Stasera in tv: "I Mercenari" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Rai 2 stasera propone I Mercenari - The Expendables, film d'azione del 2010 diretto da Sylvester Stallone e interpretato da Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis.





Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Eric Roberts: James Munroe

Randy Couture: Toll Road

"Stone Cold" Steve Austin: Dan Payne

David Zayas: Generale Garza

Terry Crews: Hale Caesar

Giselle Itié: Sandra

Charisma Carpenter: Lacy

Gary Daniels: Brit

Mickey Rourke: Tool

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

Hank Amos: Paul

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Barney Ross

Francesco Prando: Lee Christmas

Mino Caprio: Yin Yang

Luca Ward: Gunnar Jensen

Mario Cordova: James Munroe

Diego Reggente: Toll Road

Stefano Mondini: Dan Payne

Eugenio Marinelli: Generale Garza

Roberto Draghetti: Hale Caesar

Francesca Fiorentini: Sandra

Stefano De Sando: Tool

Domitilla D'Amico: Lacy

Luigi Ferraro: Brit

Claudio Sorrentino: Mr. Church

Mario Bombardieri: Trench Mauser

Christian Iansante: Paul





La trama

Expendable: pronto ad essere sacrificato allo scopo di portare a termine un obbiettivo militare.

Barney Ross (SYLVESTER STALLONE) è un uomo che non ha niente da perdere. E’ coraggioso, ha sangue freddo da vendere, è lui il capo, il saggio e lo stratega di questa banda che vive ai margini della società, una banda di uomini uniti da un forte legame.

Le uniche cose cui è legato sono un camioncino, un idrovolante e la squadra di mercenari moderni composta da Lee Christmas (JASON STATHAM), ex SAS ed esperto di qualsiasi arma dotata di una lama, Yin Yang (JET LI), maestro di Close Quarter Combat, Hale Caesar (TERRY CREWS), che conosce Barney da 10 anni ed è uno specialista di armi a canna lunga, Toll Road (RANDY COUTURE), grande esperto di demolizioni considerato come l’intellettuale del gruppo e Gunnar Jensen (DOLPH LUNDGREN), veterano del combattimento ed esperto cecchino, in lotta con i suoi ‘demoni’ personali.

Il misterioso Church (BRUCE WILLIS) offre a Barney un lavoro che nessun altro accetterebbe e Barney e il suo team di ‘sacrificabili’ si avviano perciò ad intraprendere quella che apparentemente sembrerebbe una normale missione: deporre il Generale Gaza (DAVID ZAYAS) - il dittatore assassino dell’isola di Vilena - e porre così fine agli anni di morte e distruzione inflitti sul suo popolo.

Nel corso di una missione di ricognizione nell’isola di Vilena, Barney e Christmas incontrano il loro contatto Sandra (GISELLE ITIÈ) ma quando le cose si mettono male, sono costretti a scappare e ad abbandonare Sandra al suo destino e quindi ad una sicura condanna a morte.

Ossessionato dall’idea di aver fallito la missione, Barney convince il team a far ritorno a Vilena per salvare l’ostaggio e portare a termine il lavoro. E, forse, anche per salvare un’anima: la sua.





Il nostro commento

Un'icona action che ha regalato all'immaginario cinematografico personaggi come Rocky, Rambo e Cobra che riunisce un dream-team di eroi d'azione e li trasforma in mercenari per un film che è il sogno realizzato di una moltitudine di adolescenti anni '80 e patiti di film d'azione.

Se non vi basta questo per gongolare davanti ad una cotanta reunion stellare che porta su schermo Sylvester "Cobra" Stallone e Arnold "Terminator" Schwarzenegger in un memorabile duetto; Dolph "Ivan Drago" Lundgren, l'icona della arti marziali Jet Li, il roccioso Jason "The Transporter" Statham e Bruce "John McClane" Willis, se tutto questo testosterone in celluloide non vi fa il minimo effetto c'è la possibilità che abbiate sbagliato decisamente film.

Stallone in veste di regista fa il suo dovere seppur senza guizzi di sorta, ma in questo caso recitazione, regia e sceneggiatura sono mera cornice per godersi su schermo due decenni di storia del cinema d'azione con l'aggiunta di qualche "update" che arricchisce una carrellata di citazioni, scazzottate, sparatorie, esplosioni e inseguimenti che faranno la gioia di chi è cresciuto a pane e cinema di genere.





