Karate Kill: trailer e poster del film action con arti marziali di Kurando Mitsutake

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Karate Kill: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Kurando Mitsutake.

Tarantino incontra Cannon Films in Karate Kill, il nuovo film d'azione con arti marziali del regista Kurando Mitsutake. Interpretato dall'esordiente Hayate, David Sakurai (Iron Fist) e dall'icona WWE Katarina Leigh Waters, Karate Kill arriva negli States direttamente in Blu-ray e DVD il prossimo 18 luglio.

Un nuovo coinvolgente action dal regista di "Gun Woman" e "Blind Wolf". Quando la giovane sorella del maestro di Karate Kenji (Hayate) viene rapita da un culto pericoloso e portata negli Stati Uniti, il maestro non si fermerà davanti a niente per trovarla e riportarla a casa. Alleatosi con un misteriosa ragazza armata fino ai denti, Kenji deve usare la sua maestria nel Karate per abbattere uno ad uno i membri del culto in modo spettacolare e sanguinolento, finché non troverà la sorella.

Anche se Kenji è un maestro proprio come il signor Miyagi di Karate Kid, la tagline sulla locandina del film ci tiene mettere in evidenza che "lui non è il signor Miyagi" poiché questo tizio è un vero killer che non fa prigionieri.