Quello che sta guardando direttamente nella foto è il classico look che Spidey ha avuto per decenni, ma gli altri due costumi sono un cenno ai molti anni di avventure di Parker, che hanno incluso battaglie contro Electro e persino la partecipazione all'evento "Secret Wars".

Il costume sulla sinistra è il costume "Electro-Proof" che Spider-Man ha usato per combattere Electro. Il costume è apparso per la prima volta in "Amazing Spider-Man #425" e consente a Peter di resistere ad alcuni dei poteri di Electro. Quello a destra nella foto è invece il costume che Spidey indossava durante "Secret Wars" come parte di una missione segreta dello S.H.I.E.L.D.. Questa immagine da un assaggio dei molti riferimenti che il film riserverà ai fan dei fumetti e per chi ha familiarità con i molteplici e variegati look di Spider-Man degli ultimi 50 anni.

Spider-Man: Un Nuovo Universo - nuovo trailer italiano del film d'animazione Sony

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Spider-Man - Un Nuovo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse), il nuovo film d'animazione in arrivo nei cinema italiani il 20 dicembre.

Prodotto da Phil Lord e Christopher Miller (The LEGO Movie) e diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, il film metterà Miles Morales in primo piano mentre impara i retroscena dell'essere un amichevole supereroe amichevole di quartiere.





Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il trailer ci mostra che "Spider-Man: Un Nuovo Universo" includerà diverse versioni dell'iconico supereroe Marvel in un solo film e conferma anche l'esistenza delle versioni del personaggio di Peter Parker e Gwen Stacy.

Sony ha annunciato anche il cast vocale della versione originale con Jake Johnson che interpreta Peter Parker, il mentore riluttante di Miles, mentre Hailee Steinfeld interpreterà il ruolo di "Spunky Gwen". Ci sono anche Liev Schreiber che sarà il boss del crimine Kingpin; Mahershala Ali nei panni di Aaron lo zio di Miles; Brian Tyree Henry e Lune Lauren Velex interpreteranno i genitori di Miles, Jefferson e Rio e Lily Tomlin assumerà il ruolo di zia May.

Sony ha anche rilasciato una dichiarazione di Lord e Miller che commentano il loro entusiasmo per il cast che sono stati in grado di assemblare, per lo stile visivo innovativo e della premessa unica del film.

Siamo fortunati ad avere un cast così straordinario di anime creative, divertenti e genuine per popolare il Ragno-Verso. Hanno una mente generosa,un grande cuore e delle gole molto talentuose, da cui provengono le loro splendide voci. Non vediamo l'ora che il mondo veda Miles Morales sul grande schermo. E' un personaggio così divertente ed eccitante e raccontare la sua storia attraverso uno stile visivo rivoluzionario la rende un'esperienza cinematografica totalmente nuova che, lasciatecelo dire, è fenomenale.

Spider-Man: Un Nuovo Universo - trailer italiano del film d'animazione Sony

Christopher Miller e Phil Lord hanno confermato le voci circolate di recente sul titolo del loro prossimo film d'animazione di Spider-Man, ufficialmente intitolato Spider-Man: Un Nuovo Universo aka Spider-Man: Into the Spider-Verse. Insieme al titolo è arrivato anche un primo trailer italiano che conferma che questo nuovo franchise d'animazione porterà sul grande schermo il "Ragnoverso". Inoltre Spider-Man: Un Nuovo Universo non racconterà la storia di Peter Parker, ma la storia di Miles Morales, tuttavia sembra che anche Peter Parker apparirà nel film che sarà nei cinema tra un anno, a dicembre 2018.

Nei fumetti Morales entra in scena dopo la morte di Peter Parker, dove Morales ha poteri simili a quelli di Parker. Quella stessa storia non è in gioco in questa nuova trama poiché come vediamo Peter alla fine del trailer.





Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragnoverso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Il titolo orginale del film "Into the Spider-Verse" è un riferimento al "Ragnoverso" che nasce da un'idea del famoso scrittore di fumetti Dan Slott che decise di lanciare forse la più ambiziosa storia di Spider-Man di tutti i tempi. Il concept di alto livello era semplice: Slott mirava ad unire ogni singolo Spider-Man mai creato. La storia ha abbracciato il Multiverso Marve come nessun altro arco narrativo precedente poiché davvero tanti Spider-Man in giro, tra cui ovviamente quello di Miles Morales.

Il potenziale titolo di questo nuovo film d'animazione suggerisce però che Sony stia guardando oltre lo stesso Miles. Il "Ragnoverso" ha sostanzialmente ridefinito il brand Spider-Man. Ha reintrodotto personaggi molto amati dai fan come Spider-Man 2099. Ha dato a personaggi come Spider-Woman e Silk la possibilità di avere il loro momento di gloria e ha introdotto un'intera schiera di nuovi "spider", tra cui Spider-Gwen di (Terra-65). A questo punto non possiamo escludere che Spider-Gwen possa fare il suo debutto sul grande schermo all'interno del franchise "Into The Spider-Verse". Creato da Jason Latour e Robbi Rodriguez come parte dell'evento "Ragnoverso", Gwen ha conquistato da subito una enorme popolarità e la Marvel non ha perso tempo nel commissionare un'apposita serie attualmente in corso.

