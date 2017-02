Alien: Covenant - nuova clip in italiano con il prologo del film

Alien Covenant: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Ridley Scott nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile la clip "L'Ultima Cena" sottotitolata in italiano con il prologo ufficiale di Alien: Covenant nei cinema italiani dall'11 amggio 2017. L'equipaggio dell'astronave Covenant, in viaggio verso un remoto pianeta da colonizzare, si concede un'ultima cena e gli ultimi festeggiamenti prima di prepararsi per il crio-sonno.

Il film con Michael Fassbender e Katherine Waterstone è il terzo film saga diretto da Ridley Scott nonché il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente al cult del 1979 Alien.





Alien: Covenant - nuovo video ufficiale con il prologo del film

Sono trascorsi quasi cinque anni da quando abbiamo visto un film di Alien nei cinema e ora finalmente l'annuciato prequel Prometheus 2, diventato nel frattempo Alien: Covenant, approda nei cinema a maggio e per ingannare l'attesa 20th Century Fox ha reso disponibile un video che ci introduce ai membri dell'equipaggio dall'astronave Covenant.

Si tratta di un prologo del film di oltre 4 minuti che rievoca il risveglio dell'Alien originale e presenta l'equipaggio prima del sonno criogenico. Nel video ci sono Danny McBride, il nuovo androide Walter di Michael Fassbender che interagisce con Daniels (Katherine Waterston) e un primo sguardo su schermo al capitano Branson di James Franco.

Un rumor che appare confermato da questo video ipotizza che il personaggio di Franco sia in realtà il marito del personaggio di Katherine Waterston e che i due diventeranno i genitori di Ripley, l'iconico personaggio di Sigourney Weaver protagonista dei primi quattro film della saga.

Il cast di questo nuovo prequel di Alien include Michael Fassbender, Noomi Rapace, James Franco, Demian Bichir, Katherine Waterston, Danny McBride, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby e Billy Crudup.

Alien: Covenant - nuova foto dal set ufficiale con James Franco

20th Century Fox ha reso disponibile una nuova foto dal set di Alien: Covenant che conferma la presenza nel film di James Franco ritratto con l'intero equipaggio dell'astronave Covenant. nell'immagine vediamo Franco in piedi al centro al fianco dell'amico e collega Danny McBride.

Il cast di questo sequel di Prometheus e prequel dell'Alien originale del 1979 include Michael Fassbender che riprende il ruolo di David da Prometheus e interpreterà anhce un secondo androide. Insieme a lui sullo schermo ci saranno Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby e naturalmente James Franco che interpreterà il ruolo minore, ma importante del capitano della Covenant.

Alcuni ipotizzano che Franco interpreterà il marito del personaggio di Katherine Waterston e che i due sono in realtà genitori dell'iconica Ripley interpretata da Sigourney Weaver nei primi quattro film della saga di Alien. C'è stata anche una voce che una Ripley bambina farà un'apparizione nel film prima che questo capitolo della saga si concluda.

Alien: Covenant, secondo capitolo di un'annunciata trilogia, fruirà anche di un romanzo sequel dal titolo "Alien: Covenant 2" nelle librerie dal 26 settembre, solo cinque mesi dopo l'uscita del film nelle sale. Alan Dean Foster, che ha scritto le precedenti novelizzazioni di Alien, scriverà anche l'adattamento della sceneggiatura di Alien: Covenant nelle librerie di tutto il mondo dal 23 maggio in concomitanza con l'uscita del film.

Alien: Covenant - primo trailer italiano del film di Ridley Scott

Disponibile via 20th Century Fox il primo trailer italiano di Alien: Covenant di Ridley Scott. Il film serve sia come sequel di Prometheus che come prequel dell'Alien originale.

