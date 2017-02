Logan - The Wolverine: nuovo spot tv "Super Bowl 2017"

Di Federico Boni lunedì 6 febbraio 2017

Logan: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Hugh Jackman nei cinema italiani dal 1° marzo 2017.

Hugh Jackman ha annunciato che Logan sarà la sua ultima interpretazione nei panni di Wolverine che l'attore ha impersonato per quasi due decenni. 20th Century Fox ha utilizzato la vetrina del Super Bowl 2017 per dare ai fan un'altra sbirciata al nuovo film degli X-Men con un nuovo spot tv realizzato appositamente per l'evento sportivo.

Logan sarà il terzo film da solista di Wolverine e questo nuovo spot tv condensa le migliori sequenze viste nei trailer sinora rilasciati, confermando tanta azione e un tono del film molto cupo e intenso. Sulle note di "Amazing Grace" questo spot dipinge un futuro molto tetro per i mutanti che sembra allinearsi con quello che abbiamo sentito sul film fino a questo punto.

James Mangold, che ha diretto anche Wolverine - L'immortale, è il regista del film che è previsto in uscita nei cinema italiani il 1° marzo 2017.

Fonte: Collider





Logan - The Wolverine: trama ufficiale estesa, spot tv in italiano e nuove locandine

20th Century Fox ha reso disponibili un primo spot tv in italiano, 3 locandine e una nuova sinossi ufficiale estesa di Logan - The Wolverine rilasciata in occasione della prima del film in programma al Festival di Berlino il prossimo 17 febbraio.





Nel 2024 la popolazione mutante si è ridotta in modo significativo e gli X-Men si sono sciolti. Logan, il cui potere rigenerante si sta esaurendo, si è arreso all'alcol e ora si guadagna da vivere come autista. Si prende cura di un Professor X vecchio e malato tenendolo nascosto. Un giorno una sconosciuta chiede a Logan di portare una ragazza di nome Laura fino al confine canadese, in un primo momento si rifiuta, ma il Professore gli rivela che era lungo tempo che la stava aspettando. Laura possiede una straordinaria abilità nel combattimento ed è in molti modi simile a Wolverine. Lei è braccata da sinistri figuri che lavorano per una potente corporation...questo perché il suo DNA contiene il segreto che la collega a Logan. Un impalcabile inseguimento prende il via. In questa terza uscita cinematografica del personaggio dei fumetti Marvel Wolverine vediamo i supereroi afflitti dai problemi di ogni giorno. Sono invecchiati, in difficoltà e lottano per sbarcare il lunario. Un decrepito Logan è costretto a chiedersi se è possibile o addirittura se intende mettere i suoi poteri rimanenti al servizio del prossimo. Sembrerebbe che nel prossimo futuro, i tempi in cui sono stati in grado mettere il mondo al sicuro con artigli affilati come rasoi e poteri telepatici siano ormai finiti.

Logan - The Wolverine nei cinema italiani il 1° marzo 2017.





Logan: nuovo trailer senza censure di Wolverine 3

20th Century Fox ha reso disponibile sul suo canale YouTube britannico un nuovo trailer senza censure e leggermente esteso di Logan aka Wolverine 3.

Nel filmato possiamo dare un altro sguardo a Richard E. Grant nei panni di del Dr. Xander Rice che nei fumetti ha contribuito a sviluppare di X-23 , all'evento che ha trasformato la giovane mutante in una furia omicida, e il cui padre faceva parte del programma "Arma X" originale che ha trasformato Logan in Wolverine.

Nel railer c'è anche una fugace prima occhiata al personaggio di Eriq La Salle, che è uno dei pochi attori il cui personaggio è ancora da confermare. Lo vediamo in una breve scena dove lo si vede ridere intorno ad un tavolo da pranzo con il Professor X (Patrick Stewart), X-23 (Dafne Keen) e Logan (Hugh Jackman).

Il cast di supporto di Logan include anche Boyd Holbrook come il malvagio Donald Pierce e Stephen Merchant come Calibano, mutante che aiuta Logan a prendersi cura di un malandato Professor X. James Mangold dirige da una sceneggiatura di David James Kelly e Michael Green con 20th Century Fox che ha fissato la data di uscita al 2 marzo 2017.

Fonte: Movieweb





Logan: nuovo trailer italiano di Wolverine 3

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Logan, terzo film incentrato su Wolverine e ultimo per Hugh Jakman nei panni dell'iconico mutante Marvel.





Nel prossimo futuro, uno stanco Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio sul confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan per nascondere al mondo la sua eredità si rivelano inutili quando un giovane mutante arriva braccato da forze oscure.

Hugh Jackman ha interpretato Wolverine nel primo film degli X-Men nel 2000 per riprendere in seguito il ruolo in quasi tutti i film del franchise da allora. Ha avuto anche un breve cameo in X-Men: L'inizio.

Il cast di Wolverine 3 include anche Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen Merchant, Doris Morgado, Elizabeth Rodriguez, Richard E. Grant e Patrick Stewart. James Mangold è il regista del film in uscita nei cinema italiani il 2 marzo 2017.





Logan: nuove immagini e anteprima colonna sonora

Prosegue il conto alla rovescia per l'uscita nei cinema, il prossimo 3 marzo, del cinecomic Logan e in attesa di un nuovo trailer il regista James Mangold, attraverso il suo account Twitter, ha condiviso tre nuove immagini che ritraggono il Logan di Hugh Jackman, il Professor X di Patrick Stewart e il clone mutante X-23 di Dafne Keen. Il regista ha anche risposto ad alcuni fan molto impazienti di vedere un nuovo trailer.

Per tutti quelli che (come me) sono in attesa di un nuovo trailer, sappiano che non servono una pioggia di tweet per averlo più in fretta. I registi hanno influenza su molte cose tra cui le date di uscita, ma la data scelta per il rilascio di un trailer è il risultato di molta pianificazione aziendale. E una volta che queste date sono decise, non c'è nulla che si possa fare per cambiare una macchina di distribuzione che opera a livello mondiale. Neanche i fan più ansiosi. Credo che ci sia qualcosa in arrivo. Molto presto. Così, invece di sprecare un altro momento della tua vita preziosa digitando su questo, respira e vivi.

Insieme alle nuove foto, sempre via Twitter, il regista James Mangold ha condiviso anche un video con un assaggio della colonna sonora del film. Nella clip viene mostrato uno stralcio di una sessione di registrazione delle musiche di Marco Beltrami.







