Trainspotting 2: nuova featurette in italiano "Sick Boy"

Di Pietro Ferraro sabato 28 gennaio 2017

Trainspotting 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di Danny Boyle nei cinema italiani dal 23 febbraio 2017.

Sony Pictures ha reso disponibile una nuova featurette in italiano di Trainspotting 2, il sequel di Danny Boyle in arrivo nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

La nuova featurette è incentrata sul "Sick Boy" di Jonny Lee Miller, attore inglese che nel frattempo è diventato noto per il ruolo di Sherlock Holmes nella serie tv Elementary.

20 anni dopo la sua partenza, Mark Renton torna in Scozia per fare ammenda con i suoi amici, Daniel "Spud" Murphy e Simon "Sick Boy" Williamson, cercando di evitare lo psicopatico Francis "Franco" Begbie, che è stato recentemente rilasciato dalla prigione ed è in cerca di vendetta.

Trainspotting 2: nuova featurette in italiano con Ewan McGregor





Sony Pictures ha reso disponibile una nuova featurette in italiano del sequel Trainspotting 2 di Danny Boyle che debutterà nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

Nella featurette sottotitolata in italiano Ewan McGregor parla del suo personaggio Mark Renton, che nel frattempo non fa più uso di eroina. Mark dopo aver sottratto ai suoi amici 16.000 sterline alla fine del primo film viene trovato in questo sequel ad Amsterdam dall'iracondo Begbie (Robert Carlyle) che non vede l'ora di vendicarsi.

T2 Trainspotting: terzo trailer italiano, locandine e nuova data di uscita di "Trainspotting 2"





Sony Pictures ha reso disponibili un terzo trailer italiano di T2 - Trainspotting che annuncia la nuova data di uscita italiana del film anticipata al prossimo 23 feabbraio.

Transpotting 2 è un sequel diretto del cult anni '90 di Danny Boyle che oltre al ritorno del regista riunisce il cast dell'originale: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle.

Il nuovo trailer è accompagnato da una versione aggiornata del celebre monologo del Renton di Ewan McGregor che apriva l'originale con annesso brano "Born Slippy" degli Underworld.

A seguire trovate anche 4 nuovi character poster che ritraggono Renton, Spud, Sick Boy e Begbie.

T2 Trainspotting: nuovo trailer italiano di "Trainspotting 2"





Disponibile un nuovo trailer italiano di Trainspotting 2 (T2: Trainspotting), il sequel del film di culto diretto da Danny Boyle con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle.

Renton, Sick Boy, Begbie e Spud 20 anni dopo sono alle prese con le loro nuove vite. Non ci sono più problemi con la droga ma, questa volta, il business è legato alla pornografia.

Prima c'è stata l'occasione...poi c'è stato un tradimento. Venti anni sono trascorsi. Molto è cambiato, ma alcune cose sono rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan McGregor) torna all'unico posto che può sempre chiamare casa. Ad attenderlo ci sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Begbie (Robert Carlyle). Altri vecchi amici sono in attesa: dolore, perdita, gioia, vendetta, odio, amicizia, amore, desiderio, paura, rimpianto, eroina, autodistruzione e il pericolo mortale, sono tutti in fila per dargli il benvenuto, pronti ad unirsi alla danza.





T2: Trainspotting debutta nei cinema italiani a marzo 2017.

Trainspotting 2: nuovo trailer internazionale del sequel di Danny Boyle





Disponible online un nuovo trailer internazionale di Trainspotting 2 (T2 - Trainspotting) che include diverse sequenze inedite. Abbiamo già visto un paio di trailer per "T2", ma questo nuovo trailer internazionale mostra ai fan che forse è valsa la pena attendere così a lungo. Danny Boyle ha avuto una prolifica carriera dopo aver diretto il primo Trainspotting, ma in tutti questi anni il regista non ha mai diretto un sequel. Per qualche tempo il regista è stato collegato al sequel 28 settimane dopo, ma poi ha passato la mano. Quindi ci sono senza dubbio ottimi motivi per lui per rimettere mano ad un film dopo 20 anni.