Alien: Covenant segna un ritorno al franchise di Alien lanciato da Ridley Scott con l'Alien originale nel 1979 e diventato, con il suo mix di horror e fantascienza, uno dei cult più amati di sempre. Scott è tornato al franchise nel 2012 con Prometheus, ma il film era uno strano ibrido che non presentava, come molti si aspettavano, sufficienti connessioni con la saga e soprattutto con l'originale.

La maggior parte dell'equipaggio della missione Prometheus è passato a miglior vita quindi in Alien: Covenant ritroveremo il sintetico David di Michael Fassbender (che in questo nuovo film interpreta anche un secondo androide di nome Walter) e Noomi Rapace che torna nei panni di Elizabeth, ruolo che a quanto pare sarà limitato ad un cameo. Il resto del nuovo cast comprende Demian Bichir, Katherine Waterston, Danny McBride e Billy Crudup.

Alien: Covenant è previsto in uscita nei cinema a maggio 2017.





Alien Covenant: nuove foto dal set con un "baby" Neomorfo

20th Century Fox ha tenuto una presentazione speciale per la stampa statunitense dove è stato mostrato un primo filmato di Alien: Covenant. Le prime reazioni a questo filmato sono state abbastanza positive con alcuni che hanno riscontrato un ritorno alle radici horror del franchise. Non si conoscono i piani dello studio su questo filmato, ma nell'attesa che venga reso pubblico sono emerse online nuove foto dal set a molta distanza dalla conclusione delle riprese.

Il sito di fan denominato Alien-Covenant.com ha scoperto queste nuove foto dal set che ci mostrano nuovi scatti dello space-jockey e di uno dei nuovi alieni conosciuti come Neomorfi. L'attore Michael Fassbender ha rivelato il termine"Neomorfo" nel corso di un'intervista radiofonica tenutasi all'inizio di quest'anno, con questa foto che probabilmente rivela quello che è probabilmente un baby parassita alieno di Neomorfo, si ritiene che questi Neomorfi possano essere i precursori degli Xenomorfi dell'Alien originale.

Abbiamo anche ultriori scatti di un gruppo di corpi alieni, che potrebbero far riferimento alla strage di alieni vista in alcune foto dal set pubblicate lo scorso maggio, insieme a quello che sembra un tempio.

Alien Covenant: nuova foto dal set con Ridley Scott e lo "Space Jockey"

Il regista Ridley Scott, che ha compiuto ieri 79 anni, è attualmente impegnato nella post-produzione del suo ultimo film, Alien: Covenant, che uscirà nei cinema la prossima estate. 20th Century Fox ha deciso di augurargli un buon compleanno condividendo su Twitter una nuova foto ufficiale dal set di Alien: Covenant. 20th Century Fox ha pubblicato la foto su Twitter mostrando Ridley Scott sul set di Alien: Covenant durante le riprese. I fan del franchise riconosceranno immediatamente lo "Space Jockey" che si staglia sullo sfondo apparso nell'Alien originale quando Dallas, Lambert e Kane scoprono un'astronave abbandonata con all'interno uno degli Ingegneri fossilizzato, che era stato chiaramente vittima di un chestburster. Ridley Scott è tornato al mondo di Alien nel 2012 con il film prequel Prometheus, che purtroppo non è riuscito a mantenere la promessa di essere un vero e proprio prequel di Alien per la mancanza di una solida connessione con l'originale. Alien: Covenant da questo punto di vista servirà come sequel di Prometheus così come prequel di Alien. Fox ha recentemente rilasciato il primo poster di Alien: Covenant con lo slogan molto semplice "Run" e caratterizzato dalla testa di un minaccioso Xenomorfo circondato dall'oscurità, annunciando anche un anticipo della data di uscita del film di quasi tre mesi (19 maggio 2017).