Taken w/ LEICA S, 100mm, ISO 1600 1/750 ƒ2 -- photo by JM pic.twitter.com/YwsGN7VTOC

— Mangold (@mang0ld) 15 gennaio 2017

Taken w/ LEICA SL 35mm, ISO 1600 1/200 ƒ1.4 -- photo by JM pic.twitter.com/T5xUFCQo2g — Mangold (@mang0ld) 15 gennaio 2017







Taken w/ LEICA S, 90mm, ISO 100 1/125 ƒ6.8 -- photo by JM pic.twitter.com/V05Ex0IMA4

— Mangold (@mang0ld) 15 gennaio 2017

On the Newman Stage... pic.twitter.com/9F8UnxF348 — Mangold (@mang0ld) 13 gennaio 2017





Logan: nuove immagini e trama ufficiale di Wolverine 3

20th Century Fox ha recentemente lanciato un sito web di Logan che annunciava l'arrivo di un trailer finale e oggi abbiamo due "frame" di questo nuovo trailer condivisi via Twitter da Hugh Jackman e il regista James Mangold, con Jackman che ha rivelato anche una prima sinossi del film.

Il fotogramma condiviso da James Mangold mostra la sagoma della Chrysler 300 Limousine guidata da Logan nel film, mentre quello di Hugh Jackman è il fotogramma finale del trailer, che presenta Logan alla guida con la giovane X-23 seduta sul sedile del passeggero.

Jackman ha inoltre rivelato questa prima sinossi ufficiale del film che ricordiamo debutterà nei cinema il 3 marzo.





Nel prossimo futuro, uno stanco Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio sul confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan per nascondere al mondo la sua eredità si rivelano inutili quando un giovane mutante arriva braccato da forze oscure.

Il "giovane mutante" a cui fa riferimento la sinossi è X-23, che è sostanzialmente la versione femminile di Wolverine, ed è la bambina che abbiamo visto in diverse immagini promozionali e nel primo teaser. Le "forze oscure" che la inseguono sono i Reavers, guidati dall'attore attore Boyd Holbrook (Narcos).







Well I got my postcard. I feel special! Frame 1 of 1974! #OneLastTime pic.twitter.com/rbMDwCZ4Fo

— Mangold (@mang0ld) 12 gennaio 2017





Logan: nuove immagini ufficiali di Hugh Jackman

Aggiornamento di Pietro Ferraro Il prossimo marzo Hugh Jackman torna sul grande schermo nei panni di Wolverine per un'ultima volta nell'atteso Logan aka Wolverine 3. In attesa di nuovi filmati Hugh Jackman e il regista James Mangold hanno condiviso via Twitter due nuove foto che che ritraggono Wolverine. Ryan Reynolds protagonista di Deadpool ha detto in una recente intervista che gli piacerebbe provare a far cambiare idea a Hugh Jackman sul fatto di mandare in pensione il suo personaggio Wolverine, e riportarlo sul grande schermo per un "Deadpool vs Wolverine". Hugh Jackman ha risposto che non esclude completamente un potenziale ritorno in un film di questo tipo, sostenendo però che ci dovrebbero essere le condizioni perfette e che per averle si potrebbe già essere, per quanto lo riguarda, fuori tempo massimo. La foto che Hugh Jackman ha condiviso su Twitter è stata accompagnata dalla didascalia "Lotta o fuga" e mostra Wolverine correre attraverso un bosco. L'immagine rilasciata da James Mangold mostra invece un Logan in notturna che indossa il suo abito da autista di limousine. Abbiamo appreso l'anno scorso che Logan nel film ha trovato un posto di lavoro come autista di limousine, e abbiamo visto nelle prime foto dal set la limousine che guida crivellata di fori di proiettile. Quelle prime le foto ritraevano anche una ragazza interpretata da Dafne Keen, che nel frattempo è stato confermato essere la mutante X-23. Nel frattempo è stato lanciato il sito ufficiale del film che ha annunciato un trailer finale in arrivo prossimamente, mentre lo studio ha recentemente mostrato 40 minuti del film in anteprima a fan e stampa, e le prime reazioni hanno elogiato la performance di Dafne Keen nei panni del clone mutante X-23, la cui presenza è stata anticipata dalla scena dopo i titoli di coda di X-Men: Apocalisse quando un personaggio sconosciuto è visto prendere una fiala di sangue con l'etichetta "Wolverine". Nei fumetti Laura Kinney alias X-23 è stata clonata dal sangue di Wolverine, il tentativo di clonazione numero 23 nonché unico successo. E' stato inoltre recentemente confermato via social media che Richard E. Grant interpreterà il Dr. Zander Rice. Nei fumetti, Zander Rice è uno degli uomini che hanno creato X-23. E' stato anche confermato che Logan sarà parzialmente ispirato al fumetto "Vecchio Logan". In quella serie a fumetti Logan perde le sue capacità di guarigione mutante e inizia ad invecchiare. Il fumetto dispone anche di un numero di personaggi di alto profilo come Hulk, Occhio di Falco e Teschio Rosso di cui però è Marvel Studios ad avere i diritti, che è probabilmente uno dei motivi per cui questo film non sarà un adattamento fedele di "Vecchio Logan".

Taken w/ SONY 7M2 55mm, ISO 1600 1/40 ƒ2 -- by JM pic.twitter.com/EzO9Sgnr4s — Mangold (@mang0ld) 9 gennaio 2017





Fight or Flight pic.twitter.com/zpVRFWiyes — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 5 gennaio 2017

New image of Stephen Merchant as Caliban in Hugh Jackman's final Wolverine movie #LOGAN pic.twitter.com/STN6m1ArfL — Kellvin_Chavez (@Kellvin_Chavez) 22 dicembre 2016





Here's another look at Boyd Holbrook as Donald Pierce, one of the villains from Hugh Jackman’s final Wolverine film #LOGAN pic.twitter.com/L8Kv9piyJU — Kellvin_Chavez (@Kellvin_Chavez) 23 dicembre 2016

Fonte: Movieweb



Logan: nuove immagini ufficiali di Wolverine 3

Aggiornamento di Pietro Ferraro Logan della 20th Century Fox è uno dei film più attesi del prossimo anno con lo studio che sino ad ora ha condiviso un gran numero di foto, alcune a dire il vero piuttosto criptiche, che hanno incluso scatti di Patrick Stewart di nuovo nei panni del Professor X, forse per l'ultima volta. Ora ne abbiamo di nuove da proporvi tra cui una via Empire che mostra il Wolverine di Hugh Jackman trarre in salvo la giovane mutante nota come X-23. Abbiamo anche un'altra immagine che mostra in primo piano le cicatrici sulle mani di Logan, un segno dell'indebolimento della sua mutazione in Wolverine 3. Empire ha anche avuto modo di parlare con il regista James Mangold che ha ribadito che in questo nuovo film hanno cercato di ridimensionare CG ed effetti speciali.

L'obiettivo era quello di fare qualcosa di umano. Abbiamo fatto uno sforzo per fare un passo indietro su abbellimento e greenscreen.

