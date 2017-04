Personal Shopper: prima clip in italiano e nuova locandina del film con Kristen Stewart

Personal Shopper: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Olivier Assayas con Kristen Stewart nei cinema italiani dal 13 aprile 2017.

Prima clip in italiano e nuova locandina di Personal Shopper, il thriller in arrivo nei cinema il prossimo 13 aprile che vede una nuova collaborazione per il regista Olivier Assayas e l'attrice Kristen Stewart dopo Sils Maria.

Kristen Stewart parla di come "Personal Shopper" affronta temi non comuni nel cinema francese, come fantasmi e spiritismo, ma rimanga abbastanza differente dai thriller americani che trattano il sovrannaturale.

In Sils Maria, Maria, interpretata da Juliette Binoche e il mio personaggio Valentina discutono di cinema. Sono in disaccordo su un film che hanno visto sui mutanti nello spazio. Valentina sostiene che c’è molta più verità nei film di fantascienza o nei fantasy che in molti film impegnati. Questi film usano simboli e metafore, ma non lo fanno in maniera superficiale e negli ultimi anni trattano degli stessi argomenti ed esaminano gli stessi soggetti di cui sono oggetto i film che trattano esplicitamente di psicologia. È divertente pensare che Olivier ha tratto letteralmente spunto per questo film da una frase di Sils Maria. Personal Shopper è anche un film di genere, molto diverso da quelli proposti dagli autori francesi. È un film di genere che sceglie di non spaventarci con i fantasmi ma ci offre invece una riflessione profonda sulla realtà e pone quello che secondo me è l’interrogativo più terrificante sulla vita: “ sono completamente sola o posso entrare veramente in contatto con qualcun altro?”





Academy Two ha reso dsiponibile il trailer italiano di Personal Shopper, Il film di Oliver Assayas con Kristen Stewart in uscita nelle sale italiane il prossimo 13 Aprile.

Maureen è una giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper. Ha l'incarico di scegliere i vestiti ideali, con un budget stratosferico a disposizione, per una star esigente di nome Kyra. Maureen ha anche il dono di comunicare con gli spiriti. Cerca un contatto con l'aldilà per poter salutare definitivamente il fratello gemello Lewis, recentemente scomparso e per riappacificarsi con la sua perdita. Inizierà a ricevere ambigui messaggi inviati da un mittente sconosciuto. Entrerà in contatto con una presenza spettrale ma non è sicura che si tratti di Lewis.

Kristen Stewart e Olivier Assayas tornano a collaborare dopo il dramma Sils Maria.

Il cast di Personal Shopper include anche Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie, Nora von Waldstätten, Sigrid Bouaziz, David Bowles, Ty Olwin, Fabrice Reeves, Pamela Betsy Cooper, Leo Haidar, Benoit Peverelli e Abigail Millar.





Kristen Stewart continua di film in film a prendere le distanze dalla saga blockbuster Twilight e, come fece a suo tempo anche Daniel Radcliffe con la saga Harry Potter, sta intraprendendo un percorso attoriale incentrato su pellicole indipendenti. L'ultimo sforzo dell'attrice è Personal Shopper, film che ha debuttato a Cannes all'inizio di quest'anno spaccando la critica.

IFC Films ha reso disponibile un nuovo trailer del film diretto da Olivier Assayas che ha portato a casa il premio per la miglior regia a Cannes quest'anno per il suo lavoro sul film.



Olivier Assayas, il regista di fama internazionale di "Sils Maria" e "Qualcosa nell'aria", ritorna con questa storia di fantasmi eterea e misteriosa interpretata da Kristen Stewart nei panni di una personal shopper d'alta moda per celebrità che è anche una medium. In lutto per la recente morte di suo fratello gemello, che infesta la sua casa di Parigi, è determinata a mettersi in contatto con lui.

Kristen Stewart e Olivier Assayas hanno già collaborato per il dramma Sils Maria. La Stewart ha recentemente recitato nel fantascientifico Equals e in Cafè Society, il nuovo film di Woody Allen che ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 29 settembre.

Il cast di Personal Shopper include anche Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie e Benjamin Biolay. Il film uscirà in Italia il 13 aprile 2017.

Dopo la proiezione al Festival di Cannes, dove ha ricevuto reazioni decisamente contrastanti e qualche fischio alla proiezione stampa, approda online un primo trailer di Personal Shopper, il thriller diretto da Olivier Assayas con protagonista Kristen Stewart.

La protagonista della saga di Twilight e il regista di Qualcosa nell'aria tornano a collaborare dopo Sils Maria, film che è valso alla Stewart un Premio César come miglior attrice non protagonista.

In Personal Shopper la Stewart interpreta una consulente di moda e personal shopper per celebrità che tenta di comunicare con il fantasma di suo fratello gemello recentemente scomparso.

Maureen ha recentemente subito la perdita del gemello Lewis affetto da una disfunzione cardiaca che i due fratelli condividevano. Maureen oltre ad essere una personal shopper per una celebrità molto esigente ha anche la capacità di comunicare con i defunti e intende sfruttare le sue abilità da medium per dare l'ultimo saluto al fratello e iniziare una naturale elaborazione del lutto. Quando però Maureen entra in contatto con un'entità spettrale comincia a sospettare che in realtà non si tratti di Lewis.

Il cast del film include anche Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie, Nora von Waldstätten, Sigrid Bouaziz, David Bowles, Ty Olwin, Fabrice Reeves, Pamela Betsy Cooper, Leo Haidar, Benoit Peverelli e Abigail Millar.

