John Wick - Capitolo 2: la colonna sonora del sequel con Keanu Reeves

Di Carla Cigognini mercoledì 15 marzo 2017

John Wick - Capitolo 2 debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel con Keanu Reeves.

Il 16 aprile Keanu Reeves torna nei cinema italiani nei panni del letale ex killer John Wick, costretto a tornare in azione ancora un volta per contrastare un'oscura organizzazione di assassini prezzolati.

La colonna sonora di John Wick - Capitolo 2 è stata affidata a Tyler Bates e

Joel J. Richard, anche co-autori delle musiche del John Wick originale.

I crediti di Tyler Bates includono La vendetta di Carter, Guardiani della galassia e gli imminenti The Belko Experiment e Atomica bionda.

I crediti di Joel J. Richard includono musiche per la serie tv Quantico, il dramma romantico Hard Sun e l'horror Compound Fracture.

La colonna sonora include brani del chitarrista Jerry Cantrell cofondatore e leader del gruppo grunge Alice in Chains, la cantante dark pop Ciscandra Nostalghia e Le Castle Vania, progetto musicale del DJ americano Dylan Eiland.

TRACK LISTINGS

1. Plastic Heart - Nostalghia & Tyler Bates & Joel J. Richard

2. Shark Chevelle - Tyler Bates & Joel J. Richard

3. Man Of Focus - Tyler Bates & Joel J. Richard

4. Sumo Showdown - Tyler Bates & Joel J. Richard

5. Peace & Vodka - Tyler Bates & Joel J. Richard

6. Missing Helen - Tyler Bates & Joel J. Richard

7. Back In The Ground - Tyler Bates & Joel J. Richard

8. Santino - Tyler Bates & Joel J. Richard

9. Walk To Museum - Tyler Bates & Joel J. Richard

10. Guns & Turtlenecks - Tyler Bates & Joel J. Richard

11. Wick In Rome - Tyler Bates & Joel J. Richard

12. Suits Maps And Guns - Tyler Bates & Joel J. Richard

13. Fool - Nostalghia & Tyler Bates

14. John Wick Mode - Le Castle Vania

15. Razor Bath - Tyler Bates & Joel J. Richard

16. Catacombs - Tyler Bates & Joel J. Richard

17. La Vendetta - Tyler Bates & Joel J. Richard

18. Fountain Foes - Tyler Bates & Joel J. Richard

19. Knives On A Train - Tyler Bates & Joel J. Richard

20. Presto Museum Battle - Joel J. Richard

21. Mirror Mayhem - Tyler Bates & Joel J. Richard

22. John Wick Reckoning - Tyler Bates & Joel J. Richard

23. A Job To Do - Jerry Cantrell & Tyler Bates & Gil Sharone

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.