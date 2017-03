Puppet Master: iniziate le riprese del reboot

Di Federico Boni martedì 28 marzo 2017

Puppet Master: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Sonny Laguna e Tommy Wiklund.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Hanno preso il via ufficialmente a Dallas in Texas le riprese del reboot Puppet Master dal titolo "The Littlest Reich" che ha quanto riferito sarà un mix di horror e commedia.

L'account Instagram ufficiale del film ha inviato un aggiornamento che ha rivelato che la produzione di Puppet Master: The Littlest Reich ha ufficialmente preso il via con protagonista il Thomas Lennon delle serie tv Reno 911 e The Odd Couple.

Puppet Master: The Littlest Reich è incentrato su un giovane da poco divorziato che scopre una bambola Blade in perfette condizioni nell'armadio di suo fratello defunto, e decide di vendere il giocattolo ad una convention che si terrà in Texas per celebrare il 30° anniversario dei famigerati omicidi di Toulon. Durante l'asta si scatenerà l'inferno quando una forza sovrannaturale animerà tutti i pupazzi presenti alla convention che daranno il via ad una serie di sanguinosi omicidi.

Il Puppet Master originale è uscito direct-to-video nel 1989 e si è creato un tale seguito da generare nel corso degli anni un franchise di ben 10 film a cui ora si aggiungerà questo nuovo reboot.

Charles Band, che ha prodotto l'originale Puppet Master, è a bordo come produttore esecutivo di Puppet Master: The Littlest Reich. Inoltre Lorenzo di Bonaventura produttore dei Transformers e Mark Vahradian sono produttori del progetto con la Bonventura Pictures.

Il cast di Puppet Master: The Littlest Reich include Thomas Lennon, Jenny Pellicer, Nelson Franklin, Udo Kier, Charlyne Yi, Alex Beh, Barbara Crampton, Tina Parker, Skeeta Jenkins e Michael Paré.

A seguire trovate anche un primo poster ufficiale del film diretto da Sonny Laguna e Tommy Wiklund (Wither) da una sceneggiatura di S. Craig Zahler Dallas (Bone Tomahawk).

Puppet Master, sarà reboot

Venerdì 13, il remake - perso il regista, trovato un nuovo sceneggiatore David Bruckner NON dirigerà il reboot di Venerdì 13. 27 anni dopo l'uscita in sala, Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian, tra i produttori dei Transformers, riporteranno in vita Puppet Master - Il burattinaio, horror del 1989 diretto da David Schmoeller che ha poi generato ben 10 sequel. Parola dell'Hollywood Reporter. Puppet Master : The Littlest Reich il titolo del film che andrà letteralmente a rilanciare il franchise, con S. Craig Zahler allo script.

Nella pellicola originale avevamo un burattinaio, André Toulon, che si suicida in un albergo di Bodega Bay dopo aver dato vita alle sua creature grazie ad una antica formula egiziana in grado di infondere la vita agli oggetti inanimati. Cinquant'anni dopo Neil Gallagher scopre questa storia e manda a chiamare i suoi amici psichiatri Alex Whitaker, Dana Hadley, Frank Forrester e Carissa Stamford che arrivano sul posto per trovare Megan, la moglie di Alex, che piange la morte del marito. Ma durante la notte i burattini assassini si risvegliano...

Puppet Master: The Littlest Reich ruoterà invece attorno ad un 'giovane da poco divorziato che scopre una bambola nell’armadio di suo fratello defunto e pianifica di vendere il giocattolo in un convento dell’Oregon per celebrare il 30° anniversario dell'omicidio di Toulon. Neanche a dirlo si scatenerà l’inferno durante l’asta, quando una forza oscura animerà tutti i burattini, dando il via ad una serie di omicidi.