Ciò è in linea con le affermazioni del regista condivise il mese scorso, con una pagina della sceneggiatura, in cui Mangold affermava che chiunque fosse in cerca di iper-coreografie che sfidano la gravità e città devastate in un tripudio di CG sarebbe rimasto molto deluso perché Wolverine 3 è un altro tipo di film. Le parole di Hugh Jackman su questa nuova storia che pare esplori l'eredità di Wolverine.

E' essenziale che si veda questa come la storia di un uomo che sta lottando con la mortalità e l'eredità, e con il dilemma se il mondo sarebbe meglio con lui o senza di lui.

20th Century Fox sta sviluppando anche Nuovi Mutanti, insieme ad un altro non specificato film degli X-Men che secondo il produttore Simon Kinberg sarà ambientato negli anni '90 seguendo la stessa progressione temporale della trilogia prequel con X-Men: L'inizio ambientato negli anni '60, X-Men: Giorni di un futuro passato ambientato negli anni '70 e X-Men: Apocalisse ambientato negli anni '80. Il cast di supporto di Logan include Boyd Holbrook come il malvagio Daniel Pierce, Stephen Merchant come Calibano e Richard E. Grant e Eriq La Salle in ruoli non specificati. James Mangold dirige Logan da una sceneggiatura di David James Kelly e Michael Green.













Una foto pubblicata da @wponx in data: 16 Nov 2016 alle ore 07:23 PST

Una foto pubblicata da @wponx in data: 19 Nov 2016 alle ore 07:23 PST



Fonte: Movieweb



Logan: nuovo poster ufficiale di Wolverine 3

Aggiornamento di Pietro Ferraro 20th Century Fox ha so disponibile un nuovo poster di Logan che presenta Wolverine (Hugh Jackman) insieme alla giovane mutante Laura Kinney alias X-23 interpretata dall'attrice Dafne Keen. X-23 che ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel oltre un decennio fa, ma in realtà è stata creata per la serie d'animazione X-Men Evolution. Lei è il risultato del tentativo di clonare il DNA mutante di Wolverine, come parte del programma "Arma X". Questa premessa è stata introdotta nella scena dopo i titoli di coda di X-Men Apocalisse. X-23 è il 23° tentativo di clonare Logan, da cui il suo nome in codice. In una recente intervista il regista James Mangold ha parlato dell'inserimento di questo nuovo film nella linea temporale dei film degli X-Men.

Siamo nel futuro, abbiamo superato il punto dell'epilogo di "Giorni di un futuro passato". Stiamo trovando tutti questi personaggi in circostanze che sono un po' più reali. Le domande sull'età che avanza, la solitudine, qualcosa a cui appartenere e...sono ancora utile al mondo? l'ho vista come un'opportunità. Abbiamo visto questi personaggi in azione, salvare l'universo, ma cosa succede quando si è in pensione e la carriera è finita? La cosa veramente interessante per me era scavare in un luogo in cui non si era ancora scavato, era l'idea di mutanti che non sono più utili al mondo o anche non più certi di poter fare quello che hanno fatto fino a ieri. I loro poteri sono diminuiti e loro come noi sono invecchiati.

Apparo chiaro dai primi trailer che Wolverine 3 è un tipo molto diverso di film degli X-Men. Sembra certamente più adulto e realistico. Oltre a Patrick Stewart che riprenderà il suo ruolo di Professor X, non è chiaro se ci saranno ulteriori riferimenti ai precedenti 9 film degli X-Men. Il film potrebbe benissimo continuare a ignorare la continuità e vivere di vita propria. Logan arriva nelle sale il 3 marzo 2017.



Logan: nuove foto ufficiali di Wolverine 3

Aggiornamento di Pietro Ferraro Hugh Jackman ha appena ucciso un uomo in una nuova foto ufficiale di Logan che debutterà nei cinema americani il 3 marzo 2017. Due nuove immagini sono state condivise dall'account Instagram ufficiale di Wolverine 3 che ha recentemente confermato il mutante X-23 con una foto condivisa il mese scorso. Quello che sappiamo su questo terzo film di Wolverine è che sarà in parte basato sul fumetto "Vecchio Logan", che includerà i Reavers, ll mutante Calbano e il Professor X, che sarà abientato a El Paso in Texas e voci parlano di un Logan che lavora come autista d lousne e che sta perdendo le sue capacità di guarigione mutante. Il regista James Mangold ha confermato che questa storia si svolge nel futuro: "superato il punto dell'epilogo di Giorni di un futuro passato".









Una foto pubblicata da @wponx in data: 7 Nov 2016 alle ore 07:23 PST

Una foto pubblicata da @wponx in data: 20 Ott 2016 alle ore 07:23 PDT







Logan: nuova foto con Hugh Jackman

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo un primo trailer italiano del terzo film in solitaria di Wolverine dal titolo Logan, il regista James Mangold ha condiviso una nuova foto con Hugh Jackman che dimostra ulteriormente che Wolverine non è il mutante che era una volta. L'immagine, condivisa sull'account twitter ufficiale di James Mangold, rivela un Logan a torso nudo, che mette in mostra una delle tante cicatrici che si è procurato da quando i suoi poteri di guarigione hanno iniziato a svanire. Mangold ha spiegato in un'intervista che le cicatrici di Logan sono semplicemente una conseguenza dell'età e che il mutante può ancora guarire, ma ora ci sono cicatrici su tutto il corpo che sono la testimonianza delle sue battaglie passate. Una precedente immagine condivisa da James Mangold ha confermato che la giovane attrice Dafne Keen sarà Laura Kinney, anche nota come X-23. Per quanto riguarda il Professor X, il trailer ha mostrato che il personaggio è chiaramente malato.



Taken w/ Leica S 007 Vario Elmar 90mm, ISO 3200 1/25 ƒ11 -- JM pic.twitter.com/oVBdzkrqeU — Mangold (@mang0ld) 26 ottobre 2016

Logan: nuova foto conferma il clone mutante X-23

Aggiornamento di Pietro Ferraro Prima del via alle riprese di Logan aka Wolverine 3, c'erano state un certo numero di voci che la popolare mutante Marvel Comics Laura Kinney, anche nota come X-23, sarebbe stata presente nel film. Quando la produzione ha preso il via ci sono state foto dal set che mostravano una giovane ragazza non identificata al fianco di Hugh Jackman, ma non è mai stato confermato fosse X-23. Oggi sia il regista James Mangold e che l'account Instagram ufficiale del film hanno condiviso una nuova foto dell'attrice Dafne Keen confermandola nel ruolo di Laura / X-23. Logan segna il debutto cinematografico della Keen, dopo aver recitato in sette episodi della serie tv The Refugees. La foto Instagram dice soltanto "Laura", e mentre l'attrice non è identificata, Dafne Keen è elencata nella pagina IMDB aggiornata di Logan come Laura Kinney / X-23. Molti fan hanno hanno supposto che X-23 sarebbe stata parte della trama dopo la sequenza dei titoli di coda di X-Men: Apocalisse che ha mostrato un personaggio misterioso entrare nella struttura di Alkali Lake a procurarsi una fiala di sangue con l'etichetta "Wolverine". Nei fumetti, X-23 è un clone creato dal sangue di Wolverine. X-23, alias Laura Kinney, è stata creata nel 2004 da Craig Kyle per le serie animata X-Men: Evolution per poi passare ai fumetti. X-23 è stata clonata dal DNA di Wolverine, e il suo nome deriva dal fatto che lei era il tentativo numero 23 di creare un clone e di gran lunga quello di maggior successo. Proprio come Wolverine stesso, X-23 ha capacità di guarigione rigenerative e artigli di adamantio retrattili sommate a forza, velocità e resistenza sovrumane e sensi intensificati.

