La battaglia di Hacksaw Ridge: prima clip in italiano del film di Mel Gibson

La battaglia di Hacksaw Ridge: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra di Mel Gibson nei cinema italiani dal 2 febbraio 2017.

Aggiornamento

Disponibile via Eagle Pictures una nuova clip con una scena in italiano del film La battaglia di Hacksaw Ridge nei cinema italiani dal prossimo 2 febbraio. Il film diretto da Mel Gibson è ispirato alla storia vera del medico dell’esercito americano Desmond T. Doss (Andrew Garfield), un obiettore di coscienza che rifiutava l’uso delle armi che fu insignito della Medaglia d’Onore dal Presidente Harry S.Truman per aver salvato da solo con le proprie forze più di 75 compagni durante la brutale battaglia di Okinawa nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

NOTE DI REGIA

Quando ho sentito la storia di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza a ricevere la Medaglia d'Onore degli Stati Uniti, sono rimasto stupito dalla portata del suo sacrificio. Era un uomo che, nel modo più puro, disinteressato, e quasi inconsapevole, aveva più volte rischiato la propria vita per salvare la vita dei suoi fratelli. Desmond era un uomo del tutto ordinario che ha fatto cose straordinarie. Quando è scoppiata la seconda guerra mondiale e i giovani sono corsi ad arruolarsi, Desmond ha dovuto affrontare una situazione difficile - era ansioso di servire la patria, come qualsiasi uomo, ma la violenza andava in conflitto con le sue convinzioni religiose e morali. Si è categoricamente rifiutato di toccare una sola arma. Desmond ha subito una persecuzione intensa per il suo rifiuto ad abbandonare la sua convinzione, si è lanciato nell'inferno della guerra armata con nient'altro che la sua fede, ed è emerso come uno dei più grandi eroi di guerra di tutti i tempi. Desmond Doss era singolare. Ce ne sono pochi, se non nessuno, che potrebbero o vorrebbero replicare le sue azioni. L'umiltà che ha mantenuto nell’affrontare il suo eroismo è un testamento al coraggio di un uomo. In realtà, a Desmond è stato chiesto per anni il permesso di adattare la sua storia in un film, e lui ha ripetutamente rifiutato, insistendo sul fatto che i "veri eroi" erano quelli sul campo. In un panorama cinematografico invaso da immaginari di "supereroi", ho pensato che fosse il momento di celebrarne uno vero. Andrew Garfield ha veramente incarnato il personaggio e ha catturato l'essenza di Desmond Doss, e il cast e la troupe non sono stati certo da meno. Sono grato per il contributo di tutti. È stato un privilegio e un onore poter raccontare questa storia. [Mel Gibson]

La battaglia di Hacksaw Ridge: trailer italiano e locandine del film di guerra di Mel Gibson





Aggiornamento

Disponibile un primo trailer italiano e 15 locandine di La battaglia di Hacksaw Ridge, il film di guerra basato su eventi reali che segna il ritorno alla regia di Mel Gibson.

Il film è interpretato dall'ex Spider-Man Andrew Garfield nei panni di Desmond Doss (Andrew Garfield), che a Okinawa, durante la più sanguinosa battaglia della seconda guerra mondiale, salvò 75 uomini senza sparare un colpo e privo di un'arma. Doss è stato il primo obiettore di coscienza insignito della Medaglia d'Onore del Congresso.

Il cast di supporto del film include Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Vince Vaughn.

La battaglia di Hacksaw Ridge debutta nei cinema italiani il 2 febbraio 2017.

Hacksaw Ridge: trailer e poster del film di guerra di Mel Gibson con Andrew Garfield

Aggiornamento

Dopo aver ritratto per due film l'iconico supereroe Spider-Man, Andrew Garfield interpreta un eroe in carne ed ossa in Hacksaw Ridge. Oggi possiamo mostrarvi un primo trailer e una locandina di questo film di guerra basato su una storia vera che segna il ritorno alla regia di Mel Gibson dal 2006, anno in cui l'attore ha diretto Apocalypto.

Hacksaw Ridge è la straordinaria storia vera di Desmond Doss (Andrew Garfield), che a Okinawa, durante la più sanguinosa battaglia della seconda guerra mondiale, salvò 75 uomini senza sparare un colpo e privo di un'arma. Doss era l'unico soldato americano nella seconda guerra mondiale a combattere in prima linea senza un'arma poiché credeva che mentre la guerra fosse giustificata, l'uccisione di uomini era comunque sbagliata. Come medico dell'esercito Doss evacuò da solo i feriti da dietro le linee nemiche. Sfidando il fuoco e mentre si prendeva cura dei soldati Doss venne ferito da una granata e colpito da cecchini.

Doss è stato il primo obiettore di coscienza insignito della Medaglia d'Onore del Congresso. Il cast di supporto davvero notevole include Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Vince Vaughn.

Mel Gibson dirige da una sceneggiatura di Robert Schenkkan e Andrew Knight. Il dramma è prodotto da William Mechanic, David Permut, Terry Benedict, Paul Currie, Bruce Davey, Tyler Thompson, William D. Johnson e Brian Oliver. Questo film segna la quinta regia di Mel Gibson, dopo L'uomo senza volto, il Premio Oscar Braveheart, La Passione di Cristo e Apocalypto.

Hacksaw Ridge debutta nei cinema italiani il 19 novembre 2017.

Hacksaw Ridge di Mel Gibson ha una data d'uscita





Hacksaw Ridge: Mel Gibson dirige Andrew Garfield? L'eroe di guerra Desmond T. Doss diventa cinema con Mel Gibson e Andrew Garfield Finalmente il ritorno al cinema in qualità di regista di Mel Gibson. Hacksaw Ridge, ultima fatica dell'ex divo hollywoodiano da tempo 'ripudiato' dalla Mecca del Cinema, uscirà infatti il prossimo 4 novembre del 2016. Cast estremamente ricco capitanato da Andrew Garfield, affiancato da Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Vince Vaughn.

Protagonista della storia Desmond Doss, ovvero il primo obiettore di coscienza ad aver ricevuto la medaglia d'Onore del Congresso degli Stati Uniti. L'uomo è passato alla storia per per essersi rifiutato nel pieno della Seconda Guerra Mondiale di uccidere e di portare con se' un'arma anche se reclutato. T. Doss era di stanza nel Pacifico nel lontano 1942, in qualità di medico. Preso di mira dai compagni per il curioso atteggiamento 'pacifista' portato avanti, Desmond riuscì comunque a salvare 75 uomini durante la battaglia di Okinawa, evacuando decine di soldati intrappolati tra le linee nemiche. Proprio per salvare uno dei suoi commilitoni venne colpito da un cecchino e dall'esplosione di una granata. Ma rimase in vita, tanto da ricevere due Stelle di Bronzo, tre Purple Hearts e morire solo nel 2006. Alla tenera età di 87 anni.

A sceneggiare la pellicola Robert Schenkkan e Randall Wallace, l'ultimo dei quali ha lavorato con Gibson in Braveheart. E' facile immaginare che il film si concentri quasi esclusivamente sui tre mesi di durata della terribile Battaglia di Okinawa. Per Mel si tratterà del ritorno in sala in qualità da regista 10 anni dopo Apocalypto.