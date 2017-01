The Ring 3: locandina italiana e video "prank" con Samara nel negozio di televisori

Di Pietro Ferraro giovedì 26 gennaio 2017

The Ring 3: Samara torna nei cinema italiani il 16 marzo 2017 nel sequel di F. Javier Gutiérrez.

L'icona horror nipponica Samara alias Sadako torna nei cinema italiani nel sequel horror statunitense The Ring 3 (Rings). Sarà un gran piacere rivederla terrificante e dinoccolata far capolino dallo schermo di un televisore di ultima generazione per regalarci brividi genuini, e rinverdire così i fasti di una serie iniziata nel lontano 1998 con il primo capitolo giapponese Ringu di Hideo Nakata per poi conquistare un pubblico globale nel 2002 grazie al remake americano The Ring di Gore Verbinski.

In attesa dell'uscita in sala del film, fissata al 16 marzo, Universal Pictures ha reso disponibili una locandina italiana e uno spassoso video con un scherzo ordito ai danni di alcuni ignari clienti di un negozio di televisori che avranno l'occasione di provare di persona un'incontro ravvicinato con Samara.

The Ring 3: nuovo trailer italiano e locandine del sequel horror "Rings"





Disponibile un nuovo trailer italiano e tre locandine di The Ring 3 (Rings), il sequel horror di F. Javier Gutiérrez, nuovo capitolo della serie horror "The Ring" lanciata nel 2002 dal remake americano di Gore Verbinski.

The Ring vs The Grudge: terzo trailer dell'horror giapponese 'Sadako vs Kayako' Gli spiriti maligni protagonisti degli horror di culto "Ringu" e "Ju-On" insieme per un crossover da incubo.

Il film è scritto da David Loucka, Jacob Estes e Akiva Goldsman e vede protagonisti Matilda Lutz, Alex Roe, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan, Vincent D'Onofrio e Johnny Galecki (il Leonard Hofstadter della serie tv "The Big Bang Theory").

Una giovane donna comincia a preoccuparsi per il suo ragazzo quando lo vede interessarsi ad un’oscura credenza intorno ad una misteriosa videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Si sacrifica per salvare il suo ragazzo e nel farlo scopre qualcosa di orribile: c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima…





Basato sul romanzo originale di Koji Suzuki, l'horror del 2002 The Ring, remake in lingua inglese del thriller giapponese Ringu, è stato un grande successo al box-office incassando 129 milioni di dollari a livello nazionale e 249.300.000$ in tutto il mondo da un budget di 48 milioni. Il seguito del 2005, The Ring 2, non ha bissato il successo fermandosi a 76 milioni negli States e 161.400.000$ in tutto il mondo da un budget di 50 milioni.

Rings: trailer italiano e locandina del sequel-horror con Matilda Lutz





Universal Pictures ha reso disponibili trailer italiano e una locandina di Rings, il sequel di F. Javier Gutiérrez.

Samara torna al cinema nel nuovo inquietante episodio della saga interpretato da Laura Wiggins, Aimee Teegarden, Johnny Galecki e Matilda Lutz.

La trama ufficiale:

Un nuovo capitolo della fortunata serie horror di THE RING. Una giovane donna comincia a preoccuparsi per il suo ragazzo quando lo vede interessarsi ad un’oscura credenza intorno ad una misteriosa videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Si sacrifica per salvare il suo ragazzo e nel farlo scopre qualcosa di orribile: c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima...





Rings: primo trailer del sequel-horror con Matilda Lutz

Ecco un trailer che farà la gioia dei fan del genere horror, Paramount Pictures ha reso disponibile un primo trailer per Rings, il terzo film del franchise horror che ha preso il via nel 2002 con il remake The Ring di Gore Verbinski.

In questo nuovo film, in parte sequel e in parte reboot, una giovane donna entra in agitazione per il suo ragazzo quando si trova alle prese con una oscura leggenda metropolitana che circonda una misteriosa videocassetta che pare uccida chiunque la visioni, e ciò accadrebbe esattamente sette giorni dopo averla vista. La donna sacrifica se stessa per salvare il suo ragazzo e così facendo fa una scoperta sconvolgente: c'è un "film nel film" che nessuno ha mai visto prima.

Il film è diretto F. Javier Gutierrez (Demonic) e interpretato dall'attrice e modella italiana Matilda Lutz anche nel cast dell'imminente L'estate addosso di Gabriele Muccino, Johnny Galecki noto per il ruolo di Leonard Hofstadter nella serie tv The Big Bang Theory, Alex Roe (La quinta onda), Aimee Teegarden (Scream 4), Bonnie Morgan (L'altra faccia del diavolo) e Vincent D'Onofrio (Jurassic World). Samara torna nei cinema il 28 ottobre 2016.

Rings: foto dal set con Samara





Dopo averlo tenuto in stand-by per oltre un decennio, la Paramount ha annunciato nuovo film del franchise The Ring che si svolge 13 anni dopo gli eventi del film originale. Quando la produzione è iniziata nel marzo scorso, il regista F. Javier Gutiérrez ha accennato alla presenza nel film del'iconico spettro di Samara Morgan attraverso una serie di immagini pubblicate su Instagram. Il sequel / reboot Rings debutterà nei cinema americani il 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween, e oggi abbiamo alcune foto dal set che ci mostrano un dietro le quinte del film con la Samara interpretata da Bonnie Morgan.

La foto è stata recentemente pubblicata sulla pagina di IMDB del film e mostra Samara Morgan che si arrampica sulle pareti dell'ormai famigerato pozzo. Bonnie Morgan in realtà si è servita di una controfigura, una contorsionista che ha lavorato nei panni di Samara nel sequel The Ring 2 del 2005, un ruolo che nell'originale The Ring era interpretato da Daveigh Chase. Kelly Stables interpretava Samara in The Ring 2, ma era Bonnie Morgan che ha fornito l'elasticità necessaria per contorcere il suo corpo in modi disumani.

Rings è stato originariamente creato come un sequel di The Ring 2, ma continuava ad essere rinviato e la cosa si è protratta per diversi anni. Nel 2010 David Loucka è salito a bordo per scrivere la sceneggiatura, quando il progetto era stato immaginato come un thriller-horror in 3D. F. Javier Gutiérrez è poi salito a bordo per dirigere nel 2014 con i casting che hanno preso il via all'inizio dello scorso anno, quando Matilde Anna Ingrid Lutz si è unita al cast e il progetto è stato annunciato con il titolo Rings. Lo studio originariamente aveva dato al progetto una data di uscita al 13 marzo 2015, poi slittata al 13 novembre 2015, quindi al 1° aprile 2016 e ora è fissata al 28 ottobre 2016.

La storia è incentrata su Holt (Alex Roe) che dopo aver visto una bizzarra videocassetta comincia a comportarsi in modo strano diventando sempre più distante, una situazione che coinvolge anche la sua fidanzata Julia (Matilde Anna Ingrid Lutz) sempre più preoccupata.

Il film originale The Ring, interpretato da Naomi Watts, Martin Henderson e Brian Cox, era incentrato su una videocassetta afflitta da una maledizione che provocava la morte di ogni persona che la guardava, esattamente a sette giorni dalla visione.

Il cast di supporto di Rings è completato da Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Zach Roerig, Andrea Powell, Brandon Larracuente, Dave Blamy e Surely Alvelo.