Una foto pubblicata da @wponx in data: 23 Ott 2016 alle ore 07:23 PDT







Logan: primo trailer italiano di "Wolverine 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro 20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Logan, il terzo film da solista di Wolverine. A seguito di un tweet del regista James Mangold che ha rivelato Hugh Jackman come "Vecchio Logan", il trailer è finalmente approdato online. Questo atteso sequel è stato annunciiato come performance finale di Jackman nei panni dell'iconico mutante. Il poster ufficiale di Wolverine 3 pubblicato qualche tempo fa, con la mano artigliata di Logan che stringeva quella di un bambino, ha dato vigore alle voci della presenza nel film del clone mutante X-23 alias Laura Kinney e ora dal trailer quelle voci sembrano confermate, come è confermato che il film sarà in parte basato sulla serie a fumetti "Vecchio Logan". Hugh Jackman ha interpretato Logan per la prima volta nel 200o in X-Men di Bryan Singer che è in gran parte responsabile del succcessivo boom dei film di supereroi. Da allora l'attore ha vestito i panni di Wolverine in sette film, così come un cameo in X-Men: L'inzio. L'ultima interpretazione da solista del personaggio, Wolverine - L'immortale, ha incassato 414 milioni d dollari in tutto il mondo. Il cast di Logan include Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Doris Morgado, Elizabeth Rodriguez, Richard E. Grant e Patrick Stewart che riprende il suo ruolo del Professor X. James Mangold torna al timone dopo aver diretto Wolverine - L'immortale. Logan è previsto in uscita a marzo 2017.



Logan: anteprima trailer e nuova immagine di "Wolverine 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Hugh Jackman ha condiviso un'anteprima del primo teaser trailer ufficiale di Logan aka Wolverine 3, mentre il regista James Mangold ha pubblicato una nuova immagine ufficiale di un Jackman visibilmente invecchiato e aderente al Wolverine del fumetto "Vecchio Logan". L'anteprima trailer che Hugh Jackman ha pubblicato su Twitter ci mostra la sagoma di Wolverine da lontano. Questo video da una manciata di secondi dispone anche di un breve messaggio che dice: "La natura ha fatto di me un mostro, l'uomo ha fatto di me un'arma e Dio lo ha fatto durare troppo a lungo". La foto di "Old Man Logan" è l'ultima di una serie di immagini condivise online dal regista James Mangold, dal protagonista Hugh Jackman e dall'account Instagram ufficiale del film. Abbiamo anche visto il Calibano di Stephen Merchant, il Professor X di Patrick Stewart e uno dei Reavers di nome Danny Rhodes interpretato da David Kallaway. Ci sono state anche un gran numero di immagini criptiche che caratterizzano varie locaton nei pressi di El Paso in Texas e quello che si crede di essere un personaggio dei fumetti noto come "Arcade". Tra i rumor più rilevanti legati al film ricordiamo quello che ipotizza il coinvolgimento nella trama di un mutante chiamato X-23, un clone creato con il sangue di Logan che abbiamo visto prelevare da un uomo misterioso nella scena dopo titoli di coda di X-Men: Apocalisse. Il cast comprende anche Boyd Holbrook come il malvagio Donald Pierce e Richard E. Grant ed Eriq La Salle in ruoli non specificati. James Mangold dirige da una sceneggiatura di David James Kelly e Michael Green. 20th Century Fox che ha fissato una data di uscita al 3 Marzo 2017.



Taken w/ Leica SL, Noctilux 50mm, ISO 1600 1/1000 ƒ1.7 -- by JM pic.twitter.com/Rz4MUyctqq — Mangold (@mang0ld) 19 ottobre 2016

The tease is about to end tom. #Logan has impressed us from comics to movies! Tell us what do you love about him using #1DayToLoganTeaser pic.twitter.com/TRGeQKk0oc — Fox Star India (@FoxStarIndia) 19 ottobre 2016

Fonte: Collider



Logan: nuove immagini ufficiali confermano Calibano e i Reavers

Aggiornamento di Pietro Ferraro Nel corso delle ultime settimane Hugh Jackman, il regista James Mangold e l'account Instagram ufficiale di Logan della 20th Century Fox hanno condiviso criptiche nuove foto ufficiali su questo atteso sequel. L'ultima di queste immagini arriva da Instagram e conferma la presenza nel film di un gruppo di criminali conosciuti come Reavers. Abbiamo anche nuovi dettagli circa il villain principale, Donald Pierce, interpretato da Boyd Holbrook. Nella foto è ritratto l'attore David Kallaway che su IMDB viene riportato nel ruolo di un personaggio di nome Danny Rhodes. Il post Instagram mostra l'attore che punta un grosso fucile con la didascalia "Reaver". Nei fumetti i Reavers sono un gruppo di cyborg criminali la cui missione è distruggere i mutanti X-Men e in particolare Wolverine. Questo gruppo viene formato da Donald Pierce, quindi avrebbe certamente un senso vederli in questo film, anche se i Reavers non erano parte della storia a fumetti "Vecchio Logan" su cui questo film si basa in parte, il che potrebbe significare che questo storia prenderà elementi da una serie di diversi fumetti iconici. Ci sono stati anche nuove foto dal set che mostrano Boyd Holbrook sul set con il veterano dell'esercito americano Matthew McClain che interpreta un personaggio noto come "Reaver dal volto bruciato". La foto conferma anche che Donald Pierce avrà un braccio bionico con Boyd Holbrook che è visto indossare una sorta di tutore, con la mano coperta da un guanto verde. Ci sono state anche altre foto dal set con Matthew McClain insieme ad altri attori elencati come "Reavers", Justin LeBrun e James Rawlings. Si ipotizza che i Reavers potrebbero anche essere un ibrido che include un gruppo noto come Strikeforce X, dal momento che il costume indossato da David Kallway è abbastanza simile al costume in dotazione alla Strikeforce X. Dal momento che questa storia sembra essere basata su più storie Marvel Comics, vi è anche la possibilità che il Donald Pierce di Boyd Holbrook potrebbe anche essere un mix di più villain dei fumetti, ma non ci sono conferme. James Mangold ha anche utilizzato twitter per pubblicare un'immagine di Calibano seguita da una secondo foto, stavolta condivisa da Stephen Merchant a conferma che sarà lui ad interpretare il mutante che è stato visto di recente in X-Men: Apocalisse, interpretato da Tomas Lemarquis. In questa storia Calibano aiuterà il Logan di Hugh Jackman a prendersi cura del Professor X che pare sarà molto malato.