Curiosità



Sylvester Stallone ha subito 14 lesioni durante la lavorazione di questo film tra cui la rottura di un dente, la frattura della caviglia e una microfrattura al collo che ha richiesto l'inserimento chirurgico di una lastra di metallo. Inoltre durante le riprese l'attore ha avuto la bronchite e l'herpes zoster (Fuoco di Sant'Antonio).



Mickey Rourke ha detto che ha fatto questo film come un favore personale a Sylvester Stallone che anni prima, quando la carriera di Rourke era in declino, gli ha dato un ruolo di primo piano in La vendetta di Carter. Stallone non solo gli ha offerto il ruolo, ma ha anche contribuito a pagare di tasca sua una parte del compenso di Rourke.



Nel commento audio del DVD, Sylvester Stallone rivela che nella battaglia finale Steve Austin ha quasi perso una gamba, a causa di un'esplosione innescatasi accidentalmente vicino al suo piede. Ciò che lo salvò fu la borsa che aveva in mano che ha attutito lo scoppio agendo come scudo. Si può vedere questo episodio in una scena del film (01:24:05).



A Wesley Snipes è stato offerto il ruolo di Hale Caesar, ma non potè accettare perché, a causa dei suoi problemi fiscali non gli era permesso lasciare gli Stati Uniti senza l'approvazione del tribunale. Il ruolo è stato preso da Forest Whitaker e riscritto per Whitaker, ma anche lui in seguito è stato costretto a lasciare il film a causa di un altro impegno. Il ruolo è stato poi offerto al rapper 50 Cent che voleva trasformare il ruolo sfruttandolo per la sua carriera musicale. A quel punto Sylvester Stallone ha deciso che il ruolo sarebbe andato all'ex giocatore della NFL Terry Crews.



Nel 2014 (dopo aver terminato la sua pena detentiva), Snipes ha partecipato al sequel I Mercenari 3.



I piani per un sequel erano già in atto 7 mesi prima del debutto del film nei cinema.



Questo film segna il primo film di Arnold Schwarzenegger in sei anni. L'ultima apparizione dell'attore risaliva al 2004 nel film Disney Il giro del mondo in 80 giorni. Schwarzenegger ha interpretato il suo cameo gratuitamente.



Questa è la prima volta che Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis sono apparsi in un film insieme. Le tre icone action sono amici di lunga data e insieme hanno lanciato la catena di ristoranti e casinò "Planet Hollywood".



Il personaggio di Sylvester Stallone, Barney Ross, porta il nome del campione del mondo di pugilato (Pesi Welter) e Marine degli Stati Uniti insignito con una "Silver Star" e una "Purple Heart" per le sue azioni a Guadalcanal.



Mickey Rourke ha dovuto girare tutte le sue scene in 48 ore poiché in quel periordo era impegnato con le riprese di Iron Man 2.



Questo poteva essere l'ultimo film di Brittany Murphy (1977-2009), ma Sylvester Stallone tagliò il suo personaggio dallo script prima delle riprese.



A Jason Statham è piaciuta così tanto la motocicletta che ha guidato nel film che ne ha comprata una. Si tratta di una "Ducati Desmosedici RR" del valore di 75.000$ che raggiunge una velocità massima di 305 km/h (anche Tom Cruise ne possiede una).



Quando Barney Ross e Lee Christmas arrivano sull'isola consegnano i loro passaporti per il controllo. Quelle indicate sui passaporti sono le reali date di nascita di Sylvester Stallone e Jason Statham.



La sequenza di apertura con l'attacco dei pirati è stata girata su una vera nave da carico russa. Anche se ha donato autenticità al film, l'esperienza sulla nave si è rivelata molto difficile a causa degli spazi angusti e di un caldo insopportabile.



A Jean-Claude Van Damme è stato offerto un ruolo, ma l'attore rifiutò perché riteneva il suo personaggio non all'altezza. Si era ipotizzato che il ruolo di Van Damme andò poi a Dolph Lundgren, ma in realtà la parte dello scandinavo Gunnar Jensen era stata scritta da Sylvester Stallone con Lundgren in mente. Van Damme apparirà nel sequel I Mercenari 2.



Ben Kingsley, Robert De Niro e Al Pacino sono stati considerati per il ruolo di James Munroe interpretato poi da Eric Roberts.