Trainspotting 2 è basato sul romanzo sequel di "Trainspotting" dello scrittore Irvine Welsh dal titolo "Porno". Danny Boyle ha voluto di nuovo a bordo l'intero cast principale del film originale, qualcosa che dà sicuramente ancor più credibilità al progetto. Ewan McGregor è tornato come Renton, Ewen Bremner come Spud, Johnny Lee Miller come Sick Boy e Robert Carlyle come Begbie.

Trainspotting come è prassi per molti cult non è stato un enorme successo al box-office quando è uscito nel 1996, ma il tempo gli ha regalato un meritato status di pellicola di culto con i critici che hanno amato il film che attualmente ha un impressionante indice di gradimento del 90% su Rotten Tomatoes.

Traisnpotting 2 è previsto in uscita in Inghilterra il 27 gennaio 2017 per poi debuttare negli States il 10 marzo.

Fonte: Collider

Trainspotting 2: nuovo trailer e poster del sequel di Danny Boyle





Mark Renton (Ewan McGregor), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Begbie (Robert Carlyle) tornano nel nuovo trailer di Trainspotting 2 aka (T2 Trainspotting) ancora diretto da Danny Boyle che riunisce il cast originale per un nuovissimo racconto.

Il nuovo trailer approfondisce gli aspetti della storia dietro questo sequel che debutterà nel Regno Unito il 27 gennaio 2017 per poi uscire negli Stati Uniti il ​​10 febbraio 2017 che segnerà il 21° anniversario del film originale.

La sceneggiatura di Trainspotting 2 è basata sul romanzo sequel di Trainspotting dello scrittore Irvine Welsh dal titolo Porno. Il regista Danny Boyle ha deciso di non utilizzare il titolo originale del suo sequel per una buona ragione. Il film sarà un adattamento molto libero del materiale di base.

Nel libro Porno, Sick Boy torna a Edimburgo con l'intenzione di fare un film hard con l'aiuto del suo amico Renton. Ma Begbie è determinato ad avere la sua vendetta contro i due dopo essere stato rilasciato dal carcere. Con Spud che viene coinvolto in tutto il casino giocando su entrambi i lati.

Prima c'è stata l'occasione....poi c'è stato un tradimento. Venti anni sono trascorsi. Molto è cambiato, ma alcune cose sono rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan McGregor) torna all'unico posto che può sempre chiamare casa. Ad attenderlo ci sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Begbie (Robert Carlyle). Altri vecchi amici sono in attesa: dolore, perdita, gioia, vendetta, odio, amicizia, amore, desiderio, paura, rimpianto, eroina, autodistruzione e il pericolo mortale, sono tutti in fila per dargli il benvenuto, pronto ad unirsi alla danza.





Trainspotting 2: trailer italiano del sequel di Danny Boyle

Sony Pictures ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di Trainspotting 2, il sequel del regista Danny Boyle che riunisce il cast originale del suo cult anni '90 con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle che tornano nei panni di Renton, Spud, Sick Boy e Begbie.

Il film è liberamente basato sul romanzo "Porno" di Irvine Welsh, in cui ritroviano Sick Boy che torna a Edimburgo con l'intenzione di fare un film porno con l'aiuto del suo amico Renton. I due però dovranno vedersela con Begbie che dopo essere uscito dal carcere è in cerca di vendetta. Nello scontro viene trascinato inevitabilmente Spud che si trova costretto a tenere un piede in due scarpe.

La sinossi ufficiale del libro:

Dopo dieci anni passati a Londra, ormai agli sgoccioli della sua giovinezza, Sick Boy decide di tornare a Edimburgo. Dopo aver clamorosamente fallito come truffatore, sfruttatore di prostitute, marito, padre e uomo d'affari, ecco affacciarsi quella che sembra essere, finalmente, la grande occasione, quella che gli cambierà la vita: l'industria dei film porno. Ma per gettarsi nell'impresa ha bisogno di compagni. E chi meglio di Renton, Spud e Begbie? Eccoli allora riuniti, i protagonisti di "Trainspotting": Renton, il più mite; Begbie, se possibile ancora più psicopatico e sbandato; Spud, stramaledettamente perso nella droga.