New! Here's A #LOGAN Set Photo Of Boyd Holbrook‘s Bionic Arm. Boyd Is Portraying Villain DONALD PIERCE! pic.twitter.com/5xQL7mhZ0h — SuperheroMovieScoop (@HeroMovies4life) 18 ottobre 2016





Una foto pubblicata da Stephen Merchant (@stephenmerchant) in data: 17 Ott 2016 alle ore 07:23 PDT







Taken w/ Leica S 007 Summicron 100mm, ISO 1600 1/250 ƒ2 -- by JM pic.twitter.com/8P3s5Mdruo — Mangold (@mang0ld) 17 ottobre 2016

Una foto pubblicata da @wponx in data: 17 Ott 2016 alle ore 07:23 PDT











Fonte: Movieweb

Logan: nuove immagini ufficiali di "Wolverine 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro 20th Century Fox ha utilizzato di nuovo l'account Instagram soprannominato "wponx" e dedicato a Logan aka Wolverine 3 per condividere due nuove foto. La prima foto, condivisa anche da Hugh Jackman su Twitter, presenta un impianto di smaltimento con un grosso silos rovesciato. Nell'immagine si può anche vedere la limousine nera targata Texas avvistata in precedenti foto dal set. Voci sull'ambientazione del film parlano dell'anno 2024, quando le nascite mutanti sono scese drasticamente viene dato il via ad nuovo programma governativo per trasformare i bambini mutanti in macchine per uccidere. A quanto pare la limousine nella foto è guidata da Logan che ha accettato un lavoro da autista, anche se ricordiamo che questo e altri dettagli della trama devono ancora essere confermati. La seconda immagine ritrae un personaggio non specificato che molti credono sia il supercattivo dei fumetti noto come Arcade. Nei fumetti Marvel, Arcade è un villain senza superpoteri che possiede un'enorme ricchezza e un intelletto superiore che utilizza contro Wolverine e gli altri membri degli X-Men. Questo personaggio non è mai stato confermato in Logan e non sappiamo chi sia l'attore nella foto, ma vediamo che anche questa particolare scena si svolge a El Paso, in Texas.

Smelting plant. LOGAN pic.twitter.com/GyR6xuhK8d — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 11 ottobre 2016





Una foto pubblicata da @wponx in data: 11 Ott 2016 alle ore 07:23 PDT



Fonte: Movieweb



Logan: nuove immagini ufficiali di "Wolverine 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Dopo la conferma di Sinistro (Mister Sinister) come villain principale e l'annuncio del titolo ufficiale "Logan", sono approdate online nuove immagini ufficiali del sequel Wolverine 3 del regista James Mangold che svelano la presenza nel film di un secondo iconico villain Marvel. In una delle immagini è ritratto Donald Pierce chiamato semplicemente "Pierce". Il personaggio sarà interpretato nel film da Boyd Holbrook. Donald Pierce è un supercriminale cyborg nemesi degli X-Men. Donald Pierce è apparso la prima volta nell'albo "Uncanny X-Men n. 132". Creato da Chris Claremont e John Byrne nome e aspetto di Pierce sono stati modellati da Byrne su Donald Sutherland. Il cognome deriva dal personaggio Hawkeye Pierce interpretato da Sutherland nella commedia M*A* S*H (1970). C'è stata inoltre la conferma che la trama di questa nuova avventura di Wolverine è almeno in parte basata sul fumetto "Vecchio Logan", con Logan descritto come indebolito e in preda ad un dolore cronico mentre sta inesorabilmente perdendo il suo potere di guarigione costretto a ricorrere a massicce dosi di alcol come antidolorifico. E' stato anche rivelato che il personaggio di Stephen Merchant sarà "Calibano", mutante che aiuta Logan a prendersi cura di un Professor X (Patrick Stewart) molto malato che, a volte, non ricorda nemmeno chi sia Logan.



Una foto pubblicata da @wponx in data: 9 Ott 2016 alle ore 07:24 PDT







Una foto pubblicata da @wponx in data: 7 Ott 2016 alle ore 07:23 PDT







Una foto pubblicata da @wponx in data: 5 Ott 2016 alle ore 06:04 PDT



Fonte: Collider



Logan: svelati titolo ufficiale e primo poster di "Wolverine 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Fin da quando è stato annunciato nel novembre 2013, l'ultimo film di Hugh Jackman come l'amato mutante e X-Men Wolverine era semplicemente conosciuto come Wolverine 3, anche se ci sono state parecchie speculazioni su potenziali titoli del film. Negli scorsi giorni Hugh Jackman ha annunciato che qualcosa sarebbe arrivato questa settimana, e mentre la maggior parte dei fan pensavano si trattasse del primo trailer, si è rivelato invece essere il primo poster ufficiale, che ha rivelato anche il nuovo titolo ufficiale che è semplicemente Logan. Il regista James Mangold ha presentato il poster di Wolverine 3 su Twitter mentre Hugh Jackman ha twittato una foto di questo poster in mostra sul lato di un edificio. Il poster è molto interessante in quanto presenta la mano di Logan con artigli di adamantio esposti che tiene una mano molto più piccola. E' possibile che si tratti del clone mutante X-23, che si è a lungo vociferato far parte di questa storia. James Mangold ha anche utilizzato Twitter per rivelare la seconda pagina della sceneggiatura di Logan, che conferma che la storia di Wolverine 3 è parzialmente basata sull'iconica serie a fumetti Vecchio Logan, dove Logan perde le sue capacità mutanti e intraprende un viaggio attraverso il paese mentre comincia ad invecchiare e dove si imbatte in numerosi eroi Marvel. La pagina della sceneggiatura presenta un messaggio che avverte in fan che il film non è adatto a chi è in cerca iper-coreografie che sfidano la gravità, scene da disaster-movie e una maratona di CG. Questo messaggio continua spiegando che la gente viene ferita o uccisa quando subisce un attacco, confermando che l'eroe Logan è più vecchio e le sue capacità non sono più quelle di una volta. La mutazione che permette a Logan una miracolosa rigenerazione è diminuita e ciò lo mantiene in uno stato di dolore cronico che lo costringe a ricorrere all'utilizzo di alcol come antidolorifico. La pagina della sceneggiatura descrive in particolare una scena di lotta tra Logan e un gruppo di personaggi chiamati "Bangers", che si lanciano tutti contro Logan utilizzando coltelli, pistole, pugni e un trapano Makita. Dal momento che questa è solo la seconda pagina dello script, è chiaro che Wolverine non inizia nella sua forma fisica migliore, ma questo potrebbe non essere l'inizio della storia, ma più semplicemente un incipit narrato in flash-forward. E' possibile che questo gruppo denominato Bangers potrebbero essere in realtà i "Reavers", che all'iniizo di quest'anno si vociferava essere parte della trama. Nei fumetti Marvel, i Reavers sono un gruppo di cyborg criminali determinati a distruggere Wolverine, ma il loro coinvolgimento in "Logan" non è mai stato confermato. Per quanto riguarda il cast sappiamo che Boyd Holbrook interpreta il nuovo villain, anche se non sono stati forniti dettagli sul suo personaggio, e che il film è interpretato anche da Stephen Merchant, Richard E. Grant e Eriq La Salle, con Patrick Stewart che ritorna nei panni del Professor Xavier. Logan debutterà nei cinema americani il 3 marzo 2017.



