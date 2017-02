Hell or High Water: trailer italiano del thriller con Ben Foster, Chris Pine e Jeff Bridges

Hell or High Water: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di David Mackenzie disponibile in esclusiva su Netflix.

Disponibile un trailer italiano di Hell or High Water, il thriller diretto da David Mackenzie (Starred Up) e scritto da Taylor Sheridan, sceneggiatore di Sicario.

Hell or High Water di David Mackenzie: Recensione Il vecchio Texas Ranger Jeff Bridges a caccia di Ben Foster e Chris Pine, fratelli rapinatori nello straordinario Hell or High Water.

Il film interpretato da Ben Foster, Chris Pine e Jeff Bridges è candidato a 4 Premi Oscar (Miglior Film, Miglior Attore Non Protagonista a Bridges, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio). Il film è disponibile solo su Netflix.





Hell or High Water: nuovo trailer del thriller d'azione con Ben Foster, Chris Pine e Jeff Bridges

CBS Films ha reso disponibile un nuovo trailer per il thriller d'azione a tinte western Hell or High Water. Diretto da David Mackenzie (Starred Up), il film è interpretato da Chris Pine e Ben Foster nei panni di due fratelli che oberati dai debiti decidono di perpetrare una serie di rapine in banca. Pine interpreta Toby, un padre single e incensurato mentre Foster e il fratello ex detenuto Tanner. Sulle loro tracce Jeff Bridges nei panni di un implacabile sceriffo del Texas.

La sceneggiatura è di Taylor Sheridan che ha recentemente scritto il notevole Sicario. Il film è interpretato anche Dale Dickey, Gil Birmingham, Katy Mixon e Kevin Rankin. Hell or High Water dopo la recente tappa a Cannes debutta nei cinema americani il prossimo 19 agosto.

La trama ufficiale:



Una storia sulla collisione del Vecchio e Nuovo West. Due fratelli, Toby (Chris Pine) padre perbene divorziato che sta cercando di dare una vita migliore al figlio e Tanner (Ben Foster), un ex detenuto irascibile e dal grilletto facile si uniscono per rapinare le filiali della banca che sta per pignorare il loro terreno di famiglia. Le rapine sono parte di un ultimo disperato tentativo di riavere un futuro ormai sotto il controllo di forze più potenti che stanno letteralmente togliendo il terreno da sotto i loro piedi. La vendetta sembra essere la loro fino a che non si trovano nel mirino di un inesorabile e sboccato Texas Ranger (Jeff Bridges) alla ricerca di un ultimo trionfo alla vigilia del suo pensionamento. Mentre i fratelli preparano la loro rapina finale per completare il loro piano, si profila una resa dei conti che metterà di fronte l'ultimo uomo di legge onesto e una coppia di fratelli con niente per cui vivere, tranne la famiglia.

Cannes 2016 - Hell or High Water: il trailer del film di David Mackenzie

Il film è presente nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2016

Direttamente dal Festival di Cannes 2016, dalla sezione Un Certain Regard, arriva il film drammatico Hell or High Water, diretto da David Mackenzie e scritto da Taylor Sheridan. Nel cast Chris Pine, Jeff Bridges, Ben Foster, Katy Mixon, Kevin Rankin, Gil Birmingham, Dale Dickey, Marin Ireland, Melanie Papalia. Il film uscirà il 12 Agosto 2016 negli Stati Uniti, ancora sconosciuta la data per l'Italia. Qui sopra trovate il trailer, ecco la trama ufficiale:



Interpreti e Personaggi:

Chris Pine è Toby

Ben Foster è Tanner

Jeff Bridges è Marcus

Katy Mixon è Jenny Ann

Christopher W. Garcia è Randy

Kevin Rankin è Billy Rayburn

Melanie Papalia è Emily

Curiosità:

- Il titolo originale era "Comancheria"

- Parte del film è stato girato a Clovis, in Nuovo Messico, con i cittadini utilizzate come comparse.

- Alcune parti del film sono state girate presso il Casinò Route 66, con i clienti e dipendenti del casinò come comparse volontarie.

- E' il secondo film interpretato da Chris Pine e Ben Foster dopo L'ultima tempesta (2016).

- Il film ha ricevuto una R per la violenza, il linguaggio e il sesso. R significa "restricted": vietato ai minori di 17 anni non accompagnati dai genitori.

David Mackenzie - Filmografia da Regista

- The Last Great Wilderness (2002)

- Young Adam (2003)

- Follia (Asylum) (2005)

- Toy Boy (Spread) (2009)

- Hallam Foe (2007)

- Perfect Sense (2011)

- You Instead (2011)

- Il ribelle - Starred Up (Starred Up) (2013)

- Hell or High Water (2016)

Sceneggiatore

- The Last Great Wilderness (2002)

- Young Adam (2003)

- Hallam Foe (2007)