Nerve: prime clip in italiano e nuove locandine del film con Emma Roberts e Dave Franco

Di Pietro Ferraro martedì 6 giugno 2017

Nerve: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Henry Joost & Ariel Schulman nei cinema italiani dal 15 giugno.

Disponibili due clip con scene in italiano del thriller Nerve che vi proponiamo insieme ad uno spot tv in italiano e 18 nuove locandine del film che debutterà nei cinema italiani il 15 giugno.

Nerve: Recensione in Anteprima L'universo dei social e il tema dell'identità al centro di Nerve, thriller interpretato da Emma Roberts e Dave Franco.

Il film è diretto da Henry Joost & Ariel Schulman (Paranormal Activity 3), scritto da Jessica Sharzer (“American Horror Story”) e interpretato da Emma Roberts, Dave Franco, Miles Heizer, Emily Meade e Juliette Lewis.

Più alto è il rischio, più grande è il premio in Nerve, un nuovo, emozionante

thriller ambientato per le strade di New York. Nel film, alcuni temerari dilettanti

gareggiano in un social game on line che sfrutta le informazioni personali presenti

in rete, al fine di individuare i sogni più folli e le paure più recondite di ogni

giocatore.





Nerve: trailer italiano, poster e foto del film con Emma Roberts e Dave Franco

O1 Distribution ha reso disponibili trailer italiano, foto e locandina di Nerve, thriller diretto da Henry Joost & Ariel Schulman (Catfish, Paranormal Activity 3) con Emma Roberts e Dave Franco in arrivo nei cinema italiani il 15 giugno 2017.

Vee Delmonico (Emma Roberts) è una studentessa modello dell’ultimo anno delle superiori, che è stanca di rimanere sempre in disparte. Quando i suoi amici la incoraggiano a partecipare a un popolare social game online chiamato Nerve, Vee decide di iscriversi, anche solo per provare quello che in apparenza le sembra un gioco innocuo e divertente. E così, Vee viene risucchiata nel vortice adrenalinico della competizione, della fama e dei follower, assieme a un misterioso ragazzo (Dave Franco), ma a un certo punto il gioco diventa sempre più inquietante, con sfide via via più rischiose, in un crescendo ansiogeno che porterà alla prova finale dove la posta in gioco sarà altissima.

La sceneggiatura è di Jessica Sharzer (“American Horror Story”, “Disco Inferno”) tratta dall’omonimo romanzo di Jeanne Ryan, pubblicato in Italia da Newton Compton. Il Direttore della Fotografia è Michael Simmonds (All Eyes and Ears, The Last of Robin Hood). Le scenografie sono di Chris Trujillo (The Girl Is in Trouble, Little Accidents). Mentre il montaggio è di Jeff McEvoy (The Lincoln Lawyer,

Underworld: Il Risveglio) e Madeleine Gavin (Meadowland, A Place at the Table).

I Costumi sono di Melissa Vargas (In Stereo, Uncertain Terms). Le musiche sono

di Rob Simonsen (Foxcatcher-Una Storia Americana, The Way Back). I

Supervisori delle Musiche sono Randall Poster (The Wolf of Wall Street, Grand

Budapest Hotel), Meghan Currier (“Vinyl”, Tutti Vogliono Qualcosa) e Juliette Lewis (“Wayward Pines”, I Segreti di Osage County).