Page two of our screenplay. pic.twitter.com/5X93NtWuVS — Mangold (@mang0ld) 5 ottobre 2016





Fonte: Collider

Wolverine 3, terminate le riprese: Hugh Jackman da l'addio al mutante Logan

Aggiornamento di Pietro Ferraro Solo pochi giorni fa Hugh Jackman ha condiviso una foto dal set di Wolverine 3 scattata in Nuovo Messico. Ora le riprese si sono concluse ufficialmente e il conto alla rovescia per il primo trailer inizia, anche se non è chiaro quando un filmato o un titolo ufficiale saranno svelati. In attesa di ulteriori informazioni, Hugh Jackman ha condiviso un video sui social media, con l'attore che da il suo personale addio al personaggio di Logan. Questa mattina, l'attore ha postato un breve video di otto secondi su Twitter, dove è impegnato a radersi con un rasoio elettrico barba e basette da Wolverine. L'attore rivela anche che sua moglie, la produttrice Deborra-Lee Furness, sarà "molto felice" di rivederlo sbarbato. Wolverine 3 sarà l'ultima volta di Hugh Jackman come Logan / Wolverine personaggio interpretato per la prima volta nel 2000 nell'esordio cinematografico degli X-Men.

Fonte: Movieweb



Wolverine 3: terminate le riprese in Nuovo Messico

Aggiornamento di Pietro Ferraro Lo scorso maggio hanno preso il via a New Orleans le riprese di Wolverine 3, che è stato confermato sarà l'ultimo film di Hugh Jackman nel ruolo del mutante Logan e che punterà ad un rating "vietato ai minori di 17 anni". La produzione si è poi spostata in Nuovo Messico e ora Hugh Jackman ha pubblicato una nuova foto via Twitter che annuncia la fine delle riprese in quest'ultima location. Wolverine 3, Patrick Stewart confessa: 'potrebbe essere il mio ultimo Xavier' Patrick Stewart saluta il Professor X. E' addio agli X-Men con Wolverine 3? Mentre Hugh Jackman non dice specificamente che le riprese si sono concluse, l'immagine ritrae l'attore affacciato su qualche suggestivo scenario del Nuovo Messico accompagnato dal messaggio "Grazie New Mexico!". Il sito On Location Vacations ha confermato che le riprese si sono concluse con foto dell'attore di nuovo nella sua nativa Australia, immagini scattate pochi giorni dopo la foto del Nuovo Messico. Hugh Jackman sarà affiancato da Patrick Stewart ancora nei panni del Professor X, insieme a Boyd Holbrook come nuovo villain, Stephen Merchant, Richard E. Grant e Eriq La Salle. James Mangold (The Wolverine) sta dirigendo da una sceneggiatura di David James Kelly e Michael Green. 20th Century Fox ha fissato una data di uscita del film al 3 Marzo 2017.



Thank you New Mexico! Photo credit: Ben Rothstein pic.twitter.com/3MmkWEjiqH — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 13 agosto 2016

Fonte: Movieweb

Wolverine 3: nuova foto con Hugh Jackman e il suo look "Vecchio Logan"

Aggiornamento di Pietro Ferraro Riprese in corso per il sequel Wolverine 3 con 20th Century Fox che deve ancora confermare la lista del cast nonché il titolo ufficiale. Abbiamo già visto alcune foto dal set con Hugh Jackman in azione e ci sono stati diversi rumor non confermati che questo film sarà un adattamento dal fumetto "Vecchio Logan" e oggi abbiamo una nuova foto condivisa da Jackman che potrebbe suggerire un utilizzo della trama di quello specifico fumetto. L'attore ha postato l'immagine su Instagram e non sembra essere una foto dal set, con l'attore che mostra un segno di approvazione di fronte ad un pasto a base di pesce. Jackman sembra piuttosto smagrito in questa foto, il che ha innescato una discussione tra i fan se questo nuovo look sia per il film o rappresenti il reale stato di salute dell'attore. Vale la pena notare che nel fumetto Vecchio Logan perde le sue capacità mutanti e inizia ad invecchiare per la prima volta. E' possibile che questo nuovo look potrebbe essere implementato per rappresentare Logan dopo che i suoi poteri sono andati persi, ma si tratta solo di un'ipotesi. Foto precedenti dai set di New Orleans presentavano Hugh Jackman con una ragazza non identificata che si vocifera sia X-23. Nei fumetti X-23 è un clone di Logan e la sua presenza avrebbe senso dato la scena dopo i titoli di coda di X-Men: Apocalisse ha visto un misterioso personaggio prendere una fiala di sangue di Logan dalla struttura "Weapon X / Arma X". E' già stato confermato che Wolverine 3 fruirà di un divieto ai minori di 17 anni, ma lo studio non ha ancora confermato un titolo ufficiale che però potrebbe benissimo essere "Weapon X". Un recente aggiornamento sosteneva che 20th Century Fox avrebbe registrato due varianti del titolo, "Wolverine: Weapon X" e solo "Weapon X", lo studio non ha confermato, ma quello che sappiamo è che il film sarà approcciato come un western futuristico. Il cast di supporto include Patrick Stewart che torna per un possibile ruolo finale come Professor X, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant e Eriq La Salle. James Mangold, che ha diretto il campione d'incassi Wolverine L'immortale, sta dirigendo da una sceneggiatura di Michael Green e David James Kelly, con 20th Century Fox che ha fissato una data di uscita al 3 Marzo 2017.