Trainspotting 2: nuovo trailer del sequel di Danny Boyle

Uno dei numerosi film che celebrano un anniversario storico quest'anno è Trainspotting, titolo di culto del regista Danny Boyle uscito circa 20 anni fa. Dopo anni di voci e speculazioni, il tanto atteso sequel Trainspotting 2 ha iniziato le riprese quest'anno, con Sony Pictures che ha fissato una data di uscita al 10 febbraio 2017. Dopo un primo trailer che ha debuttato lo scorso maggio, quando la produzione ha preso il via, oggi abbiamo un nuovo teaser trailer con una prima occhiata ai quattro protagonisti: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner e Robert Carlyle.

Abbiamo solo una fugace occhiata a Ewan McGregor come Renton, Ewen Bremner come Spud, Johnny Lee Miller come Sick Boy e Robert Carlyle come Begbie. Anche se non confermato in questo teaser, anche Kelly MacDonald ha ripreso il suo ruolo di Diane. Kevin McKidd è l'unico membro del cast di Trainspotting che non sarà di nuovo a bordo dal momento che il suo personaggio, Tommy, è deceduto nel primo film.

La sceneggiatura di Trainspotting 2 è basata sul romanzo sequel di Trainspotting intitolato "Porno" e ancora scritto da Irvine Welsh, e come possiamo vedere in questo trailer il titolo del romanzo non è stato utilizzato per il film poiché Danny Boyle ha deciso di adattare molto liberamente il materiale di base.

In "Porno", Sick Boy torna a Edimburgo con l'intenzione di fare un film per adulti con l'aiuto del suo amico Renton. Ma Begbie è determinato è in cerca di vendetta contro i due dopo essere uscito dal carcere, In mezzo al casino finisce Spud che è costretto a tenere un piede in due scarpe.

Fonte: Collider

Trainspotting 2: nuove foto dal set con Ewan McGregor e Johnny Lee Miller





A vent'anni di distanza dall'originale sono in pieno corso le Le riprese di Trainspotting 2 ancora diretto da Danny Boyle e ancora basato su un romanzo di Irvine Welsh.

Di questo sequel si è vociferato per anni e nonostante qualche ostacolo poi superato, il diverbio tra Boyle e Ewan McGregor sul casting di The Beach (Boyle diede il ruolo di McGregor a Leonardo DiCaprio) e qualche problema logistico, vedi riuscire a non far entrare in conflitto le riprese del film con quelle di Jonny Lee Miller per la serie tv Elementary, la produzione ha finalmente preso il via.

Ora direttamente dal Regno Unito sono arrivate nuove foto dal set che trovate a seguire con il Renton di Ewan McGregor e il Sick Boy di Jonny Lee Miller.



Jonny Lee Miller's post on instagram: pic.twitter.com/x4Pgpw1u6u

— Trainspotting 2 (@T2Updates) 6 giugno 2016

Trainspotting 2 filming @ScotParl Ewan McGregor, Jonny Lee Miller and Danny Boyle. pic.twitter.com/8orSkoo4Ox — Katielee Arrowsmith (@KtLeeArrowsmith) 4 giugno 2016



Trainspotting 2 filming at the Scottish Parliament. Ewan McGregor and Jonny Lee Miller on set. pic.twitter.com/YlYKz5ydIt

— Katielee Arrowsmith (@KtLeeArrowsmith) 4 giugno 2016

Ewan McGregor and Jonny Lee Miller film Trainspotting sequel https://t.co/SGL6a8uxn6 via @DailyMailCeleb — Katielee Arrowsmith (@KtLeeArrowsmith) 4 giugno 2016



Renton and Sick Boy are back! Trainspotting sequel filming continues https://t.co/K2fwLaP8ba

— Katielee Arrowsmith (@KtLeeArrowsmith) 4 giugno 2016

Jonny Lee Miller on set of Trainspotting 2 in Edinburgh. #sickboy #Trainspotting2 pic.twitter.com/ApAJoOJViS — Katielee Arrowsmith (@KtLeeArrowsmith) 6 giugno 2016



Jonny Lee Miller on set of Trainspotting 2 in Edinburgh. #Trainspotting2 #sickboy pic.twitter.com/KYlDzbpivT

