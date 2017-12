Insidious: L'ultima chiave - nuovo trailer e locandine di "Insidious 4"

Di Federico Boni mercoledì 13 dicembre 2017

Insidious 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel horror di Adam Robitel nei cinema italiani dal 18 gennaio 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili online un nuovo trailer e tre locandine per Insidious: L'ultima chiave in arrivo nei cinema italiani il 18 gennaio 2018. Questo ultimo trailer ci dà un'idea migliore di cosa ci attende nel quarto capitolo del franchise horror "Insidious".

Insidious: L'ultima chiave è prodotto da Blumhouse, lo studio responsabile di Scappa - Get Out e Split, due dei più grandi successi del 2017. Il film vede protagonista un punto di riferimento del franchise, Lin Shaye nei panni della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa stavolta deve affrontare la sua ossessione più terribile, proprio all’interno della sua famiglia.

Il film è scritto dal cocreatore Leigh Whannell (Saw), che ha realizzato la trilogia e ha diretto l’episodio n. 3; prodotto da Jason Blum (lnsidious, La notte del giudizio, Scappa-Get Out), da Oren Peli (Paranormal Activity) e dal cocreatore James Wan (L’evocazione-The Conjuring, Fast&Furious 7); e diretto da Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).

Nel cast, insieme alla Shaye troviamo Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson.

Insidious: L'ultima chiave - trailer italiano e locandina di "Insidious 4"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony Pictures ha reso disponibili un primo trailer italiano e una locandina di Insidious: L’ultima Chiave, il sequel horror nei cinema italiani dal 18 Gennaio.

Le menti creative dietro il successo della trilogia di Insidious tornano con un quarto capitolo che vedrà anhce il ritorno di Lin Shaye nella parte della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa che deve affrontare la sua ossessione più terrificante che stavolta infesta la sua casa di famiglia.

Il film è scritto dal co-creatore del franchise Leigh Whannell (Saw), che ha realizzato la trilogia e ha diretto il prequel Insidious 3; prodotto da Jason Blum (lnsidious, La notte del giudizio, Scappa - Get Out) con Oren Peli (Paranormal Activity) e il co-creatore James Wan (L’evocazione - The Conjuring, Fast & Furious 7) e diretto da Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).

Nel cast, insieme alla Shaye troviamo Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson.





Insidious: The Last Key - trailer e poster di "Insidious 4"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Come annunciato Universal Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Insidious 4. Il trailer non è un teaser di 60 secondi come abbiamo riportato nel precedente aggiornamento, ma bensì un full trailer di oltre due minuti, è invece confermato il titolo ufficiale Insidious: The Last Key.

Il film è prodotto James Wan, regista del primo film del franchise, in collaborazione con la Blumhouse di Jason Blum, produttore de La notte del giudizio e Scappa - Get Out.

Le menti creative dietro la trilogia Insidious ritornano per Insidious: The Last Key. In questo thriller sovrannaturale torna Lin Shaye nei panni della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa affronta la sua più temibile e personale infestazione nella propria casa di famiglia.

Il film è diretto dal nuovo arrivato della serie Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan) e scritto dal co-creatore Leigh Whannell (Saw), che ha scritto la trilogia Insidious e diretto il poco convincente terzo capitolo.

Il cast è completato da Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson.

Insidious: The Last Key arriva nei cinema italiani il 18 gennaio 2018.





Insidious 4: svelato titolo ufficiale e promo evento Halloween Horror Nights

Aggiornamento di Pietro Ferraro

E' in arrivo un primo trailer del quarto capitolo del franchise Insidious con un'uscita originariamente fissata al 20 ottobre 2017 in seguito slittata al 5 gennaio 2018 (In Italia il 18 gennaio). In attesa del primo trailer, un teaser che avrà la durata di 60 secondi, è stato rivelato il titolo ufficiale del film, Insidious: The Last Key.

Un trailer di Insidious 4 farà il suo debutto il prossimo fine settimana durante l'evento Halloween Horror Nights con un labirinto horror chiamato "Insidious: Beyond the Further". L'attrazione esplorerà il passato della medium e parapsicologa Elise Rainier, partendo dall'infanzia in cui le sue capacità paranormali sono emerse per arrivare alla morte prematura della madre per mano di un'entità demoniaca. Tormentata da una vita da malvagi e inquieti spiriti sovrannaturali intrappolati nell'Altrove, una dimensione che si trova tra il mondo dei vivi e quello dei morti, la dottoressa Rainier porterà i visitatori in un viaggio inquietante nel tempo attraverso un portale nell'Altrove...per sfidare gli esseri più perversi e minacciosi che l'hanno tormentata fin dagli anni '50.

