Billy Lynn - Un giorno da eroe: trailer italiano del film di Ang Lee

Di Pietro Ferraro giovedì 12 gennaio 2017

Billy Lynn - Un giorno da eroe: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ang Lee nei cinema italiani dal 2 febbraio 2017.

Sony Pictures ha reso disponibili un primo trailer italiano e un anuova lovcandina internazionale di Billy Lynn - Un giorno da eroe, dramma in arrivo nei cinema italiani il 2 febbraio diretto dal regista tre volte Premio Oscar Ang Lee e basato sul bestseller "È il tuo giorno, Billy Lynn!" di Ben Fountain.

Il film, raccontato dal punto di vista del protagonista, è la storia del soldato semplice Billy Lynn (Joe Alwyn) che, insieme ai commilitoni del Reparto Bravo, si trasforma in eroe dopo una estenuante battaglia in Iraq e come premio torna a casa in un tour per la vittoria. Tramite una serie di flashback che culminano nel giorno del Ringraziamento durante uno spettacolo scenografico per l’intervallo della partita di football, il film rivela ciò che era veramente accaduto al gruppo di soldati, mettendo a nudo il contrasto tra il realismo della guerra e le percezione degli americani della guerra stessa.

Il cast è completato da Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel e Steve Martin.

