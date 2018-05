Stasera in tv: "The Best of Me - Il meglio di me" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 13 maggio 2018

Canale 5 stasera propone "The Best of Me - Il meglio di me", dramma romantico diretto da Michael Hoffman e interpretato da Michelle Monaghan, James Marsden, Luke Bracey e Liana Liberato.





Cast e personaggi

Michelle Monaghan: Amanda Collier

James Marsden: Dawson Cole

Luke Bracey: Dawson Cole da giovane

Liana Liberato: Amanda Collier da giovane

Jon Tenney: Harvey Collier

Sebastian Arcelus: Frank Reynolds

Ian Nelson: Jared Reynolds

Bailey Winston: amica di Amanda

David Jensen: dott. Carter

Hunter Burke: Abee Cole

Rob Mello: Ted Cole

Robby Rasmussen: Bobby Cole





La trama

"Il meglio di me" racconta la storia di Dawson e Amanda, due ex innamorati delle scuole superiori che si ritrovano riuniti a 20 anni di distanza, quando ritornano alla loro piccola città per il funerale di un caro amico. La loro reunion agrodolce riaccende l'amore che non hanno mai dimenticato, ma ben presto scoprono le forze che vent'anni prima hanno cambiato le loro vite e che oggi sono ancor più minacciose. Abbracciando decenni questa epica storia d'amore acquisisce il potere duraturo del nostro primo vero amore e le scelte laceranti che abbiamo di fronte quando ci si confronta con una sfuggente seconda occasione.





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo "Il meglio di me" di Nicholas Sparks.



Paul Walker era stato annunciato come protagonista maschile, ma dopo la sua morte il ruolo è andato a James Marsden.



Questo è il secondo film di Nicholas Sparks che coinvolge James Marsden. Il primo è Le pagine della nostra vita in cui ha interpretato Lon Hammond.



Al momento delle riprese Luke Bracey aveva 25 anni e Liana Liberato ne aveva 19.



Questo il 9° film tratto da un romanzo di Nicholas Sparks.



La casa in cui vive Tuck è la stessa casa in cui Beth, il figlio e la nonna vivevano nel film Ho cercato il tuo nome (The Lucky One).



Nel film è il cugino di Dawson che viene ucciso accidentalmente, ma nel libro è il medico della città a morire in uno sfortunato incidente d'auto e ancora nel libro è la moglie del medico defunto a cui Dawson manda soldi ogni mese.



Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 35.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Aaron Zigman (Step Up, Ti va di ballare?, La custode di mia sorella). Zigman ha musicato altri due film basati su romanzi di Nicholas Sparks, sue anche le colonne sonore di Le pagine della nostra vita e The Last Song.

(Step Up, Ti va di ballare?, La custode di mia sorella). Zigman ha musicato altri due film basati su romanzi di Nicholas Sparks, sue anche le colonne sonore di Le pagine della nostra vita e The Last Song.

La colonna sonora è composta principalmente di brani country interpretati da Lady Antebellum, Hunter Hayes, David Nail, Colbie Caillat, Kip Moore, Eli Young band, Eric Paslay, Thompson Square e Thomas Rhett.



Nella scena del flashback che si svolge nel corso dell'anno 1992 si può ascoltare la canzone "Whoomp! (There It Is)" dei Tag Team che però non hanno rilasciato il brano fino al 1993.



TRACK LISTINGS:

1. Lady Antebellum, "I Did With You"

2. Hunter Hayes, "Dream Girl"

3. SHEL and Gareth Dunlop, "Hold On"

4. Colbie Caillat, "In Love Again"

5. Thomas Rhett, "The Way Things Go"

6. Thompson Square, "Borrowed Time"

7. Kip Moore, "Lead Me"

8. Kacey Musgraves, "Love Is A Liar"

9. Lady Antebellum, "Falling For You"

10. Eric Paslay, "Rain From Heaven"

11. David Nail, "All The Way"

12. Eli Young Band, "Unchanged"

13. Cowboy Junkies, "Sweet Jane"

14. Phoebe Hoffman, "Crossroads"