Alien Covenant: primo poster e nuova data di uscita

Alien: Covenant ha concluso le riprese lo scorso luglio e ora 20th Century Fox ha reso disponibile un primo poster ufficiale del film con un minaccioso primo piano dello Xenomorfo alieno e una nuova data di uscita fissata al 19 maggio 2017, in anticipo di tre mesi rispetto a quanto originariamente previsto. L'attore Michael Fassbender ha recentemente rivelato che interpreterà non uno, ma due personaggi in Alien: Covenant. L'attore riprenderà il ruolo del robot David interpretato in Prometheus, ma anche di un altro personaggio alieno di nome Walter. L'attore rivelando che Ridley Scott ha già un primo montaggio del film ha definito il regista "una macchina" per la sua efficienza, e forse è stata proprio questa efficienza che ha permesso allo studio di anticipare la data di uscita. Alien: Covenant è incentrata sui membri di una spedizione intergalattica, a bordo della nave coloniale Covenant, che scoprono quello che pensano sia un paradiso inesplorato. Ben presto scoprono però che questo pianeta è invece un luogo oscuro e pericoloso, il cui unico abitante è David (Michael Fassbender), l'unico membro superstite della spedizione Prometheus. Lo scorso novembre il regista Ridley Scott ha parlato della Elizabeth Shaw di Noomi Rapace, unico umano ancora vivo alla fine di Prometheus, rivelando che avrà solo un un piccolo ruolo in Alien: Covenant, ma in seguito ci sono state voci, non confermate, che il suo ruolo in realtà è stato tagliato del tutto. Il cast di Alien: Covenant include anche Katherine Waterston, Danny McBride, Demián Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo e Callie Hernandez. Ridley Scott dirige da una sceneggiatura di Jack Paglen, Michael Green e John Logan. Fonte: Collider



Alien Covenant: nuove foto dal set con Xenomorfi e Facehugger

Alien: Covenant uscirà nei cinema ad agosto 2017, ma dettagli sul film stanno lentamente iniziando a farsi strada sul web. Oggi abbiamo una nuova serie di foto trapelate dal set che ci mostrano alcune delle nuove creature che verranno mostrate nel film, così come alcuni dei nuovi set. Attenzione a seguire ci sono potenziali spoiler per Alien: Covenant quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Le nuove immagini (via So Is It Any Good) sono piuttosto rivelatorie e anche se nessuna riguarda le riprese mostrano però alcuni nuovi alieni che potrebbero benissimo essere i nuovi Xenomorfi di Alien: Covenant. L'immagine che mostra la testa di una creatura in primo piano rivela che questi nuovi mostri sono interamente grigi e hanno un aspetto primordiale e in più sembra che siano dotati alcuni denti umani. Recentemente Michael Fassbender ha rivelato che queste creature sono note come "Neomorfi". Nelle foto possiamo vedere diversi modelli di creature che assomigliano alla descrizione dei Neomorfi che è stata recentemente fornita dal sito AVPGalaxy.

Il Neomorfo ricorda alcuni dei più vecchi concept art dei proto-alieni di Prometheus, in particolare la colorazione bianca, con una testa a punta e due spine dorsali. Alla nascita i Neomorfi si spostano su quattro zampe simili al Bambi-burster di Alien 3. Quando maturano, crescono significativamente diventando più grandi e camminando sulle zampe posteriori. Sono molto più animaleschi nel comportamento con denti simili a zanne. A differenza dei precedenti concept di Prometheus, i Neomorfi hanno anche una coda. inoltre i Neomorfi adulti hanno anche sviluppato un aspetto leggermente traslucido.

Alcune delle altre foto trapelate mostrano immagini molto classiche che ritroveremo in Alien: Covenant, su tutte il Facehugger, la cui prima comparsa risale all'Alien originale di Ridley Scott. Inoltre abbiamo anche scatti di alcune delle uova aliene e quella che appare come la camera di pilotaggio di una nave, molto probabilmente la nave che è stata vista lasciare il pianeta alla fine di Prometheus. Sappiamo ancora molto poco in termini di trama, ma sembra che Alien: Covenant sarà un prequel diretto dell'Alien originale a differenza di quanto accaduto con Prometheus. Ridley Scott ha anche riferito che almeno uno e forse due degli ulteriori film in programma porteranno agli eventi dell'Alien originale. Il cast di Alien: Covenant riporterà su schermo Michael Fassbender come David e Noomi Rapace come Elizabeth. A loro si unirà il nuovo cast che comprende Demian Bichir, Katherine Waterston, Danny McBride e Billy Crudup. Il nuovo film di Ridley Scott ha messo temoporaneamente in stand-by l'annunciato e confermato sequel di Aliens di Neill Blomkamp.



