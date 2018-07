Slender Man: nuovo trailer del film horror di Sylvain White

Di Federico Boni giovedì 26 luglio 2018

Slender Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Sylvain White nei cinema italiani dal 6 settembre 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

La leggenda di Slender Man arriva sul grande schermo accompagnata da un po' di inquietudine dopo che quella che era nata come una leggenda urbana creata su Internet si è trasformata in vera tragedia, con due ragazze dodicenni che hanno attirato un'amica nel bosco, e poi hanno cercato di pugnalarla a morte, sostenendo che erano sotto l'influenza di Slender Man. Sony però non ha fatto un film sul caso di cronaca di cui si è occupato invece dun documentario della HBO, ma hanno trasformato la favola nera di "Slender Man" in una storia di fantasmi di cui andiamo a roporvi un secondo trailer ufficiale.

Beware the Slenderman: trailer del documentario prodotto da HBO In un documentario uno scioccante caso giudiziario legato al mito internettiano dello Slender Man.





In una cittadina del Massachussets, quattro liceali eseguono un rituale con l’intento di sfatare la leggenda di Slender Man. Quando una delle ragazze svanisce misteriosamente, nasce in loro il sospetto che lei sia diventata la sua ultima vittima.

Slender Man è diretto dalla regista francese Sylvain White che ha diretto anche "Leggenda mortale", terzo capitolo della serie So cosa hai fatto, il dance-movie Stepping - Dalla strada al palcoscenico (Stomp the Yard) e l'action The Losers, adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto DC/Vertigo di buona fattura che però si è rivelato un flop, relegando la White all'ambito televisivo con regie di episodi di serie tv come Sleepy Hollow e il reboot MacGyver. Nel 2013 la regista è tornata in patria per dirigere il thriller The Mark of the Angels – Miserere con Gérard Depardieu and JoeyStarr. Slender Man rappresenta quindi per Sylvain White un tentativo di rilanciare la sua carriera hollywoodiana.

Slender Man arriva nei cinema italiani il 6 settembre interpretato da Joey King, Julia Goldani-Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso e Javier Botet.

Fonte: Collider





Slender Man: primo trailer italiano e locandina del film horror di Sylvain White

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dsiponibile un primo trailer italiano e una locandina di Slender Man, un personaggio di Internet creato da "Creepypasta" che ora ha un film tutto suo.





In una cittadina del Massachussets, quattro liceali eseguono un rituale con l’intento di sfatare la leggenda di Slender Man. Quando una delle ragazze svanisce misteriosamente, nasce in loro il sospetto che lei sia diventata la sua ultima vittima.

Slender Man è stato creato per la prima volta online nel 2009 e ha debuttato nel forum "Something Awful". Eric Knudson, anche conosciuto come "Victor Surge" è generalmente accreditato per aver creato il personaggio, che di solito è ritratto come un uomo magro, innaturalmente alto, con un volto bianco e informe in un completo nero. Tuttavia parte del problema quando si è trattato di realizzare un film di Slender Man era di rintracciare la paternità dei diritti. Anche se a Knudson è attribuito il merito di averlo creato, queste creazioni di fantasia partorite da questo genere di letteratura internettiana nota come "Creepypasta" sono spesso gestiti in crowdsourcing, rendendo i problemi legati ai diritti piuttosto complicati. Ma Sony è riuscita a risolvere il problema e il 6 settembre Slender Man approderà nei cinema italiani.

Sylvian White dirige Slender Man da una sceneggiatura di David Birke (Elle). Il cast del film comprende Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan e Kevin Chapman.





Slender Man: primo teaser poster del film horror di Sylvain White

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile via Coming Soon un primo teaser poster del thriller-horror Slender Man diretto da Sylvain White, basato sul noto meme di Internet e in arrivo nei cinema americani il 18 maggio 2018.

Non abbiamo ancora una sinossi ufficiale del film, ma nel poster s'intravedono gli inquientanti boschi che Slender Man chiama casa. Il misterioso mostro in questione non viene rivelato nell'illustrazione, ma Sylvain White e la sua squadra dovrebbero restare fedeli al look originale del protagonista di questa moderna favola urbana che potrebbe lanciare una nuova e finalmente credibile icona horror cinematografica.

Lo Slender Man è una creatura sovrannaturale che ha origine sul sito "CreepyPasta" come meme internet. Creato nel 2009 da Eric Knudsen (aka "Victor Surge") per un contest fotografico lanciato sul forum "Any Something Awful", Slender Man viene descritto come un uomo di carnagione bianca, di corporatura snella, alto circa 240 cm. Il suo volto risulta privo di occhi, naso, bocca e orecchie. Presenta due braccia lunghe fino alle ginocchia che terminano in grosse mani con dita provviste di artigli; inoltre, dalla sua schiena fuoriescono tentacoli neri. Indossa un abito nero con una cravatta nera o rossa.

Le storie di Slender Man in genere coinvolgono bambini che vengono perseguitati, rapiti e traumatizzati. Il personaggio appare in molti media e al di fuori di internet Slender Man ha avuto un notevole impatto sulla cultura popolare dopo essere stato citato nel videogioco Minecraft e aver generato propri videogiochi come Slender: The Eight Pages e Slender: The Arrival.

Il personaggio purtroppo stato chiamato in causa anche in alcuni atti violenti e persino omicidi. Il più famoso di questi è stata l'aggressione quasi fatale ad una bambina di 12 anni a Waukesha in Wisconsin, fatto di cronaca raccontato nel documentario HBO Beware the Slenderman.





Slender Man, arriva il film

Se ne parla da tempo ma ora è certo. La Screen Gems realizzerà un film su Slender Man, celebre personaggio immaginario creato nel 2009 da Eric Knudsennel per un concorso fotografico sul sito Something Awful. Una sorta di ‘mito del web’ riuscito ad alimentarsi nel giro di un lustro.

Uomo di carnagione bianca, di corporatura snella, alto circa 240 cm e con il volto privo di occhi, naso, bocca e orecchie, Slender Man ha due braccia lunghe fino alle ginocchia che terminano in grosse mani con dita provviste di artigli, oltre a dei tentacoli neri che escono dalla sua schiena. Vestito con un abito nero e cravatta rossa, tenta abitualmente di rapire dei bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Due anni fa, nella contea di Milwaukee, si verificò un reato che coinvolse due dodicenni, Morgan E. Geyser e Anissa E. Weier, in un tentato omicidio nei confronti di un’altra coetanea, Payton Isabella Leutner. La faccenda divenne uno dei casi più seguiti negli Stati Uniti d’America: secondo gli interrogatori le due ragazzine volevano sacrificare la loro coetanea proprio a Slender Man, che all’epoca spopolava sulla rete. 10 giorni dopo, nello Stato dello Ohio, si verificò un’altra aggressione: una madre di ritorno dal lavoro venne aggredita in cucina da sua figlia tredicenne con indosso una maschera bianca. A fine 2014, infine, nello Stato del Florida, una quattordicenne, Lily Marie Hartwell, ossessionata da Slender Man, avrebbe dato alle fiamme la casa con dentro sua madre e il fratellino di 9 anni.

Non è ancora chiaro quale direzione prenderà la pellicola, con David Birke (13 Sins) allo script e un regista da scovare il prima possibile, in modo da dare il via alla produzione entro la fine dell'anno. Non c'è infatti tempo da perdere, visto e considerato che si era parlato di una possibile stagione di American Horror Story interamente dedicata a Slender Man, mentre Taylor Brodsky ha realizzato un documentario ad hoc per la HBO che andrà in onda entro la fine del 2016.