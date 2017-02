Incarnate: nuova clip e spot tv in italiano del film horror con Aaron Eckhart esorcista

Di Pietro Ferraro sabato 4 febbraio 2017

Incarnate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Aaron Eckhart nei cinema italiani dall'8 febbraio 2017.

Lucky Red ha reso disponibili una seconda clip in italiano e due nuovi spot tv per Incarnate l'horror a sfondo demoniaco con protagonista Aaron Eckhart nei panni di un esorcista telepate.

Il film è diretto da Brad Peyton regista del disaster-movie San Andreas e del sequel Viaggio nell'isola misteriosa entrambi interpretati da Dwayne Johnson.

Il film co-prodotto da Blumhouse Productions e WWE Studios debutta nei cinema italaini il prossimo 8 febbraio.





Incarnate: clip e spot tv in italiano del film horror con Aaron Eckhart esorcista

Lucky Red ha reso disponibili due clip e uno spot tv in italiano di Incarnate un nuovo film del filone horror con esorcismi che punta su un carismatico protagonista, Aaron Eckhart, e un elemento, quello dell'esorcismo, che assume la connotazione di uno scontro a livello telepatico tra un esorcista decisamente fuori dagli schemi e una spaventosa e antica entità demoniaca che occupa il corpo e la mente di un ragazzino.

Seth Ember (Aaron Eckhart) è uno scienziato dotato della rara capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio. Il Dr. Ember farà di tutto per salvare la vita del giovane ragazzo e distruggere il demone prima che il mondo interno venga messo in pericolo dalla sua ferocia. Riuscirci significherebbe inoltre redimersi e tornare finalmente a vivere.

Il filone degli horror con possessioni demoniache è un tantino inflazionato con il piccolo schermo che ha recentemente proposto serie tv come Damien, The Exorcist e Outcast mentre sul grande schermo sono transitati Liberaci dal male, la serie The Conjuring e il recente The Vatican Tapes. Riuscirà Incarnate a fornire un minimo di originalità al filone? Lo scopriremo il prossimo 8 febbraio data di uscita del film che arriva dal produttore specializzato in horror Jason Blum e dal regista Brad Peyton (San Andreas).





Incarnate: clip, foto e nuova data di uscita italiana dell'horror con Aaron Eckhart

Key Films ha annunciato una nuova data di uscita per l'horror Incarnate slittato al prossimo 8 febbraio. Insieme alla nuova uscita italiana vi proponiamo due clip con scene tratte dal film e un set di nuove immagini ufficiali.

Il film vede protagonista Aaron Eckhart nei panni di uno scienziato dotato della rara capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio.





Incarnate: trailer italiano dell'horror con Aaron Eckhart esorcista

Lucky Red ha fissato all'11 gennaio 2017 l'uscita italiana del film horror a sfondo demoniaco Incarnate.

Incarnate vede protagonista Aaron Eckhart nei panni di un esorcista decisamente "alternativo", un uomo alcolizzato su una sedia a rotelle che combatte i demoni affrontandoli dall'interno della mente del posseduto.





Dal produttore specializzato in horror Jason Blum, diretto da Brad Peyton, regista del disaster-movie San Andreas, da una sceneggiatura di Ronnie Christensen (Passengers - Mistero ad alta quota), Incarnate contrappone l'esorcista di Eckhart ad un ragazzo, interpretato da David Mazouz (il giovane Bruce Wayne della serie tv "Gotham"), posseduto da uno spirito maligno incredibilmente potente.





Incarnate: trailer dell'horror con Aaron Eckhart esorcista

Blumhouse ha reso disponibile un primo trailer di Incarnate, una digressione del prolifico filone horror con esorcismi che vede protagonista Aaron Eckhart nei panni di un uomo alcolizzato su una sedia a rotelle che combatte i demoni affrontandoli dall'interno della mente del posseduto. Questo esorcista decisamente alternativo non utilizza metodi religiosi per espellere le empie forze del maligno, ma in stile telepate alla "Professor X" dopo essersi connesso al subconscio del posseduto crea una dimensione psichica in cui poter operare rintracciando il demone e affrontandolo faccia a faccia.

Dal produttore specializzato in horror Jason Blum, diretto da Brad Peyton, regista del disaster-movie San Andreas, da una sceneggiatura di Ronnie Christensen (Passengers - Mistero ad alta quota), Incarnate contrappone l'esorcista non convenzionale di Eckhart contro un ragazzo, interpretato da David Mazouz (il giovane Bruce Wayne della serie tv "Gotham"), posseduto da uno spirito maligno incredibilmente potente.

Il cast di Incarnate che include anche Carice van Houten e Catalina Sandino Moreno arriva nelle sale americane il 30 settembre.

La trama ufficiale:



Costretto su una sedia a rotelle dopo un terribile incidente, il Dr. Seth Ember (Aaron Eckhart) è un "Incarnate", cioè dotato della rara capacità di penetrare le menti delle persone possedute per esorcizzare i loro demoni dall'interno. Quando il Vaticano lo arruola per esorcizzare un ragazzo particolarmente travagliato, Ember è scioccato nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile anni prima della morte della moglie e del suo bambino. Ora con la vita del giovane ragazzo nelle sue mani e la sua redenzione personale in gioco, Ember cerca disperatamente un modo per distruggere il demone prima che abbia la meglio e scateni il terrore sul mondo.