Il ruolo di Mr. Church, l'uomo che ingaggia i Mercenari è stato molto difficile da assegnare. E' stato inizialmente offerto a Arnold Schwarzenegger che però ha rifiutato a favore di un cameo più piccolo a causa della sua carriera politica. Il ruolo è stato poi offerto a Kurt Russell, che non ha voluto poichè in quel momento non era interessato a recitare in un film corale. Sylvester Stallone ha trascorso diversi mesi dopo le riprese principali a trovare una star di film d'azione per la parte. Il ruolo è stato finalmente preso dall'amico e collega Bruce Willis che in quel momento era impegnato con le riprese di Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero.



Antagonista e trama del film si basano su Manuel Noriega, l'ex dittatore militare di Panama, che ha avuto rapporti con la CIA e trafficato in droga.



Circa 250 effetti visivi erano originariamente previsti per il film, ma a causa di una riscrittura della sceneggiatura e problemi con le location alla fine sono stati quasi 1200 gli effetti visivi utilizzati nel montaggio finale.



Questo è il terzo film in cui Jason Statham e Jet Li recitano insieme dopo The One (2001) e Rogue - Il solitario (2007).



Jet Li e Dolph Lundgren hanno una scena di lotta in un magazzino abbandonato. Li in precedenza ha avuto una scena di lotta in un ambientazione simile nel film Zhong Hua ying xiong (1986), in cui recitava al fianco di Kurt Roland Petersson, amico di Dolph Lundgren e suo compagno nella squadra svedese di Karate.



A Steven Seagal è stato chiesto di interpretare un cameo, ma rifiutò a causa di cattivi rapporti con il produttore Avi Lerner.



Ray Liotta è stato considerato per il ruolo di James Munroe.



L'idrovolante utilizzato per le riprese è un Grumman HU-16 Albatross.



In origine il nome del personaggio di Jet Li era indicato come Kong Kao.



A Scott Adkins è stato offerto il ruolo di Dan Paine.



Il bodycount del film è 188.



Gunnar Jensen veniva ucciso nella prima stesura della sceneggiatura, ma il destino del suo personaggio è stato cambiato in modo da poter riportare Dolph Lundgren nel sequel I Mercenari 2.



Quello che Toll Road (Randy Couture) dice a Gunner alla fine del film ("Whenever it doesn't kill you, it makes you stronger, brother!" / "Ogni cosa che non ti uccide ti rende più forte, fratello!") Si riferisce al titolo del CD pubblicato nel 1989 da Bruce Willis.



Almeno quattro personaggi della sceneggiatura originale sono stati tagliati fuori dal progetto prima delle riprese: "Richard", Robert Knepper e Alan Tudyk sono stati entrambi avvicinati per il ruolo, ma nessuno dei due era disponibile. "Agente Lickson", il ruolo è stato integrato con quello di Sandra (Giselle Itié), che scopriremo sta lavorando per l'INTERPOL quando comincia il suo rapporto con Ross e ha aiutato i rivoluzionari che lottano contro Garza (David Zayas) ad ottenere armi e assistenza medica. "Agente Sands", il ruolo che doveva essere molto grande nella prima stesura è stato poi tagliato dopo il casting di Eric Roberts. Stallone per la parte voleva Denis Leary con cui aveva lavorato in Demolition Man (1993), ma il contratto di Leary per la serie tv Rescue Me non gli permetteva di accettare la parte. Sylvester Stallone ha anche cercato di reclutare John Lurie che ha rifiutato il ruolo che alla fine è stato completamente riscritto. "Emmanuel", ruolo poi integrato in quello di Mickey Rourke, doveva essere interpretato da Danny Trejo, ma è stato scartato a causa di mancanza di tempo e vincoli di budget.



Il budget iniziale per il film era di 60 milioni di dollari, ma è stato aumentato fino a 82 milioni di dollari con un incasso worldwide di circa 274 milioni.







La colonna sonora



Le musiche originali del fil sono di Brian Tyler (Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Fast and Furious 7) che musicherà anche i successivi I Mercenari 2 e I Mercenari 3.



TRACK LISTINGS

1. The Expendables

2. Aerial

3. Ravens And Skulls

4. Lee And Lacy

5. Massive

6. The Gulf Of Aden

7. Lifeline

8. Confession

9. Royal Rumble

10. Scanning The Enemy

11. The Contact

12. Surveillance

13. Warriors

14. Trinity

15. Waterboard

16. Losing His Mind

17. Take Your Money

18. Giant With A Shotgun

19. Time To Leave

20. Mayhem And Finale