Alien Covenant: nuovo video dal set ufficiale

Il mese scorso, il regista Ridley Scott ha condiviso una foto finale dal set di Alien: Covenant per annunciare la fine delle riprese in Australia. Ieri è poi iniziato il conto alla rovescia con un anno dall'uscita del film fissata al 4 agosto 2017. Per celebrare l'inizio ufficiale di questo conto alla rovescia sono stati utilizzati i social media per condividere un breve video che vi andiamo a proorre a seguire con un membro del cast non identificato che sembra essere all'interno di un guscio per il sonno criogenico. Il cast del film include il ritorno di Michael Fassbender nei panni del "sintetico" Dvaid, il ritorno non confermato della Elizabeth Shaw di Noomi Rapace in quello che pare sarà un breve cameo e l'aggiunta delle new entry Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo e Callie Hernandez. Ridley Scott sta dirigendo da uno script di Jack Paglen, Michael Green and John Logan.





Alien Covenant: riprese terminate e nuova foto dal set

Lo scorso aprile hanno preso il via le riprese di Alien: Covenant che servirà non solo come sequel di Prometheus, ma inizierà una nuova trilogia che aiuterà a colmare il divario con l'Alien originale del 1979. Oggi abbiamo la conferma che la produzione ha chiuso i battenti e la notizia del fine riprese arriva insieme ad una foto finale dal set con il regista Ridley Scott e la protagonista Katherine Waterston. L'immagine ha debuttato tramite l'account ufficiale Alien Anthology con il messaggio "Inizia la fase successiva". Diretta verso un remoto pianeta sul lato più lontano della galassia, l'equipaggio della nave coloniale Covenant scopre quello che pensano sia un paradiso inesplorato, ma in realtà è un mondo oscuro e pericoloso, il cui unico abitante è il "sintetico" David (Michael Fassbender), superstite della spedizione Prometheus. E' stato confermato che la storia sarà ambientata 10 anni dopo gli eventi di Prometheus. Il mese scorso un aggiornamento riportava che Noomi Rapace era arrivata in Australia per girare una manciata di scene di questo nuovo film. Rumor precedenti hanno riportato che il personaggo della Rapace, Elizabeth Shaw unica sopravvissuta umana della missione Prometheus, avrebbe avuto un piccolo ruolo in Alien: Covenant, anche se è stato poi riferito che la parte era stata completamente tagliata dal film. Ora sembra che Elizabeth Shaw sia di nuovo nel film, ma non siamo a conoscenza della reale entità del ruolo. Insieme all'iconico Xenomorfo è stato precedentemente confermato che in questo sequel ritroveremo anche il Facehugger e il Chestburster. Il cast include anche Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo e Callie Hernandez. Ridley Scott dirige da una sceneggiatura di Jack Paglen, Michael Green e John Logan.



Alien Covenant: nuovo video dal set del sequel di Ridley Scott

Nuovo video dal set per il sequel Alien: Covenant che mostra come il regista Ridley Scott stia usando anche effetti pratici in questo sequel di Prometheus. Sappiamo che lo Xenomorfo dell'Alien originale farà la sua comparsa insieme ad altre creature vecchie e nuove, e questo nuovo video ci mostra una fugace occhiata nel laboratorio degli artisti degli effetti speciali che lavorano al film. Il breve video è intitolato "Dove tutto ha inizio" e a quanto pare tutto è cominciato con i terrificanti artigli dello xenomorfo che in "Covenant" avranno un update. Il video mostra lunghe dita nere che ci riportano alla mente le memorabili ed inquietanti creazioni dell'artista H.R. Giger. Se si guarda con attenzione il video si può vedere sullo sfondo anche un attore non identificato a cui viene applicato il make-up dello xenomorfo. L'attore Danny McBride in una recente intervista ha parlato del film.

