La ragazza dei tulipani: trailer italiano del film con Alicia Vikander e Christoph Waltz

Di Pietro Ferraro martedì 10 luglio 2018

La ragazza dei tulipani: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Justin Chadwick nei cinema italiani dal 6 settembre 2018.

Disponibile un trailer italiano de La ragazza dei tulipani, il dramma romantico dal cast stellare in uscita nei cinema italiani il 6 settembre 2018.

Il film è diretto da Justin Chadwick (L'altra donna del re) e interpretato dal premio Oscar Alicia Vikander, Dane DeHaan, il premio Oscar Judi Dench e il premio Oscar Christoph Waltz. Il cast è completato da Jack O'Connell, Matthew Morrison, Cara Delevingne e Zach Galifianakis.

Ispirato al romanzo Tulip fever - La tentazione dei tulipani di Deborah Moggach (edito in Italia da Sperling & Kupfer), che firma la sceneggiatura insieme al premio Oscar® Tom Stoppard, sceneggiatore di Shakespeare in Love, il film sarà dal 6 settembre al cinema con Altre Storie.

Nel film il ritratto di un’Amsterdam di inizio 600 che vive un momento di grande splendore grazie al commercio e all’arte. In particolare la città è preda di una follia collettiva, la ‘febbre’ dei tulipani, che ha contagiato non solo i grandi mercanti, ma anche i ceti più umili nella ricerca dei bulbi più pregiati, considerati merce di grande valore. Su questo sfondo nasce una relazione pericolosa per cui si è disposti a rischiare la vita, una storia in cui l’arte diventa simbolo di passione.





Amsterdam, 1636: la città è in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia, orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort, molto più vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo, mettendo così in pericolo il loro matrimonio. I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos. Tutto questo mentre la cameriera di Sophia, Maria, scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe. Ma, mentre l’Olanda è preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualità, irresistibile desiderio, inganno, sogni e illusioni, il ritratto prende tutt’altra forma, colorando passioni per cui daresti la vita.

L'attrice Alicia Vikander parla del suo personaggio Sophia.

Sophia tiene molto a suo marito Cornelis, con lui condivide una vita Quando Jan entra per la prima volta nella sua vita, non vuole aver nulla a che fare con lui, perché viene da un ambiente molto religioso, ha un marito che ama, una vita appagante e non vorrebbe rischiare di perdere tutto per qualcos’altro...Ma, anche se vuole bene a Cornelis, è comunque una giovane donna che non ha mai provato che cosa sia la passione...





Tulip Fever: trailer del film con Alicia Vikander e Christoph Waltz

Articolo pubblicato il 1° maggio 2016

The Weinstein Company ha reso disponibile un primo trailer del dramma romantico in costume Tulip Fever.

Basato sul romanzo omonimo di Deborah Maggoach, Tulip Fever vede protagonista la lanciatissima Alicia Vikander nei panni di Sophia, una giovane donna che in una Amsterdam del 17° secolo ha sposato un ricco uomo più anziano, Cornelius (Christoph Waltz). Quando il marito commissiona una serie di ritratti, Sophia inizia una relazione passionale con l'artista, Jan (Dane DeHaan), rischiando tutto per amore. Con il mercato dei tulipani di Amsterdam in piena espansione, gli amanti scommettono tutto sui bulbi di tulipano, nella speranza di raccogliere denaro sufficiente per fuggire insieme.

Il film è diretto Justin Chadwick, regista del dramma L'altra donna del re e del biopic Mandela: Long Walk to Freedome, da una sceneggiatura di Tom Stoppard. Il cast è completato da Jack O'Connell, Judi Dench, Holliday Grainger, Matthew Morrison, Tom Hollander, Cara Delevingne e Zach Galifianakis.

Dopo un ricco 2015 con ruoli nello spy-action Operazione UNCLE, il thriller fantascientifico Ex Machina e una svolta da Premio Oscar con il biopic The Danish Girl, Alicia Vikander sembra voler bissare anche nel 2016 con il blockbuster Jason Bourne, il dramma La luce sugli oceani e questo nuovo dramma romantico con ambientazione d'epoca, senza contare che è stata recentemente scelta per interpretare la nuova Lara Croft nel reboot di Tomb Raider.

Fonte: Collider