— Katielee Arrowsmith (@KtLeeArrowsmith) 6 giugno 2016

"The film crew were with us for about two hours for what will probably be only 30 seconds in the finished film" #T2 pic.twitter.com/goVnk7YUTM — Trainspotting 2 (@T2Updates) 19 maggio 2016



Jonny Lee Miller outside the university of Glasgow Memorial Gate earlier today #T2 💉 pic.twitter.com/neBhs9Q94l

— Trainspotting 2 (@T2Updates) 19 maggio 2016



Sick Boy & Rent Boy heading into Scottish Parliament filming #T2https://t.co/jyuIXc8IoMpic.twitter.com/qWNpwoI9CN

— Trainspotting 2 (@T2Updates) 4 giugno 2016





Fonte: Collider

Trainspotting 2: trailer con annuncio ufficiale del via alle riprese

Trainspotting 2: prime foto e un video dal set

Le riprese di Trainspotting 2 hanno preso il via a marzo, ma fino ad oggi non abbiamo avuto alcuna prova che la produzione fosse in corso. Oran alcune foto e un video dal set sono trapelate grazie a Twitter e mostrano che Ewen Bremner è tornato nei panni di Spud. l'attore non appare molto diverso dai tempi dell'originale Trainspotting uscito nel lontano 1996. Bremmer sarà affiancato nel film dal resto del cast originale tra cui Ewan McGregor, Johnny Lee Miller e Robert Carlyle. A tornare è anche il regista Danny Boyle, che può essere visto in alcune delle prime foto dal set. Quest'anno ricorre il 20° anniversario del Trainspotting originale. Il sequel si sta attualmente girando a Leith e Gorgie in Scozia dove sono state scattate queste immagini. Una delle foto sembra mostrare Spud che chiede l'elemosina in strada. Anche Kelly MacDonald torna per riprendere il suo ruolo di Diane. Kevin McKidd è l'unico membro del cast di Trainspotting che non sarà di nuovo a bordo e per una buona ragione, il suo personaggio Tommy è morto nel primo film. La sceneggiatura di Trainspotting 2 è basata sul romanzo sequel di Trainspotting scritto da Irvine Welsh e dal titolo "Porno", ma Boyle ha deciso di non utilizzare il titolo del libro per il suo sequel poiché il film sarà un adattamento molto libero del materiale originale, ma un titolo diverso è stato ovviamente scelto per evitare qualsiasi confusione agli spettatori e soprattutto ai motori di ricerca.

Nel romanzo "Porno" Sick Boy, interpretato da Miller, torna a Edimburgo con l'intenzione di fare un film hard con l'aiuto del suo amico Renton, interpretato da Ewan McGregor, ma il Begbie di Robert Carlyle è determinato ad avere la sua vendetta contro i due dopo essere stato rilasciato dal carcere. Anche Spud viene coinvolto in tutto il casino che ne consegue finendo per schierarsi su entrambi i fronti. Chiaramente non sappiamo quanto della trama del libro finirà nel film e l'entità dei cambiamenti apportati al materiale originale. Trainspotting 2 arriva nelle sale nel 2017, ma al momento non c'è una data di uscita ufficiale.

Its official, #Trainspotting2 begun filming in #Edinburgh yesterday in both Leith and Gorgie. pic.twitter.com/dHEOLUPWqN — Movie Review World (@MovieReviewWrld) 11 maggio 2016

20 years in the making! Filming begins on the Scotland set of #Trainspotting2 https://t.co/MCpUeCyuw0 pic.twitter.com/Ghh1EdsN6Y — ET Canada (@ETCanada) 13 maggio 2016

Trainspotting 2: sono iniziate le riprese. Guarda le foto e il video - Foto https://t.co/zP2Pdk6fpT #Trainspotting2 — Daniela Petrucci (@_Dani_Petrucci) 13 maggio 2016

SPUD! Get the first look at #Trainspotting2 in pics: https://t.co/e7lUyu3VKw (really a need potato emoji) pic.twitter.com/nbrzdFOq69 — Radio X (@RadioX) 13 maggio 2016

Danny Boyle and Ewen Bremner have been spied filming #Trainspotting2 in Leithhttps://t.co/fdg7upGYht pic.twitter.com/aI2UV0n3AC — Edinburgh News (@edinburghpaper) 12 maggio 2016

Fonte: Movieweb