Io non sapevo se sarebbe stato tutto su schermo verde, ma invece la maggior parte sono effetti pratici: quando si interagisce con un alieno è davvero un ragazzo in una tuta da alieno che ti da la caccia. I set sono incredibili e immersivi. Ad un certo punto nel film incontriamo una turbolenza che scuoterà la nave spaziale costruita su una gigantesca sospensione cardanica che ci scuote su e giù quindi potete immaginare come ci si sente.

Lo scorso maggio sono trapelate online foto dai set australiani (una cava presso Sidney) che ritraevano creature simili a Xenomorfi, due nuovi Xenomorfi che combattevano nel deserto e la scena di un massacro di quelli che sembravano essere "Ingegneri". Per i fan della saga e in particolare del sequel Aliens: Scontro finale che quest'anno compie 30 anni è stato confermato un apposito panel all'imminente Comic-Con di San Diego che vedrà una reunion del cast! Alien: Covenant debutterà nei cinema americani il 4 agosto 2017.

Alien Covenant: nuova foto dal set con Ridley Scott e Danny McBride

Nuova foto dal set del sequel Alien: Covenant che si sta girando in Australia. Dopo recenti foto dal set con i nuovi alieni, un primo sguardo al ritorno di Michael Fassbender come David e la presentazione di Katherine Waterston come Daniels, oggi possiamo dare un primo sguardo ad un membro del cast il cui annuncio è stato una sorpresa. Ci riferiamo all'attore comico Danny McBride qui in un ruolo drammatico a tutto tondo come uno dei membri dell'equipaggio della Covenant. Questa ultima immagine mostra McBride a bordo della Covenant impegnato in una conversazione con il regista Ridley Scott. Il personaggio dell'attore deve ancora essere rivelato. Questa foto via Twitter è intitolata semplicemente "Mission Debriefing". Anche se può sembrare insolito vedere Danny McBride in questo tipo di ruolo, a quanto pare Ridley Scott è un grande fan della sue commedie. Ricordiamo la voce, tutta da confermare, che la Daniels di Katherine Waterston sia in realtà la mamma di Ellen Ripley. Aggiornamento anche su Noomi Rapace in origine non confermata nel cast proprio da Ridley Scott e che invece è approdata sul set la scorsa settimana per girare quello che appare come un cameo. La trama ha rivelato che David è l'unico superstite della missione Prometheus ritrovato dall'equipaggio della Covenant su questo remoto pianeta. Sappiamo che la storia è ambientata dieci anni dopo gli eventi di Prometheus, quindi è possibile che Noomi Rapace stia girando delle scene di flashback che racconteranno il divario di un decennio tra Prometheus e Alien: Covenant. Il resto del cast è completato da Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo e Callie Hernandez. Ridley Scott dirige da una sceneggiatura di Jack Paglen, Michael Green e John Logan.

Alien Covenant: nuova foto dal set con Michael Fassbender

Riprese in corso dalla fine di aprile per il sequel Alien: Covenant con diverse foto trapelate dal set che ci hanno mostrato i nuovi Xenomorfi, uno sguardo a come la società Weyland-Yutani si collegherà a questo film e il nostro primo sguardo a Katherine Waterston come Daniels. Oggi abbiamo ancora una nuova foto dal set che ritrae il regista Ridley Scott e il protagonista Michael Fassbender. Questa foto pubblicata su Twitter mostra che l'androide David di Michael Fassbender è riuscito a ripararsi dopo gli eventi di Prometheus. Alla fine di Prometheus questo robot è stato gravemente danneggiato dopo che uno degli ingegneri ha cercato di distruggerlo. Abbiamo appreso alla fine dello scorso anno che la storia sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi di Prometheus. La scorsa settimana una voce di lunga data potrebbe essere stata confermata, parliamo del rumor che affermava che Katherine Waterston avrebbe interpretaro la madre di Ripley (Sigourney Weaver), ma dettagli sul ruolo della Waterston non sono stai confermati dallo studio, quindi si resta nel campo della pura speculazione.