Marvel ha usato il "Ragnoverso" come trampolino per lanciare una vasta gamma di nuovi titoli di Spider-Man. Spider-Man 2099, Spider-Gwen, Spider-Woman e Silk sono tutti presenti nelle nuove serie in corso. Senza dubbio Sony spera di ripetere quel successo. Se il film animato si comporterà bene al botteghino potremmo vedere sequel al cinema che esplorino nuovi angoli del Multiverso Marvel.





Spider-Man: svelato nuovo logo ufficiale del film d'animazione

Articolo pubblicato il 24 maggio 2017

Il prossimo 6 luglio Tom Holland torna sul grande schermo come Spider-Man nella sua prima avventura in solitaria, Spider-Man: Homecoming, ma il prossimo anno i fan avranno anche un nuovo film d'animazione di Spider-Man, che presenterà Shameik Moore ("Dope - Follia e riscatto" e "The Get Down") che presterà la voce all'iconico Miles Morales. In attesa del cast vocale completo, Sony Pictures ha svelato due primo poster ufficialo con un nuovo logo ufficiale in stile graffiti di questa avventura animata ancora senza titolo. Le immagini dei poster sono state condivise su Twitter dal sito Collider e arrivano dalla convention "Licensing Expo" che si tiene annualmente a Las Vegas.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di questo progetto nel dicembre 2014, quando Phil Lord e Chris Miller erano stati annunciati alla regia reduci dal successo di The LEGO Movie. Successivamente i registi si sono ritirati dal progetto dopo aver firmato per dirigere lo spin-off Han Solo: A Star Wars Story.

Molto tempo prima che Shamiek Moore fosse confermato come Miles Morales, c'erano numerose voci che sostenevano che questa storia sarebbe incentrata su questo personaggio, che è un'aggiunta piuttosto recente al canone Marvel. Il personaggio creato dall'autore Brian Michael Bendis e dall'artista Sara Pichelli ha debuttato nel mese di agosto 2011 con il suo debutto sui fumetti Marvel nell'albo "Ultimate Fallout #4". Il personaggio è nato e cresciuto a Brooklyn da un padre afro-americano e da una madre portoricana, indossando il costume poco dopo la morte nei fumetti di Peter Parker.

Spider-Man: primo logo ufficiale del nuovo film d'animazione

Sony Pictures grande protagonista al CinemaCon di Las Vegas, durante il panel organizzato dallo studio è salito a sorpresa sul palco il nuovo Spider-Man Tom Holland rivelando che Spider-Man: Homecoming sarà il titolo ufficiale del reboot. Questa però non era l'unica notizia su Spidey emersa alla convention con lo studio che ha svelato anche il logo ufficiale del nuovo lungometraggio d'animazione ancora senza titolo in arrivo nei cinema per il 2018.

Spider-Man: Tom Holland svela il titolo ufficiale del reboot Spider-Man: Homecoming è il titolo ufficiale del reboot dell'Uomo Ragno al cinema a luglio 2017.

Il commento di Kristine Belson presidente di Sony Pictures Animation:

E' una visione di Spider-man che vi toglierà il fiato. Concettualmente e visivamente, esplorerà nuovo territori per il genere supereroistico.

La prima notizia di questo progetto d'animazione risale ad un anno fa quando Sony annunciò il progetto proprio alla scorsa edizione del CinemaCon. Lo studio in origine aveva fissato la data di uscita al 20 luglio 2018, ma a dicembre lo studio ha posticipato la data di uscita al 21 dicembre 2018. Purtroppo lo studio non ha offerto alcun dettaglio sulla trama di questo progetto animato anche se nel corso di un'intervista dello scorso agosto Chris Miller ha promesso che stanno puntando ad un nuovo approccio al personaggio.

Ti posso dire che non è solo un'altra storia di origine di Peter Parker che hai visto 400 volte. E' qualcosa di assolutamente unico e diverso e non come qualcosa che hai già visto. Questo è tutto quello che posso dire...sono certo che lo amerete!

Il progetto attualmente non ha un regista poiché Phil Lord e Chris Miller originariamente designati alla regia hanno abbandonato dopo aver firmato con LucasFilm per dirigere lo spin-off Star Wars Anthology: Han Solo. Lord e Miller sono comunque rimasti a bordo in veste di sceneggiatori e produttori. Il progetto segna il ritorno di Phil Lord e Chris Miller alla Sony con cui hanno collaborato per i film d'animazone Piovono polpette e Piovono Polpette 2 e i live-action 21 Jump Street e 22 Jump Street.

