USS Indianapolis: trailer italiano del film con Nicolas Cage

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 maggio 2017

USS Indianapolis: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Mario Van Peebles con Nicolas Cage nei cinema italiani dal 19 luglio 2017.

M2 Pictures il 19 luglio porterà nei cinema italiani USS Indianapolis, un dramma basato su fatti realmente accaduti che porta sul grande schermo la storia poco conosciuta dell’incrociatore militare affondato durante la Seconda Guerra Mondiale e dei suoi uomini, diventati eroi.

In USS Indianapolis Nicolas Cage interpreta il capitano McVay affiancato da Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Cody Walker, Brian Presley, Emily Tennant, Callard Harris e Emily Marie Palmer. Mario Van Peebles dirige da una sceneggiatura di Cam Cannon e Ricardo Rionda Del Castro.

La storia della USS Indianapolis è brevemente accennata dal personaggio Sam Quint di Robert Shaw nel classico Lo squalo di Steven Spielberg.

Per tutta la seconda guerra mondiale, la USS Indianapolis era conosciuta come una delle navi più veloci di tutta la Marina degli Stati Uniti. Sotto il comando del capitano McVay (Nicolas Cage), il suo equipaggio ha combattuto con coraggio in ogni grande campagna degli Stati Uniti nel Pacifico. Mentre il Presidente Truman negozia la resa della Germania, dà a McVay una nuova missione. Il governo degli Stati Uniti ha messo a punto un'arma segreta, che McVay e il suo equipaggio devono trasportare sull'isola di Guam. La missione viene portata a termine senza intoppi e a McVay viene ordinato di portare il suo equipaggio su un'isola del Pacifico, dove gli uomini faranno rapporto. Purtroppo lungo la strada un sottomarino giapponese sotto la guida del Comandante Hashimoto sorprende la Indianapolis e lancia diversi siluri contro la nave americana che affonda in soli dodici minuti. Dei 1.200 uomini a bordo, solo 900 sopravvivono all'affondamento e attendono in acqua, credendo che il loro salvataggio sia imminente. Quando fa giorno il caldo si fa insopportabile. Sete e fame cominciano a serpeggiare e gli attacchi cominciano. Centinaia di squali circondano gli uomini e attaccano senza pietà o provocazione. Dopo i primi attacchi, gli squali si ritirano, ma continuano a girare intorno agli uomini pronti a proseguire il loro pasto. I militari giapponesi, allo stremo, celebrano l'affondamento della Indianapolis come prova di una potenziale rimonta del Giappone contro le forze americane. Hashimoto è salutato come un eroe, ma l'uomo si chiede perché la Indianapolis fosse così vulnerabile e in lui cresce sempre di più la frustrazione di fronte al rifiuto del governo giapponese di credere alle affermazioni di un'arma segreta in mano agli Stati Uniti in grado di decimare la popolazione giapponese. Dopo diversi giorni in acqua, gli uomini cominciano a perdere la speranza. Sopraffatti dalla sete, molti cominciano ad avere allucinazioni. Nel frattempo continua la pressione sulla Marina, ma senza alcun risultato. I giorni trascorrono, sempre più uomini muoiono e i sopravvissuti trovano una nuova determinazione per sopravvivere, ma la loro pura e semplice volonta sarà sufficiente? USS Indianapolis racconta una vera storia di sopravvivenza. Piena di azione, suspense e coraggiosi eroi è l'ultima storia non raccontata della seconda guerra mondiale.