Alien Covenant: nuova foto dal set con Katherine Waterston

Proseguono in Australia le riprese dello sci-fi Alien: Covenant del regista Ridley Scott. Un mese fa approdava online una prima immagine ufficiale che rivelava un collegamento della Weyland-Yutani a questo film, mentre più di recente vi abbiamo proposto foto dal set di un enorme massacro alieno. Ora grazie ad una nuova foto dal set possiamo dare una prima occhiata a Katherine Waterston nei panni della protagonista Daniels. A questo riguardo ci sono state voci che la Ripley di Sigourney Weaver potrebbe essere collegata in qualche modo a questa storia e che Daniels potrebbe essere la madre di Ripley. Katherine Waterston è apparsa l'anno scorso in Vizio di forma e più recentemente ha avuto ruoli in Sleeping with Other People, Manhattan Romance e Steve Jobs. L'attrice è anche nel cast del prequel Animali fantastici e dove trovarli in arrivo nei cinema il 17 novembre 2016. Questa nuova immagine, che ha debuttato dalla pagina Twitter Alien Anthology, è stata presa direttamente da uno dei monitor sul set. Non sappiamo con certezza se questa foto è stata presa sulla nave Covenant o il punto della trama in cui questa scena si svolge. La storia segue l'equipaggio dell'astronave coloniale Covenant che approda su un remoto pianeta, un mondo pericoloso e oscuro, il cui unico abitante è il "sintetico" David (Michael Fassbender), superstite della spedizione Prometheus. Alien: Covenant da il via ad una nuova trilogia prequel che colmerà il divario degli eventi tra Prometheus e l'Alien originale. Michael Fassbender sarà l'unico del cast di Prometheus a far ritorno affiancato da Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo e Callie Hernandez. Ridley Scott dirige da una sceneggiatura di Jack Paglen, Michael Green e John Logan. E' stato confermato che la storia sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi di Prometheus. Ci sono state segnalazioni che l'altro superstite della Prometheus, la Elizabeth Shaw di Noomi Rapace, sarebbe tornata ma ora sembra che lei non sarà a bordo o potrebbe interpretare solo un cameo.

Alien Covenant: prime foto dal set di "Prometheus 2"

Disponibili via Twitter le prime foto dal set di Alien: Covenant, sequel di Ridley Scott dello sci-fi Prometheus a sua volta prequel diretto dell'Alien originale del 1979. Le foto ci mostrano quelli che che sembrano essere due nuovi Xenomorfi che combattono in un'ambientazione desertica. Abbiamo anche la possibilità di vedere la scena di un massacro che sembra coinvolgere quelli che sembrano "Ingegneri". Le foto via Daily Mail ci mostrano anche maggior dettagli del set come delle teste giganti scolpite che ritraggono gli Ingegneri. Alien Day: video e dettagli del nuovo libro 'The Weyland-Yutani Report' Un nuovo libro da collezione ci svela tutti i segreti dietro l'iconico Xenomorfo della saga "Alien". Queste ultime immagini sono state scattate in una cava a Sydney, dove il regista Ridley Scott e la sua troupe hanno girato questa settimana. Nelle foto di quella che sembra una scena alquanto cruenta ci sono anche quelli che appaiono come corpi carbonizzati, forse pietrificati, di creature umanoidi. Le riprese proseguiranno per tutta l'estate nei dintorni di Sydney in Australia. Queste ultime foto sono state scattate nella capitale del Nuovo Galles del Sud. Queste prime immagini sembrano suggerire uno scenario apocalittico e fornire una distopia inquietante che sicuramente interesserà gli appassionati di lunga data del franchise. Ci sono anche diversi grandi monumenti rovesciati e sparsi in tutto il paesaggio. Alien: Covenant inizia una nuova trilogia prequel che colmerà il divario tra gli eventi di Prometheus e quelli dell'Alien originale. Michael Fassbender sarà l'unico attore a tornare dal cast di Prometheus riprendendo il ruolo dell'androide David. Lo scorso dicembre è stata confermata la presenza nel sequel di creature aliene iconiche come il Facehugger, il Chestburster e lo Xenomorfo originale. La trama segue l'equipaggio dell'astronave coloniale Covenant che approda su un remoto pianeta posto sul lato più lontano della galassia. Scoprono che quello che pensano sia un paradiso inesplorato i realtà è un mondo pericoloso e oscuro, il cui unico abitante è il "sintetico" David (Michael Fassbender), unico superstite della spedizione Prometheus.