Una foto pubblicata da Hugh Jackman (@thehughjackman) in data: 10 Ago 2016 alle ore 04:58 PDT



Fonte: Movieweb



Wolverine 3: nuove foto dal set con Hugh Jackman

Da quando hanno preso il via le riprese di Wolverine 3 abbiamo visto diverse foto dal set con Hugh Jackman, Patrick Stewart e una giovane attrice che molti credono sia il clone mutante X-23. Sullo sfondo di quelle foto abbiamo potuto vedere una limousine crivellata da numerosi fori di proiettile, che sembrava essere parcheggiata all'esterno di un hotel. Oggi abbiamo altre immagini dal set che ci danno uno sguardo più ravvicinato a questo limo e rivelano che Logan stesso era al volante, presumibilmente mentre cercava di fuggire da un massiccio scontro a fuoco. X-Men: Apocalisse - Cosa svela la scena dopo i titoli di coda? "X-Men: Apocalisse" aggiunge un nuovo personaggio allo X-Universe cinematografico, scopriamo chi è. Queste foto via Just Jared sono state scattate nel pomeriggio di ieri a New Orleans e ci permettono di dare uno sguardo più ravvicinato a Hugh Jackman che sembra essere uscito indenne dalla sparatoria. Purtroppo queste foto non presentano la ragazza non identificata che abbiamo visto nelle foto precedenti e resta ancora da vedere se alla fine sarà confermata come X-23. E' già stato confermato che Wolverine 3 negli States sarà vietato ai minori di 17 anni, ma lo studio non ha ancora confermato un titolo ufficiale. Solo pochi giorni fa un rumor sosteneva che la 20th Century Fox aveva registrato due varianti del titolo, Wolverine: Weapon X e solo Weapon X, ma lo studio al momento non ha ancora confermato nulla. Il titolo Weapon X avrebbe senso, soprattutto considerando che potrebbe connettersi al recente X-Men: Apocalisse che aveva incluso una fugace apparizione dello Wolverine di Hugh Jackman presso l'impianto dell'Arma X ad Alkali Lake, dove Logan è stato liberato e lungo la strada per cercare una via d'uscita ha lasciato una scia di cadaveri di militari. C'è stata anche una scena dopo i titoli di coda con vari indizi che potrebbero benissimo legarsi a Wolverine 3. La scena in questione mostrava un uomo non identificato (Nathaniel Essex alias Sinistro?) camminare tra i corpi degli uomini uccisi da Wolverine ad Alkali Lake. Questo personaggio prende una fiala di sangue di Wolverine che molti sospettano verrà utilizzato per creare il mutante X-23.



New!!! More WOLVERINE 3 Set Photos pic.twitter.com/01vF0eeXpm — SuperheroMovieScoop (@HeroMovies4life) 16 giugno 2016

Hugh Jackman's Old Man Logan Is Still On The Run In Latest WOLVERINE: WEAPON X Set Photos pic.twitter.com/Cb20C7oRmI — Drunk Superman™ (@DrunkSuperman_) 16 giugno 2016

Fonte: Movieweb



Wolverine 3: nuove foto dal set con Hugh Jackman e Patrick Stewart e rumor su X-23

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disponibili via Twitter nuove foto dal set del sequel Wolverine 3 che su sta girando a New Orleans e che ci mostrano la runion di Logan e il Professor X. Nelle foto Hugh Jackman, che riprende il suo ruolo come l'indistruttibile mutante Wolverine ha il volto teso e preoccupato mentre spinge la sedia a rotelle di Patrick Stewart, l'originale Charles Xavier che appare molto sofferente. X-Men: Apocalisse - Cosa svela la scena dopo i titoli di coda? "X-Men: Apocalisse" aggiunge un nuovo personaggio allo X-Universe cinematografico, scopriamo chi è. Questo è il quinto X-Men i cui i due attori appaiono insieme a partire dall'X-Men originale del 2000 fino a X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014. Patrick Stewart è apparso anche nella sequenza dopo i titoli di coda di Wolverine - L'immortale. Nel frattempo è stato anche smentito il rumor che affermava che questo terzo film di Wolverine sarà basato sul popolare fumetto "Vecchio Logan". Quello che sappiamo è che si tratta di una sorta di neo-western che si svolge nel futuro e probabilmente introdurrà X-23, la versione femminile di Wolverine, che potrebbe raccogliere il testimone da Hugh Jackman che ricordiamo in questo film interpreterà per l'ultima volta Logan. Le foto mostrano Logan e Xavier che si precipitano fuori da un casinò per poi finire su un camion e portati via. Una giovane attrice non identificata si unisce a loro, si tratta di X-23? Il video che apre l'articolo via The Hashtag Show ha scoperto una descrizione dei personaggi stilata per i casting del film tra cui un personaggio conosciuto come "Zoe", che potrebbe essere la ragazza nelle foto dal set e il clone mutante X-23.

Da 12 a 15 anni, ragazza. Ancora bambina, è un cucciolo smarrito indurito dalla vita. Allevata in cattività in tempo di battaglia senza possibilità di avere un'infanzia normale. Non ha famiglia e fino ad ora non ha mai lasciato la struttura in cui è nata. Lei ha un'intensità autentica, le sue espressioni e il linguaggio del corpo parlano per lei senza bisogno di parole. Una volta rilasciata nel mondo esterno, tutto è nuovo per lei, ogni esperienza e ogni immagine viene percepita come una prima volta. Questo non significa che tutto è fantastico o meraviglioso. Alcune cose che lei vede (cose che potremmo considerare come convenzionali) potrebbero spaventarla o farla arrabbiare e cose che noi possiamo trovare interessante potrebbero annoiarla. Non è stata istruita in molte convenzioni sociali e lei potrebbe mangiare come un animale. Studia e imita il comportamento delle persone. Ha un alto quoziente intellettivo, ma è anche una creatura capricciosa, impulsiva e selvatica il che la rende confusa e caotica, non è mai stata baciata...

X-23, alias Laura Kinney, è stata creata da Craig Kyle per le serie animata X-Men: Evolution e ha debuttato nella serie nel 2004. In seguito il personaggio è stato portato nei fumetti per mano di Craig Kyle e Christopher Yost, quest'ultimo è anche lo sceneggiatore dei cinecomic Thor e Thor: The Dark World. X-23 è stata clonata dal DNA di Wolverine e il suo nome deriva dal fatto che lei era il tentativo numero 23 di creare un clone di Logan. Proprio come Wolverine, X-23 possiede uno strabiliante fattore di guarigione, artigli di adamantio retrattili ed è dotata di forza sovrumana, velocità, agilità, riflessi e sensi potenziati. Il cast di Wolverine 3 include anche Boyd Holbrook come villain principale e Stephen Merchant, Richard E. Grant e Eriq La Salle in ruoli non specificati. Trovate altre immagini sul sito Just Jared.



