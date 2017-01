Stasera in tv: "Il capitale umano" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 20 gennaio 2017

Rai 3 stasera propone "Il capitale umano", film drammatico del 2013 diretto da Paolo Virzì e interpretato da Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e Valeria Golino.

Cast e personaggi



Fabrizio Bentivoglio: Dino Ossola

Valeria Bruni Tedeschi: Carla Bernaschi

Fabrizio Gifuni: Giovanni Bernaschi

Valeria Golino: Roberta Morelli

Luigi Lo Cascio: Donato Russomanno

Bebo Storti: ispettore

Matilde Gioli: Serena Ossola

Guglielmo Pinelli: Massimiliano Bernaschi

Giovanni Anzaldo: Luca Ambrosini

Gigio Alberti: Giampi

Silvia Cohen: Adriana Crosetti

Alessandro Betti: l'Assessore

Federica Fracassi: Rosanna Bertoncelli, critica teatrale

Pia Engleberth: Signora Ester

Paolo Pierobon: zio Davide

Gianluca Di Lauro: Fabrizio, il ciclista

Michael Sart: Jean Louis, l'assistente di Bernaschi

Alessandro Milzoni: Francesco Alberici

Anna Lazzeri: Marie Rose Bertolazzi

Luca Torraca: Don Alberto, il preside

La trama





I progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita diversa di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi un misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale, a complicare le cose e a infittire la trama corale di un film dall’umorismo nero che si compone come un mosaico. Paolo Virzì stavolta racconta splendore e miseria di una provincia del Nord Italia, per offrirci un affresco acuto e beffardo di questo nostro tempo.

Il capitale umano: recensione del film di Paolo Virzì Dal Connecticut del romanzo alla Brianza del film: leggi la recensione de Il capitale umano di Paolo Virzì, un "noir" a puzzle inedito per il regista.

Note del regista





All’origine di questo progetto c’è innanzitutto un vero colpo di fulmine per lo splendido romanzo di Stephen Amidon, Human capital, ambientato nel decennio scorso in un sobborgo residenziale del Connecticut. Quei personaggi, quella vicenda, ci sono apparsi subito come emblematici di questo nostro momento, anche in Italia: la ricchezza che non trae origine dal lavoro, ma dalle più spregiudicate speculazioni finanziarie, le speranze mal riposte di elevazione sociale, l’ansia procurata dal denaro, una generazione di figli costretti a pagare il prezzo più alto in termini di felicità, a causa della spasmodica ambizione dei loro genitori, o della loro frustrazione. La storia di Drew Hagel, l’immobiliarista smanioso che approfitta del presunto fidanzamento della figlia con il rampollo di un ricco broker per cercare di diventare socio di un aggressivo fondo d’investimento, ci è sembrata subito familiare, sembrava scritta apposta per raccontare qualcosa che ci riguarda. Così l’abbiamo trasformata in quella di Dino Ossola, immobiliarista in cattive acque, che ha iscritto la figlia Serena ad un prestigioso liceo privato che a malapena può permettersi. E abbiamo immerso quel mosaico di storie e di personaggi in una Brianza di oggi, a cavallo tra la ricchezza e la disperazione. Abbiamo scelto di strutturare la vicenda come un vero e proprio thriller, con un morto fin dalle prime pagine: un ciclista investito in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale. E tutto il copione, nel seguire i passi dei diversi personaggi, ricostruisce pezzo dopo pezzo quel che è successo quella notte. E racconta come quell’episodio potrebbe cambiare le vite di tutti i personaggi. Ma soprattutto si narra di come il denaro, l’ansia di moltiplicarlo, l’angoscia di perderlo, determini la vita affettiva, il destino, il valore delle persone.

La colonna sonora





Le musiche originali del film sono di Carlo Virzì , musicista (Se Dio vuole), regista (L'estate del mio primo bacio), sceneggiatore (I liceali), cantante e chitarrista del gruppo rock Snaporaz e fratello del regista Paolo Virzì.

, musicista (Se Dio vuole), regista (L'estate del mio primo bacio), sceneggiatore (I liceali), cantante e chitarrista del gruppo rock Snaporaz e fratello del regista Paolo Virzì.

I fratelli Virzì hanno collaborato anche per i film Ovosodo (1997, come Snaporaz), Baci e abbracci (1999, come Snaporaz), My Name Is Tanino (2002), Caterina va in città (2003), La prima cosa bella (2010) e La pazza gioia (2016).







TRACK LISTINGS

1. "Human Capital – Main Theme" Carlo Virzì

2. Il fondo di Bernaschi” Carlo Virzì

3. “Una spiacevole conversazione” Carlo Virzì

4. “Una giornata complicatissima” Carlo Virzì

5. “Human Capital – cinquemila svanziche” Carlo Virzì

6. “Incartamenti” Carlo Virzì

7. “Un’attrice” Carlo Virzì

8. “Brianza” Carlo Virzì

9. “Serena” Carlo Virzì

10. “Carla e il Politeama” Carlo Virzì

11. “Invernale” Carlo Virzì

12. “Teschi” Carlo Virzì

13. “Incartamenti – Email” Carlo Virzì

14. “Human Capital – il ricatto” Carlo Virzì

15. “Slow Motion” Carlo Virzì

16. “Invernale – Human Capital” Carlo Virzì

17. “Serena – End Title” Carlo Virzì

18. "I’m Sorry” The Jackie O’s Farm

19. “The Four Seasons No. 4 – The Winter” Antonio Vivaldi