Non è stato rivelato molto circa la trama di Insidious 4, ma sappiamo che Lin Shaye tornerà come Elise Rainier. Il personaggio è apparso in tutti e tre i film precedenti tra cui il prequel Insidious 3. Anche Tessa Ferrer è nel cast come Aubrey, l'abbiamo vista nella prima foto ufficiale che è stata pubblicata alla fine dell'anno scorso, sembra che questo film sia almeno parzialmente ambientato nel misterioso e terrificante luogo conosciuto come l'Altrove.

Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan) dirige Insidious: The Last Key prodotto da James Wan regista dell'insidious originale. Fino ad oggi, il franchise Insidious ha incassato circa 372 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra impressionante se consideriamo che i film sono costati complessivamente 16,5 milioni di dollari.

A seguire trovate il promo del labirinto presente all'evento Halloween Horror Nights che esplorerà tutti e quattro i film del franchise Insidious.





Insidious 4: prima immagine ufficiale del sequel horror con Lin Shaye

Articolo pubblicato il 12 dicembre 2016 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile una prima immagine ufficiale di Insidious: Chapter 4, il sequel horror di Adam Robitel nei cinema americani dal 20 ottobre 2017. Questa foto ci mostra il ritorno di Lin Shaye come Elise Ranieri e arriva dopo lo speciale video annuncio pubblicato in maggio.

Entertainment Weekly ha pubblicato questa prima immagine che ritrae Lin Shaye accanto alla nuova arrivata del franchise Tessa Ferrer, che nel film interpreta Aubrey. Non ci sono dettagli sulla trama o su come Aubrey si inserisce nella storia, ma sembra che sia Elise che Aubrey siano in quella sorta di limbo sovrannaturale conosciuto come L'Altrove.

Il video dello scorso maggio (lo trovate scorrendo l'articolo) vedeva Lin Shaye insieme allo sceneggiatore Leigh Whannell leggere dei tarocchi che rivelavano il nome del regista e la data di uscita ufficiale del film.

Adam Robitel ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2014 con l'horror

The Taking e ha anche scritto la sceneggiatura del sesto e miglior capitolo della serie Paranormal Activity, "Dimensione fantasma". James Wan regista dell'Insidious originale è produttore al fianco della Blumhouse di Jason Blum, Oren Peli e Leigh Whannell. Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones e Charles Layton sono i produttori esecutivi.

L'anno scorso il prequel Insidious: Chapter 3 mostrava la sensitiva Elise Rainier utilizzare le sue abilità per aiutare l'adolescente Stefanie Scott perseguitato da una malevola presenza sovrannaturale. Anche Angus Sampson e Leigh Whannell hanno ripreso i loro ruoli di Tucker e Spec in Insidious 3, ma dovremo aspettare e vedere se faranno ritorno anche in Insidious 4.

L'insidious originale ha incassato 54 milioni a livello nazionale e 97.000.000$ in tutto il mondo, da un budget di appena 1 milione mezzo di dollari. Il sequel Insidious 2 è andato ancora meglio con circa 83 milioni a livello nazionale e 161.900.000$ in tutto il mondo da un budget di 5 milioni di dollari. Insidious 3 ha incassato 52.200.000$ a livello nazionale e 112.900.000$ in tutto il mondo da un budget 10 milioni di dollari.







Insidious 4 uscirà il 20 ottobre del 2017 - il video annuncio

Insidious 3: Recensione in Anteprima Dimenticatevi la famiglia Lambert, perché Elise Rainier dovrà affrontare i primi 'veri' demoni della propria esistenza da sensitiva in Insidious 3 Un anno dopo i 112,983,889 dollari incassati in tutto il mondo dal deludente terzo capitolo, che ne era però costati appena 10, la Blumhouse di Jason Blum ha annunciato l'arrivo di Insidious 4. Ad ufficializzare il tutto un simpatico video che vede protagonista Lin Shaye, ovvero la medium Elise Reiner della prima trilogia, che attraverso i tarocchi scopre le novità del 4° episodio.

Leigh Whannell, co-creatore della saga insieme a James Wan nonché regista di Insidious 3, sceneggerà il tutto, con Jason Blum, Oren Peli e l'immancabile Wan co-produttori. Regia affidata ad Adam Robitel, 37enne nel 2014 debuttante con l'horror The Taking. L'uscita in sala di Insidious 4, invece, scoccherà il 20 ottobre del 2017.

Nel 2011, come dimenticarlo, il primo capitolo con Patrick Wilson e Rose Byrne, costato poco più di un milione di dollari e in grado di incassarne 97,009,150 in tutto il mondo. Nel 2013 l'uscita del sequel, ancora una volta firmato Wan, costato 5 milioni e arrivato addirittura ai 161,919,318 dollari in tutto il mondo. Impossibile fermarsi, in sostanza, dinanzi a così tanti soldi. Non è ancora chiaro, ovviamente, se questo 4° capitolo sarà un sequel dei primi due o un sequel del 3°, che era in realtà un prequel.

Fonte: Comingsoon.net