New Wolverine 3 set photos featuring Hugh Jackman and Patrick Stewart! pic.twitter.com/BhdByPmRPw — Looper (@looper) 10 giugno 2016

Latest set pictures from Wolverine 3@RealHughJackman looks freaking great! pic.twitter.com/8ntO8K8clE — GOAT Movie Podcast (@GOATfilmpodcast) 10 giugno 2016





Xavier and Logan in New set images from 'Wolverine 3' pic.twitter.com/slgxUR0cPZ — X-Men Updates (@XMenUpdates) 10 giugno 2016

PATRICK STEWART & HUGH JACKMAN feature in first WOLVERINE 3 set photos!https://t.co/58v4G0xjwe RT if you're excited pic.twitter.com/SjOi3AofEG — TheSuperheroBulletin (@TheSHBulletin) 10 giugno 2016





Logan e a X-23 no set de Wolverine 3 pic.twitter.com/hMeaeHnGDo — Plantão de Nerdisses (@plantaonerdices) 11 giugno 2016

#HughJackman continues filming Wolverine 3. New Orleans, Louisiana - Friday June 10, 2016. pic.twitter.com/6urfXNNcsW — HughJackMania Club (@HughJackMania) 11 giugno 2016

Fonte: Movieweb



Wolverine 3: prime foto dal set con il nuovo look di Hugh Jackman

Aggiornamento di Pietro Ferraro Disponibili via Just Jared le prime foto dal set di New Orleans dove si sta girando il sequel Wolverine 3 in cui possiamo vedere il nuovo look di Hugh Jackman, l'attore 47enne appare invecchiato e con una folta barba brizzolata e ciò sembra confermare alcuni rumor che hanno ipotizzato che il nuovo film potrebbe essere ispirato alla celebre storia a fumetti Vecchio Logan (Old Man Logan). X-Men: Apocalisse - la saga dei mutanti Marvel al cinema Blogo vi propone un viaggio tra cinema e fumetto alla scoperta dell'iconica saga dei supermutanti marvel. Hugh Jackman riprenderà il suo ruolo di Wolverine per la nona ed ultima in Wolverine 3, che non ha un ancora un titolo ufficiale. Logan è apparso recentemente in un cameo in X-Men: Apocalisse. In Vecchio Logan, Wolverine perde le sue capacità mutanti e inizia ad invecchiare. Scritta da Mark Millar e illustrata da Steve McNiven, la serie a fumetti diventata di culto e famigerata per l'azione estrema è stata pubblicata dal giugno 2008 a fino settembre del 2009 sulle pagine dell'albo Wolverine dal n.66 al n.72, insieme a Wolverine: Old Man Logan Giant-Size. La trama segue Logan in un lontano futuro post-apocalittico e distopico. Magneto, Dottor Destino e il Teschio Rosso si sono spartiti gli Stati Uniti dopo la scomparsa del team degli X-Men. Con una moglie e due figli, Logan ha abbandonato il suo alter ego Wolverine e si rifiuta di estrarre di nuovo i suoi artigli, naturalmente l'attende un ultima missione che lo riporterà in azione. Dato che Wolverine 3 sarà la rappresentazione finale dell'attore nei panni di Logan, molti credono che la storia Vecchio Logan sia perfetta per il suo saluto al franchise. Il fumetto è incredibilmente violento, ed è stato recentemente confermato che il film sarà R-rated, con la 20th Century Fox che ha già fissato una data di uscita al 3 Marzo 2017. James Mangold dirige da una sceneggiatura di David James Kelley con il produttore Simon Kinberg che ha recentemente confermato che il film sarà ambientato nel futuro, che potrebbe essere un altro indizio del potenziale utilizzo della storia di Vecchio Logan. Hugh Jackman sarà affiancato da Patrick Stewart che torna come il Professor X, insieme a una sfilza di nuovi membri del cast. Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant e Eriq La Salle si sono recentemente uniti al cast e ci sono state voci che il casting abbia incluso il ruolo di X-23, un clone mutante di Wolverine apparso nei fumetti. La scena dopo i titoli di coda in X-Men: Apocalisse ha incluso un personaggio dei fumetti soprannominato "Sinistro", che è visto rubare una fiala di sangue di Wolverine, che alcuni ipotizzano possa essere utilizzato per creare l'X-23 che vedremo in Wolverine 3.



Logan Is Bearded Up In First Set Pictures From 'The Wolverine' Sequel https://t.co/VtwxHad1CW pic.twitter.com/QFu8kJYV7o — Heroic Hollywood (@heroichollywood) 1 giugno 2016

First look at Hugh Jackman on the new Wolverine movie set pic.twitter.com/2CYZNbk97H — Film Hype (@FilmHyp) 1 giugno 2016





Hugh Jackman is close to filming his final appearance as Wolverine. He's looking very Old Man Logan(y) #Wolverine pic.twitter.com/WGoZmNcRL6 — Mask & Hammer (@MaskandHammer) 31 maggio 2016





My last time putting on the claws. What do you want to see happen? 50 words or less. I'll read as many as I can. pic.twitter.com/ksA1Gii5tf — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 luglio 2015

Fonte: Movieweb





Wolverine 3, riprese iniziate: 'sarà R-Rated, radicale, con il tono da western'

Articolo pubblicato il 9 maggio 2016

In attesa di vedere in sala X-Men: Apocalisse, e annunciato al mondo che il prossimo capitolo mutante sarà ambientato negli anni '90, lo sceneggiatore nonché produttore Simon Kinberg ha seminato novità su Wolverine 3 al sito Collider.

'Sarà una versione molto radicale, diversa ed audace dal Wolverine che fino ad oggi avete visto al cinema. Non sono sicuro di essere autorizzato ad aggiungere altro in merito. Posso confermare che ci sarà Patrick Stewart, al centro di rumor nei mesi scorsi. Si svolgerà nel futuro, e come altri hanno riferito sarà un film R-Rated. Sarà un Wolverine violento, un po' in stile western. Sarà molto cool e diverso'.

X-Men, Simon Kinberg conferma: il prossimo sarà ambientato negli anni '90 X-Men 7 prenderà vita negli anni '90.

Quel 'western' che si lega al 'futuro', a detta di molti fan del mutante X-Men, confermerebbe le voci che vorrebbero il fumetto Old Man Logan di Mark Millar saccheggiato per questo 3° capitolo della saga, nuovamente diretto da James Mangold e con Boyd Holbrook nei panni del villain. A completare il cast, per ora, Richard E. Grant, Stephen Merchant e Eriq Lasalle, con un'uscita in sala prevista per il 3 marzo 2017. Con i primi due episodi di Wolverine, usciti in sala nel 2009 e nel 2013, la Fox ha incassato rispettivamente 373,062,864 e 414,828,246 dollari.

Fonte: Collider