Alien Covenant: prima immagine ufficiale di "Prometheus 2"

All'inizio di questo mese hanno preso il via le riprese in Australia del sequel Alien: Covenant della 2oth Century Fox sotto la direzione di Ridley Scott. Alien Covenant sarà ambientato 10 anni dopo Prometheus La costumista di "Alien: Covenant" parla del sequel di Ridley Scott e dell'ambientazione. Oggi vi possiamo mostrare una prima foto ufficiale che rivela come la società Weyland-Yutani è coinvolta nella storia, tutti i i membri dell'equipaggio della Covenant portano il simbolo della società Weyland-Yutani che sta quindi sponsorizzando questa missione. Abbiamo anche una seconda immagine, un concept art precedentemente non utilizzato che potrebbe o non potrebbe essere impiegato nel film e che mostra una leggera variazione del design dello Xenomorfi tradizionale. Le foto sono state pubblicate sulla pagina ufficiale Twitter del film in occasione dell'Alien Day, che ha coinciso con il 30° anniversario del sequel Aliens del 1986. La data, il 26 aprile o 4/26, è stata estrapolata dal pianeta LV-426 dove era ambientato Aliens. In Prometheus del 2012 la società era nota come Weyland Corporation, ma sembra che successivamente agli eventi del film la Weyland si sia fusa con la Yutani dando vita alla corporation Weyland-Yutani. Sempre nel corso di Prometheus il CEO Peter Weyland Weyland (Guy Pearce) e sua figlia Meredith (Charlize Theron) sono stati uccisi, un evento che potrebbe aver avuto un ruolo nella fusione Weyland-Yutani. Lo scorso novembre Ridley Scott ha rivelato che Alien: Covenat darà il via ad una nuova trilogia e successivamente a dicembre la costumista Premio Oscar Janty Yates ha rivelato che il nuovo film avrà luogo una decina di anni dopo gli eventi di Prometheus che lo colloca temporalmente nell'anno 2103, circa 19 o 20 anni prima dell'Alien originale. Alien Covenant segue i membri di una spedizione intergalattica, a bordo della nave Covenant, che scoprono quello che pensano sia un paradiso inesplorato. Ben presto scoprono che questo pianeta è in realtà un luogo oscuro e pericoloso il cui unico abitante è David (Michael Fassbender), l'unico membro superstite della spedizione Prometheus. Nel mese di novembre il regista Ridley Scott ha rivelato che la Elizabeth Shaw di Noomi Rapace, che era ancora viva alla fine di Prometheus, avrà un solo un piccolo ruolo in Alien: Covenant, ma ci sono stati rumor che il suo ruolo in realtà sarebbe stato tagliato del tutto. Il cast di Alien: Covenant include anche Katherine Waterston, Danny McBride, Demián Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo e Callie Hernandez. Ridley Scott dirige da una sceneggiatura di Jack Paglen, Michael Green e John Logan. Alien: Covenant debutta nei cinema il 4 agosto 2017.